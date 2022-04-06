Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 42: Intel уходит из России, «Сбер» и «Альфа» под новыми санкциями Статьи редакции
Собираем новости и события сорок второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
5–8 апреля 2022 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по регламенту 4 апреля. Торги акциями пройдут с 9:50 до 18:50 мск.
На закрытии биржи доллар стоит 79,7 рублей, евро — 87 рублей.
Курсы валют от ЦБ на 6 апреля: доллар — 83,35 рубля, евро — 91,73 рубля. На 7 апреля регулятор установил курс доллара в 82,59 рубля, евро — в 90,59 рублей.
7 апреля «СПБ Биржа» начнет торги в режиме основных в 10:00 мск бумагами TCS Group и самой площадки. В 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, в 16:00 мск — более 1600 международных компаний.
Санкции
Новые санкции США коснутся «Альфа-банка», выяснил WSJ. Пока банк ограничен в размещении новых акций, предоставлении финансирования и других операциях с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Ранее издание писало, что будут усилены санкции против «Сбербанка».
Канада расширила санкционный список против России. В него попали девять человек, в том числе Владимир Потанин (глава «Норникеля»), Виктор Вексельберг (основатель «Ренова»), Леонид Михельсон (глава «Новатэка»), Дмитрий Пумпянский (бывший бенефициар и председатель совета директоров ТМК) и Вадим Мошкович (председатель совета директоров «Русагро»).
США объявили о новых санкциях против России. Под блокирующие санкции попали «Сбер» и «Альфа-банк», также в списке Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Гражданам США запрещаются все новые инвестиции в Россию.
Великобритания ввела санкции против восьми россиян, в том числе главы «КамАЗа» Сергея Когогина и главы «Газпромбанка» Андрея Акимова, и заморозила активы «Сбера» и МКБ. Также страна запретит все новые внешние инвестиции в Россию и откажется от российских нефти и угля до конца 2022 года.
По данным Reuters, дипломаты Евросоюза не согласовали запрет на импорт угля из России и отложили новый пакет санкций.
Транспорт
Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты южных и западных городов России до 13 апреля. Запрет действует с 24 февраля.
Госдума приняла законопроект о поддержке транспортной отрасли. Он снимает ограничение на использование в России временно ввезенных иностранных контейнеров, ограничивает участие иностранных инвесторов в водных грузовых перевозках и временно отменяет весовой и габаритный контроль транспорта, перевозящего продукты.
Сервисы
Microsoft поднял цены за подписку на облачное хранилище OneDrive почти в три раза, с 269 рублей в месяц до 619 рублей.
Реакция бизнеса и правительства
Intel объявила о приостановке работы в России. В местном подразделении работают 1200 человек, компания обещала поддержать их. В начале марта компания объявляла только о прекращении поставок в страну.
Подразделение ВТБ в Великобритании будет добиваться внешнего управления после введенных против банка санкций, выяснил Bloomberg.
Первый иностранный банк в России отказался от выплаты дивидендов, это контролируемый венгерской OTP Group «ОТП Банк». 4 апреля собрание акционеров решило не распределять чистую прибыль за 2021 год в 2,8 млрд рублей. Это было сделано по рекомендации ЦБ, пояснил РБК представитель банка.
В конце марта ФНС отправила в территориальные органы письмо, в котором поручила совместно с полицией контролировать куплю-продажу валюты вне банков. Например, в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями. Это «в нынешних условиях несёт угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка», выяснил РБК.
ADG Group, выкупившая у мэрии Москвы 39 районных кинотеатров, планирует отказаться от части кинозалов и открыть там фитнес-клубы.
Рестораны, отели и фитнес-клубы столкнулись с отказами в кредитных каникулах. От одних заёмщиков банки потребовали залог, другим обещали ухудшение условий кредитования после каникул.
Минфин России впервые расплатился по евробондам на $649 млн в рублях. «Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости», — прокомментировали в ведомстве оплату не в валюте.
Американская Align Technology приостановила поставки в Россию самых популярных в стране элайнеров Invisalign, которые используются для коррекции прикуса как альтернатива брекетам, пишет «Коммерсантъ». Клиники вынуждены переходить на системы местных производителей.
По словам источников датской газеты Berlingske, российский производитель газированных напитков «Черноголовка» заинтересовался покупкой бизнеса пивоваренной компании Carlsberg в России (бренды Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и другие). Другой якобы претендент — израильская CBC Group. «Поиск инвестора займет длительное время. На данный момент новый инвестор не определен», — сказали в «Балтике».
