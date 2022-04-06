У вас есть только 2 года на все. Какие ошибки мы наделали при запуске собственного digital-продукта

Сегодня, когда зарубежные сервисы массово уходят с нашего рынка, или не уходят, но оплатить их из нашей локации даже с танцами с бубном не факт что получится – идея сделать свой стартап и занять освободившиеся ниши кажется очень привлекательной. Особенно, если вы руководитель интернет-агентства, веб-студии или чего-то подобного.