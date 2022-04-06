Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 42: Intel уходит из России, ФНС против «теневой» продажи валюты Статьи редакции
Собираем новости и события сорок второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
5–8 апреля 2022 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по регламенту 4 апреля. Торги акциями пройдут с 9:50 до 18:50 мск.
Курсы валют от ЦБ на 6 апреля: доллар — 83,35 рубля, евро — 91,73 рубля.
Санкции
Новые санкции США коснутся «Альфа-банка», выяснил WSJ. Пока банк ограничен в размещении новых акций, предоставлении финансирования и других операциях с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Ранее издание писало, что будут усилены санкции против «Сбербанка».
Реакция бизнеса и правительства
Intel объявила о приостановке работы в России. В местном подразделении работают 1200 человек, компания обещала поддержать их. В начале марта компания объявляла только о прекращении поставок в страну.
Подразделение ВТБ в Великобритании будет добиваться внешнего управления после введенных против банка санкций, выяснил Bloomberg.
Первый иностранный банк в России отказался от выплаты дивидендов, это контролируемый венгерской OTP Group «ОТП Банк». 4 апреля собрание акционеров решило не распределять чистую прибыль за 2021 год в 2,8 млрд рублей. Это было сделано по рекомендации ЦБ, пояснил РБК представитель банка.
В конце марта ФНС отправила в территориальные органы письмо, в котором поручила совместно с полицией контролировать куплю-продажу валюты вне банков. Например, в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями. Это «в нынешних условиях несёт угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка», выяснил РБК.
ADG Group, выкупившая у мэрии Москвы 39 районных кинотеатров, планирует отказаться от части кинозалов и открыть там фитнес-клубы.
Рестораны, отели и фитнес-клубы столкнулись с отказами в кредитных каникулах. От одних заёмщиков банки потребовали залог, другим обещали ухудшение условий кредитования после каникул.
События предыдущего дня, 5 апреля — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
По итогам голосования на open source трибуне Highload++ больше всего голосов (155) набрал проект Михаила Грачёва dotenv-linter. Поэтому 13 мая 2022 Михаил выступит от Evrone на конференции с рассказом о проекте.
Функции станут доступны в одном из следующих крупных обновлений системы.
Коэффициент Джини (или индекс Джини), кривая Лоренца, TPR (true positive rate) и FPR (false positive rate) – одни из самых популярных атрибутов экономических задач, решаемых с помощью машинного обучения. Все они используются для оценки качества модели и, так или иначе, связаны друг с другом. Предлагаю вспомнить, как они рассчитываются.
Спекуляция угрожает устойчивости российской валюты, считают в налоговой.
Клиенты стартапа по обучению высшей математике MathClub — студенты вузов, которым нужно подготовиться к сессии или разобраться в неподдающейся теме. Сервис работает по подписке. Как устроен MathClub, как возникла идея, как привлекают клиентов, — рассказал основатель проекта Кирилл Ласкин, студент MOOVE programme by SKOLKOVO х MTS.
А вот и подвезли запрет покупать/продавать вражеские деньги, минуя банки. Сперва - ограничения, сейчас - запреты, ждём статью за хранение?
Вроде сарказм, но уже не точно.
100% будет, дедушку уже вовсю несет в СССР - в плане репрессий и лжи разумеется. В экономику, образование развитие и прочее они не смогут так как для этого нужна идеология, а главное - кадры.
"Зачем нам эти грязные доллары и гей-евро? Когда у нас есть свой отечественный Рубль!"
Примерно так и звучат все призывы к импортозамещению.
Вы слово "православный" пропустили где-то между свой и ₽.
А вот и подвезли запрет покупать/продавать вражеские деньги, минуя банки.
Он всегда существовал.
Это нарушение валютного регулирования, ответственность за него наступает по ст. 15.25 КоАП.
Другой вопрос, что запретом этим никогда особо не пользовались.
Разумеется, я не спорю. Просто при "нормальном" рынке участникам, по крайней мере, как я считаю, подавляющему большинству, это было не нужно - ощутимо дешевле никто не продаст, а проблемы с законом не нужны. Спекуляция, особенно массовая, процветает на фоне запретов всяческих.
А вот и подвезли запрет
вообще, опасался этого ещё в 2014м.. но тогда видимо что-то остановило.
дата отсчёта тоже февральская %)
Операция покупки/продажи чего либо должна быть оформлена по закону с уплатой налогов
Не?
Оно да, но не про всё. Старые лапти можете продавать, а вот бесплатный валежник - скорее всего уже нет.
Я иронизирую, но, как мне кажется, близок к истине.
Мне кажется, я свою остановку проехал, при чём давно. Сойти с этого безумного поезда всё сложнее.
