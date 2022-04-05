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Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 41: Ozon стал давать микрокредиты под залог товара, Airbnb — всё Статьи редакции

Собираем новости и события сорок первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

5–8 апреля 2022 года торги на Мосбирже будут проводиться как и 4 апреля. Список доступных паевых инвестиционных фондов будет определяться решением площадки: 5 апреля на рынке акций будут проводиться торги паями 40 паевых инвестиционных фондов.

Курсы валют от ЦБ на 5 апреля: доллар — 83,59 рубля, евро — 92,39 рубля.

Санкции

Пятый пакет санкций ЕС затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщил CNBC со ссылкой на двух европейских чиновников.

Сервисы

Airbnb запретила пользователям из России и Белоруссии бронировать жильё «где бы то ни было». Бронирования в двух странах, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены. Сервис объявлял о приостановке работы в России ещё в марте.

Реакция бизнеса и правительства

«Яндекс.Маркет» начал продавать поддержанные смартфоны, позже будет детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта и другие.

В NASA заявили о сокращении штата в России.

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Коммерческий банк Кыргызстана начал выдавать россиянам в офисе в Москве международные карты Visa Gold, работающие за рубежом. Стоят 17 500 рублей.

«Магнит» попросил некоторых поставщиков снизить отпускные цены и полностью восстановить промо после стабилизации курса рубля, выяснил «Ъ».

Микрокредитная компания «Озон Кредит» будет давать продавцам на маркетплейсе деньги под залог ещё не реализованных товаров. продавцы должны работать с ритейлером не менее трёх месяцев и хранить свою продукцию на складах маркетплейса.

Цена рекламы у блогеров, которые перешли из Instagram в Telegram, растёт примерно на 15-20% в неделю, посчитали аналитики Twiga.

Цена на самоклеящуюся ленту для весовых товаров в ритейле в марте выросла в четыре раза.

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за соблюдение западных санкций. Санкции — штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до 5 лет, лишение свободы до 10 лет.

События предыдущего дня, 4 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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61 комментарий
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Первичный кофе

Да не нужон этот ваш Эирбинби! Дома надо отдыхать, по старинке - приезжаешь на юга, находишь объявление на столбе или у бабки на вокзале и снимаешь. Хватит этих западных фирм-прокладок! даешь СССР и очереди за едой

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Connecting Ppl

А зачем Вы по старинке отдыхаете? Мазохист?

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2 комментария
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Алексей

У них в России достаточно конкурентов, а вот вернутся на рынок будет не просто

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Яна Худолей

В Крыму всё ещё встречают на вокзалах и у дорог стоят с табличками «жильё». Эирбинби не снилось 😂

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Артем Акулов

airbnb часто содержал в объявлениях неактуальные фото и описание. В итоге после брони приезжаешь в задрюченную на 360 градусов хатку или домик за приличный такой ценник. Бабки за отмену брони не возвращают - арендодатель всегда прав. Комиссия за их сервис конская. Букинг и ostrovok.ru ван лав.

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Викториан

как же сильно хочется, чтобы ублюдки вроде аирбнб, после окончания всего происходящего были навсегда заблокированы в рф. так сильно возмущены страданиям граждан одной страны, что ненавидят граждан другой. так и вижу, как 500 депутатов страдают от того, что не смогут больше снять халупу под берлином.

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Первичный кофе

Все правильно сделали. Хочешь жить как при совке, поддерживать кровавого диктатора - значит блага цивилизации и глобализации тебе не нужны. Пользуйся Авито

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14 комментариев
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Mishka

Такие как ты обычно потом особенно агрессивно бегут и толкаются за ножками Буша

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2 комментария
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Пришелец

Как же сильно хочется, чтобы кремлеботы вроде Викториана после окончания всего происходящего были навсегда заблокированы на vc.

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Roman Kotov

Санкции против карт и кошельков граждан РФ делают обратный эффект - большая часть настроенных на миграцию не уехали, кидалово от иностранных компаний настраивает на бойкот этих компаний в будущем, появление новых конкурентов на мировой арене

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Первичный кофе

Так и вижу как граждане бойкотируют макдональдс из будущего Гулага ) или не заходят в инстаграм, так как в шарашках забирают телефоны) Или не летят в Париж на эирбасе, так как нет у них паспорта выездного))

Честно прям поражает, что люди думают, что скоро все будет по-другому. Все вернутся, а мы такие: уходите, предатели! А они: ну позязя, пустите.

