Живущие за границей россияне столкнулись с проблемами в банках ЕС — у них блокируют счета и переводы Статьи редакции
Основные тезисы из материала BBC.
- Например, у жительницы Парижа Анастасии есть ВНЖ во Франции, бессрочный контракт с местной компанией, съёмное жильё и счёт в Société Générale (SG) — это одна из крупнейших банковских групп в Европе, которой принадлежит российский «Росбанк». В конце марта 2022 года её перевод со сберегательного счёта на текущий заблокировали. После заблокировали и зарплату — деньги удалось вернуть на счёт только после «долгого разговора» с компанией.
- Максимальная сумма, которую ЕС разрешил россиянам и российским компаниям хранить на депозитах в европейских банках, — €100 тысяч. По словам источников Reuters, Европейский ЦБ потребовал от «некоторых банков» тщательно проверять транзакции россиян, даже если у них есть ВНЖ. Проверка нужна, чтобы исключить попытку обойти санкции против Москвы.
- В ЕЦБ сказали BBC, что инструкций в дополнение к опубликованным санкциям со стороны ЕС и других юрисдикций нет. Но издание нашло жалобы в Telegram: десятки россиян-клиентов только SG столкнулись с блокировкой транзакций из-за российского паспорта.
- В SG подтвердили, что банки должны применять «более строгие регуляторные меры» для соблюдения санкций. Компания не замораживает счета «на основании национальности», но может проверять их, чтобы убедиться в актуальности статуса клиента-резидента ЕС. Источник в европейской банковской сфере рассказал, что организации «на всякий случай открещиваются от всех русских денег».
- Проблемы возникли и у клиентов финтех-сервиса Revolut: россияне просили знакомых перевести деньги на свой счёт по реквизитам SWIFT. Деньги списывались в России, но на счёт в Revolut не зачислялись. В службе поддержки отвечали, что клиенты временно не могут отправлять и получать деньги из России. Когда деньги поступят на счёт, неизвестно.
- Девушка с ВНЖ Португалии ещё до ввода ограничений в €100 тысяч на депозиты перевела деньги со счёта в «Альфе» на счёт в местный банк. Платёж отклонил банк-корреспондент в ЕС, а португальский — потребовал объяснить происхождение средств. В итоге деньги вернулись в Москву.
- Некоторые клиенты Deutsche Bank с российскими паспортами получили письмо, в котором говорилось, что санкции ЕС могут повлиять на отношения банка с его клиентами. Чтобы избежать проблем, получателю письма рекомендовали предоставить актуальный европейский ВНЖ. В Deutsche Bank подтвердили: он действительно просит клиентов предоставить документы о резидентстве.
Под такими же санкциями уже находится ВТБ.
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А вот и сегрегация по национальному признаку подъехала. Если ты россиянин, то значит "причастен".
дык она сразу появилась. От драк на улице, недопуска к спорту. Русских просто ненавидят за то, что они есть. Активно. Уже давно есть прецеденты недопуска в больницы или рестораны. В Грузии вообще предлагали письменно отказаться от Путина, чтобы иметь возможность открыть счёт в банке. В Англии спортсменам надо письменно отказаться, чтобы участвовать в спортивных мероприятиях. Так что не понимаю, почему вы считаете, что только сейчас подъехало.
Блин, а почему русских так не любят?
Za наших! Своих не бросаем! Сила V правде!
Русский это национальность, россияне это граждане, вы хоть мозги включайте ну на самую малость когда что-то пишите
Ну, справедливости ради, куда проще сначала запретить, а потом разбираться.
С девушкой с ВНЖ в Португалии вообще странно всё. Не суметь объяснить происхождение средств - это сильно
После ковида общество готово к сегрегации по любому признаку. Повод, правильная подача - и всё готово
Ксенофобия, "бремя белого человека" - плоть от плоти европейской культуры и цивилизации. Пытаются загнать под лавку толерантностью и пр. новомодными инициативами, но чуть что не так - вылезает.
Сейчас полезет больше и во все стороны, т.к. еда, топливо и пр. дешеветь не будет похоже в ближайшее время - ситуация будет накалятся.
Видимо, подзабыла Европа времена когда русская армия пребывала в Берлине и Париже.
Это угроза с дивана или ты дурак просто?
В том то и дело, что нет. Они правда не понимают почему мы их не уничтожили когда имели возможность и полное право на это. Не понимают, боятся и от того ненавидят
Можем повторить? Пошел *****
Русская армия не пребывала в Париже. Она была в окрестностях Парижа. И за тот недолгий период нахождения там, оттуда убежал каждый 4 солдатик. Хранцузские булки они такие.
Вы новость-то прочитали? Речь идёт о сбежавших или давно там живущих. Не упёрлось русской (кстати, почему русской?) армии за них впрягаться. Тем более сейчас
В те времена не было NATO которого господин Пу очень боится.
