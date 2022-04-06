Финансы
Неясный блик

Минфин впервые расплатился по евробондам на $650 млн в рублях Статьи редакции

Рейтинговые агентства приравнивали это к техническому дефолту.

  • Минфин России сообщил, что провёл выплату в рублях по евробондам со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на общую сумму $649,2 млн.
  • Ведомство не смогло провести оплату в долларах из-за отказа иностранного банка-корреспондента исполнять платежное поручение. Поэтому Минфин перечислил средства «Национальному расчетному депозитарию» для осуществления выплат в рублях по официальному курсу ЦБ на эту дату.
  • 6 марта рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня «Ca». 9 марта оценку снизило и агентство Fitch, до уровня «дефолт неизбежен».
  • Близость возможного технического дефолта возникла из-за санкций против ЦБ: регулятор не может воспользоваться своими золотовалютными резервами, а значит и платить в валюте, чтобы выполнить обязательства по долгам.
  • После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Всего провели пять купонных платежей на сумму около $614 млн, последний — на сумму $329,2 млн — состоялся 31 марта, пишут «Ведомости».
  • Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в США, но с 4 апреля страна запретила России использовать их для выплат по внешнему долгу. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, оснований для реального дефолта в России нет.
Финансы
Рая Хачатрян
Будет ли в России дефолт и кто от этого пострадает Статьи редакции

Как в 1998 году не будет, уверены эксперты. При этом доходы населения могут упасть, а рубль обесцениться — но не из-за дефолта.

#новость #минфин

2742 просмотров
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25 комментариев
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Alex Vi

Заходит питун в магазин и говорит на кассе: денег нет, вот держите листики с деревьев, я посчитал по собственному курсу

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Mikhail Che

угу, сначала владелец магазина питуна ограбил, а потом приходит и говорит - долг верни

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Nikita Yakovenko

Я хоть и против всех военных действий, но должен признать, что логика товарища верная :) от технического дефолта в глазах мира это нас не спасёт, но вообще это не вина наших ЦБ или МинФина.

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Mikhail Che

Минфин уточнил, что выплаты, причитающиеся иностранным держателям облигаций, связанным с «недружественными» России странами, будут зачислены на счета типа «С». И подчеркнул, что решение о конвертации инвесторами рублей с этих счетов в иностранную валюту по курсу на дату выплат может быть принято после «восстановления доступа Российской Федерации к валютным счетам».
по сути выплатили, но по факту заморозили, красивое

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Таир Бакиев

коллективная ответственность в другую сторону. "пусть давят на свое правительство"

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Максим

Заходит и говорит:
Я украду у вас все товары и разобью витрины, но назову это специальной экономической операцией

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Владимир Часов

По 60 копеек за доллар, как в СССР.

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Слегка Придурковатый

Это хорошо или плохо? Точнее даже так: это плохо или очень плохо?

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Таир Бакиев

это плохо. Могут объявить дефолт, и что хуже кросс дефолт по остальным обязательствам. С другой стороны пофиг, из недружественных стран все равно никто в ближайшее время денег не даст. А недружественные рейтинговые агенства не работают в России

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Иван Иванович

Что плохого? Есть разница вообще? Когда происходит заморозка суверенных активов, тогда похуям уже на все остальные тонкости.

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Alex Chalov

Это разрыв всей мировой экономической системы последних 30 лет, которая, к тому же, независимо от этого разрыва шла к краху (схожим с тем, каким, например, была до-военная Великая Депрессия в США – только в мировом масштабе). Отдельное событие, вроде этой новости – лишь следствие и попытка выползти из под этой падающей туши. Хорошо, плохо или очень плохо – вопрос того, куда именно далее будет выползать наша экономика.

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Михаил Желтухин

Это все равно. В обычной ситуации дефолт это плохо, т к после дефолта ближайшие n лет денег в долг никто не даст, и потом давать будут под более высокий %

Сейчас это все равно, т к России и так денег никто не даст.

$650 млн это копейки для рф, день продажи газа грубо говоря, но думаю не стали платить именно потому, что особо ни на что не повлияет

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TLGM x Event

Выкупили свои еврооблигации, а держателям отдали в совокупности 58 млрд. рублей. Ничего не выиграли, скорее больше потеряли.

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RomanistHere

насколько я понял из этих двух статей, дефолт, если будет - то технический и пострадают конкретно из-за него только иностранные инвесторы, а сама Россия нет, правильно?

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Jay Green

верно.

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Андрей Ионов

если отсутствие сотрудничества с другими странами и полная консервация на внутреннем рынке для тебя не страдание, то да, правильно

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RomanistHere

ну так это будут результаты санкций, а не дефолта, так? Я спросил конкретно про значение слова "дефолт" в данной ситуации (употребил слово "конкретно" чтобы было понятно в обоих комментариях)

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Titushka Info

очень смешно, подскажите на каком канале выступаете?

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RomanistHere

я спрашиваю, потому что это адвансавая тема, в которой у меня недостаточно знаний. Что в таком вопросе может быть смешного?

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Цифровые комплексы

"Дефолта не будет!"(с)

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Alex Flints

при чём тут дефолт?

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Цифровые комплексы

Цитаты великих вспомнились

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SPS Fun

Дефолт в классическом виде - это хотя бы какое-то достигнутое дно, от которого можно уже рости вверх. А у нас как раз и дна не видно.

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Екатерина Продавцова

Вам мало ? Так вы еще приходите у нас принтерок есть, можем сколько угодно тугриков напечатать.

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melkiyPadonok

Привет дефолт

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