Собираем новости и события сорок второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

5–8 апреля 2022 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по регламенту 4 апреля. Торги акциями пройдут с 9:50 до 18:50 мск.

Курсы валют от ЦБ на 6 апреля: доллар — 83,35 рубля, евро — 91,73 рубля.

Санкции

Новые санкции США коснутся «Альфа-банка», выяснил WSJ. Пока банк ограничен в размещении новых акций, предоставлении финансирования и других операциях с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Ранее издание писало, что будут усилены санкции против «Сбербанка».

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Реакция бизнеса и правительства

Intel объявила о приостановке работы в России. В местном подразделении работают 1200 человек, компания обещала поддержать их. В начале марта компания объявляла только о прекращении поставок в страну.

Подразделение ВТБ в Великобритании будет добиваться внешнего управления после введенных против банка санкций, выяснил Bloomberg.

Первый иностранный банк в России отказался от выплаты дивидендов, это контролируемый венгерской OTP Group «ОТП Банк». 4 апреля собрание акционеров решило не распределять чистую прибыль за 2021 год в 2,8 млрд рублей. Это было сделано по рекомендации ЦБ, пояснил РБК представитель банка.

В конце марта ФНС отправила в территориальные органы письмо, в котором поручила совместно с полицией контролировать куплю-продажу валюты вне банков. Например, в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями. Это «в нынешних условиях несёт угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка», выяснил РБК.

ADG Group, выкупившая у мэрии Москвы 39 районных кинотеатров, планирует отказаться от части кинозалов и открыть там фитнес-клубы.

Рестораны, отели и фитнес-клубы столкнулись с отказами в кредитных каникулах. От одних заёмщиков банки потребовали залог, другим обещали ухудшение условий кредитования после каникул.

События предыдущего дня, 5 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.