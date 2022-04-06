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Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 42: Intel уходит из России, ФНС против «теневой» продажи валюты Статьи редакции

Собираем новости и события сорок второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

5–8 апреля 2022 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по регламенту 4 апреля. Торги акциями пройдут с 9:50 до 18:50 мск.

Курсы валют от ЦБ на 6 апреля: доллар — 83,35 рубля, евро — 91,73 рубля.

Санкции

Новые санкции США коснутся «Альфа-банка», выяснил WSJ. Пока банк ограничен в размещении новых акций, предоставлении финансирования и других операциях с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Ранее издание писало, что будут усилены санкции против «Сбербанка».

Реакция бизнеса и правительства

Intel объявила о приостановке работы в России. В местном подразделении работают 1200 человек, компания обещала поддержать их. В начале марта компания объявляла только о прекращении поставок в страну.

Подразделение ВТБ в Великобритании будет добиваться внешнего управления после введенных против банка санкций, выяснил Bloomberg.

Первый иностранный банк в России отказался от выплаты дивидендов, это контролируемый венгерской OTP Group «ОТП Банк». 4 апреля собрание акционеров решило не распределять чистую прибыль за 2021 год в 2,8 млрд рублей. Это было сделано по рекомендации ЦБ, пояснил РБК представитель банка.

В конце марта ФНС отправила в территориальные органы письмо, в котором поручила совместно с полицией контролировать куплю-продажу валюты вне банков. Например, в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями. Это «в нынешних условиях несёт угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка», выяснил РБК.

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ADG Group, выкупившая у мэрии Москвы 39 районных кинотеатров, планирует отказаться от части кинозалов и открыть там фитнес-клубы.

Рестораны, отели и фитнес-клубы столкнулись с отказами в кредитных каникулах. От одних заёмщиков банки потребовали залог, другим обещали ухудшение условий кредитования после каникул.

События предыдущего дня, 5 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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47 комментариев
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Вадим Д.

А вот и подвезли запрет покупать/продавать вражеские деньги, минуя банки. Сперва - ограничения, сейчас - запреты, ждём статью за хранение?
Вроде сарказм, но уже не точно.

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Британский калькулятор

100% будет, дедушку уже вовсю несет в СССР - в плане репрессий и лжи разумеется. В экономику, образование развитие и прочее они не смогут так как для этого нужна идеология, а главное - кадры.

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Пришелец

"Зачем нам эти грязные доллары и гей-евро? Когда у нас есть свой отечественный Рубль!"
Примерно так и звучат все призывы к импортозамещению.

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user_90123129312

Вы слово "православный" пропустили где-то между свой и ₽.

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Roman Trifonov

А вот и подвезли запрет покупать/продавать вражеские деньги, минуя банки.
Он всегда существовал.

Это нарушение валютного регулирования, ответственность за него наступает по ст. 15.25 КоАП.

Другой вопрос, что запретом этим никогда особо не пользовались.

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Вадим Д.

Разумеется, я не спорю. Просто при "нормальном" рынке участникам, по крайней мере, как я считаю, подавляющему большинству, это было не нужно - ощутимо дешевле никто не продаст, а проблемы с законом не нужны. Спекуляция, особенно массовая, процветает на фоне запретов всяческих.

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Сергей Коновалов

А вот и подвезли запрет
 вообще, опасался этого ещё в 2014м.. но тогда видимо что-то остановило.
дата отсчёта тоже февральская %)

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роман долгополов

Операция покупки/продажи чего либо должна быть оформлена по закону с уплатой налогов
Не?

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Вадим Д.

Оно да, но не про всё. Старые лапти можете продавать, а вот бесплатный валежник - скорее всего уже нет.
Я иронизирую, но, как мне кажется, близок к истине.

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Александр У

Мне кажется, я свою остановку проехал, при чём давно. Сойти с этого безумного поезда всё сложнее.

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ROME

Кто-то видит в этом новые возможности? Или я один слепой

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Британский калькулятор

Возможность съездить в прошлое и отхватить статью за валютную спекуляцию. Скоро и другие возможности подвезут:
* постоять в очереди за карточками
* отсидеть за инакомыслие
* купить жвачку и джинсы
* поработать в шарашке
* попасть в штрафбат
* быть раскулаченным
* стать частью продразверстки

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Сергей

Отсидеть за инакомыслие сейчас очень легко. Эту возможность первой подвезли.
Раскулачивают пока что по желанию ФСБ, опция не всем доступна

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Британский калькулятор

Ну сейчас ФСБ бетку затестит, и откроют для всех пользователей

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Макс Бруквин

Это прям "Вперёд в прошлое“, тоже один из участников пожилой человек.

