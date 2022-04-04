Курс рубля не зависит от новостей и рынка — его формируют экспортёры и ограничения ЦБ Статьи редакции
Основные тезисы из материала Forbes.
- Курс доллара, который колебался в пределах 75-77 рублей, начал расти после начала «операции» на Украине, а к 10 марта достиг исторического максимума на Мосбирже — 121,5 рубля за доллар. Но после курс начал снижаться, а с 30 марта держится в пределах 81-85 рублей.
- Ослаблению курса доллара способствуют валютные ограничения, которые ввёл ЦБ, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суворов. Например, с 3 марта брокеры взимают комиссии за покупку валюты на бирже (12% для физлиц и компаний), экспортёры обязаны продавать 80% валютной выручки, физлицам нельзя переводить за границу больше $10 тысяч в месяц.
- Также есть ограничения на получение наличной валюты — купить в банках её нельзя, снять можно не больше $10 тысяч. Российские компании могут совершать валютные переводы на зарубежные счета в объёмах, не превышающих прошлогодние. А для компаний из стран, которые поддержали санкции против России, вывод валюты из страны с 1 апреля заблокирован на полгода.
- На рынке возникло высокое предложение, так как экспортёры продают выручку, но спрос на неё низкий. При этом с рынка практически ушли нерезиденты, на которых приходился значительный объём торгов, и банки, попавшие под санкции. Из-за этого курс выглядит «искусственным», считает Суворов.
- Курс определяется экспортно-импортными операциями и притоком валютной выручки, говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. Комиссии при покупке отсекают спекулянтов, основные игроки — экспортёры, а спрос приходится на тех, кому нужно погасить долги в валюте. При этом новостная повестка на курс рубля не влияет.
- В конце февраля-начале марта курс рубля на международных торгах и на Мосбирже сильно отличался: 121 рубль против 150 рублей. В тот момент произошёл «разрыв рынков»: на международном стремились продавать рубли и тем самым толкали курс вниз, а ЦБ уже ввёл ограничения на вывод валюты за рубеж, говорит Сусин. Он предполагает, что у многих были открыты короткие позиции, но из-за дефицита рубля они не смогли их поддержать, и курсы сравнялись.
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Эту остановку мы уже промчали, сейчас где-то в районе 39 года, скоро 37-ой
Забавно читать комменты хомяков, мало понимающих о чем они говорят.
А до этого он какой был? Точно таким же искусственным. Экспортерам было выгодно держать курс рубля низким и они, и правительство делали все, чтобы он был достаточно низким. Сейчас его искусственно завышают, вот только разница какая?
До этого рубль был свк и курс не был искусственным. Какие-то скачки цб сглаживал, но не держал целевой курс
продление домена .info на namecheap = $20, на рег.ру=3360 руб. Ну вот примерно такой реальный курс, имхо
На Active.Domains продление 1699
И? https://active.domains/domains/
У других регистраторов так же
Вы зачем-то выбрали одного из самых крупных и дорогих
Реальный курс тот, по которому купил доллары Байден.
Курс действительно похож на искусственный. Валюта много кому нужна, даже просто чтобы была. Но купить - комиссия. Получить купюрами - нельзя
Вот тут размышлял, что будет два разных валютных рынка: нал и безнал. В телеге уже были сообщения о продаже налички по 120+
Но паника вроде улеглась
usdt по 92 в чем проблема? вывезти и обналичить в любой стране можно
Нал ограничен, т.к. его не ввезти теперь официально. Если не ограничивать - все равно будет дефицит и паника.
Имхо лучше так, чем по 200+ на панике и потом откат, который по всем ударит сильнее сложнее, чем плавная девальвация примерно на уровне инфляции.
Меры очень жесткие приняты по валютному контролю, для юрлиц как 90е, для физлиц такого не было. Но будут отпускать будут по мере восстановления внешней торговли/отношений, иначе курс уйдет в 30-40 с такими ценами на сырье.
А на китайском алиэкспрессе курс растет, уже 126.2р за доллар, хотя утром был 122.98р. Чет даже китайцы не верят в курс ЦБ и пытаются его выставлять +/- значение которое у менял.
Если можно продать подороже и берут, зачем продавать дешевле? :)
Невидимая рука рынка, в итоге, устанавливает реальную стоимость что бы там не рисовали в ЦБ
На али хоть можно через киви купить по курсу ЦБ
А в кивасе прямо щас доллар можно купить за 86.96 руб и уже оттуда оплатить алик
Курс валют или акций зависит от спроса и предложения в стакане биржи.
Возьмем российские гос компании, которые продают энергоносители на запад за доллары и евро. Во всех этих компаниях есть доля государства в 50% акций. Все эти компании платят зарплаты, дивиденды и налоги в рублях.
Поэтому каждый квартал такие компании как Роснефть, Газпром и прочее приходят на валютный рынок, чтобы быстро купить рубли. Они всегда это делают по цене ниже рыночной, чтобы быстро провести операцию.
