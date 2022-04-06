Финансы
Маша Цепелева

ФНС совместно с полицией усилит контроль за покупкой и продажей валюты вне банков — РБК Статьи редакции

Спекуляция угрожает устойчивости российской валюты, считают в налоговой.

  • В конце марта центральный аппарат налоговой службы поручил местным органам вместе с полицией выявлять покупку и продажу валюты в обход банков. Чаще всего это происходит в соцсетях, Telegram-каналах и сервисах с объявлениями, и несёт «угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка», указано в письме. Его содержание подтвердили два источника РБК.
  • Количество спекулянтов выросло из-за ограничений на продажу валюты от ЦБ и резкого роста официальных курсов основных доллара и евро, констатирует налоговая. Продажа валюты вне банков — это административное нарушение.
  • В начале марта ФНС приостановила проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан». В новом поручении налоговая уточнила, что спекуляции частных лиц под мораторий не подпадают из-за «санкционных» указов президента.
  • ЦБ ограничил продажу валюты с 9 марта по 9 сентября — банкам запрещено продавать наличную валюту. Её можно получить, только сняв с валютного вклада до $10 тысяч. Юрлица могут снять до $5 тысяч.
  • За покупку валюты вне банков продавец и покупатель могут получить штраф от 75 до 100% от суммы операции. Если продавец заработал больше 2 млн 250 тысяч рублей, то ему может грозить уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность. Наказание — лишение свободы до четырёх лет. Если доход превысил 9 млн рублей — до семи лет.

#новость #цб

954 просмотров
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15 комментариев
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Vasiliy Balandin

Железный занавес 2.0

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Nick Night

А скиньте пару таких каналов плиз

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Сидор

Товарищ майор на планерке. Будет к 10 часам и все вам скинет

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Dmitry Protasov

Зашибись просто - человеку нужно выехать за границу, где ему валюту брать?

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Никита Кашонков

Нечего советскому человеку по заграницам шляться. Понаберется еще мыслей крамольных

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A.A. Rayskiy

Осталось ещё статью ввести за операции с валютой

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Сидор

Вам же уже написали в новости.
Или 2 млн 250 тыс рублей для вас копейки?

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роман долгополов

Ужас,треубют покупать/продавать чего либо с документами,чеками и уплатой налогов.Да чтож у нас за страна то такая!

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Инга Русланова

страна комментаторов ¯\_(ツ)_/¯

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Allestor Krei

Налик сейчас не купить, поэтому все и скупают на черном рынке

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роман долгополов

Много чего бывает не хватает,к примеру чипов для автомобилей сейчас,видеокарт,никто черный рынок не легализует от этого.

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Максим

Что-то знакомое.. прям вот такое ощущение, что уже было)

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Дима Анонимный

крипта, таратататата!
крипта, златые купола!

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Инга Русланова

.

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ROME

Устойчивости российской валюты угрожают не спекулянты, а долбаебы

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