Кто-то видит в этом новые возможности? Или я один слепой
Возможность съездить в прошлое и отхватить статью за валютную спекуляцию. Скоро и другие возможности подвезут:
* постоять в очереди за карточками
* отсидеть за инакомыслие
* купить жвачку и джинсы
* поработать в шарашке
* попасть в штрафбат
* быть раскулаченным
* стать частью продразверстки
Отсидеть за инакомыслие сейчас очень легко. Эту возможность первой подвезли.
Раскулачивают пока что по желанию ФСБ, опция не всем доступна
Ну сейчас ФСБ бетку затестит, и откроют для всех пользователей
Это прям "Вперёд в прошлое“, тоже один из участников пожилой человек.
Как тут их можно не заметить. Столько возможностей приблизиться к уровню африканских стран )
Я начал усердно учить англ. язык. Прекрасная возможность и пинок под зад))
So how do you feel about all of this being like?
London is a capital of great Britain.
Sveta is duty today. Petya is ill
My name is Sasha, I`m from Russia ))))))))
Смотря для чего =)
Несколько сотен бывших разрабов Интел на рынке труда – норм возможность.
Когда уже так будет?
https://www.youtube.com/watch?v=XrvHgZIhfv8
Как наличие валюты у граждан может нести «угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка» ?
Это как наличие хлеба у населения несет угрозу рынку хлебобулочных изделий
Про крипту тоже самое говорят 5 лет. Просто предлог..
По факту самую большую нестабильность вносит дед.
Для экономиздов
Наличие хлеба не несет,он за неделю испортится и его выкинут.
А наличие придержанного(или наоборот по бырику распроданного за кордон) зерна несет.
Для тех кто не умеет в аналогии: зерно тоже портится.
Ещё раз, расскажите как валюта у наследия подрывает стабильность внутренного валютного рынка?
Раз уж вы такой «экономизд»
Ежели население состоит из несунов денег в ммм,заряжателей водички перед экстрасенсами и игрунов в игровые автоматы то его массовая спекулятивная деятельность на рынке недвижимости ,валюты,драг металлов,инвестиций, несет угрозу экономической стабильности всей страны.
Нефть и газ нельзя добывать в любой точке мира, а вот пшеницу выращивать можно почти везде. Ее покупали в России/Украине, потому что цены была ниже и не выгодно было у себя его выращивать.
А сейчас ЕС уже передает 180 млн евро субсидиями фермерам, чтобы они заместили недостаток. В Аргентине сейчас рекордный урожай зерновых. Т.ч. если придержать сейчас зерно и не продавать его никому врядли к чему-то хорошему приведет.
Ну наконец то. Дождались. Борьба с валютчиками.
Кончно. Ведь это именно и только из-за них каруста стоит 100₽+ и свою химозу для отбеливания бумаги мы сделать не можем. Ну ничего, вот посодют всех этих негодяев, тогда и заживём!
Скоро будут бороться с айтишниками. Айтишник для норода - суть современный барин, аристократ, кулак, который живет лучше остальных. По мере скатывания ситуации в совок эти идеи возьмут въезд. Но не подумайте, что сразу. Сначала закроют выезд, а уже потом - будут раскулачивать.
С бизнесом они будут бороться.
Каким бизнесом? Есть заводы, поля и наука. А будете заниматься спекуляцией - вами займётся ОБХСС и КГБ. Не до НЭПа товарищ, коммунизм надо строить!
Рестораны, отели и фитнес-клубы столкнулись с отказами в кредитных каникулах. От одних заёмщиков банки потребовали залог, другим обещали ухудшение условий кредитования после каникул.
Центро Банк и сами банки, в таких кризисных ситуациях те ещё крысы, вместо хоть какой-то помощи, топят бизнес до последнего, держитесь там ребята у кого бизнес в этой сфере.
Боливар не снести двоих (с) О.Генри
И потом еще банки жалуются как им плохо и просят фин помощи от государства
А когда он умрет? Есть информация такая?
вся надежда на щитовидку/деменцию/онко. В других случаях лет до 10 может прожить
Вот честно, не думаю, что такой человек может умереть от онко. Я о том, что его наверное каждый месяц самые лучшие врачи смотрят. То есть, любую болячку там заметят на самой ранней стадии.
Заболеть может, но до смерти не дотянет, слишком рано заметят
ну Уго Чавес тоже довольно долго с раком жил, даже несмотря на бедность страны и прочее. Поэтому согласен.
Наверное у него ежедневный скрининг всех частей и органы на пересадку вне очереди. Так что наверное только по естественным причинам
сейчас он переживает сильный стресс и паранойю, это может привести к разного рода ударам, как их раньше называли.
Ну хуже уже не будет…а потом Бац..Бац..Бац
брить