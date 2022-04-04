Илон Маск купил 9,2% Twitter — акции компании выросли на премаркете на 25% Статьи редакции
Стоимость пакета — около $2,8 млрд.
- По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам на 14 марта, Маск владеет 73,48 млн акций Twitter. Стоимость пакета — более $2,8 млрд, исходя из стоимости акций на бирже 1 апреля.
- На фоне новости акции Twitter выросли более чем на 25% на премаркете. Они стоят $49,40 за штуку.
- Маск не комментировал информацию. У него больше 80 млн подписчиков в соцсети.
- 25 марта Маск запустил опрос среди пользователей в Twitter, считают ли они, что соцсеть придерживается принципов свободы слова. Он предупредил, что «последствия» опроса будут значимыми, но не уточнил, о чём именно идёт речь. Среди 2 млн проголосовавших более 70% проголосовали против.
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Основные тезисы из материала Forbes.
Смысл всей операции в ограничении доступа Рогозина к твиттеру
Наоборот, дать ему больше символов, чтоб выговаривался бедолага, с ним кроме Маска никто не переписывается
Он хочет купить твиттер и сделать его свободным?
Лучше бы купил Россию и сделал её свободной)
Вы уже придумали на какое колено будете вставать, на левое или на правое?
это будет уже прогресс, на двоих стоять уже тяжеловато
Не думаю что вам понравятся методы освобождения США.
Хотя может вы любите в горы ходить и сидеть там по нескольку лет или принимать душ из напалма по утрам.
Ух злые пендосы, хотят весь мир поработить, не то что великодержавная Россия - всех любит и всем помогает
Вы откуда эту ересь взяли?) Человек хочет освобождения, так пусть съездит посмотрит в страны где США освободило народ)
Японию неплохо так освободили
От человеческой оболочки? это да) полмиллиона освободились от мук нахождения на планете
Странно что ни Японцы, ни Германия не жалуются на освобождение.
А вот с Россией все сложно, одних газом шантажирует, а другим курилы торчит, и кто тут террорист?
Тогда видимо надо применить эту методу на другое население. Гениальный план)
ну, южным корейцам и японцам вроде ок
у меня пока нет в планах обуглиться, думаю вы можете найти единомышленников на этот эксперимент.
Куда уже)
Ну и дурак. Все знают, что будущее за Россграмом
Если будущее за росграмом, оставьте меня в прошлом. А вообще будущее за грустнограммом
Понимаю. Не только лишь все сегодня могут смотреть в завтрашний день. Кому-то придётся остаться в прошлом.
Рустаграмм может с этим поспорить
Будущее уже наступило.
(del)
Интересненько, что будет дальше))
Жаль, что нет торгов. Такая хорошая возможность продать эти бумаги с выгодой.
Ничоси
Может, это как-то связано с наступающим увеличением налогов, кстати
25 марта Маск запустил опрос среди пользователей в Twitter, считают ли они, что соцсеть придерживается принципов свободы слова. Он предупредил, что «последствия» опроса будут значимыми, но не уточнил, о чём именно идёт речь.
Не знал про это, но по тексту выглядит как будто он собирался покинуть твиттер или создать аналог, где будут придерживаться принципов свободы слова. Далее из за этой новости падает капитализация, Маск закупается.
Памп энд дамп только наборот.
Надеюсь всю заработанную прибыль он инвестирует в освоение космоса, а не ради рейтинга самых богатых на Земле.
Какие 49$ ? 4 апреля курс 39,40$ за акцию. С 24 января по 15 марта акции твиттера бьют днищегрр
Вы если не знаете, то и не говорите. На премаркете действительно такая цена, просто торги ещё не открыты.
Маску уже разрешили твитить без проверки юристов?
Ну теперь точно Маска в Твиторе не забанят
Опять эти твиттерские шороху наводят искусственного.