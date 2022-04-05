Собираем новости и события сорок первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

5–8 апреля 2022 года торги на Мосбирже будут проводиться как и 4 апреля. Список доступных паевых инвестиционных фондов будет определяться решением площадки: 5 апреля на рынке акций будут проводиться торги паями 40 паевых инвестиционных фондов.

Курсы валют от ЦБ на 5 апреля: доллар — 83,59 рубля, евро — 92,39 рубля.

Санкции

Пятый пакет санкций ЕС затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщил CNBC со ссылкой на двух европейских чиновников.

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Сервисы

Airbnb запретила пользователям из России и Белоруссии бронировать жильё «где бы то ни было». Бронирования в двух странах, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены. Сервис объявлял о приостановке работы в России ещё в марте.

Реакция бизнеса и правительства

«Яндекс.Маркет» начал продавать поддержанные смартфоны, позже будет детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта и другие.

В NASA заявили о сокращении штата в России.

Коммерческий банк Кыргызстана начал выдавать россиянам в офисе в Москве международные карты Visa Gold, работающие за рубежом. Стоят 17 500 рублей.

«Магнит» попросил некоторых поставщиков снизить отпускные цены и полностью восстановить промо после стабилизации курса рубля, выяснил «Ъ».

Микрокредитная компания «Озон Кредит» будет давать продавцам на маркетплейсе деньги под залог ещё не реализованных товаров. продавцы должны работать с ритейлером не менее трёх месяцев и хранить свою продукцию на складах маркетплейса.

Цена рекламы у блогеров, которые перешли из Instagram в Telegram, растёт примерно на 15-20% в неделю, посчитали аналитики Twiga.

Цена на самоклеящуюся ленту для весовых товаров в ритейле в марте выросла в четыре раза.

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за соблюдение западных санкций. Санкции — штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до 5 лет, лишение свободы до 10 лет.

События предыдущего дня, 4 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.