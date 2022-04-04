Зачем нужна CJM. Часть 2. Визуализировать отклонения

У традиционной CJM есть недостаток — одинаковая структура, независимо от задачи. Мы всегда рассматриваем линейный путь взаимодействия клиента с сервисом или продуктом. Шаг за шагом от начала и до конца. Иногда нужен именно такой анализ, но бывают и иные ситуации.