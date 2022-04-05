Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 41: новые санкции ЕС, Danone и «Ашан» пока остаются в России Статьи редакции
Собираем новости и события сорок первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
5–8 апреля 2022 года торги на Мосбирже будут проводиться как и 4 апреля. Список доступных паевых инвестиционных фондов будет определяться решением площадки: 5 апреля на рынке акций будут проводиться торги паями 40 паевых инвестиционных фондов.
Курсы валют от ЦБ на 5 апреля: доллар — 83,59 рубля, евро — 92,39 рубля. На 6 апреля: доллар — 83,35 рубля, евро — 91,73 рубля.
Санкции
Пятый пакет санкций ЕС затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщил CNBC со ссылкой на двух европейских чиновников.
По данным Bloomberg, ЕС сделает обязательным для стран-членов отказ от импорта российского угля. Кроме того, морские и сухопутные границы союза могут быть закрыты для российских перевозчиков. Также он хочет ввести запрет на импорт из России цемента, древесины, каучука, химикатов, икры, водки и другой продукции на сумму до $9,86 млрд в год, узнало Reuters.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз введет полный запрет на любые транзакции с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ. Также ЕС запретит российским судам заходить в свои порты, запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд и участие российских компаний в госзакупках в ЕС и любую финансовую поддержку для российских госорганов.
Сервисы
Airbnb запретила пользователям из России и Белоруссии бронировать жильё «где бы то ни было». Бронирования в двух странах, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены. Сервис объявлял о приостановке работы в России ещё в марте.
За две недели игроки Fortnite собрали $144 млн в рамках благотворительной акции в пользу пострадавших во время «спецоперации» на Украине — это выручка от всех покупок игроков. Средства передадут в том числе в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Акцию поддержала и Microsoft — она направила на благотворительность всю комиссию, полученную с 30 марта по 3 апреля от покупок в Fortnite на Xbox.
Реакция бизнеса и правительства
«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные смартфоны, позже будет детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта и другие.
В NASA заявили о сокращении штата в России.
Коммерческий банк Кыргызстана начал выдавать россиянам в офисе в Москве международные карты Visa Gold, работающие за рубежом. Стоят 17 500 рублей.
«Магнит» попросил некоторых поставщиков снизить отпускные цены и полностью восстановить промо после стабилизации курса рубля, выяснил «Ъ».
Микрокредитная компания «Озон Кредит» будет давать продавцам на маркетплейсе деньги под залог ещё не реализованных товаров. продавцы должны работать с ритейлером не менее трёх месяцев и хранить свою продукцию на складах маркетплейса.
Цена рекламы у блогеров, которые перешли из Instagram в Telegram, растёт примерно на 15-20% в неделю, посчитали аналитики Twiga.
Цена на самоклеящуюся ленту для весовых товаров в ритейле в марте выросла в четыре раза.
В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за соблюдение западных санкций. Санкции — штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до 5 лет, лишение свободы до 10 лет.
Производитель «Дихлофоса» и лака «Прелесть» группа «Арнест» вынужденно продал свой завод в Шотландии. В ходе сделки был оценен около 50 тысяч рублей (около £358).
«Корпорация МСП» запустила сервис, где предприниматели малого и среднего бизнеса могут наладить сбыт продукции, найти новых партнеров-поставщиков для предприятий производственного сектора в целях импортозамещения.
Французская компания Danone рассматривает возможность ухода из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Компания работает в стране с 1992 года. Ей принадлежат бренды «Простоквашино», «Активиа», Actimel, Bio Баланс, «Растишка», «Тёма», Danissimo и другие. Danone приостановила инвестиционные проекты в России в начале марта.
Danone заявила «РИА Новости», что уходить с российского рынка не планирует.
«Ашан» замораживает российский офис и прекращает поставки импортных товаров, сообщило подразделение компании в Украине. На сайте российского и французского «Ашана» таких сообщений нет. Позже российский «Ашан» опроверг заявление о своём уходе из России.
Владелец крупнейшего производителя молока «Эконивы» в России, немецкая «Экозем-Аграр» заявила, что находится в финансовом кризисе. Сильно подорожали семена, удобрения и запчасти для сельхозтехники, есть трудности с финансовыми транзакциями из-за санкций.
Сеть типографий норвежской Amedia перейдет в распоряжение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Так компания выйдет из российского бизнеса. Всего у неё шесть типографий в стране.
Албания разрешила россиянам посещать страну без туристических виз с 1 мая по 30 сентября, максимальный срок пребывания в стране — 90 дней.
Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России разработала законопроект, по которому Генпрокуратура получит право закрывать иностранные СМИ. Документ предполагает, что в случае блокировки или других действий против российских СМИ в иностранном государстве генпрокурор или его заместители могут оперативно закрыть или ограничить СМИ этой страны в России.
Налоговое управление США приостановило обмен финансовой информацией с ФНС России. В Минфине уточнили, что не передавали налоговых данных Москве с начала «военной операции» на Украине.
Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold нашла покупателя на свои активы в России. Она продаст их с дисконтом компании Highland Gold предпринимателя Владислава Свиблова.
ВТБ может сделать обмен кредитами с крупными европейскими банковскими группами и ведёт переговоры с Unicredit, Societe Generale и Deutsche bank, выяснило Frank Media. У европейских банков есть кредиты, выданные качественным российским компаниям, а сейчас из-за обилия санкций все они — активы из нежелательной юрисдикции, поэтому банки готовы обменивать их, объяснил источник.
События предыдущего дня, 4 апреля — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Партнёр сервиса — ВТБ, попал под санкции США, и пользователи больше не могут полноценно управлять своими активами, объяснили в компании.
Держим руку на пульсе российского дизайн-рынка. В Pragmatica поговорили с руководителями дизайн-отделов СДЭК, Ситимобил, Skysmart, Ozon, МТС, Тинькофф и сооснователем Red_mad_robot о будущем индустрии. Без отчаяния и с верой в новое начало.
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Алгоритм анализирует личные данные пользователя и другие показатели и создаёт индивидуальный трек.
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Да не нужон этот ваш Эирбинби! Дома надо отдыхать, по старинке - приезжаешь на юга, находишь объявление на столбе или у бабки на вокзале и снимаешь. Хватит этих западных фирм-прокладок! даешь СССР и очереди за едой
А зачем Вы по старинке отдыхаете? Мазохист?
В Крыму всё ещё встречают на вокзалах и у дорог стоят с табличками «жильё». Эирбинби не снилось 😂
airbnb часто содержал в объявлениях неактуальные фото и описание. В итоге после брони приезжаешь в задрюченную на 360 градусов хатку или домик за приличный такой ценник. Бабки за отмену брони не возвращают - арендодатель всегда прав. Комиссия за их сервис конская. Букинг и ostrovok.ru ван лав.
У них в России достаточно конкурентов, а вот вернутся на рынок будет не просто
Очередь за едой это замена богомерского инстаграмма! Одним ударом двух зайцев!
https://www.kp.ru/daily/27374.5/4567209/
Мне одному кажется, что новость на vc отдаёт желтизной?
Вроде бы как Airbnb просто не будет работать в России и РБ. При этом в других странах бронирования (для жителей наше страны и РБ) работать будет
Ten European cities have demanded more help from the EU in their battle against Airbnb and other holiday rental websites, which they argue are locking locals out of housing and changing the face of neighbourhoods - эта история тянется с 2019 года.
хватит прокладок - это прямо девиз текущего времени )
Да и бумага туалетная не нужна, можно хазетой, по старинке, подтирать.
А талоны?
Санкции против карт и кошельков граждан РФ делают обратный эффект - большая часть настроенных на миграцию не уехали, кидалово от иностранных компаний настраивает на бойкот этих компаний в будущем, появление новых конкурентов на мировой арене
Так и вижу как граждане бойкотируют макдональдс из будущего Гулага ) или не заходят в инстаграм, так как в шарашках забирают телефоны) Или не летят в Париж на эирбасе, так как нет у них паспорта выездного))
Честно прям поражает, что люди думают, что скоро все будет по-другому. Все вернутся, а мы такие: уходите, предатели! А они: ну позязя, пустите.
Очнитесь! Если до вас не дошло: никто никуда не вернется и будет только хуже. Вместо того чтобы мечтать о сладкой мести вернувшимся, советую лучше думать как свалить, как не попасть в армию, как спасти деньги. Тренд задан, не надо быть Вангой, чтобы предсказать, что попытаются как в СССР со всеми плюшками: запретом на выезд заграницу, карточками, судами за инакомыслие и прочее.
На мировой арене - это вряд ли. Капитализм устроен так, чтобы извлекать максимальную прибыль. Как бизнесмен будет извлекать максимальную прибыль, если появились развитые страны с конкурентами? Никак, ресурсы данной страны начинают дорожать, а конкуренция в мире увеличивается. Поэтому ни одной развитой стране не выгодно, чтобы появилась еще одна развитая страна.
Это огромный плюс китайским и другим азиатским компаниям. Западные компании сами выстрелили себе в ногу из-за страха перед своими правительствами
Может быть лучше бойкот диктатору?
