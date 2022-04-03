Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 39: 20 млрд рублей на займы для будущих импортозаместителей Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Реакция бизнеса и правительства
Страны Балтии — Литва, Латвия, Эстония — прекратили импорт российского природного газа, пишет агентство ТАСС со ссылкой на France-Presse и гендиректора латвийского оператора газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдиса Барисса. Он отметил, что газ «не транспортируется в Латвию, Эстонию и Литву с 1 апреля».
Правительство выделит 20 млрд рублей на займы промышленным предприятиям, которые занимаются продукцией, способной заменить зарубежные аналоги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
События предыдущего дня, 2 апреля — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
В феврале Минцифры внесло «предложение», в котором присутствовал очень занимательный для многих айтишников пункт — отсрочка от призыва. По факту, человек, работающий в IT-компании мог не бояться призыва в армию. В конце марта Правительство подписало соответствующий документ. Спойлер: в соответствии с документом получат отсрочку далеко не все.
Новость недописана, но я помогу Полине.
Всё плохо, но не у всех. Деньги есть, но не у вас. Призыв начался, но не для погромистов. Газ в Европе дорогой, но они держатся. Сахар есть - упаковки нет. Бумага теперь не такая белая, но и трава уже не такая зелёная. Узбекистан открыл границы для российских it-беженцев. Людей высвобождают, но без энтузиазма. Доллар падает, но купить нельзя. Кругом враги, но вы к ним, пожалуйста, не бегите. Теперь забронировать ноготочки можно прям на ВЦ.
Вроде ничего не забыл
Божечки, жир-то какой. Это точно vc, не tj?
Я просто скопировал топ яндекс новостей, вы о чем? 🙃
Лайфхак с долларом. Покупаешь на бирже по ₽83, покупаешь на купленные доллары биткоин.
Иииии? Продолжите цепочку... )
Ну и сиди в биткоинах. Зачем тебе наличные доллары? Ты старовер что ли?
Да, чёт бес попутал..
Легко принять решение прекратить импорт газа, когда его тебе больше не поставляют.
Всё это просто политические заявления. Уверен, что к осени мы увидим серьёзные изменения на рынке газа.
Новые схемы, прокладки и цены
Ну с прокладками вы прям в точку
Латвия - мелкая деревня. Я думаю там США указания дали и обещали делать им поставки, чтобы Латвия погромче на весь мир пукнула о том, что она отказывается от российского газа.
Там скорее из Европы. А Европа ведёт более крупную игру и думает договориться
Латвии даёт указания Европа, Европе - США, США - массоны, массонам - рептилоиды.
Предлагаю игру: человек, который первым упоминает США в комментариях к этой серии новостей, считается осаленным
Более интересно, какое решение примет Германия по импорту газа.
Всегда можно использовать трюк с обратным реверсом и заявлять, что мы не покупаем газ у России. Эта схема вполне себе работала долгие годы в одной европейской стране.
Для них атомные электростанции уже не такие уж и грязные, как оказалось. Думают сворачивать программу по отказу от АЭС
продукцией, способной заменить зарубежные аналоги.
А как и когда понять, способна она или не способна заменить ?