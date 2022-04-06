«Сбер» и «Альфа-банк» под блокирующими санкциями США: что это значит Статьи редакции
Оба банка заявили, что продолжают работать как обычно. Практика показывает, что их, например, могут лишить приложений в App Store и Google Play.
- США включили «Сбербанк» и «Альфа-банк» в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) — это означает максимально возможные ограничения, то есть фактическую изоляцию от долларовой системы.
- Активы банков в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
- «Сбер» должен завершить все транзакции до 13 апреля 2022 года, «Альфа-банк» — до 6 мая.
- Под полные блокирующие санкции также попали «дочки» банков, в том числе «ЮMoney», «Сбер Технологии» «Сбер Инвестиции», «Альфа-директ» и другие.
Что говорят «Сбер» и «Альфа»
- В «Сбере» заявили, что продолжают работать как обычно, потому что «система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям».
- В «Альфа-банке» также заявили, что для клиентов ничего не изменится, но банк приостанавливает расчёты с контрагентами из США.
- Что будет с клиентами принадлежащих банкам брокеров, компании пока не сообщили. Возможно, их переведут к другим брокерам.
Предыдущие санкции были мягче.
- Против «Сбера» уже вводили санкции США, но не «блокирующие» — все американские финансовые институты должны были закрыть корсчета банка и начать отклонять любые транзакции с его участием или участием его «дочек».
- Предыдущие санкции вводили для «Альфа-банка» только ограничения на привлечение капитала, транзакций и счетов они не касались.
Чего лишаются банки под «блокирующими» санкциями
- Под «полными блокирующими санкциями» с конца февраля находятся ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк».
- Мобильные приложения этих банков пропали из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами. Уже установленными приложениями клиенты могут продолжать пользоваться, заверяли в банках.
- Владельцев иностранных акций переводили из попавших под санкции компании к другим брокерам. Например, из «ВТБ Мои Инвестиции» пользователей направляли в «Россельхозбанк» и «Альфа-банк». «Открытие Инвестиции» также предложил перевести иностранные бумаги клиентов. Брокер «Совкомбанка» предлагал клиентам продать или вывести их активы.
- ВТБ для защиты «дочерних» компаний снизил долю в «Почта Банке» и избавился от контроля в футбольном клубе «Динамо», чтобы спасти их от ограничений.
- Картами попавших под «блокирующие» санкции банков нельзя расплачиваться за границей и использовать их в онлайн-магазинах из поддерживающих санкции стран, говорили в ЦБ. Но карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, и так не работают за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах.
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Под такими же санкциями уже находится ВТБ.
Когда-то страна с сами развитыми и повсеместными платежными инструментами..
Встретились технологичность общества и архаика властей..
Цитирую ниже телеграм-канал Альфа банка:
💔 США ввели ещё один пакет санкций — с полным запретом инвестиций в Россию. Ограничения также коснулись Сбера и Альфа-Банка.
Что это значит? В общем ничего. Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно 🤷🏻♂️
Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надёжно.
Сервисы для юридических лиц работают как обычно. Мы 24/7 принимаем и исполняем платежи в рублях и других валютах, за исключением долларов и евро. Также мы временно приостанавливаем расчёты с контрагентами из США 😔
Понимаем, что вопросов много. Ответили на самые важные здесь: http://alfa.me/faq
Мы с вами ❤️
@alfabank
Главное, заплатите комиссию за комиссию
Ну это база.
С втб инвестиции нас перекинули на Альфу инвестиции(без комиссии), а теперь куда перекинут? В Газпромбанк?
Такая же ситуация, при том ещё не полностью перевели и сегодня было сообщение от Альфы что перевод завершится 11го числа. Интересно куда дальше.
Меня не перекинули, почему так?
Да рано пока паниковать, возможно мы вообще в А-инвестициях, которых нет в санкционных списках
Упаси вас. Перекидывайтесь сами в Тинькофф Инвестиции.
Вообще без разницы)
Че там Титька и Рафик?