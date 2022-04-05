Кто такой системный аналитик и почему он без зпшки не останется

Системные аналитики — востребованная профессия, что подтверждают данные ребят из hh.ru. За 2021 год количество вакансий по этой специальности выросло на 45% (и это еще до новостей об отсрочках на призыв). При этом сейчас работу ищут больше 2100 человек, что подтверждает сервис. Несмотря на то, что рост интереса к профессии очевиден, не многие…