Финансы
Авторский Мика

Живущие за границей россияне столкнулись с проблемами в банках ЕС — у них блокируют счета и переводы Статьи редакции

Основные тезисы из материала BBC.

  • Например, у жительницы Парижа Анастасии есть ВНЖ во Франции, бессрочный контракт с местной компанией, съёмное жильё и счёт в Société Générale (SG) — это одна из крупнейших банковских групп в Европе, которой принадлежит российский «Росбанк». В конце марта 2022 года её перевод со сберегательного счёта на текущий заблокировали. После заблокировали и зарплату — деньги удалось вернуть на счёт только после «долгого разговора» с компанией.
  • Максимальная сумма, которую ЕС разрешил россиянам и российским компаниям хранить на депозитах в европейских банках, — €100 тысяч. По словам источников Reuters, Европейский ЦБ потребовал от «некоторых банков» тщательно проверять транзакции россиян, даже если у них есть ВНЖ. Проверка нужна, чтобы исключить попытку обойти санкции против Москвы.
  • В ЕЦБ сказали BBC, что инструкций в дополнение к опубликованным санкциям со стороны ЕС и других юрисдикций нет. Но издание нашло жалобы в Telegram: десятки россиян-клиентов только SG столкнулись с блокировкой транзакций из-за российского паспорта.
  • В SG подтвердили, что банки должны применять «более строгие регуляторные меры» для соблюдения санкций. Компания не замораживает счета «на основании национальности», но может проверять их, чтобы убедиться в актуальности статуса клиента-резидента ЕС. Источник в европейской банковской сфере рассказал, что организации «на всякий случай открещиваются от всех русских денег».
  • Проблемы возникли и у клиентов финтех-сервиса Revolut: россияне просили знакомых перевести деньги на свой счёт по реквизитам SWIFT. Деньги списывались в России, но на счёт в Revolut не зачислялись. В службе поддержки отвечали, что клиенты временно не могут отправлять и получать деньги из России. Когда деньги поступят на счёт, неизвестно.
  • Девушка с ВНЖ Португалии ещё до ввода ограничений в €100 тысяч на депозиты перевела деньги со счёта в «Альфе» на счёт в местный банк. Платёж отклонил банк-корреспондент в ЕС, а португальский — потребовал объяснить происхождение средств. В итоге деньги вернулись в Москву.
  • Некоторые клиенты Deutsche Bank с российскими паспортами получили письмо, в котором говорилось, что санкции ЕС могут повлиять на отношения банка с его клиентами. Чтобы избежать проблем, получателю письма рекомендовали предоставить актуальный европейский ВНЖ. В Deutsche Bank подтвердили: он действительно просит клиентов предоставить документы о резидентстве.

#новость #днрилнр

5216 просмотров
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69 комментариев
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Revenant

А вот и сегрегация по национальному признаку подъехала. Если ты россиянин, то значит "причастен".

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Олег Растин

дык она сразу появилась. От драк на улице, недопуска к спорту. Русских просто ненавидят за то, что они есть. Активно. Уже давно есть прецеденты недопуска в больницы или рестораны. В Грузии вообще предлагали письменно отказаться от Путина, чтобы иметь возможность открыть счёт в банке. В Англии спортсменам надо письменно отказаться, чтобы участвовать в спортивных мероприятиях. Так что не понимаю, почему вы считаете, что только сейчас подъехало.

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12 комментариев
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Тимур Роман Вася Коля

Блин, а почему русских так не любят?
Za наших! Своих не бросаем! Сила V правде!

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1 комментарий
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Kirill Kulagin

Русский это национальность, россияне это граждане, вы хоть мозги включайте ну на самую малость когда что-то пишите

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1 комментарий
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Андрей Васильев

Ну, справедливости ради, куда проще сначала запретить, а потом разбираться.

С девушкой с ВНЖ в Португалии вообще странно всё. Не суметь объяснить происхождение средств - это сильно

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1 комментарий
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Алексей Дымов

После ковида общество готово к сегрегации по любому признаку. Повод, правильная подача - и всё готово

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2 комментария
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AstraN

Ксенофобия, "бремя белого человека" - плоть от плоти европейской культуры и цивилизации. Пытаются загнать под лавку толерантностью и пр. новомодными инициативами, но чуть что не так - вылезает.
Сейчас полезет больше и во все стороны, т.к. еда, топливо и пр. дешеветь не будет похоже в ближайшее время - ситуация будет накалятся.

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1 комментарий
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Владислав Куликов

Видимо, подзабыла Европа времена когда русская армия пребывала в Берлине и Париже.

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Александр Добриневский

Это угроза с дивана или ты дурак просто?

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1 комментарий
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Николай Липнебич

В том то и дело, что нет. Они правда не понимают почему мы их не уничтожили когда имели возможность и полное право на это. Не понимают, боятся и от того ненавидят

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Pavel Loginov

Можем повторить? Пошел *****

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Mishka

Русская армия не пребывала в Париже. Она была в окрестностях Парижа. И за тот недолгий период нахождения там, оттуда убежал каждый 4 солдатик. Хранцузские булки они такие.

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1 комментарий
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Олег Растин

Вы новость-то прочитали? Речь идёт о сбежавших или давно там живущих. Не упёрлось русской (кстати, почему русской?) армии за них впрягаться. Тем более сейчас

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1 комментарий
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Norman

В те времена не было NATO которого господин Пу очень боится.

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Mega Man

Видимо, подзабыла Россия времена когда её торт и французская армия мутузила:)

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Gustav Trokk

До этого момента Москву успели сжечь.

