Финансы
Маша Цепелева

Стоимость акций TCS Group выросла на 31% после возобновления торгов на «СПБ Бирже» Статьи редакции

Ограничения действовали с 25 февраля.

  • Акции материнской компании «Тинькофф» TCS Group выросли на 31% после начала первых за месяц торгов а «СПБ бирже». На максимуме они стоили по $47,3 за штуку. На 13:10 мск — около $40,9 за штуку.
  • Биржа планировала возобновить торги бумагами компании 4 апреля, но перенесла срок на день. Накануне начала «спецоперации» 23 февраля акции стоили около $60.
  • На Московской бирже акции TCS Group упали на 1,5%, до 3605 рублей.
  • 3 марта Лондонская биржа приостановила торги бумагами TCS Group, «Ленты», X5 Group и других компаний из России. Тогда TCS Group заявляла, что может рассмотреть перенос первичного листинга с Лондонской на Московскую биржу при необходимости.

#новость #тинькофф

1387 просмотров
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14 комментариев
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Lukas Dexter

Лутший банк в мире😎

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Андрей

Либо проплаченный коммент, либо какой-то сюр, воспроизведенный неизвестно для чего

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badResistor

Никто так классно не использует 115-фз как Тинькоф!

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D. Trump

Лут

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умный человек

лудсчий

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Артем Акулов

Тинькофф красавчики. Олегу Юрьевичу здоровья.

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Илья Белов

Дневной рост 31%? Где? Госпожа Маша Цепелева поясните свой опус.

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Ilya Grigorev

Растут на блокировках клиентских счетов)

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Вадим Курбанов

К чему данный пост)))
Весь рынок вырос, почему про другие акции не пишите)
Какую ценность несёт данный пост

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Я никто и звать меня никак

Ну а чё б нет

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Pavel22

Я дам вам бзды, если не будете тарить акции tcs g👊
(C) Неолег Нетинькофф

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Макс Фактор

Олег восстанавливает капитал

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Mishka

Это уже какой-то новый уровень кухни. Акции, который на Лондоне не торгуются, торгуются на СПб кухне в долларах, которые не торгуются в РФ %)))))))))

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Рома Дмитриев

наебщики сука

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