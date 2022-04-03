Минцифры опубликовало документ, определяющий перечень IT-специалистов, имеющих право на острочку от призыва

В феврале Минцифры внесло «предложение», в котором присутствовал очень занимательный для многих айтишников пункт — отсрочка от призыва. По факту, человек, работающий в IT-компании мог не бояться призыва в армию. В конце марта Правительство подписало соответствующий документ. Спойлер: в соответствии с документом получат отсрочку далеко не все.