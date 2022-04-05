Как начать вести телеграм-канал и не разочароваться. Часть 1. Почему Телеграм и есть ли альтернативы?

Пост для новичков, которые только думают завести телеграм-канал, но сомневаются или не понимают, в чем отличия Телеги от Яндекс.Дзена, а то и, прастихоспаде, от ЖЖ. В первой части я расскажу, почему, а не как. Погнали!