«Яндекс Маркет» запустил подборки товаров локальных брендов на главной странице маркетплейса. Продавцы смогут бесплатно рекламироваться на самом маркетплейсе, его страницах в соцсетях, в онлайн-журнале для бизнеса «Чек» или, например, в журнале «Авто.ру». Чтобы попасть в подборку товаров и воспользоваться бесплатным продвижением, предприниматели могут заполнить форму.
Финская железнодорожная VR Transpoint сообщила, что всё-таки прекратит грузовое сообщение с Россией. Компания стремится прекратить трафик как можно быстрее, но процесс может занять несколько месяцев.
Британская GlaxoSmithKline Plc (GSK) прекратит ввоз в Россию витаминов и пищевых добавок, но продолжит поставки безрецептурных лекарств. Среди её брендов — «Терафлю» и «Вольтарен».
«ВТБ Капитал» в Лондоне подал заявку на переход под внешнее управление в результате антироссийских санкций, пишет Financial Times.
Датская компания Hempel, специализирующая на производстве лакокрасочных покрытий, объявила об уходе из России.
События предыдущего дня, 5 апреля — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Грамотно выстроенная логистическая цепь ускоряет путь товара к покупателю, а значит – залог конкурентоспособности для продавца. Рассказываем, какие варианты может предложить СберМегаМаркет и какой из них выбрать, чтобы получить максимум пользы.
Это в том числе позволит добывать криптовалюту на базе объектов тепловой генерации.
Основные тезисы из материала BBC.
Оба банка заявили, что продолжают работать как обычно. Практика показывает, что их, например, могут лишить приложений в App Store и Google Play.
Курс по развитию когнитивных способностей «Уроки для мозга» рассчитан на учеников 1-4 классов.
Об основах Figma для новичков — наименовании блоков и нулевом фрейме — рассказывает Михаил Загородний, Designer в Friflex.
Под такими же санкциями уже находится ВТБ.
В 2022 году на стипендии выделят 20 млн рублей.
А вот и подвезли запрет покупать/продавать вражеские деньги, минуя банки. Сперва - ограничения, сейчас - запреты, ждём статью за хранение?
Вроде сарказм, но уже не точно.
100% будет, дедушку уже вовсю несет в СССР - в плане репрессий и лжи разумеется. В экономику, образование развитие и прочее они не смогут так как для этого нужна идеология, а главное - кадры.
А вот и подвезли запрет покупать/продавать вражеские деньги, минуя банки.
Он всегда существовал.
Это нарушение валютного регулирования, ответственность за него наступает по ст. 15.25 КоАП.
Другой вопрос, что запретом этим никогда особо не пользовались.
"Зачем нам эти грязные доллары и гей-евро? Когда у нас есть свой отечественный Рубль!"
Примерно так и звучат все призывы к импортозамещению.
обмен с рук еще в 2012 запретили
Операция покупки/продажи чего либо должна быть оформлена по закону с уплатой налогов
Не?
Я чего-то не понимаю? А как же валютное законодательство? Оно же всегда было. Сейчас просто предписание об усилении контроля.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4adb77015309c711961ab12777e722a3b004b694/
А вот и подвезли запрет
вообще, опасался этого ещё в 2014м.. но тогда видимо что-то остановило.
дата отсчёта тоже февральская %)
Сообщение удалено
Да вас не поймёшь, Рубль падает плохо, Рубль растёт тоже плохо. Мое мнение: после того, как в 14 году был дикий обвал рубля, который во многом и спровоцировали спекулянты, правительство стало умнее и до них дошло, как можно сдерживать курс рубля. Но, конечно лучше всегда ругать всех и вся, что доказывает количество плюсов под вашим комментарием.
Мне кажется, я свою остановку проехал, при чём давно. Сойти с этого безумного поезда всё сложнее.
Только ты приспособишься к новым реалиям, выстроишь свой быт, как появляется что-то новое, после чего ты думаешь "ну всё, пора валить". И вроде бы всё успокаивается, и опять все приспосабливаются и по новой. Этот цикл уже который раз за последние пару месяцев повторяется...
https://www.youtube.com/watch?v=hBaPju6SCns
Кто-то видит в этом новые возможности? Или я один слепой
Возможность съездить в прошлое и отхватить статью за валютную спекуляцию. Скоро и другие возможности подвезут:
* постоять в очереди за карточками
* отсидеть за инакомыслие
* купить жвачку и джинсы
* поработать в шарашке
* попасть в штрафбат
* быть раскулаченным
* стать частью продразверстки
Как тут их можно не заметить. Столько возможностей приблизиться к уровню африканских стран )
Я начал усердно учить англ. язык. Прекрасная возможность и пинок под зад))
Несколько сотен бывших разрабов Интел на рынке труда – норм возможность.