К примеру, курс доллара 110 рублей. Приходит Роснефть и выкладывает заявку (или ряд заявок) на продажу $100 млн по 100 рублей. Сразу после создания заявки курс упадет и будет стремиться к 100 рублям. Так было всегда и будет всегда, когда наши энергоносители продаются в долларе/евро.
Кто покупает «дешевые» доллары?
Как и всегда их окупают спекулятивные валютные фонды, которые зарабатывают на изменениях курса. Только надо понимать, что они дополнительно платят 12% комиссии и для них реальный курс составит $100 + 12% = $112. Они же будут избавляться от этих долларов за $115-120, чтобы получить прибыль.
Также валюту покупают банки, обменники и инвесторы, которые покупают акции и бонды зарубежных компаний.
Зависит ли курс валют от новостей?
Конечно да. Если завтра выйдет новость о том, что запрещено юр лицам иметь на счету больше $10k, то от валюты будут избавляться молниеносно и курс доллара будет снижаться.
Или например завтра выйдет новость о дефолте по внутреннему долгу, по вотс апп рассылкам люди получат инфу, что нужно срочно покупать валюту как сахар. От спроса вырастет курс сначала в обменниках и банках, затем сразу на бирже, так как обменники и банки всего лишь посредники.
Зависит ли курс от рынка?
Конечно да, когда экспортеры энергоносителей не продают валюту на рынке. В таком случае остальные участники рынка с помощью стакана заявок формируют среднюю цену.
P.S. В закрепе торги на мос бирже usdrub за март 2021 и март 2022 года для сравнения.
Март 22
Средний объем сделок: 101 168 123 916 рублей.
Среднее количество сделок в день: 8 293.
Средний объем на сделку в день: 12 199 366 рублей.
Март 21
Средний объем сделок: 60 101 081 826 рублей.
Среднее количество сделок в день: 16 380.
Средний объем на сделку в день: 3 669 083 рублей.
Денег стало больше на 70%, сделок стало меньше в 2 раза. Выводы делайте сами.
Вот это я понимаю объяснил, прям на пальцах. Но все равно прибегут ныть, что "НИЗЯ ДОЛЛАРЫ НАЛИЧКОЙ ВЗЯТЬ И ВСЕ ПРОПАЛО!!!"
Будет и 200, вопрос только КОГДА?
я думаю, через 0,1 секунды после отмены ограничений ЦБ
Читаешь и создается впечатление, что написано что-то плохое. А читать нужно, что ЦБ и Минфин сумели в условиях сильнейшего давления сохранить приемлемый курс рубля к доллару и евро.
Не ссыте, всё хорошо будет
Курс, фактически, нарисован, это номинальное значение, его реальный показатель выше.
Понятно, что курс рубля искусственно сдерживается ЦБ. Абсолютно уверен, что будут сдерживать только до окончания так называемой "спецоперации", результат которой должны показать до 9 мая. Что будет дальше, выводы делайте сами.
может тогда и выводами поделитесь? раз у вас столько информации.
Тока на алиехпрессе он рассчитывается как 170руб за доллар
На бирже 92 рубля -> 1 USDT -> 0.99 USD наличкой.
Сейчас 126, хотя падал до 100.
Что-то алик жадный стал. У киви почти биржевой курс.
оплачивайте киви-кошельком, там спред 5% от биржи.
Так же доллар можно купить по биржевому курсу со спредом 0.35%, посмотрите условия Модульбанка или Бланк. Правда, они для ИП и самозанятых.
Еще на али есть wire transfer, выгодно для больших покупок, можно оплатить долларами напрямую. Комиссия банков 30 долларов, бывает меньше, наверное.
124,95 вообще-то
Уже меньше
~ 125 сейчас на али вроде как
Я жду либо как курс устаканится, либо как наши все же напросятся на эмбарго по газу и тогда куплю фьючей на 6-12 мес. Очевидно, что рыночная цена usd сейчас намного выше.
Даже если ресурсы поддержки безграничны, сильно его опускать не будут, т к невыгодно для бюджета.
На нефть и газ? :) При эмбарго России нефть будет по 200-300, газ по 5000+ в Европе и 3000+ в Азии.
ЦБ сейчас курс не поддерживает интервенциями, без резервов возможности нет. Сильно зажали вывод капитала (почти в 0), импорт и без действий ЦБ сократился. Экспорт идёт, цены высокие (даже штаты в марте увеличили импорт нефти из России, несмотря на публичную риторику). Дальше смотрим на хронически положительный торговый баланс даже с меньшими ценами на экспорт и делаем выводы.
Как бы на 20 курс так не ускакал, здесь уже похоже в другую сторону начинают регулировать, чтобы импорт не стал выгоднее производства.
Ура!!
Резюме: курса нет, если нарисованные циферки.
Короче, пока такая шняга с рублем и валютой происходит, лучше в крипту немного положить. Можно в те же стейблкоины, если хочется безопасности, но можно и в простые альткоины — главное подбирать и анализировать проекты с умом, чтоб не прогорели уже завтра. Но нормальные монеты на крипторынке есть.
а если централизованные стейблкоины, нет риска? Может тогда хотя бы децентрализованные?
$вабоду лехаиму!!))