«Яндекс» закроет «Яндекс.Инвестиции» Статьи редакции
Партнёр сервиса — ВТБ, попал под санкции США, и пользователи больше не могут полноценно управлять своими активами, объяснили в компании.
Компания разослала пользователям письмо о закрытии сервиса. В «Яндексе» подтвердили информацию vc.ru.
В пресс-службе объяснили, что из-за ограничений у партнёра «Яндекс.Инвестиций» — ВТБ, пользователи не могут полноценно управлять своими активами: например, больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний. Поэтому компания решила закрыть сервис. ВТБ попал под блокирующие санкции США в конце февраля.
Закрытие будет поэтапным, говорится в письме пользователям. 11 апреля сервис отключит возможность покупать новые бумаги и пополнять счёт. Продавать активы и выводить средства можно будет минимум до 15 апреля.
После закрытия сервиса пользователи смогут распоряжаться своими активами в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» и в личном кабинете на сайте брокера ВТБ. Позже сервис обещает прислать все инструкции, как получить доступ. Операции в личном кабинете можно будет совершать с 30 апреля «или даже раньше».
Кроме продажи активов или восстановления доступа к счёту в ВТБ, пользователи могут самостоятельно перевести активы к другому брокеру. Это можно сделать в офисе банка.
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А такой был? 😳😳😳
Все правильно !
Так во что тут инвестировать?!
Легче расти без балластов
Жаль. Пока для мира инвестиций с февраля сплошная ж*па. А с Яндексом хрен с ним, поиск у них классный. А в инвестициях Тинькофф лучше