Очнитесь! Если до вас не дошло: никто никуда не вернется и будет только хуже. Вместо того чтобы мечтать о сладкой мести вернувшимся, советую лучше думать как свалить, как не попасть в армию, как спасти деньги. Тренд задан, не надо быть Вангой, чтобы предсказать, что попытаются как в СССР со всеми плюшками: запретом на выезд заграницу, карточками, судами за инакомыслие и прочее.

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5 комментариев
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Кремлебот

На мировой арене - это вряд ли. Капитализм устроен так, чтобы извлекать максимальную прибыль. Как бизнесмен будет извлекать максимальную прибыль, если появились развитые страны с конкурентами? Никак, ресурсы данной страны начинают дорожать, а конкуренция в мире увеличивается. Поэтому ни одной развитой стране не выгодно, чтобы появилась еще одна развитая страна.

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7 комментариев
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Вадим Д.

Итить-колотить, вот если бы не эти сводки, так и не узнал бы, что у НАСА есть в России штат сотрудников.
А у роскосмоса в штатах никого? Или только внештатники?
Сарказм.

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SPS Fun

Открою маленькую тайну - "США по состоянию на июль 2019 г. потратили $3,9 млрд на доставку своих астронавтов российскими кораблями «Союз» к Международной космической станции (МКС)". Плюс еще на 10 млрд. рублей в год покупали у Энергомаша ракетных двигателей РД-180.
Естественно, все это нужно было как-то контролировать, иметь своих сотрудников в России.

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3 комментария
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SPS Fun

Интересно, а релокация россиянина, работающего на западную компанию, из России зарубеж - это "соблюдение западных санкций"?

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Paul Denisevich
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Техноголик

Можно потом подробнее информацию как можно получить иностранные Visa💳/MasterCard для оплаты зарубежных покупок/сервисов в гугл плей и тд. А так же каким способом можно получить зарубежный платёж за удаленную работу, проживающему в РФ?

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Alex McFly

2-USDT

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Andrey Kulakov

Зарубежный платеж за удаленную работу идёт через SWIFT, а не через Visa/MasterCard, поэтому в большинстве банков никаких проблем нет)

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Игорь Маренков

airbnb - уроды

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Anton K

Ozon и раньше кредитовал. В чем новость?

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SPS Fun

Раньше кредитовал за свои деньги, а сейчас под это дело выбъет из госбюджета финансирование. Смекаешь?

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Сидор

"В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за соблюдение западных санкций" - тотальный занавес для любого иностранного бизнеса.

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Ярослав

Просто теперь будут уходить не хлопая дверью.Вот мы были, и внезапно нас нет.

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Genio Genio

Уходят, приходят

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Игорь Шестаков

Ахах)) Ох уж эта Европейская толерантность)) Зашеймили целую нацию, которая вообще не принимает никаких решений))

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Щитпостер на зарплате

⚡️Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на льготную ипотеку для IT-специалистов.

⚡️Пакет санкций, направленных на ограничение экспорта из Японии в Россию предметов роскоши, вступил в силу — Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

⚡️Туры в Турцию и Египет подорожали на 35%.

Сейчас средняя стоимость тура в Египет составляет ₽129 тысяч, в Турцию — ₽104 тысячи.

⚡️ США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету, но не сообщали об этом, чтобы «избежать роста напряженности с Россией» — CNN.

⚡️Минфин США запретит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских банках. Оплата в рублях будет означать формальный дефолт РФ - Ruters.

⚡️США намерены просить ООН об исключении России из Совета по правам человека — посол США в ООН Линда Томас-Гринфилдв в ходе визита в Румынию.

Вашингтон в ближайшие дни обратится к Генеральной асссамблее ООН с предложением приостановить членство России в Совете по правам человека.

⚡️Власти Италии намерены выслать из страны несколько десятков российских дипломатов, их список будет объявлен 5 апреля — Corriere della Sera.

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Всеволод Волчанский

С инфой о курсах валют неплохо бы в скобочках указывать изменение за день.

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