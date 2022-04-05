«Тинькофф» купит контроль в компании-разработчике решений для банкоматов «Банком» Статьи редакции
Это позволит быстрее обновлять банкоматы и снизить затраты на обслуживание сети из более 3300 устройств, говорят в компании.
- Группа купит 51% ООО «Банком» у единственного владельца компании Сергея Работько, который останется ее совладельцем и гендиректором. Сумму сделки компания не сообщила.
- «Банком» обслуживает банкоматы, POS-терминалы и другое платёжное оборудование — от дистрибуции, ремонта и брендинга до создания решений и модернизации устройств по индивидуальному заказу. У компании есть сервисный и конструкторский отделы, производство, сборочный цех и лаборатория.
- По данным «Контур.Фокуса», связанная с кипрской TCS Group компания «ТКС» 1 апреля 2022 года уже получила 30,85% «Банком». Выручка ООО в 2020 году составила 71,1 млн рублей, чистая прибыль — 17,6 млн рублей. Данных за 2021 год в системе пока нет.
- «Тинькофф» сотрудничает с «Банком» с момента запуска сети банкоматов, отметили в банке. Эта же компания занимается сервисной поддержкой его устройств самообслуживания. В составе группы «Банком» продолжит оказывать услуги банку и другим клиентам.
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Банк Тинькофф еще жив после здешней волны негатива?
Первый раз что-ли? Там люди-то привыкшие, отбривать негатив научились на раз-два. Там волноваться начнут, если на VC перестанут на них жаловаться.
И нервничать, если начнут хвалить
А в чем был негатив? Ну кроме проблем с валютой и всем что с ней связано?
Заблокировали абузеров ошибок, мошенников, дроперов.
Для обычных людей ничего не изменилось, по-прежнему топ1 банк.
+100500
Пройдет время и все всё забудут
Теперь банкоматы тинька будут чаще обманывать клиентов?)
А что, у ООО "Банком" плохая репутация?
В чём логика вашей реплики, извиняюсь спросить?
Плохая репутация у тинька с его банкоматами. Кстати, они наконец-то сделали кнопку Выйти заметной, как обещали?
Вы проводили сравнение интерфейса банкоматов Тинькофф с интерфейсами банкоматов других банков?
Надо полагать, по вашему мнению, у всех остальных всё намного лучше?
Или вы делаете эмоциональные выводы лишь на том основании, что про Тинькофф пишут в несколько раз чаще, чем про все остальные банки вместе взятые?
Вы проводили сравнение интерфейса банкоматов Тинькофф с интерфейсами банкоматов других банков
Да, элементарно со сбером
у всех остальных всё намного лучше?
У Сбера понятно, закончилась ли сессия.
эмоциональные выводы
Ох уж эти додумывания за других людей)
Со Сбером 😂🙈
Да сделали. Поведение стало более очевидным, и таймеры нормально работают(специально проверил)
Да много времени им на это понадобилось)
Дополню свой же комментарий выше.
Вы отдаёте себе отчёт в том, что у других банков репутация якобы "хорошая" не потому, что у них всё хорошо, а потому, что про них просто не пишут в тех же объёмах, что про Тинькофф?
Они просто менее интересны и популярны, как тот неуловимый Джо из анекдота.
Надо признать, как Тинькофф начал ставить приятные взору и удобные в использовании банкоматы, другие банки тоже зашевелились в этом плане, а то ранее был кромешный ужас как внешне, так и в интерфейсах.
обслужили банкомат