Видимо, подзабыла Россия времена когда её торт и французская армия мутузила:)
До этого момента Москву успели сжечь.
Когда съебал из мордора, но эльфы не оценили твой орочий паспорт.
Я все понимаю, и даже могу найти доводы которые оправдывают действия банков, но…
1. Вы же знаете своего клиента всегда досконально, и точно понимаете «казачок» ли оно или нет
2. Это реально настоящая дискриминация, если человек с ВНЖ и живет «там» то он точно не имеем отношения к данным событиям(за исключением круга лиц)
3. Всем этим европейцы дают только возможность новой подпитки чтобы пропаганда и пропагандоны по тв кричали еще сильней
Если на счет клиента внезапно падает несколько десятков тысяч (причем до этого таких событий не случалось), до банк обычно понимает, что не так то уж он и знает своего клиента, после чего просит подтвердить источник средств. Вполне нормальная ситуация.
Что же касается ВНЖ, то они далеко не всегда нужны для открытия счета в европейском банке (вполне может хватать местного почтового адреса и подтверждения налогового учёта), поэтому опять же нормально, что банк просит эти данные (в нынешней ситуации).
То есть, девушка имеет ВНЖ во Франции и счет во французском банке, и банк ей запретил делать перевод между своими французскими счетами? Еще и зарплату заблокировали, при том, что она как я понял работает во Франции на французского работодателя? Это не дело. Ладно там девушка которая в Португалии из России хотела деньги вывезти в ЕС, тут то что не так? Живешь во Франции, легально, имеешь официальную работу, и вдруг бац, заблокировали зарплату. А с чего вдруг я извиняюсь?
Ущемление по национальному признаку, вот вам и просвещённая Европа.
Дальше будет еще хуже.
Путаете национальность с гражданством
Похоже это свойственно европейцам.
А в чем виноваты обычные люди?
Русские уже как евреи в 1930х, везде ущемляют!
Безобразование!
А вот это уже жестко
Права и неприкосновенность собственности теперь только для своих.
Российские банки прессуют, Европейские банки тоже прессуют по полной, наличку особо вывозить нельзя. Что ещё остаётся, кроме как крипту на флешке с собой возить? хотя и той нигде особо не расплатиться.
Возите по старинке золотые флешки, а в них брюлики.
вроде ничего криминального нет, попытки обхода ограничений будут и способ их найти это проверять все крупные переводы. 100к евро это не так мало чтобы под это мог попасть простой смертный.
Деньги превращаются в фантики. Что рубли, что евро, что битки. Заработал - отберут под любым предлогом. Что в РФ, что в любой точке мира. Нужна децентрализованная валюта, неподвластная банкам с постоянным курсом. Одна мировая валюта. Но это утопия.
Почему битки в один ряд стоят с фантиками?
Нужна децентрализованная валюта, неподвластная банкам
Крипта
В Чехии официально требуют как минимум внж для счетов 100к евро. Неофициально некоторые банки идут дальше и россиянам не дают делать мгновенные переводы и зачисления с банкоматов, т.е. деньги идут дольше. Кому-то не зачислялась зп, но это единичный случай. У меня, например, все ок. Райфайзен тут так вообще самый лояльный и ничего не спрашивает.
Ощущения, что выдавливают нерезидентов, т.е. кто тут не живёт, и ищут тех, кто под санкциями. В любом случае, если не санкционный чувак, то деньги тут не морозят, а отказывают в обслуживании, сами бабки можешь забрать и пытаться пихнуть куда-нибудь, кто примет.
Да знакомые рассказывали, что начали кошмарить…. Это печально, причем тут люди живущие заграницей, я про обычных, а не ворюг
Наброс на вентилятор by bbc. В реальности ограничений для резидентов нет вне зависимости от национальности.
Полнейший пиздеж в духе военной пропаганды.
причем в статье же есть ссылка на закон где все немножко не так как описывает ббк, но они ведь для русских пишут, значит нагнетаем
Кирюх, это не тэжэ. Тут нужен другой подход.
Поляки и Прибалтика давно уже вычеркнули русских, так чем остальная Европа хуже?
Знакомому сто штук во Франции заблокировали, а ему так нравилась Ницца.
Кстати что там с релокацией во славу оффшорных проектов
Кипрский банк попросил принести актуальный ВНЖ еще 3 недели назад. Занес, обновили данные. Однако я не получаю деньги из России и в Россию не перевожу.
Осталось только интернировать в "военный центр перемещения", как США Японцев во второй мировой. Гениальные ходы, напоминает новость про релокацию в Литву https://vc.ru/migrate/394896-litva-priostanovila-priem-mezhdunarodnyh-kompaniy-kotorye-hotyat-relocirovatsya-iz-rossii
Можем помочь с постоянном внж в Европе если кому нужно
Помогу с переводами в ЕС, США и др.страны, а также из других стран в Россию.