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Финансы
Изящный химик

Ozon отчитался за 2021 год: выручка — 178,2 млрд рублей, убыток — 56,8 млрд рублей Статьи редакции

Маркетплейс планирует увеличить оборот на 80% по итогам 2022 года.

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Ozon раскрыл финансовые результаты за четвёртый квартал и 2021 год: выручка за год выросла на 71%, до 178,2 млрд рублей, за квартал — на 76%, до 66,3 млрд рублей.

Чистый убыток за год составил 56,8 млрд рублей против 22,3 млрд рублей в 2020-м, за квартал — 20,8 млрд рублей.

Скорректированная прибыль компании (EBITDA) осталась отрицательной. За квартал она увеличилась до 15,9 млрд рублей по сравнению с 3,6 млрд в четвёртом квартале 2020 года. За год — 41,2 млрд рублей по сравнению с 11,2 млрд рублей в 2020-м. В основном EBITDA выросла из-за инвестиций в инфраструктуру.

Инвестиции в логистику в 2021 году, повлиявшие на показатель EBITDA, позволяют в 2022 году не просто привлекать десятки тысяч продавцов, но и предлагать им дополнительную поддержку, например, бесплатное размещение востребованных товаров на складах по всей стране и безлимитные отгрузки во всех регионах.

«Запас» складской инфраструктуры также позволяет поддерживать ассортимент максимально близко к потребителю. На конец года платформе развивали свой бизнес более 90 тысяч продавцов, и в 2022 году их число продолжает расти.

Ozon

При этом общий объём оборота товаров и услуг (GMV) в четвёртом квартале вырос на 133%, до 176,8 млрд рублей, за год — на 127%, до 448,3 млрд рублей.

Ozon сохранил прежний прогноз по росту GMV в 2022 году на 80% и более. Благодаря инвестициям маркетплейс масштабирует бизнес в регионах, и в 2022-м основной фокус компании — рост эффективности операционных процессов.

  • В феврале Ozon объявил предварительные операционные результаты за четвёртый квартал и 2021 год: количество заказов выросло почти втрое — до 220 млн, количество продавцов — до 90 тысяч.

#новость #ozon

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48 комментариев
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Вася Пражкин

Убыток в треть выручки?
Инвесторы:

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Денис Демидов

До 24 февраля я бы сейчас вам написал, что при активном росте это совершенно правильная стратегия, если объем доли рынка растет, то все делают правильно.
НО, сейчас, когда доступ к западному капиталу затруднен, а дальше он может стать вовсе невозможным, перспективы озона становятся довольно туманны, чинушья лавка WB выглядит уже более крепкой.

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Oleg Shnaider

Чинушья лавка - это Яндекс, не путайтесь в методичках

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Миша Магадан

Убыток в треть выручки?
 инвесторы ещё не знают, что:
Маркетплейс планирует увеличить оборот на 80% по итогам 2022 года.

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Илья Попов

Будущее.

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Евгений Алферов

Забавно, что для многих маркетплейс - это просто сайт в интернете) А товарные запасы, склады, пункты выдачи, постоматы или хотя бы масштабирование логистики забывают)

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Сидор

Забавно другой - что компания с проверенной до нее годами моделью бизнеса никак не может выйти в плюс и все время куда-то "растет"

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Евгений Алферов

Эм) Ну как бы это хорошо) Было бы намного хуже, если бы они остановились в развитии и стали просто выкачивать деньги из компании)

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S.Z

Модель бизнеса проверена амазоном? Сколько лет они не показывали прибыль?

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Nikolay Ganin

Куда-то растёт можно было бы сказать, если бы не рос GMV и кол-во заказов.
Сейчас же цифры говорят сами за себя — есть куда расти.

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Наталья Кулькова

"товарные запасы, склады, пункты выдачи, постоматы или хотя бы масштабирование логистики" - каким образом это влияет на убытки?) Ведь это не расходы с точки зрения формирования финансовых результата.

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Евгений Алферов

Если вы заработали 100 рублей, а потом потратили 200 рублей на закупку товара - в бухгалтерии это будет убыток 100 рублей)

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Наталья Кулькова

Серьёзно?)))))))))
Ну с вами ясно.

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Евгений Алферов

«в хозяйственной практике — выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами»

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Убыток

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Наталья Кулькова

Пожалуйста больше не пишите ничего о финансах))).
А вы предприниматель? Или инвестор?И какого размера бизнес?)
Давно вы кэш флоу и расчет финансового результата совмещаете в бизнесе?

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Евгений Алферов

Я для простоты написал) Мы не на бухгалтерском ресурсе и вдаваться в анализ издержек озона и расчет их упущенной выгоды мне, честно говоря, крайне лень) Я смотрю на динамику роста Озона и мне она нравится)

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Сидор

"Убыток за год составил 56,8 млрд рублей против 22,3 млрд рублей в 2020-м, за квартал — 20,8 млрд рублей.
Скорректированная прибыль компании (EBITDA) осталась отрицательной"

И это просто маркетплейс.

Ну, управленцы в Озон конечно профессионалы с большой буквы П

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Влад Борщ

Когда идёт активное развитие - убыток это вполне нормально. Посмотреть на другие маркетплейсы - у озона просто идеальнейшая логистика. Строят кучу складов и сортировочных центров.

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Сидор

Озон растет с даты основания.
Это лет 15 если не 20. И за все это время не было прибыльного года (вроде бы)
И главное - куда они растут? В чем они лидеры?

