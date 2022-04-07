Собираем новости и события сорок третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

5–8 апреля 2022 года торги на рынках Московской биржи проходят по регламенту 4 апреля.

7 апреля «СПБ Биржа» начнет торги в режиме основных в 10:00 мск бумагами TCS Group и самой площадки. В 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, в 16:00 мск — более 1600 международных компаний.

Курс доллара от ЦБ на 7 апреля — 82,59 рубля, евро — в 90,59 рублей.

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Транспорт

Таксопарки предупредили о скором возвращении «бомбил» — нелегальных перевозчиков. Легальных таксистов станет меньше из-за подорожания запчастей и автомобилей, их нехватки, роста стоимости ОСАГО, отсутствия роста цен на поездки, текучки кадров, считают опрошенные РБК представители рынка.

Реакция бизнеса и правительства

У аптечных сетей меняется система взаимоотношений с контрагентами. Теперь они должны вносить предоплату за лекарства. Это может привести к уходу некоторых игроков с рынка, рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

В России возник дефицит популярных контактных линз Acuvue, на долю которых приходится половина импорта этой продукции.

Руководство российского подразделения международной консалтинговой компании Accenture выкупило локальный бизнес у материнской компании, чтобы избежать санкций.

Ozon подал заявку на регистрацию трёх торговых марок и изучает возможность запуска линейки товаров «в самых проблемных категориях» — где возник дефицит или выросли цены на фоне санкций.

После приостановки продаж в стране Pepsi, Mirinda и 7UP производитель PepsiCo изучает запуск новых продуктов под другими названиями в других упаковках и расширение локальных брендов.

События предыдущего дня, 6 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.