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Эксперт во всем

Как тут их можно не заметить. Столько возможностей приблизиться к уровню африканских стран )

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Евгений Кузнецов

Я начал усердно учить англ. язык. Прекрасная возможность и пинок под зад))

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Руслан

So how do you feel about all of this being like?

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Семён Сердюков

London is a capital of great Britain.

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Denis Mokhin

Sveta is duty today. Petya is ill

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Александр Геннадьевич

My name is Sasha, I`m from Russia ))))))))

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Betty Boop

Смотря для чего =)

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Михаил Гельм

Несколько сотен бывших разрабов Интел на рынке труда – норм возможность.

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Сергей Я

Когда уже так будет?

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Alfa Sierra

https://www.youtube.com/watch?v=XrvHgZIhfv8

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Сидор

Как наличие валюты у граждан может нести «угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка» ?

Это как наличие хлеба у населения несет угрозу рынку хлебобулочных изделий

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Владислав

Про крипту тоже самое говорят 5 лет. Просто предлог..

По факту самую большую нестабильность вносит дед.

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роман долгополов

Для экономиздов
Наличие хлеба не несет,он за неделю испортится и его выкинут.
А наличие придержанного(или наоборот по бырику распроданного за кордон) зерна несет.

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Сидор

Для тех кто не умеет в аналогии: зерно тоже портится.
Ещё раз, расскажите как валюта у наследия подрывает стабильность внутренного валютного рынка?
Раз уж вы такой «экономизд»

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роман долгополов

Ежели население состоит из несунов денег в ммм,заряжателей водички перед экстрасенсами и игрунов в игровые автоматы то его массовая спекулятивная деятельность на рынке недвижимости ,валюты,драг металлов,инвестиций, несет угрозу экономической стабильности всей страны.

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SPS Fun

Нефть и газ нельзя добывать в любой точке мира, а вот пшеницу выращивать можно почти везде. Ее покупали в России/Украине, потому что цены была ниже и не выгодно было у себя его выращивать.
А сейчас ЕС уже передает 180 млн евро субсидиями фермерам, чтобы они заместили недостаток. В Аргентине сейчас рекордный урожай зерновых. Т.ч. если придержать сейчас зерно и не продавать его никому врядли к чему-то хорошему приведет.

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Pavel Petel

Ну наконец то. Дождались. Борьба с валютчиками.

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Вадим Д.

Кончно. Ведь это именно и только из-за них каруста стоит 100₽+ и свою химозу для отбеливания бумаги мы сделать не можем. Ну ничего, вот посодют всех этих негодяев, тогда и заживём!

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Британский калькулятор

Скоро будут бороться с айтишниками. Айтишник для норода - суть современный барин, аристократ, кулак, который живет лучше остальных. По мере скатывания ситуации в совок эти идеи возьмут въезд. Но не подумайте, что сразу. Сначала закроют выезд, а уже потом - будут раскулачивать.

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Pavel Petel

С бизнесом они будут бороться.

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Renat Zaripov

Каким бизнесом? Есть заводы, поля и наука. А будете заниматься спекуляцией - вами займётся ОБХСС и КГБ. Не до НЭПа товарищ, коммунизм надо строить!

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vlad_is_lav

Рестораны, отели и фитнес-клубы столкнулись с отказами в кредитных каникулах. От одних заёмщиков банки потребовали залог, другим обещали ухудшение условий кредитования после каникул.

Центро Банк и сами банки, в таких кризисных ситуациях те ещё крысы, вместо хоть какой-то помощи, топят бизнес до последнего, держитесь там ребята у кого бизнес в этой сфере.

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SPS Fun

Боливар не снести двоих (с) О.Генри

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Strawberry Domestos

И потом еще банки жалуются как им плохо и просят фин помощи от государства

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Лютый

А когда он умрет? Есть информация такая?

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Дима Анонимный

вся надежда на щитовидку/деменцию/онко. В других случаях лет до 10 может прожить

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Лютый

Вот честно, не думаю, что такой человек может умереть от онко. Я о том, что его наверное каждый месяц самые лучшие врачи смотрят. То есть, любую болячку там заметят на самой ранней стадии.
Заболеть может, но до смерти не дотянет, слишком рано заметят

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Дима Анонимный

ну Уго Чавес тоже довольно долго с раком жил, даже несмотря на бедность страны и прочее. Поэтому согласен.

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Strawberry Domestos

Наверное у него ежедневный скрининг всех частей и органы на пересадку вне очереди. Так что наверное только по естественным причинам

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Дима Анонимный

сейчас он переживает сильный стресс и паранойю, это может привести к разного рода ударам, как их раньше называли.

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SilanseR

Ну хуже уже не будет…а потом Бац..Бац..Бац

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Дима Анонимный

брить

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