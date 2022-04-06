Госдума приняла закон о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж Статьи редакции
Он затронет компании, которые зарегистрированы в России и размещали депозитарные расписки за рубежом — например, «Сбербанк» и «Газпром».
- Депутаты приняли закон в третьем, окончательном, чтении. Согласно документу, российские компании не смогут размещать депозитарные расписки на ценные бумаги на иностранных площадках и должны провести делистинг уже существующих. Это нужно сделать в течение 10 дней после публикации закона, пишет «Интерфакс».
- Держатели расписок автоматически получат вместо них акции соответствующих российских эмитентов.
- У правительства будет право разрешить дальнейшее обращение за пределами России уже выпущенных депозитарных расписок. Как пишет агентство, решение будет принимать созданная в Минфине подкомиссия правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.
- Провести делистинг с иностранных площадок депозитарных расписок на акции российских компаний предложило Минэкономразвития. Провести делистинг будут обязаны «Сбербанк», «Газпром», «Аэрофлот», «Норникель» и другие компании, зарегистрированные в России и размещавшие бумаги за границей, пишет РБК.
- Закон не затронет тех, кто работает в России, но зарегистрирован за рубежом: например, TCS Group, «Яндекс», X5 Group, Fix Price и других. Как указывает издание, основное последствие для розничных инвесторов — это прекращение выплаты дивидендов по распискам на российские акции.
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Оттепель
А срач будет? Всё плохо против всё нормально?
Расскажите неучу зачем нужна Гос. Дума?
Если не будет Гос.Дума, то на кого будут сваливать все косяки путина? "Царь хороший, бояре плохие".
К 9 мая выяснится, что спецоперацию затеял Жириновский, а путин был всегда за мир во всё мире.
ГосДура
Чтобы поддерживать видимость сложности устройства государства в глазах обычных людей
делистинг
Открыт новый термин
Если я владею одной акцией Sberbank за $1 доллар, эта же самая акция в долларах будет, но уже на российском бирже?
Или акции в долларах принудительно переведут в рубли и они будут торговаться в рублях?
Нет, скорее всего, за каждую GDR вы получите 1 обычную акцию Сбера, торгующуюся на МосБирже.
P.S. Товарищ сказал, что для Сбера 1 GDR конвертнётся в 4 акции.
Так и будет:
«Держатели расписок автоматически получат вместо них акции соответствующих российских эмитентов»
Какие сроки получения в итоге?
На сколько я понял как только принят закон так сразу начисляют?
Странно, если кто-то думал, что будет по другому.
Как будет выглядеть делистинг для нерезидентов?
А ты дружественный или недружественный нерезидент ?