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airbnb - уроды
Гнусные мрази — отменили поездку, заблокировали предоплату, переведя её в «бессрочный» бонус на бронирование. При этом сообщили, что если ты русский, то тебе нельзя пользоваться их сервисом для бронирования чего бы то ни было, где бы то ни было → потрать бонус нельзя. 🤬
а что случилось-то? (С)
Итить-колотить, вот если бы не эти сводки, так и не узнал бы, что у НАСА есть в России штат сотрудников.
А у роскосмоса в штатах никого? Или только внештатники?
Сарказм.
Открою маленькую тайну - "США по состоянию на июль 2019 г. потратили $3,9 млрд на доставку своих астронавтов российскими кораблями «Союз» к Международной космической станции (МКС)". Плюс еще на 10 млрд. рублей в год покупали у Энергомаша ракетных двигателей РД-180.
Естественно, все это нужно было как-то контролировать, иметь своих сотрудников в России.
Ахах)) Ох уж эта Европейская толерантность)) Зашеймили целую нацию, которая вообще не принимает никаких решений))
Так может пора принимать?
Не знаю почему тебя заминусовали. Людей, готовых выйти и заявить о своём недовольстве процентов 10, остальным просто похую
Надо запретить им русский салат (оливье), читать Пушкина и слушать Стравинского. И больше никакого русского балета (только если это не Лебединое озеро в праймтайм)
Интересно, а релокация россиянина, работающего на западную компанию, из России зарубеж - это "соблюдение западных санкций"?
заморозка человеческого капитала
на паспортном контроле узнаете
"В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за соблюдение западных санкций" - тотальный занавес для любого иностранного бизнеса.
Просто теперь будут уходить не хлопая дверью.Вот мы были, и внезапно нас нет.
Airbnb запретила пользователям
Я запретил Airbnb, Booking и IKEA рассчитывать на мои деньги. Дальше сами
Ого, вот это контрсанкциями ты бомбанул. Осторожнее, не качай колоссы своей жесткой ответкой!
Читаю обновление и не верю свои глазам:
ЗАВОД!!! дихлофоса и прелести (тот же дихлофос, но строго для волос) в ШОТЛАНДИИ!!! продали за 50к₽.
Даже не знаю что удивило больше - сумма, его наличие в Шотландии или само существование производителя.
Сарказм, конечно, но новость хороша.
Ты вот смеешься,а Прелесть самый ходовой товар во всех регионах РФ,кроме Москвы))))Правда я тоже удивлен...завод...в Шотландии..Лолшто)))
Это был особенный дихлофос.
Завод "Новичок"
Можно потом подробнее информацию как можно получить иностранные Visa💳/MasterCard для оплаты зарубежных покупок/сервисов в гугл плей и тд. А так же каким способом можно получить зарубежный платёж за удаленную работу, проживающему в РФ?
2-USDT
Зарубежный платеж за удаленную работу идёт через SWIFT, а не через Visa/MasterCard, поэтому в большинстве банков никаких проблем нет)
поддержанные смартфоны
подержаные.
да этоже поддержка рынка смартфонов от государства на триллионы рублей... зачем тратиться на новый, если старый ещё звонит...
С инфой о курсах валют неплохо бы в скобочках указывать изменение за день.
https://youtu.be/wqCWUAa-zeY
Под такие новости хочется только «сплотиться» вопреки своим принципам
А чё вы минусите? Пол IT уже закрыли, не сегодня завтра закроют гитхаб, гугл, дропбокс и остальное, мейнстрим же нужно поддерживать. Пора пилить свой стек, либо трактор
это вы про новости из Бучи?
⚡️Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на льготную ипотеку для IT-специалистов.
⚡️Пакет санкций, направленных на ограничение экспорта из Японии в Россию предметов роскоши, вступил в силу — Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
⚡️Туры в Турцию и Египет подорожали на 35%.
Сейчас средняя стоимость тура в Египет составляет ₽129 тысяч, в Турцию — ₽104 тысячи.
⚡️ США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету, но не сообщали об этом, чтобы «избежать роста напряженности с Россией» — CNN.
⚡️Минфин США запретит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских банках. Оплата в рублях будет означать формальный дефолт РФ - Ruters.
⚡️США намерены просить ООН об исключении России из Совета по правам человека — посол США в ООН Линда Томас-Гринфилдв в ходе визита в Румынию.
Вашингтон в ближайшие дни обратится к Генеральной асссамблее ООН с предложением приостановить членство России в Совете по правам человека.
