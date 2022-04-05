Партнёр сервиса — ВТБ, попал под санкции США, и пользователи больше не могут полноценно управлять своими активами, объяснили в компании.

{"id":395842,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":395842,"gtm":null} 655 просмотров

Компания разослала пользователям письмо о закрытии сервиса. В «Яндексе» подтвердили информацию vc.ru.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В пресс-службе объяснили, что из-за ограничений у партнёра «Яндекс.Инвестиций» — ВТБ, пользователи не могут полноценно управлять своими активами: например, больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний. Поэтому компания решила закрыть сервис. ВТБ попал под блокирующие санкции США в конце февраля.

Закрытие будет поэтапным, говорится в письме пользователям. 11 апреля сервис отключит возможность покупать новые бумаги и пополнять счёт. Продавать активы и выводить средства можно будет минимум до 15 апреля.

После закрытия сервиса пользователи смогут распоряжаться своими активами в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» и в личном кабинете на сайте брокера ВТБ. Позже сервис обещает прислать все инструкции, как получить доступ. Операции в личном кабинете можно будет совершать с 30 апреля «или даже раньше».

Кроме продажи активов или восстановления доступа к счёту в ВТБ, пользователи могут самостоятельно перевести активы к другому брокеру. Это можно сделать в офисе банка.