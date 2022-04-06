Опыт использования собственного VPN за последний месяц — через OpenVPN

С начала марта перешел на собственный VPN. Необходимо было заменить платный публичный, который стали блокировать и включить в постоянном режиме на роутере, чтобы работало на всех устройствах по Wi-Fi. До марта хватало периодических включений публичного.