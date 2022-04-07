Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 43: новые товары под собственной маркой Ozon и проблемы в такси Статьи редакции
Собираем новости и события сорок третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
5–8 апреля 2022 года торги на рынках Московской биржи проходят по регламенту 4 апреля.
7 апреля «СПБ Биржа» начнет торги в режиме основных в 10:00 мск бумагами TCS Group и самой площадки. В 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, в 16:00 мск — более 1600 международных компаний.
Курс доллара от ЦБ на 7 апреля — 82,59 рубля, евро — в 90,59 рублей.
Транспорт
Таксопарки предупредили о скором возвращении «бомбил» — нелегальных перевозчиков. Легальных таксистов станет меньше из-за подорожания запчастей и автомобилей, их нехватки, роста стоимости ОСАГО, отсутствия роста цен на поездки, текучки кадров, считают опрошенные РБК представители рынка.
Реакция бизнеса и правительства
У аптечных сетей меняется система взаимоотношений с контрагентами. Теперь они должны вносить предоплату за лекарства. Это может привести к уходу некоторых игроков с рынка, рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты.
В России возник дефицит популярных контактных линз Acuvue, на долю которых приходится половина импорта этой продукции.
Руководство российского подразделения международной консалтинговой компании Accenture выкупило локальный бизнес у материнской компании, чтобы избежать санкций.
Ozon подал заявку на регистрацию трёх торговых марок и изучает возможность запуска линейки товаров «в самых проблемных категориях» — где возник дефицит или выросли цены на фоне санкций.
После приостановки продаж в стране Pepsi, Mirinda и 7UP производитель PepsiCo изучает запуск новых продуктов под другими названиями в других упаковках и расширение локальных брендов.
События предыдущего дня, 6 апреля — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Грамотно выстроенная логистическая цепь ускоряет путь товара к покупателю, а значит – залог конкурентоспособности для продавца. Рассказываем, какие варианты может предложить СберМегаМаркет и какой из них выбрать, чтобы получить максимум пользы.
В двух словах: банк признал вину, но гасить долг не планируют.
24 февраля, в связи с начинающейся нестабильностью рынка я решил продать все акции и вывести их с брокерского счета.
Акции были преимущественно в долларах, поэтому после продажи они превратились в валюту на брокерском счету, откуда потом эта валюта была выведена единой суммой в 2847$…
Под такими же санкциями уже находится ВТБ.
Основные тезисы из материала BBC.
Это в том числе позволит добывать криптовалюту на базе объектов тепловой генерации.
Несколько часов назад стало известно, что череда санкций против российских банков продолжается, и новые блокирующие санкции были введены против Сбербанка и Альфа-банка. Данные банки были включены в список SDN (Specially Designated Nationals List) – это список, лиц, публикуемый OFAC (Управление по контролю за иностранными активами — подразделение…
Курс по развитию когнитивных способностей «Уроки для мозга» рассчитан на учеников 1-4 классов.
Почему падает доллар ?
А почему бы и нет?
Доллар подрос, цены подняли, доллар опустили, цены остались прежними. М-Магия 😄
Вообще то надо быть слепым, чтоб не увидеть падение цен по сравнению с серединой марта
Частично да, в целом средняя по больнице осталась прежней.
Санкции же
дел
Доллар не падает, а рубль крепчает
Пол Кругман - один из самых умных и уважаемых экономистов мира, нобелевский лауреат и рептилоид. Кругман размышляет о рубле: с начала военной операции он невероятно быстро отыграл падение. Почему?
Дело в том, что Набиуллина (которая, по-видимому, подавала в отставку) гораздо компетентнее генералов. Она подняла ставку, чтобы выполнить конкретную задачу: оставить деньги инвесторов в РФ. На движение капиталов наложены злейшие ограничения. Иностранным инвесторам запрещено выходить из акций.
Кругман говорит, что это на самом деле крайне странно. То есть неудивительно, что рубль вырос обратно после таких действий. Вопрос в том, почему РФ защищает курс рубля настолько дико и оголтело, забросив всё остальное. Дело в том, что экономика-то от этого будет съёживаться куда быстрее - даже без учёта драконовских санкций.
У любой страны есть такой хитрый треугольник. Стабильность валюты, - чтобы создать уверенность для бизнеса. Свободное движение капиталов, - чтобы облегчить международную торговлю и инвестиции. И монетарная политика - способность снижать ставку для борьбы с рецессиями, - или повышать для борьбы с инфляцией.
Треугольник этот адский потому, что нельзя выбрать все три составляющих. Только 2 из 3. Великобритания выбирает открытые границы для капиталов и независимую монетарную политику, но фунт стерлингов колбасит туда-сюда. Европейский центробанк пожертвовал ставкой, зато у него есть стабильность евро и свобода капиталов. У Китая - стабильная валюта и своя монетарная политика, но жёсткое ограничение движения денег через границу (и это, кстати, причина отсутствия юаня в золотовалютных резервах других стран).
А что в России? Обычно страна выбирает два пункта из трёх. Россия выбрала только один. На движение капиталов наложены жестокие ограничения. Ставка поднята в небо и ею нельзя шевелить - несмотря на приближающийся экономический кризис.
Зато всеми силами поддерживается курс рубля. Почему?
Кругман предполагает, что это не потому, что это полезно или эффективно, а потому что его всем видно.
Вот РФ получает всплеск инфляции (в этом сомнений уже нет), и скукоживание ВВП на месяцы (скорее годы) вперёд. Признает ли это правительство? Вполне вероятно, что нет. Плохую статистику можно подделать, а можно вообще не показывать: недавно Эрдоган ловко поборол инфляцию увольнением директора ТурСтата.
Несколько лет назад экономисты из MIT начали пристально отслеживать цены в Аргентине, чтобы опровергнуть фальшивые данные государственной службы. То же самое они делали и в США при Обаме (но, кстати, в Омерике ничего опровергнуть не удалось).
Так вот, когда российская экономика повалится, как ей и следует повалиться, этого просто “никто не заметит”. Но вот чего отрицать будет невозможно - так это курс доллара. Поэтому лучшая стратегия пропаганды - кричать про крепкий рубль.
Ещё одна мысль: среди тех людей, которые не в курсе схлопывания экономики РФ (пока рубль держится), вполне может быть и Путин. У ЦРУ есть мнение, что ему просто боятся сообщать, насколько в армии всё херово, чего уж говорить об экономике.
Поэтому, говорит Кругман, защита рубля от падения совсем не означает правильную экономическую политику. А означает это страннейший набор приоритетов властей, знак дальнейших проблем в государственном устройстве и гарантию экономического кризиса.
Зато курс будет норм. Вы рады?
Cкопировал из https://t.me/hoolinomics
"Я художник, я так вижу" (с) ЦБ
После приостановки продаж в стране Pepsi, Mirinda и 7UP производитель PepsiCo изучает запуск новых продуктов под другими названиями
Вполне пойдут "Пупсик", "Марина", "Семерочка"
На смену "верните мне мой 2007", приходит новое "обнулите мой 2022". Можно заново попробовать начать этот год?
Таксопарки предупредили о скором возвращении «бомбил»
Ждём ужесточения законодательства?