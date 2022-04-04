Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 40: льготы для кинотеатров и открытие заводов Volkswagen летом Статьи редакции
Собираем новости и события сорокового дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Торги на рынке акций на Московской бирже пройдут с 9:50 до 18:50 мск в режиме основных торгов все российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов, которые работаю в России. Остальные иностранные ценные бумаги только в режиме РПС/РПС с ЦК.
Курсы валют от ЦБ на 4 апреля: доллар — 83,42 рубля, евро — 92,14 рубля.
Санкции
ЕС готовится ввести новые санкции в среду, 6 апреля, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомого с планами дипломата. Ограничения могут включать больше персональных санкций, запрет на использование российскими судами портов Евросоюза, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки угля, нефти или газа.
Реакция бизнеса и правительства
Российским кинотеатрам хотят разрешить не платить за использование музыки из «недружественных» стран в кино и мультфильмах, отменить санкции за просрочку оплаты аренды, освободить от платы за ЖКХ, дать отсрочку по кредитам, освободить от НДС на полгода. Такое предложение отправил помощнику президента России Максиму Орешкину глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепо.
Количество вакансий в сфере ИТ за месяц снизилось на четверть (95 тысяч), а количество резюме выросло на 15% (286 тысяч), пишет РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.
Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами немецкой компании. Производство было остановлено 3 марта из-за проблем с поставками комплектующих, пока работникам объявили только о простое до 12 мая.
Банки удовлетворили только 30–50% заявок от физлиц на кредитные каникулы, выяснил «Ъ». В основном отказы связаны с несоответствием требованиям, просрочками по кредитам до 1 марта или уже действующими ипотечными каникулами.
Крупнейшие пивоваренные компании повысят цены на свою продукцию из-за подорожания сырья. Пиво производства Heineken подорожает в среднем на 6%, AB InBev Efes — на 5%,. «Московская пивоваренная компания — на 5%, «Балтика» — до 20%.
События предыдущего дня, 3 апреля — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
В поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса Бизнес-школа Авито запускает серию антикризисных вебинаров. Программа поможет существующим b2b селлерам в поиске ответов на острые рабочие вопросы, а также формированию доверительных отношений между Авито и селлерами.
Восемь рекомендаций от programmatic-платформы Segmento для всех, кто не теряет надежды привлекать трафик.
В 1925 году Артур Рейс и его сообщники выпустили в оборот крупную партию настоящих, но незаконных банкнот. Мошенники учредили собственный банк и попытались подчинить себе всю экономику страны, но прокололись из-за жадности.
На повестке два вопроса.
Как править галактикой и как растянуть мешок картошки на три месяца. Что характерно — "как только ставится первый вопрос, так сразу появляется второй"
однако не растягивая ем мешок уже 5й месяц. не представляю, как ее надо есть, чтобы мешка на 3 мес не хватило
Кинотеатры - основа экономики страны.
Малый бизнес и так жирует, что им помогать.
Население - ещё от шоколада 2020 не отмоется. Тоже пусть подождёт.
Главное - критиковать!
Новые санкции, эмбарго на газ и уголь...
Зачем такая поддержка кинотеатрам...
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино» (В. И. Ленин).
Любое искусство, в большинстве, результат стараний одного человека. Кино - совокупность стараний каждого отдельно взятого творчества. По отдельности ты можешь читать, но не услышишь музыку, ты можешь слушать, но не увидишь картинку. В общем-то кино - ещё и самый дешёвый доступный вид зрелища, где ассоциируя себя с героем или с героиней на два часа можешь прожить ту жизнь, которой у тебя никогда не будет. (Я.А. Пескарёв).
Заводы Volkswagen возобновят работу под своим флагом?
Под этим)
После того, что было в Буче, это только влажные мечты российских чиновников. Максимум что будут собирать в ближайшее 20 лет в России это лады и труповозки
Какие-то странные теги к этим ежедневным сводкам.
остановите, я сойду
Из всех искусств важнейшим для нас является кино
Пропаганду крутить