Смотря для чего =)
Россия страна возможностей,
Возможно мы в рабстве
Как наличие валюты у граждан может нести «угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка» ?
Это как наличие хлеба у населения несет угрозу рынку хлебобулочных изделий
Про крипту тоже самое говорят 5 лет. Просто предлог..
По факту самую большую нестабильность вносит дед.
Да, меры с ограничениями тупые, но не надо передергивать. Не "наличие валюты у населения", а несанкционированная купля-продажа. По логике чиновников, поставленная на промышленные рельсы, в виду отсутствия альтернативы, она способна создать спекуляции и панику, высветить реальный рыночный курс и в итоге являться элементом и основным инструментом социально экономической дестабилизации.
Для экономиздов
Наличие хлеба не несет,он за неделю испортится и его выкинут.
А наличие придержанного(или наоборот по бырику распроданного за кордон) зерна несет.
Чтобы не свалил из страны.
Ну хуже уже не будет…а потом Бац..Бац..Бац
Не успеваешь охеревать от этих Бац..Бац..Бац.
Я думал раньше, как северо-корейцы не заметили, как угодили в такую жопу? Теперь понимаю. Пока ты в шоке, в панике, пытаешься сохранить то, что есть и как-то построить будущее, страна закурчивется в одну большую гайку.
Спустя пару-тройку месяцев готову поднимаешь, а той страны уже нет. Уже гайка.
Если лягушку варить потихоньку, она привыкает (знаю, что миф, но все же хороший пример). Ничто не развалиться за день/неделю/месяц, все будет растянуто на месяцы/годы.
Вот человек писал про кризис в Аргентине:
"Не будут объявлять День ПК. Да, есть события-вехи, вехи истории. Но они занимают время, общество меняется помаленьку, пока новая реальность не вступит в свои права. Через несколько месяцев люди будут говорить о «до и после» события, которое изменило их мир. Для вас это может быть или жизнь до и после кризиса 2001 года. Люди используют это выражение в ежедневных разговорах. «Так вы были на Гавайях? Ого!» «Да, да, но мы ездили до 1:1, теперь нам это не по средствам».
Это время неуверенности, пока люди свыкаются с тем, что мир изменился, занимает время, месяцы и годы, и это МЕДЛЕННЫЙ спад, сползание. Однажды вы начнёте видеть больше попрошаек, проституток, некрашеных домов, машины будут выглядеть более потрёпанными, потому что у людей нет денег их чинить, пока в один прекрасный день вы не скажете себе: «Ого, 6-12 месяцев назад было не так». ПК может случиться за секунды, но осмысление занимает месяцы."
брить
Когда уже так будет?
Сосиска решила приостановить свое производство в России.
https://www.youtube.com/watch?v=XrvHgZIhfv8
Так вчера же было или позавчера) про завод дихлофоса в Шотландии, который решено было продать за 50к деревянных😁👍
А когда он умрет? Есть информация такая?
Умрёт путин, придёт какой-то хуютин и продолжит его дело. Народ же не поменяется.
вся надежда на щитовидку/деменцию/онко. В других случаях лет до 10 может прожить
"Когда пройдет зима,
И тысячу журавликов ты сделаешь сама.
Но девочка не выжила и скоро умерла..."
Жириновский? Так все, умер!
Работать с документами в Новоогарево можно бесконечно долго ... Плюс кибер консервы не портятся
Поверьте когда это случиться будет намного хуже, намного.
Куда модераторы смотрят? Давно здесь такие бестолковые комментарии практикуют?
А что это даст? Ну навешают еще больше санкций и все.
Ну наконец то. Дождались. Борьба с валютчиками.
Скоро будут бороться с айтишниками. Айтишник для норода - суть современный барин, аристократ, кулак, который живет лучше остальных. По мере скатывания ситуации в совок эти идеи возьмут въезд. Но не подумайте, что сразу. Сначала закроют выезд, а уже потом - будут раскулачивать.
Кончно. Ведь это именно и только из-за них каруста стоит 100₽+ и свою химозу для отбеливания бумаги мы сделать не можем. Ну ничего, вот посодют всех этих негодяев, тогда и заживём!
Рестораны, отели и фитнес-клубы столкнулись с отказами в кредитных каникулах. От одних заёмщиков банки потребовали залог, другим обещали ухудшение условий кредитования после каникул.
Центро Банк и сами банки, в таких кризисных ситуациях те ещё крысы, вместо хоть какой-то помощи, топят бизнес до последнего, держитесь там ребята у кого бизнес в этой сфере.
Боливар не снести двоих (с) О.Генри
И потом еще банки жалуются как им плохо и просят фин помощи от государства
Что самое интересное, большинство плакальщиков на VC сами и не собирались покупать доллары и евро. Или денег нет, или жопу от дивана не оторвать.
