Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 41: Ozon стал давать микрокредиты под залог товара, Airbnb — всё Статьи редакции
Собираем новости и события сорок первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
5–8 апреля 2022 года торги на Мосбирже будут проводиться как и 4 апреля. Список доступных паевых инвестиционных фондов будет определяться решением площадки: 5 апреля на рынке акций будут проводиться торги паями 40 паевых инвестиционных фондов.
Курсы валют от ЦБ на 5 апреля: доллар — 83,59 рубля, евро — 92,39 рубля.
Санкции
Пятый пакет санкций ЕС затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщил CNBC со ссылкой на двух европейских чиновников.
Сервисы
Airbnb запретила пользователям из России и Белоруссии бронировать жильё «где бы то ни было». Бронирования в двух странах, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены. Сервис объявлял о приостановке работы в России ещё в марте.
Реакция бизнеса и правительства
«Яндекс.Маркет» начал продавать поддержанные смартфоны, позже будет детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта и другие.
В NASA заявили о сокращении штата в России.
Коммерческий банк Кыргызстана начал выдавать россиянам в офисе в Москве международные карты Visa Gold, работающие за рубежом. Стоят 17 500 рублей.
«Магнит» попросил некоторых поставщиков снизить отпускные цены и полностью восстановить промо после стабилизации курса рубля, выяснил «Ъ».
Микрокредитная компания «Озон Кредит» будет давать продавцам на маркетплейсе деньги под залог ещё не реализованных товаров. продавцы должны работать с ритейлером не менее трёх месяцев и хранить свою продукцию на складах маркетплейса.
Цена рекламы у блогеров, которые перешли из Instagram в Telegram, растёт примерно на 15-20% в неделю, посчитали аналитики Twiga.
Цена на самоклеящуюся ленту для весовых товаров в ритейле в марте выросла в четыре раза.
В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за соблюдение западных санкций. Санкции — штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до 5 лет, лишение свободы до 10 лет.
События предыдущего дня, 4 апреля — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Пока одни компании с трудом приспосабливают свои бизнес-процессы к новым условиям, многие оказались готовыми к ним заранее. Цифровые решения, которые они внедрили заблаговременно, помогли им быстрее и эффективнее адаптироваться к новым условиям.
Стоит 17500 рублей.
Они узнали о решении компании прямо в день публичного анонса.
Это понравилось не всем пользователям.
Основные тезисы из материала Forbes о ситуации внутри игровой студии, где работают и россияне, и украинцы.
Да не нужон этот ваш Эирбинби! Дома надо отдыхать, по старинке - приезжаешь на юга, находишь объявление на столбе или у бабки на вокзале и снимаешь. Хватит этих западных фирм-прокладок! даешь СССР и очереди за едой
А зачем Вы по старинке отдыхаете? Мазохист?
У них в России достаточно конкурентов, а вот вернутся на рынок будет не просто
В Крыму всё ещё встречают на вокзалах и у дорог стоят с табличками «жильё». Эирбинби не снилось 😂
airbnb часто содержал в объявлениях неактуальные фото и описание. В итоге после брони приезжаешь в задрюченную на 360 градусов хатку или домик за приличный такой ценник. Бабки за отмену брони не возвращают - арендодатель всегда прав. Комиссия за их сервис конская. Букинг и ostrovok.ru ван лав.
как же сильно хочется, чтобы ублюдки вроде аирбнб, после окончания всего происходящего были навсегда заблокированы в рф. так сильно возмущены страданиям граждан одной страны, что ненавидят граждан другой. так и вижу, как 500 депутатов страдают от того, что не смогут больше снять халупу под берлином.
Все правильно сделали. Хочешь жить как при совке, поддерживать кровавого диктатора - значит блага цивилизации и глобализации тебе не нужны. Пользуйся Авито
Такие как ты обычно потом особенно агрессивно бегут и толкаются за ножками Буша
Как же сильно хочется, чтобы кремлеботы вроде Викториана после окончания всего происходящего были навсегда заблокированы на vc.