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Nikolay Ganin

Откуда информация, что растёт лет 10-20?
Ну да, в какой-то мере соглашусь, что Ozon никогда не оставался в одной точке и состоянии 1998 года. Нас бы тогда элементарно уже не было.
Но я, как человек, который работает с 2018 года в компании могу смело заявить — что предыдущий рост компании не сопоставим с тем, что можно наблюдать последние 3-4 года.

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Alex

Они и должны быть убыточными, они же растут как не в себя. Расширяют склады / виды деятельности / растят свою IT систему / вкладываются в маркетинг.

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Nikolay Ganin

Просто маркетплейс.
Просто десятки тысяч сотрудников, просто тысячи пунктов выдачи, просто общая площадь инфраструктуры почти 1 млн кв. м. Просто IT-инфраструктура под все фулфилменты, логистику по всей стране, под оформление и доставку 223 млн заказов. Просто рост GMV год к году 127%.
Всё просто, вы правы.

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Сидор

Я чего-то не понимаю.
Озон использует какую-то сложную, непроверенную другими бизнес-модель?
Или они тестируют что-то новое и вкладывают миллиарды в новые технологии, которые могут не выстрелить?

Озон работает много лет по одной и той же модели. Которая прибыльна (Amazon).
Но именно у Озона из года в год не получается.

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S.Z

Аххаха, амазон прибыльный разве что в последние пару лет

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Макс Петров

Отрицательный рост - это тоже рост

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Nikolay Ganin

Почитайте статью про то, как развивался Amazon: https://vc.ru/45968
Любой маркетплейс это не просто сайт с картинками, который генерирует деньги из ничего.

Как Amazon дожила до наших дней, не показывая…
Отвечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.
vc.ru
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Denis Bystruev

Так они растут быстрее рынка.

Пока есть, куда расти, все средства акционеров вкладываются в открытие новых складов и пунктов доставки.

Когда наступит насыщение, расходы сократятся, и начнётся процесс стагнации (который вы называете проверенной бизнес-моделью).

Если на растущем рынке они начнут получать прибыль, это будет сигнал инвесторам, что рынок близок к насыщению, и нужно из капитала сваливать.

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Никита Музафаров

Посмотрите пример развития Amazon. Ребята работают точно так же

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Gollut

Ребята совсем в другой инвестиционной среде теперь уже растут, сейчас здесь ой как опасно уходить в такие убытки

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S.Z

А как в итоге зарабатывает амазон? Тупо на ожиданиях инвесторов?

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Миша Магадан

https://vc.ru/finance/359936-amazon-otchet-podrobnyy-obzor

Amazon. Отчет. Подробный обзор — Финансы на vc.ru
В этом сезоне прибыли мы уже увидели отчеты многих крупных компаний и абсолютно разную реакцию…
vc.ru
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Yury Tsoy

а AWS/Prime и другие сторонние сервисы? они ведь больше выручки дают, из них субсидируют основное направление "ритейла"

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Dimitri

Ребята вообще не так работают. Амазона спасло AWS, без него успех и существования Амазона стояло бы под вопросом. У Озона такого спасательного круга нет.

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Макс Петров

Долги "всего" 210 млрд рублей

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Daniil Levi

Можно прогноз умных людей: а когда они все уже закончат тратить деньги на расширение и начнут зарабатывать? Я без задней мысли, мне просто интересны оценки: сколько еще времени потребуется для насыщения рынка? 1-3-5-10 лет?

Сколько помню отчеты озона, они всегда убыточны и это объясняется их развитием. Ну, наверное логично, никто не хочет терять долю растущего рынка.

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Oleg Shnaider

Пока инвесторы несут деньги, их будут "осваивать"

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Daniil Levi

Ну, инвесторы же смотрят на рост. Раз несут деньги, значит, видят рост (точнее, потенциал еще большего роста): больше аудитория, больше заказов, больше выручка. Вопрос: когда это остановится, чтобы они перестали нести новые деньги?

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Илья Попов

Разговаривают два инвестора :
— До сих пор спать не могу после того финансового кризиса.
— А я сплю как ребёнок.
— Не может быть! Как это?
— Да так, каждый час просыпаюсь — и плачу, и плачу!

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Drayden Fassa

"просыпаюсь, плачу, ссусь и засыпаю в теплой луже мочи"

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Nikolay Ganin

Отчеты Ozon в принципе начались с выхода на биржу — в 2020 году только.

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Oleg Shnaider

"Отчеты Ozon в принципе начались с выхода на биржу — в 2030 году только"

Да, раньше и не надо было начинать отчитываться - с такой-то отчетностью

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Nikolay Ganin

Вы правы, раньше не надо было. Но раньше компания и не росла такими темпами, как растёт с 2018-2019 годов.

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Daniil Levi

Я не знаю, какие отчеты были до 2020г. Но я точно помню, что везде это обсуждалось как факт: озон убыточен из-за больших затрат на рост.

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Nikolay Ganin

Затраты на рост, как раз начались примерно 2018-2019 годах.
И как вы верно заметили, странно останавливать свой рост на половине пути.

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Oleg Shnaider

А с долгами что? Как выросла закредитованность компании?

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Сергей Леопольдович

Откуда пиастры на ром, новые склады и прочие ништяки очень нужные?

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Земельный мангал

А что там с комиссиями у Озона для продавцов? Вроде писали что у них отнюдь не самая маленькая комиссия....

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За что нам это

Пусть рефералов вернут :(

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