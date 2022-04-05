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Финансы
Немалый Гоша

«Яндекс» закроет «Яндекс.Инвестиции» Статьи редакции

Партнёр сервиса — ВТБ, попал под санкции США, и пользователи больше не могут полноценно управлять своими активами, объяснили в компании.

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Компания разослала пользователям письмо о закрытии сервиса. В «Яндексе» подтвердили информацию vc.ru.

В пресс-службе объяснили, что из-за ограничений у партнёра «Яндекс.Инвестиций» — ВТБ, пользователи не могут полноценно управлять своими активами: например, больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний. Поэтому компания решила закрыть сервис. ВТБ попал под блокирующие санкции США в конце февраля.

Закрытие будет поэтапным, говорится в письме пользователям. 11 апреля сервис отключит возможность покупать новые бумаги и пополнять счёт. Продавать активы и выводить средства можно будет минимум до 15 апреля.

После закрытия сервиса пользователи смогут распоряжаться своими активами в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» и в личном кабинете на сайте брокера ВТБ. Позже сервис обещает прислать все инструкции, как получить доступ. Операции в личном кабинете можно будет совершать с 30 апреля «или даже раньше».

Кроме продажи активов или восстановления доступа к счёту в ВТБ, пользователи могут самостоятельно перевести активы к другому брокеру. Это можно сделать в офисе банка.

  • «Яндекс» добавил в свою подписку «Плюс» финансовый сервис в партнёрстве с платформой «ВТБ Капитал Инвестиции» в 2020 году.

#яндекс #новость #яндексинвестиции

Спасибо за наводку Люц Шнайдер
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5 комментариев
Volodya Agadzhanov

А такой был? 😳😳😳

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Den Red

Все правильно !

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Vasiliy Balandin

Так во что тут инвестировать?!

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Константин Козырев

Легче расти без балластов

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Максим Кот

Жаль. Пока для мира инвестиций с февраля сплошная ж*па. А с Яндексом хрен с ним, поиск у них классный. А в инвестициях Тинькофф лучше

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