Санкции против карт и кошельков граждан РФ делают обратный эффект - большая часть настроенных на миграцию не уехали, кидалово от иностранных компаний настраивает на бойкот этих компаний в будущем, появление новых конкурентов на мировой арене
Так и вижу как граждане бойкотируют макдональдс из будущего Гулага ) или не заходят в инстаграм, так как в шарашках забирают телефоны) Или не летят в Париж на эирбасе, так как нет у них паспорта выездного))
Честно прям поражает, что люди думают, что скоро все будет по-другому. Все вернутся, а мы такие: уходите, предатели! А они: ну позязя, пустите.
Очнитесь! Если до вас не дошло: никто никуда не вернется и будет только хуже. Вместо того чтобы мечтать о сладкой мести вернувшимся, советую лучше думать как свалить, как не попасть в армию, как спасти деньги. Тренд задан, не надо быть Вангой, чтобы предсказать, что попытаются как в СССР со всеми плюшками: запретом на выезд заграницу, карточками, судами за инакомыслие и прочее.
На мировой арене - это вряд ли. Капитализм устроен так, чтобы извлекать максимальную прибыль. Как бизнесмен будет извлекать максимальную прибыль, если появились развитые страны с конкурентами? Никак, ресурсы данной страны начинают дорожать, а конкуренция в мире увеличивается. Поэтому ни одной развитой стране не выгодно, чтобы появилась еще одна развитая страна.
Итить-колотить, вот если бы не эти сводки, так и не узнал бы, что у НАСА есть в России штат сотрудников.
А у роскосмоса в штатах никого? Или только внештатники?
Сарказм.
Открою маленькую тайну - "США по состоянию на июль 2019 г. потратили $3,9 млрд на доставку своих астронавтов российскими кораблями «Союз» к Международной космической станции (МКС)". Плюс еще на 10 млрд. рублей в год покупали у Энергомаша ракетных двигателей РД-180.
Естественно, все это нужно было как-то контролировать, иметь своих сотрудников в России.
Интересно, а релокация россиянина, работающего на западную компанию, из России зарубеж - это "соблюдение западных санкций"?
Можно потом подробнее информацию как можно получить иностранные Visa💳/MasterCard для оплаты зарубежных покупок/сервисов в гугл плей и тд. А так же каким способом можно получить зарубежный платёж за удаленную работу, проживающему в РФ?
2-USDT
Зарубежный платеж за удаленную работу идёт через SWIFT, а не через Visa/MasterCard, поэтому в большинстве банков никаких проблем нет)
airbnb - уроды
Ozon и раньше кредитовал. В чем новость?
Раньше кредитовал за свои деньги, а сейчас под это дело выбъет из госбюджета финансирование. Смекаешь?
"В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за соблюдение западных санкций" - тотальный занавес для любого иностранного бизнеса.
Просто теперь будут уходить не хлопая дверью.Вот мы были, и внезапно нас нет.
Уходят, приходят
Ахах)) Ох уж эта Европейская толерантность)) Зашеймили целую нацию, которая вообще не принимает никаких решений))
⚡️Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на льготную ипотеку для IT-специалистов.
⚡️Пакет санкций, направленных на ограничение экспорта из Японии в Россию предметов роскоши, вступил в силу — Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
⚡️Туры в Турцию и Египет подорожали на 35%.
Сейчас средняя стоимость тура в Египет составляет ₽129 тысяч, в Турцию — ₽104 тысячи.
⚡️ США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету, но не сообщали об этом, чтобы «избежать роста напряженности с Россией» — CNN.
⚡️Минфин США запретит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских банках. Оплата в рублях будет означать формальный дефолт РФ - Ruters.
⚡️США намерены просить ООН об исключении России из Совета по правам человека — посол США в ООН Линда Томас-Гринфилдв в ходе визита в Румынию.
Вашингтон в ближайшие дни обратится к Генеральной асссамблее ООН с предложением приостановить членство России в Совете по правам человека.
⚡️Власти Италии намерены выслать из страны несколько десятков российских дипломатов, их список будет объявлен 5 апреля — Corriere della Sera.
С инфой о курсах валют неплохо бы в скобочках указывать изменение за день.