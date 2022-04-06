Как превратить QR-коды в эффективный рекламный инструмент

QR-коды становятся все популярнее: с их помощью мы смотрим меню в ресторане, делаем переводы, оставляем чаевые, скачиваем приложения и оплачиваем заказы. И, конечно, они используются для продвижения. По прогнозам Juniper, к 2025 году суммарное число смартфонов, использующих QR-коды для оплаты превысит 2,2 млрд.