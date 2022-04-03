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Финансы
Полина Лааксо

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 39: 20 млрд рублей на займы для будущих импортозаместителей Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Baltic Pipe Project

Реакция бизнеса и правительства

Страны Балтии — Литва, Латвия, Эстония — прекратили импорт российского природного газа, пишет агентство ТАСС со ссылкой на France-Presse и гендиректора латвийского оператора газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдиса Барисса. Он отметил, что газ «не транспортируется в Латвию, Эстонию и Литву с 1 апреля».

Правительство выделит 20 млрд рублей на займы промышленным предприятиям, которые занимаются продукцией, способной заменить зарубежные аналоги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

События предыдущего дня, 2 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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17 комментариев
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Alexander Veber

Новость недописана, но я помогу Полине.

Всё плохо, но не у всех. Деньги есть, но не у вас. Призыв начался, но не для погромистов. Газ в Европе дорогой, но они держатся. Сахар есть - упаковки нет. Бумага теперь не такая белая, но и трава уже не такая зелёная. Узбекистан открыл границы для российских it-беженцев. Людей высвобождают, но без энтузиазма. Доллар падает, но купить нельзя. Кругом враги, но вы к ним, пожалуйста, не бегите. Теперь забронировать ноготочки можно прям на ВЦ.

Вроде ничего не забыл

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Имя Фамилия

Божечки, жир-то какой. Это точно vc, не tj?

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Alexander Veber

Я просто скопировал топ яндекс новостей, вы о чем? 🙃

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Люц Шнайдер

Лайфхак с долларом. Покупаешь на бирже по ₽83, покупаешь на купленные доллары биткоин.

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Alexander Veber

Иииии? Продолжите цепочку... )

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Люц Шнайдер

Ну и сиди в биткоинах. Зачем тебе наличные доллары? Ты старовер что ли?

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Alexander Veber

Да, чёт бес попутал..

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Алексей Дымов

Легко принять решение прекратить импорт газа, когда его тебе больше не поставляют.
Всё это просто политические заявления. Уверен, что к осени мы увидим серьёзные изменения на рынке газа.
Новые схемы, прокладки и цены

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Alexander Veber

Ну с прокладками вы прям в точку

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Sam Esq

Латвия - мелкая деревня. Я думаю там США указания дали и обещали делать им поставки, чтобы Латвия погромче на весь мир пукнула о том, что она отказывается от российского газа.

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Алексей Дымов

Там скорее из Европы. А Европа ведёт более крупную игру и думает договориться

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Сергей Я

Латвии даёт указания Европа, Европе - США, США - массоны, массонам - рептилоиды.

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Versus

Предлагаю игру: человек, который первым упоминает США в комментариях к этой серии новостей, считается осаленным

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TLGM x Event

Более интересно, какое решение примет Германия по импорту газа.

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Люц Шнайдер

Всегда можно использовать трюк с обратным реверсом и заявлять, что мы не покупаем газ у России. Эта схема вполне себе работала долгие годы в одной европейской стране.

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Alexander Veber

Для них атомные электростанции уже не такие уж и грязные, как оказалось. Думают сворачивать программу по отказу от АЭС

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Удивленный Данила

продукцией, способной заменить зарубежные аналоги.
 А как и когда понять, способна она или не способна заменить ?

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