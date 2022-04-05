«Коммерческий банк Кыргызстан» начал оформлять в Москве карты Visa Gold — они работают за границей Статьи редакции
Стоит 17500 рублей.
- Оформить карту можно в представительстве банка. Для этого нужен паспорт и нотариальная доверенность на определенного гражданина Киргизии на открытие счетов и получение карт, выяснил «Ъ». Доверенность можно оформить на месте.
- Представительство передает данные в материнский «Коммерческий банк Кыргызстан» (КБК) и открывает виртуальную карту Visa Gold. Реальную доставляют в течение пяти дней.
- Валюты расчёта — рубли, сомы, доллары или евро. Выпуск стоит 5500 рублей, годовое обслуживание — 12 тысяч рублей, всю сумму надо перевести на карту после активации через «Сбер», «Тинькофф» или Qiwi.
- Формально санкции не запрещают иностранным банкам открывать счета россиянам и оформлять карты международных платёжных систем. Но есть риск вторичных санкций. Например, в конце марта регулятор Казахстана предупредил банки: «В случае выпуска для нерезидентов платёжных карт необходимо провести консультации с Visa и Mastercard для оценки вероятности возникновения рисков», пишет издание.
- Если счёт открывается за рубежом, надо уведомить ФНС, прокомментировал изданию партнёр «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Услуга КБК может трактоваться властями США и ЕС как содействие в обходе санкций, Visa может отключить зарубежный банк, считает управляющий партнер ЮБ «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. При этом МПС не могут отследить персональные данные держателей карт, включая гражданство, добавил независимый эксперт на рынке платёжных карт Дмитрий Вишняков.
- Представительство КБК в Москве открылось 28 февраля. В Нацбанке Киргизии не ответили на вопросы издания о рисках выдачи карт россиянам, в Visa и ЦБ отказались от комментариев.
- В марте туроператоры стали предлагать россиянам туры в Узбекистан для оформления карт Visa и Mastercard. Тур стоит около 50 тысяч рублей, включая билеты. Карта Visa Gold — 80 тысяч сум (около 720 рублей), ежемесячное обслуживание — $1.
2155 просмотров
Как экономить деньги на цифровизации документооборота: кейсы российских компаний
Пока одни компании с трудом приспосабливают свои бизнес-процессы к новым условиям, многие оказались готовыми к ним заранее. Цифровые решения, которые они внедрили заблаговременно, помогли им быстрее и эффективнее адаптироваться к новым условиям.
«Сбер» отменит бесплатные доставки в «СберМаркете» по подписке «Прайм» и «Прайм+» Статьи редакции
Это понравилось не всем пользователям.
«Команда просто в трансе, никто такого не ожидал»: сотрудники минского офиса Wargaming рассказали о закрытии Статьи редакции
Они узнали о решении компании прямо в день публичного анонса.
Дополнительные зарплаты и стычки в Slack: как команда Playrix братьев Бухманов пережила начало «военной операции» Статьи редакции
Основные тезисы из материала Forbes о ситуации внутри игровой студии, где работают и россияне, и украинцы.
Очень интересно как нотариальная доверенность оформляется прям в банке? Они туда нотариуса посадили?🤣
Это Россия, посадить не проблема.
В прямом и переносном смысле
Полагаю, что доверенность заверяется сотрудником банка и передается внутри банка по своим каналам связи. Действительна только для применения в самом банке
17500 рублей. Россияне дураки чтоли, брать такую залупу за такую цену?
Видимо ты плохо нас знаешь)))
За union pay же платят 15000, и тут заплатят
Я вот заплатил и они нихрена не работает нигде✊
- Брат, на чем поднялся?
- Карты открывал. (Определенный гражданин Киргизии)
После того, как новость попала в СМИ.
Коммерческий банк Кыргызстан» перестал оформлять в Москве карты Visa Gold
Через 5
4
3
2
...
Хорошая новость
🤣
Так кто этот Определенный гражданин Киргизии? Его нужно самому искать или банк его тоже в аренду сдает?
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ВЫДАЧЕЙ КАРТ VISA В МОСКВЕ:
https://www.cbk.kg/ru/news/1467
Конечно, ссыкотно стать второй Беларусью