Собираем новости и события сорок второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

5–8 апреля 2022 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по регламенту 4 апреля. Торги акциями пройдут с 9:50 до 18:50 мск.

На закрытии биржи доллар стоит 79,7 рублей, евро — 87 рублей.

Курсы валют от ЦБ на 6 апреля: доллар — 83,35 рубля, евро — 91,73 рубля. На 7 апреля регулятор установил курс доллара в 82,59 рубля, евро — в 90,59 рублей.

7 апреля «СПБ Биржа» начнет торги в режиме основных в 10:00 мск бумагами TCS Group и самой площадки. В 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, в 16:00 мск — более 1600 международных компаний.

Санкции

Новые санкции США коснутся «Альфа-банка», выяснил WSJ. Пока банк ограничен в размещении новых акций, предоставлении финансирования и других операциях с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Ранее издание писало, что будут усилены санкции против «Сбербанка».

Канада расширила санкционный список против России. В него попали девять человек, в том числе Владимир Потанин (глава «Норникеля»), Виктор Вексельберг (основатель «Ренова»), Леонид Михельсон (глава «Новатэка»), Дмитрий Пумпянский (бывший бенефициар и председатель совета директоров ТМК) и Вадим Мошкович (председатель совета директоров «Русагро»).

США объявили о новых санкциях против России. Под блокирующие санкции попали «Сбер» и «Альфа-банк», также в списке Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Гражданам США запрещаются все новые инвестиции в Россию.

Великобритания ввела санкции против восьми россиян, в том числе главы «КамАЗа» Сергея Когогина и главы «Газпромбанка» Андрея Акимова, и заморозила активы «Сбера» и МКБ. Также страна запретит все новые внешние инвестиции в Россию и откажется от российских нефти и угля до конца 2022 года.

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По данным Reuters, дипломаты Евросоюза не согласовали запрет на импорт угля из России и отложили новый пакет санкций.

Транспорт

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты южных и западных городов России до 13 апреля. Запрет действует с 24 февраля.

Госдума приняла законопроект о поддержке транспортной отрасли. Он снимает ограничение на использование в России временно ввезенных иностранных контейнеров, ограничивает участие иностранных инвесторов в водных грузовых перевозках и временно отменяет весовой и габаритный контроль транспорта, перевозящего продукты.

Сервисы

Microsoft поднял цены за подписку на облачное хранилище OneDrive почти в три раза, с 269 рублей в месяц до 619 рублей.

Реакция бизнеса и правительства

Intel объявила о приостановке работы в России. В местном подразделении работают 1200 человек, компания обещала поддержать их. В начале марта компания объявляла только о прекращении поставок в страну.

Подразделение ВТБ в Великобритании будет добиваться внешнего управления после введенных против банка санкций, выяснил Bloomberg.

Первый иностранный банк в России отказался от выплаты дивидендов, это контролируемый венгерской OTP Group «ОТП Банк». 4 апреля собрание акционеров решило не распределять чистую прибыль за 2021 год в 2,8 млрд рублей. Это было сделано по рекомендации ЦБ, пояснил РБК представитель банка.

В конце марта ФНС отправила в территориальные органы письмо, в котором поручила совместно с полицией контролировать куплю-продажу валюты вне банков. Например, в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями. Это «в нынешних условиях несёт угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка», выяснил РБК.

ADG Group, выкупившая у мэрии Москвы 39 районных кинотеатров, планирует отказаться от части кинозалов и открыть там фитнес-клубы.

Рестораны, отели и фитнес-клубы столкнулись с отказами в кредитных каникулах. От одних заёмщиков банки потребовали залог, другим обещали ухудшение условий кредитования после каникул.

Минфин России впервые расплатился по евробондам на $649 млн в рублях. «Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости», — прокомментировали в ведомстве оплату не в валюте.

Американская Align Technology приостановила поставки в Россию самых популярных в стране элайнеров Invisalign, которые используются для коррекции прикуса как альтернатива брекетам, пишет «Коммерсантъ». Клиники вынуждены переходить на системы местных производителей.

По словам источников датской газеты Berlingske, российский производитель газированных напитков «Черноголовка» заинтересовался покупкой бизнеса пивоваренной компании Carlsberg в России (бренды Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и другие). Другой якобы претендент — израильская CBC Group. «Поиск инвестора займет длительное время. На данный момент новый инвестор не определен», — сказали в «Балтике».

«Яндекс Маркет» запустил подборки товаров локальных брендов на главной странице маркетплейса. Продавцы смогут бесплатно рекламироваться на самом маркетплейсе, его страницах в соцсетях, в онлайн-журнале для бизнеса «Чек» или, например, в журнале «Авто.ру». Чтобы попасть в подборку товаров и воспользоваться бесплатным продвижением, предприниматели могут заполнить форму.

Финская железнодорожная VR Transpoint сообщила, что всё-таки прекратит грузовое сообщение с Россией. Компания стремится прекратить трафик как можно быстрее, но процесс может занять несколько месяцев.

Британская GlaxoSmithKline Plc (GSK) прекратит ввоз в Россию витаминов и пищевых добавок, но продолжит поставки безрецептурных лекарств. Среди её брендов — «Терафлю» и «Вольтарен».

«ВТБ Капитал» в Лондоне подал заявку на переход под внешнее управление в результате антироссийских санкций, пишет Financial Times.

Датская компания Hempel, специализирующая на производстве лакокрасочных покрытий, объявила об уходе из России.

События предыдущего дня, 5 апреля — здесь.