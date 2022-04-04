«Альфа-банк» и два его топ-менеджера зарегистрировали брокера «А-Инвестиции» Статьи редакции
Сейчас брокерские услуги оказывает сам банк под брендом «Альфа-Инвестиции». В банке говорят, что «изменения технические».
- ООО «А-Инвестиции» было зарегистрировано 1 апреля 2022 года, его уставный капитал — 20 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса». На это обратило внимание Frank Media.
- «Альфа-банку» принадлежит 34% юрлица, руководителю брокерского бизнеса банка Илье Васильеву и главе дирекции брокерских продуктов «Альфа-Директ» Сергею Рыбакову — по 33%. Васильев также указан гендиректором компании.
- Сейчас «Альфа-банк» оказывает услуги брокера под брендом «Альфа-Инвестиции». В группу также входит «Альфа-Капитал», которая управляет имуществом паевых инвестиционных фондов, активами частных инвесторов и ценными бумагами.
- В «Альфа-банке» не стали комментировать изданию, будет ли переведён в новую компанию брокерский бизнес с баланса банка. В пресс-службе лишь отметили, что изменения технические и на работу банка и «Альфа-Инвестиций» не влияют.
- После попадания в санкционный список США в марте 2022 года ВТБ начал переводить часть своих клиентов-владельцев иностранных акций к брокеру «Альфа-банка», чтобы их активы не были заморожены. Сам «Альфа-банк» также находится под американскими санкциями, но более «мягкими» — для него действует ограничение на привлечение капитала.
Они узнали о решении компании прямо в день публичного анонса.
В поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса Бизнес-школа Авито запускает серию антикризисных вебинаров. Программа поможет существующим b2b селлерам в поиске ответов на острые рабочие вопросы, а также формированию доверительных отношений между Авито и селлерами.
Основные тезисы из материала Forbes.
Бизнес передадут петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией.
И ищет способ отозвать лицензию до её истечения — она закончится в 2023 году.
Пока одни компании с трудом приспосабливают свои бизнес-процессы к новым условиям, многие оказались готовыми к ним заранее. Цифровые решения, которые они внедрили заблаговременно, помогли им быстрее и эффективнее адаптироваться к новым условиям.
Альфа-Банк, когда уже введете плату за каждый вход в мобильное приложение? Уже давно пора
был бы тинькофф - просто заблочили бы по 115фз и обвинили в неосновательно обогащении )
Это же реализованная фича, судя по жалобам на vc
И штраф в несколько миллионов рублей накинули бы бонусом, сразу списав его с заблокированного счета :)
Давайте откроем Х-инвестиции
Если акции взлетят - будут Икс-Инвестиции
Если не взлетят - будут Хэ-Инвестиции
Перевели меня от брокера ВТБ в Альфу. До сих пор ничего не могу сделать с акциями. В саппорте кормят завтраками. А воз и ныне там. Отстой, а не брокер.
На самом деле я бы сильно удивился если бы все пошло по плану, все таки никто такого еще не делал у нас на рынке. У меня был бс в Альфе и до этих событий - впринципе нормальный брокер, чуть функциональности приложению добавить бы
Афигенская новость
Божечки, ну прям мурашки по коже, бабочки в животе, радуга над городом, единороги копытом цокают приглашая в поездку. Слёзы счастья. Случилось.
🤦🏼♂️
Приватизация 2.0
А что будет с тарифом Максимум? Средства на брокерском счете мимо?
Сколько ж Альфа: Альфа Банк, Альфа Инвестиции, Альфа Капитал, Альфа Форекс, теперь еще А-инвестиции, не перепутать бы АМаркетс.
Ахули?!
Ахули?!