Собираем новости и события сорок первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":395169,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":395169,"gtm":null} 18 484 просмотров Слушать

Валюта и рынок

5–8 апреля 2022 года торги на Мосбирже будут проводиться как и 4 апреля. Список доступных паевых инвестиционных фондов будет определяться решением площадки: 5 апреля на рынке акций будут проводиться торги паями 40 паевых инвестиционных фондов.

Курсы валют от ЦБ на 5 апреля: доллар — 83,59 рубля, евро — 92,39 рубля. На 6 апреля: доллар — 83,35 рубля, евро — 91,73 рубля.

Санкции

Пятый пакет санкций ЕС затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщил CNBC со ссылкой на двух европейских чиновников.

По данным Bloomberg, ЕС сделает обязательным для стран-членов отказ от импорта российского угля. Кроме того, морские и сухопутные границы союза могут быть закрыты для российских перевозчиков. Также он хочет ввести запрет на импорт из России цемента, древесины, каучука, химикатов, икры, водки и другой продукции на сумму до $9,86 млрд в год, узнало Reuters.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз введет полный запрет на любые транзакции с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ. Также ЕС запретит российским судам заходить в свои порты, запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд и участие российских компаний в госзакупках в ЕС и любую финансовую поддержку для российских госорганов.

Сервисы

Airbnb запретила пользователям из России и Белоруссии бронировать жильё «где бы то ни было». Бронирования в двух странах, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены. Сервис объявлял о приостановке работы в России ещё в марте.

За две недели игроки Fortnite собрали $144 млн в рамках благотворительной акции в пользу пострадавших во время «спецоперации» на Украине — это выручка от всех покупок игроков. Средства передадут в том числе в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Акцию поддержала и Microsoft — она направила на благотворительность всю комиссию, полученную с 30 марта по 3 апреля от покупок в Fortnite на Xbox.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Реакция бизнеса и правительства

«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные смартфоны, позже будет детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта и другие.

В NASA заявили о сокращении штата в России.

Коммерческий банк Кыргызстана начал выдавать россиянам в офисе в Москве международные карты Visa Gold, работающие за рубежом. Стоят 17 500 рублей.

«Магнит» попросил некоторых поставщиков снизить отпускные цены и полностью восстановить промо после стабилизации курса рубля, выяснил «Ъ».

Микрокредитная компания «Озон Кредит» будет давать продавцам на маркетплейсе деньги под залог ещё не реализованных товаров. продавцы должны работать с ритейлером не менее трёх месяцев и хранить свою продукцию на складах маркетплейса.

Цена рекламы у блогеров, которые перешли из Instagram в Telegram, растёт примерно на 15-20% в неделю, посчитали аналитики Twiga.

Цена на самоклеящуюся ленту для весовых товаров в ритейле в марте выросла в четыре раза.

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за соблюдение западных санкций. Санкции — штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до 5 лет, лишение свободы до 10 лет.

Производитель «Дихлофоса» и лака «Прелесть» группа «Арнест» вынужденно продал свой завод в Шотландии. В ходе сделки был оценен около 50 тысяч рублей (около £358).

«Корпорация МСП» запустила сервис, где предприниматели малого и среднего бизнеса могут наладить сбыт продукции, найти новых партнеров-поставщиков для предприятий производственного сектора в целях импортозамещения.

Французская компания Danone рассматривает возможность ухода из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Компания работает в стране с 1992 года. Ей принадлежат бренды «Простоквашино», «Активиа», Actimel, Bio Баланс, «Растишка», «Тёма», Danissimo и другие. Danone приостановила инвестиционные проекты в России в начале марта.

Danone заявила «РИА Новости», что уходить с российского рынка не планирует.

«Ашан» замораживает российский офис и прекращает поставки импортных товаров, сообщило подразделение компании в Украине. На сайте российского и французского «Ашана» таких сообщений нет. Позже российский «Ашан» опроверг заявление о своём уходе из России.

Владелец крупнейшего производителя молока «Эконивы» в России, немецкая «Экозем-Аграр» заявила, что находится в финансовом кризисе. Сильно подорожали семена, удобрения и запчасти для сельхозтехники, есть трудности с финансовыми транзакциями из-за санкций.

Сеть типографий норвежской Amedia перейдет в распоряжение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Так компания выйдет из российского бизнеса. Всего у неё шесть типографий в стране.

Албания разрешила россиянам посещать страну без туристических виз с 1 мая по 30 сентября, максимальный срок пребывания в стране — 90 дней.

Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России разработала законопроект, по которому Генпрокуратура получит право закрывать иностранные СМИ. Документ предполагает, что в случае блокировки или других действий против российских СМИ в иностранном государстве генпрокурор или его заместители могут оперативно закрыть или ограничить СМИ этой страны в России.

Налоговое управление США приостановило обмен финансовой информацией с ФНС России. В Минфине уточнили, что не передавали налоговых данных Москве с начала «военной операции» на Украине.

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold нашла покупателя на свои активы в России. Она продаст их с дисконтом компании Highland Gold предпринимателя Владислава Свиблова.

ВТБ может сделать обмен кредитами с крупными европейскими банковскими группами и ведёт переговоры с Unicredit, Societe Generale и Deutsche bank, выяснило Frank Media. У европейских банков есть кредиты, выданные качественным российским компаниям, а сейчас из-за обилия санкций все они — активы из нежелательной юрисдикции, поэтому банки готовы обменивать их, объяснил источник.

События предыдущего дня, 4 апреля — здесь.