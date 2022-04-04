Финансы
Маша Цепелева

Илон Маск купил 9,2% Twitter — акции компании выросли на премаркете на 25% Статьи редакции

Стоимость пакета — около $2,8 млрд.

  • По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам на 14 марта, Маск владеет 73,48 млн акций Twitter. Стоимость пакета — более $2,8 млрд, исходя из стоимости акций на бирже 1 апреля.
  • На фоне новости акции Twitter выросли более чем на 25% на премаркете. Они стоят $49,40 за штуку.
  • Маск не комментировал информацию. У него больше 80 млн подписчиков в соцсети.
  • 25 марта Маск запустил опрос среди пользователей в Twitter, считают ли они, что соцсеть придерживается принципов свободы слова. Он предупредил, что «последствия» опроса будут значимыми, но не уточнил, о чём именно идёт речь. Среди 2 млн проголосовавших более 70% проголосовали против.

#новость #илонмаск

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35 комментариев
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Сергей

Смысл всей операции в ограничении доступа Рогозина к твиттеру

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Alexander Weber

Наоборот, дать ему больше символов, чтоб выговаривался бедолага, с ним кроме Маска никто не переписывается

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Alexandr Shilnikov

Он хочет купить твиттер и сделать его свободным?

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Yulia Reutova

Лучше бы купил Россию и сделал её свободной)

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Заходил вчера

Вы уже придумали на какое колено будете вставать, на левое или на правое?

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Sergei Zotov

это будет уже прогресс, на двоих стоять уже тяжеловато

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Заходил вчера

Не думаю что вам понравятся методы освобождения США.
Хотя может вы любите в горы ходить и сидеть там по нескольку лет или принимать душ из напалма по утрам.

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Alexander Weber

Ух злые пендосы, хотят весь мир поработить, не то что великодержавная Россия - всех любит и всем помогает

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Заходил вчера

Вы откуда эту ересь взяли?) Человек хочет освобождения, так пусть съездит посмотрит в страны где США освободило народ)

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Alexander Weber

Японию неплохо так освободили

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Заходил вчера

От человеческой оболочки? это да) полмиллиона освободились от мук нахождения на планете

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Alexander Weber

Странно что ни Японцы, ни Германия не жалуются на освобождение.

А вот с Россией все сложно, одних газом шантажирует, а другим курилы торчит, и кто тут террорист?

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Заходил вчера

Тогда видимо надо применить эту методу на другое население. Гениальный план)

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Sergei Zotov

ну, южным корейцам и японцам вроде ок

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Roman
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Заходил вчера

у меня пока нет в планах обуглиться, думаю вы можете найти единомышленников на этот эксперимент.

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А К

Куда уже)

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Alexander Weber
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Alex Shokhin

Ну и дурак. Все знают, что будущее за Россграмом

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Alexander Weber

Если будущее за росграмом, оставьте меня в прошлом. А вообще будущее за грустнограммом

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Alex Shokhin

Понимаю. Не только лишь все сегодня могут смотреть в завтрашний день. Кому-то придётся остаться в прошлом.

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Пришелец

Рустаграмм может с этим поспорить

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Nikolai Kovalev

Будущее уже наступило.

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Игорь Крафт
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Nikita Kryuchkov

(del)

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Сержик

Интересненько, что будет дальше))

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Сергей

Жаль, что нет торгов. Такая хорошая возможность продать эти бумаги с выгодой.

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Я никто и звать меня никак

Ничоси

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Я никто и звать меня никак

Может, это как-то связано с наступающим увеличением налогов, кстати

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Тимур Петров

25 марта Маск запустил опрос среди пользователей в Twitter, считают ли они, что соцсеть придерживается принципов свободы слова. Он предупредил, что «последствия» опроса будут значимыми, но не уточнил, о чём именно идёт речь.
 Не знал про это, но по тексту выглядит как будто он собирался покинуть твиттер или создать аналог, где будут придерживаться принципов свободы слова. Далее из за этой новости падает капитализация, Маск закупается.
Памп энд дамп только наборот.

Надеюсь всю заработанную прибыль он инвестирует в освоение космоса, а не ради рейтинга самых богатых на Земле.

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Kirill Kovsh

Какие 49$ ? 4 апреля курс 39,40$ за акцию. С 24 января по 15 марта акции твиттера бьют днищегрр

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Пол Финч

Вы если не знаете, то и не говорите. На премаркете действительно такая цена, просто торги ещё не открыты.

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lakoros

Маску уже разрешили твитить без проверки юристов?

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Пена Литрова

Ну теперь точно Маска в Твиторе не забанят

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Сергей Я

Опять эти твиттерские шороху наводят искусственного.

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