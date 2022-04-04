Финансы
Натуральный Артем

«Альфа-банк» и два его топ-менеджера зарегистрировали брокера «А-Инвестиции» Статьи редакции

Сейчас брокерские услуги оказывает сам банк под брендом «Альфа-Инвестиции». В банке говорят, что «изменения технические».

  • ООО «А-Инвестиции» было зарегистрировано 1 апреля 2022 года, его уставный капитал — 20 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса». На это обратило внимание Frank Media.
  • «Альфа-банку» принадлежит 34% юрлица, руководителю брокерского бизнеса банка Илье Васильеву и главе дирекции брокерских продуктов «Альфа-Директ» Сергею Рыбакову — по 33%. Васильев также указан гендиректором компании.
  • Сейчас «Альфа-банк» оказывает услуги брокера под брендом «Альфа-Инвестиции». В группу также входит «Альфа-Капитал», которая управляет имуществом паевых инвестиционных фондов, активами частных инвесторов и ценными бумагами.
  • В «Альфа-банке» не стали комментировать изданию, будет ли переведён в новую компанию брокерский бизнес с баланса банка. В пресс-службе лишь отметили, что изменения технические и на работу банка и «Альфа-Инвестиций» не влияют.
  • После попадания в санкционный список США в марте 2022 года ВТБ начал переводить часть своих клиентов-владельцев иностранных акций к брокеру «Альфа-банка», чтобы их активы не были заморожены. Сам «Альфа-банк» также находится под американскими санкциями, но более «мягкими» — для него действует ограничение на привлечение капитала.

#новость #альфабанк

1703 просмотров
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14 комментариев
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Сергей

Альфа-Банк, когда уже введете плату за каждый вход в мобильное приложение? Уже давно пора

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Сергей

был бы тинькофф - просто заблочили бы по 115фз и обвинили в неосновательно обогащении )

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Сергей Торяников

Это же реализованная фича, судя по жалобам на vc

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Сергей

И штраф в несколько миллионов рублей накинули бы бонусом, сразу списав его с заблокированного счета :)

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Лев Коптев

Давайте откроем Х-инвестиции

Если акции взлетят - будут Икс-Инвестиции
Если не взлетят - будут Хэ-Инвестиции

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Ivan Habl

Перевели меня от брокера ВТБ в Альфу. До сих пор ничего не могу сделать с акциями. В саппорте кормят завтраками. А воз и ныне там. Отстой, а не брокер.

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Панчук Иван

На самом деле я бы сильно удивился если бы все пошло по плану, все таки никто такого еще не делал у нас на рынке. У меня был бс в Альфе и до этих событий - впринципе нормальный брокер, чуть функциональности приложению добавить бы

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cindy katss

Афигенская новость

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Выходной рубин

Божечки, ну прям мурашки по коже, бабочки в животе, радуга над городом, единороги копытом цокают приглашая в поездку. Слёзы счастья. Случилось.

🤦🏼‍♂️

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Lil Trump

Приватизация 2.0

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Serge Tikhonenko

А что будет с тарифом Максимум? Средства на брокерском счете мимо?

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TLGM x Event

Сколько ж Альфа: Альфа Банк, Альфа Инвестиции, Альфа Капитал, Альфа Форекс, теперь еще А-инвестиции, не перепутать бы АМаркетс.

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Marat Nigametzianov

Ахули?!

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Marat Nigametzianov

Ахули?!

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