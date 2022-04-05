Стоимость акций TCS Group выросла на 31% после возобновления торгов на «СПБ Бирже» Статьи редакции
Ограничения действовали с 25 февраля.
- Акции материнской компании «Тинькофф» TCS Group выросли на 31% после начала первых за месяц торгов а «СПБ бирже». На максимуме они стоили по $47,3 за штуку. На 13:10 мск — около $40,9 за штуку.
- Биржа планировала возобновить торги бумагами компании 4 апреля, но перенесла срок на день. Накануне начала «спецоперации» 23 февраля акции стоили около $60.
- На Московской бирже акции TCS Group упали на 1,5%, до 3605 рублей.
- 3 марта Лондонская биржа приостановила торги бумагами TCS Group, «Ленты», X5 Group и других компаний из России. Тогда TCS Group заявляла, что может рассмотреть перенос первичного листинга с Лондонской на Московскую биржу при необходимости.
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Лутший банк в мире😎
Либо проплаченный коммент, либо какой-то сюр, воспроизведенный неизвестно для чего
Никто так классно не использует 115-фз как Тинькоф!
Лут
лудсчий
Тинькофф красавчики. Олегу Юрьевичу здоровья.
Дневной рост 31%? Где? Госпожа Маша Цепелева поясните свой опус.
Растут на блокировках клиентских счетов)
К чему данный пост)))
Весь рынок вырос, почему про другие акции не пишите)
Какую ценность несёт данный пост
Ну а чё б нет
Я дам вам бзды, если не будете тарить акции tcs g👊
(C) Неолег Нетинькофф
Олег восстанавливает капитал
Это уже какой-то новый уровень кухни. Акции, который на Лондоне не торгуются, торгуются на СПб кухне в долларах, которые не торгуются в РФ %)))))))))
наебщики сука