⚡️Власти Италии намерены выслать из страны несколько десятков российских дипломатов, их список будет объявлен 5 апреля — Corriere della Sera.
В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за соблюдение западных санкций. Санкции — штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до 5 лет, лишение свободы до 10 лет.
Нормальная схема, работаешь в Сбере, значит соблюдаешь санкции против Крыма, го на колыму на 5 лет, я создал!
Уходят, приходят
Приходят как правило по тихому.
Зато уходят с кукакеру на несколько десятков километров.
Ты шутишь? Или теперь скрины с панорамы котируются?
Вот мой
Ozon и раньше кредитовал. В чем новость?
Раньше кредитовал за свои деньги, а сейчас под это дело выбъет из госбюджета финансирование. Смекаешь?
так эйрбнб и так не радотал, тк карты же не принимаются
Про Airbnb вроде как вранье
https://www.businessinsider.com/airbnb-not-banning-belarus-russia-nationals-from-booking-ban-2022-4
Airbnb нельзя оплатить российской картой (личный опыт)
Приехал куда-нибудь такой, снимаешь жилье с помесячной оплатой, и тут отказ платежа. А ты и кэш снять нормально не можешь, потому что российские карты не работают
Увы: https://www.airbnb.ru/help/article/3211/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-airbnb-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
"Цена на самоклеящуюся ленту для весовых товаров в ритейле в марте выросла в четыре раза."
Не верю, работаю с Китайскими поставщиками.. мне нужна клеящаяся пленка для проекта. Пробовал европейских и китайских. У Европы только 3М нормально было. Китай имеет огромное разнообразие такой ленты, акрил, TPU, и куча других.. у компаний там лаборатории. Клеится отлично, поставляют в Европу. И для товарных этикеток и для одежды.
Так вот испробовал множество Китайской и выбрал ее (вместо Европейской до того как все эти события начались), так как она была дешевле, более многообразна по тех параметрам и ее качество было лучше Европейской.
Второе, в России есть НИИ и компании производящие клеи в том числе для ленты. С пленкой нужной проблем нет.
Что из этого следует. Что просто не обращались даже к Российским компаниям и не изучили достаточно Китайский ассортимент. У европы есть интересные варианты, но у Китая и у нас есть такие которых нет у Европы.
Либо просто создают дефицит, либо что вероятно изначально даже не изучили Китайских поставщиков в нужно кол-ве, и даже не искали подобное в РФ (например, сходу вспоминаю НПО Пластик Москва, делают клеи в огромном ассортименте и наносят на пленку, НИИ АО "НИИЭМ" во Владикавказе).
У меня сейчас от Китайцев для проекта тянущейся электроники идут новые виды клеящийся пленки (и получил уже огромное кол-во за прошлый год). Они на лету дорабатывают ее под требования (по крайне мере мне пошли на такое бесплатно).
Если речь про бумажную ленту, то тут еще проще.
Второй момент. Есть ещё Индийские поставщики, у меня просто времени и сил не было изучить ещё их, так как Китая и России в этом плане было достаточно. Но сегодня мне звонили из Индии насчёт клея и плёнки. Думаю там ещё можно долго изучать.
Но в России в подавляющем большинстве компаний, в которые обращался купить решение, нанести клеи, у большинства крупных были европейские клеи и плёнки(немецкие часто). Поэтому просто не изучали рынок производителей, так как это требует времени и видимо так было проще. Я ещё удивлялся почему не обращаются к нашим НИИ и компаниям, а те не продвигают себя.
Но странный подход, я для проекта держал связь и проверял как европейских поставщиков, так наших и китайских, чтобы выбрать то что лучше, выгоднее и не быть зависимым от одного поставщика. А так получается что большая часть дистрибьюции завязана на европейские клеи и плёнки. Но обоснования этому я не вижу ни в плане логистики, ни в плане цены, ни в плане качества.
должны работать с ритейлером
для весовых товаров в ритейле
Ребята, да рЕтейл он. Наймите уже корректора или что-то.
В русском написании правильно - именно ритейл.
дык, читается наверняка на английском как рИ
оттого и на русском рИ
Тут говорят, что и Ашан уже все.
Пруфов нет так понимаю?
Не совсем все, только инвестиции. Хрен с этим Ашаном, аналога Декатлону совсем нет.
Завод за 50к?😳
Абрамович в свое время купил ФК челси за 1 фунт. Так что не вижу ничего удивительного, если там долгов на мульярды.
...
Ну чё , уже в клочья или пока держимся?
Чисто по наблюдениям, немецких компаний уходит больше, чем французских. Последние явно себе в убыток не намерены действовать.