Но жаловаться и писать, что это возврат в СССР - это пожалуйста. Причём это. подается, как возврат в совок (говорить мерзким тоном).
Народ, дом (планета) по швам трещит. Проснитесь
Покупаю регулярно с 2014, до этого был малолеткой без мозгов
Ну а у меня зп в зелёных… была
Планета вроде не разваливается, а с валютой реально задница наступила.
Причем стоит потратить время на перелет из РФ - и, внезапно, все нормально. И платежи из-за границы приходят и компании не уходят и вообще, как жили так и живут.
Даа блин, ничего тут не скажешь, то есть сказать то есть что, но толку то ,
Натворил делов этот Ваш дед , как бы пиздец не пришёл не только в Россию, это ж реакция цепная блин , все в экономике до сих пор в месте строили день за днём, год за годом, блядь,
В место того что бы думали и решились вопросы как экономику крепче построить да границы вообще снять и только жить в радость и работать, открыть циркуляцию товаров, сделать всё ещё доступнее, проще и дешевле,
Нет сука , давай воевать.
Гейропа, гейропа , хуйопа блядь ,
С этой Европы пример нужно брать , у них учиться , они блин расширяются и их экономика только укрепляется год за годом, в России нет , они думают они умнее, ну ну , докатились , в жопу конкретную , теперь думайте как оттуда вылезать блин .
Брать пример как жить в кредит? :)
Еще бы увидеть цифры по Украине, но с тем темпом в котором она лезет в кредиты нынче - цифры устаревать будут прям в момент публикации :)
Деглобализация уже давно идёт и не только у нас.
Только выиграли.
Передаю привет комментатору, доказывающему всем, что валюту надо срочно снимать, потому что так его деньги никто не отберет. Сейчас контролируют оборот, потом запретят хранение, как дела у вас, Владимир? Уже обменяли обратно на рубли или все таки ждёте когда заставят?
Действительно что лучше валюта на руках, или валюта в банке которую больше никогда не выдадут.
В стране скоро вернутся сроки за валютные операции. Пионэрам-то это будет удивительно, но кто постарше понимают, что без этого доллара по 60 копеек не бывает. А многие из нынешних хозяев жизни вышли, как русская литература из гоголевской шинели, как раз из джинсов фарцовщика.
Пока профильные министерства и ведомства пытаются решить нарастающие, как снежный ком проблемы. Как только им станет ясно, что ничего не получится, тогда начнется самая настоящая охота на ведьм внутри страны. Надо же будет куда-то столько энергии девать
Надо быть рисковым парнем, чтобы покупать наличную валюту у персонажа, найденного в сети.
Насколько это менее надежно чем возле рынка, в машине с картонкой Р<->у.е.?
Дурака дедушку сменит Сталин 2 . Мы возрадим СССР , снова дойдем до Берлина , США будет страдать и станет советской республикой !!! У всех будут бесплатные квартиры , образование и медицина. Наша советская армия будет контролировать весь мир!!!
Слишком толсто.
в комент нужно было марш из РедАлерт еще вставить :)
К слову о кинотеатрах. Не знаю как в Москве а у нас в Твери, сегодня утром вот...
― А у вас Наутилуса "Крылья" есть компакт-диск?
― Тебе че надо? Иди отсюда! А то милицию позову!
В Питере идёт, да.
Это еще фигня, вот ютуб заблокируют, будем на вечерние сеансы подборки роликов ходить смотреть
:(
Каждый день несёт нам прекрасных новостей!
Жириновского не стало. :(
Салават Алга.
....
Как зовут всех действующих лиц?
Теперь пофамильно знаем кто Вор и сколько куда и когда перевёл)
Финская железнодорожная VR Transpoint сообщила, что всё-таки прекратит грузовое сообщение с Россией. Компания стремится прекратить трафик как можно быстрее, но процесс может занять несколько месяцев.
в который уже раз переобулись? :)
Но ход правильный - за несколько месяцев или ишак, или падишах, или финны сами :)
Американская Align Technology приостановила поставки в Россию самых популярных в стране элайнеров Invisalign, которые используются для коррекции прикуса как альтернатива брекетам, пишет «Коммерсантъ». Клиники вынуждены переходить на системы местных производителей.
То есть, возможно, скоро такое же решение пример Ormco, и россияне останутся без брекетов Damon. Будут с неправильными прикусами ходить.
временно отменяет весовой и габаритный контроль транспорта, перевозящего продукты
Еще смертники на дорогах. Вообще не понятна отмена разных мер безопасности и контроля как антикризистная мера.
https://youtu.be/N623OSS1VJ8
Песня пророчество