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Дени Трехо

Когда съебал из мордора, но эльфы не оценили твой орочий паспорт.

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S S

Я все понимаю, и даже могу найти доводы которые оправдывают действия банков, но…
1. Вы же знаете своего клиента всегда досконально, и точно понимаете «казачок» ли оно или нет
2. Это реально настоящая дискриминация, если человек с ВНЖ и живет «там» то он точно не имеем отношения к данным событиям(за исключением круга лиц)
3. Всем этим европейцы дают только возможность новой подпитки чтобы пропаганда и пропагандоны по тв кричали еще сильней

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Denis Zotov

Если на счет клиента внезапно падает несколько десятков тысяч (причем до этого таких событий не случалось), до банк обычно понимает, что не так то уж он и знает своего клиента, после чего просит подтвердить источник средств. Вполне нормальная ситуация.
Что же касается ВНЖ, то они далеко не всегда нужны для открытия счета в европейском банке (вполне может хватать местного почтового адреса и подтверждения налогового учёта), поэтому опять же нормально, что банк просит эти данные (в нынешней ситуации).

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Максим Мюллер

То есть, девушка имеет ВНЖ во Франции и счет во французском банке, и банк ей запретил делать перевод между своими французскими счетами? Еще и зарплату заблокировали, при том, что она как я понял работает во Франции на французского работодателя? Это не дело. Ладно там девушка которая в Португалии из России хотела деньги вывезти в ЕС, тут то что не так? Живешь во Франции, легально, имеешь официальную работу, и вдруг бац, заблокировали зарплату. А с чего вдруг я извиняюсь?

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Oleg

Ущемление по национальному признаку, вот вам и просвещённая Европа.
Дальше будет еще хуже.

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Maxim Petrukhin

Путаете национальность с гражданством

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Denis Novikov

Похоже это свойственно европейцам.

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Виталий Мирокуев - Бизнесмен

А в чем виноваты обычные люди?
Русские уже как евреи в 1930х, везде ущемляют!
Безобразование!

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Volodya Agadzhanov

А вот это уже жестко

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Re Mora

Права и неприкосновенность собственности теперь только для своих.

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Artur Kuramshin

Российские банки прессуют, Европейские банки тоже прессуют по полной, наличку особо вывозить нельзя. Что ещё остаётся, кроме как крипту на флешке с собой возить? хотя и той нигде особо не расплатиться.

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AstraN

Возите по старинке золотые флешки, а в них брюлики.

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badResistor

вроде ничего криминального нет, попытки обхода ограничений будут и способ их найти это проверять все крупные переводы. 100к евро это не так мало чтобы под это мог попасть простой смертный.

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Alex Shokhin

Деньги превращаются в фантики. Что рубли, что евро, что битки. Заработал - отберут под любым предлогом. Что в РФ, что в любой точке мира. Нужна децентрализованная валюта, неподвластная банкам с постоянным курсом. Одна мировая валюта. Но это утопия.

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Sasha Bochkin

Почему битки в один ряд стоят с фантиками?

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2 комментария
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Мурад Муртазалиев

Нужна децентрализованная валюта, неподвластная банкам
Крипта

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Zamir Saidov

В Чехии официально требуют как минимум внж для счетов 100к евро. Неофициально некоторые банки идут дальше и россиянам не дают делать мгновенные переводы и зачисления с банкоматов, т.е. деньги идут дольше. Кому-то не зачислялась зп, но это единичный случай. У меня, например, все ок. Райфайзен тут так вообще самый лояльный и ничего не спрашивает.
Ощущения, что выдавливают нерезидентов, т.е. кто тут не живёт, и ищут тех, кто под санкциями. В любом случае, если не санкционный чувак, то деньги тут не морозят, а отказывают в обслуживании, сами бабки можешь забрать и пытаться пихнуть куда-нибудь, кто примет.

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SilanseR

Да знакомые рассказывали, что начали кошмарить…. Это печально, причем тут люди живущие заграницей, я про обычных, а не ворюг

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Nikita Rogatov

Наброс на вентилятор by bbc. В реальности ограничений для резидентов нет вне зависимости от национальности.

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Nikita Rumaniy

Полнейший пиздеж в духе военной пропаганды.

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Nikita Rogatov

причем в статье же есть ссылка на закон где все немножко не так как описывает ббк, но они ведь для русских пишут, значит нагнетаем

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Кигхриль Vselensky
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Люц Шнайдер

Кирюх, это не тэжэ. Тут нужен другой подход.

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Хафизов Дамир

Поляки и Прибалтика давно уже вычеркнули русских, так чем остальная Европа хуже?

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Ali Telysmel

Знакомому сто штук во Франции заблокировали, а ему так нравилась Ницца.

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Ali Telysmel

Кстати что там с релокацией во славу оффшорных проектов

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Действительный хичхакер

Кипрский банк попросил принести актуальный ВНЖ еще 3 недели назад. Занес, обновили данные. Однако я не получаю деньги из России и в Россию не перевожу.

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Марк Климов

Осталось только интернировать в "военный центр перемещения", как США Японцев во второй мировой. Гениальные ходы, напоминает новость про релокацию в Литву https://vc.ru/migrate/394896-litva-priostanovila-priem-mezhdunarodnyh-kompaniy-kotorye-hotyat-relocirovatsya-iz-rossii

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Ivan Chuzhoy

Можем помочь с постоянном внж в Европе если кому нужно

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Pay Abroad

Помогу с переводами в ЕС, США и др.страны, а также из других стран в Россию.

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Под такими же санкциями уже находится ВТБ.

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