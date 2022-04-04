Собираем новости и события сорокового дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Торги на рынке акций на Московской бирже пройдут с 9:50 до 18:50 мск в режиме основных торгов все российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов, которые работаю в России. Остальные иностранные ценные бумаги только в режиме РПС/РПС с ЦК.

Курсы валют от ЦБ на 4 апреля: доллар — 83,42 рубля, евро — 92,14 рубля.

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Санкции

ЕС готовится ввести новые санкции в среду, 6 апреля, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомого с планами дипломата. Ограничения могут включать больше персональных санкций, запрет на использование российскими судами портов Евросоюза, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки угля, нефти или газа.

Реакция бизнеса и правительства

Российским кинотеатрам хотят разрешить не платить за использование музыки из «недружественных» стран в кино и мультфильмах, отменить санкции за просрочку оплаты аренды, освободить от платы за ЖКХ, дать отсрочку по кредитам, освободить от НДС на полгода. Такое предложение отправил помощнику президента России Максиму Орешкину глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепо.

Количество вакансий в сфере ИТ за месяц снизилось на четверть (95 тысяч), а количество резюме выросло на 15% (286 тысяч), пишет РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами немецкой компании. Производство было остановлено 3 марта из-за проблем с поставками комплектующих, пока работникам объявили только о простое до 12 мая.

Банки удовлетворили только 30–50% заявок от физлиц на кредитные каникулы, выяснил «Ъ». В основном отказы связаны с несоответствием требованиям, просрочками по кредитам до 1 марта или уже действующими ипотечными каникулами.

Крупнейшие пивоваренные компании повысят цены на свою продукцию из-за подорожания сырья. Пиво производства Heineken подорожает в среднем на 6%, AB InBev Efes — на 5%,. «Московская пивоваренная компания — на 5%, «Балтика» — до 20%.

События предыдущего дня, 3 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.