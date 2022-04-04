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Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 40: льготы для кинотеатров и открытие заводов Volkswagen летом Статьи редакции

Собираем новости и события сорокового дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Торги на рынке акций на Московской бирже пройдут с 9:50 до 18:50 мск в режиме основных торгов все российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов, которые работаю в России. Остальные иностранные ценные бумаги только в режиме РПС/РПС с ЦК.

Курсы валют от ЦБ на 4 апреля: доллар — 83,42 рубля, евро — 92,14 рубля.

Санкции

ЕС готовится ввести новые санкции в среду, 6 апреля, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомого с планами дипломата. Ограничения могут включать больше персональных санкций, запрет на использование российскими судами портов Евросоюза, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки угля, нефти или газа.

Реакция бизнеса и правительства

Российским кинотеатрам хотят разрешить не платить за использование музыки из «недружественных» стран в кино и мультфильмах, отменить санкции за просрочку оплаты аренды, освободить от платы за ЖКХ, дать отсрочку по кредитам, освободить от НДС на полгода. Такое предложение отправил помощнику президента России Максиму Орешкину глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепо.

Количество вакансий в сфере ИТ за месяц снизилось на четверть (95 тысяч), а количество резюме выросло на 15% (286 тысяч), пишет РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.

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Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами немецкой компании. Производство было остановлено 3 марта из-за проблем с поставками комплектующих, пока работникам объявили только о простое до 12 мая.

Банки удовлетворили только 30–50% заявок от физлиц на кредитные каникулы, выяснил «Ъ». В основном отказы связаны с несоответствием требованиям, просрочками по кредитам до 1 марта или уже действующими ипотечными каникулами.

Крупнейшие пивоваренные компании повысят цены на свою продукцию из-за подорожания сырья. Пиво производства Heineken подорожает в среднем на 6%, AB InBev Efes — на 5%,. «Московская пивоваренная компания — на 5%, «Балтика» — до 20%.

События предыдущего дня, 3 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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14 комментариев
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S.Capusta

На повестке два вопроса.
Как править галактикой и как растянуть мешок картошки на три месяца. Что характерно — "как только ставится первый вопрос, так сразу появляется второй"

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Dimych Pupkin

однако не растягивая ем мешок уже 5й месяц. не представляю, как ее надо есть, чтобы мешка на 3 мес не хватило

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Сидор

Кинотеатры - основа экономики страны.
Малый бизнес и так жирует, что им помогать.
Население - ещё от шоколада 2020 не отмоется. Тоже пусть подождёт.

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Dmitry Mok

Главное - критиковать!

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Alexandr Shkuriin

Новые санкции, эмбарго на газ и уголь...
Зачем такая поддержка кинотеатрам...

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SPS Fun

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино» (В. И. Ленин).

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Яков Пескарёв

Любое искусство, в большинстве, результат стараний одного человека. Кино - совокупность стараний каждого отдельно взятого творчества. По отдельности ты можешь читать, но не услышишь музыку, ты можешь слушать, но не увидишь картинку. В общем-то кино - ещё и самый дешёвый доступный вид зрелища, где ассоциируя себя с героем или с героиней на два часа можешь прожить ту жизнь, которой у тебя никогда не будет. (Я.А. Пескарёв).

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Тамерлан

Заводы Volkswagen возобновят работу под своим флагом?

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Vitaly Tolstykh

Под этим)

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Maryan tarnavs'kyi

После того, что было в Буче, это только влажные мечты российских чиновников. Максимум что будут собирать в ближайшее 20 лет в России это лады и труповозки

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Люц Шнайдер

Какие-то странные теги к этим ежедневным сводкам.

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добрая букашка

остановите, я сойду

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Russian lives matter

Из всех искусств важнейшим для нас является кино

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Лев Маренин

Пропаганду крутить

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