Ozon отчитался за 2021 год: выручка — 178,2 млрд рублей, убыток — 56,8 млрд рублей Статьи редакции
Маркетплейс планирует увеличить оборот на 80% по итогам 2022 года.
Ozon раскрыл финансовые результаты за четвёртый квартал и 2021 год: выручка за год выросла на 71%, до 178,2 млрд рублей, за квартал — на 76%, до 66,3 млрд рублей.
Чистый убыток за год составил 56,8 млрд рублей против 22,3 млрд рублей в 2020-м, за квартал — 20,8 млрд рублей.
Скорректированная прибыль компании (EBITDA) осталась отрицательной. За квартал она увеличилась до 15,9 млрд рублей по сравнению с 3,6 млрд в четвёртом квартале 2020 года. За год — 41,2 млрд рублей по сравнению с 11,2 млрд рублей в 2020-м. В основном EBITDA выросла из-за инвестиций в инфраструктуру.
При этом общий объём оборота товаров и услуг (GMV) в четвёртом квартале вырос на 133%, до 176,8 млрд рублей, за год — на 127%, до 448,3 млрд рублей.
Ozon сохранил прежний прогноз по росту GMV в 2022 году на 80% и более. Благодаря инвестициям маркетплейс масштабирует бизнес в регионах, и в 2022-м основной фокус компании — рост эффективности операционных процессов.
- В феврале Ozon объявил предварительные операционные результаты за четвёртый квартал и 2021 год: количество заказов выросло почти втрое — до 220 млн, количество продавцов — до 90 тысяч.
Меньше чем за год компания продала 500 тысяч устройств.
Например, товаров для животных, для путешествий, для детей и спорта.
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Убыток в треть выручки?
Инвесторы:
До 24 февраля я бы сейчас вам написал, что при активном росте это совершенно правильная стратегия, если объем доли рынка растет, то все делают правильно.
НО, сейчас, когда доступ к западному капиталу затруднен, а дальше он может стать вовсе невозможным, перспективы озона становятся довольно туманны, чинушья лавка WB выглядит уже более крепкой.
Чинушья лавка - это Яндекс, не путайтесь в методичках
Убыток в треть выручки?
инвесторы ещё не знают, что:
Маркетплейс планирует увеличить оборот на 80% по итогам 2022 года.
Будущее.
Забавно, что для многих маркетплейс - это просто сайт в интернете) А товарные запасы, склады, пункты выдачи, постоматы или хотя бы масштабирование логистики забывают)
Забавно другой - что компания с проверенной до нее годами моделью бизнеса никак не может выйти в плюс и все время куда-то "растет"
Эм) Ну как бы это хорошо) Было бы намного хуже, если бы они остановились в развитии и стали просто выкачивать деньги из компании)
Модель бизнеса проверена амазоном? Сколько лет они не показывали прибыль?
Куда-то растёт можно было бы сказать, если бы не рос GMV и кол-во заказов.
Сейчас же цифры говорят сами за себя — есть куда расти.
"товарные запасы, склады, пункты выдачи, постоматы или хотя бы масштабирование логистики" - каким образом это влияет на убытки?) Ведь это не расходы с точки зрения формирования финансовых результата.
Если вы заработали 100 рублей, а потом потратили 200 рублей на закупку товара - в бухгалтерии это будет убыток 100 рублей)
Серьёзно?)))))))))
Ну с вами ясно.
«в хозяйственной практике — выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами»
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Убыток
Пожалуйста больше не пишите ничего о финансах))).
А вы предприниматель? Или инвестор?И какого размера бизнес?)
Давно вы кэш флоу и расчет финансового результата совмещаете в бизнесе?
Я для простоты написал) Мы не на бухгалтерском ресурсе и вдаваться в анализ издержек озона и расчет их упущенной выгоды мне, честно говоря, крайне лень) Я смотрю на динамику роста Озона и мне она нравится)
"Убыток за год составил 56,8 млрд рублей против 22,3 млрд рублей в 2020-м, за квартал — 20,8 млрд рублей.
Скорректированная прибыль компании (EBITDA) осталась отрицательной"
И это просто маркетплейс.
Ну, управленцы в Озон конечно профессионалы с большой буквы П
Когда идёт активное развитие - убыток это вполне нормально. Посмотреть на другие маркетплейсы - у озона просто идеальнейшая логистика. Строят кучу складов и сортировочных центров.
Озон растет с даты основания.
Это лет 15 если не 20. И за все это время не было прибыльного года (вроде бы)
И главное - куда они растут? В чем они лидеры?
Откуда информация, что растёт лет 10-20?
Ну да, в какой-то мере соглашусь, что Ozon никогда не оставался в одной точке и состоянии 1998 года. Нас бы тогда элементарно уже не было.
Но я, как человек, который работает с 2018 года в компании могу смело заявить — что предыдущий рост компании не сопоставим с тем, что можно наблюдать последние 3-4 года.
Они и должны быть убыточными, они же растут как не в себя. Расширяют склады / виды деятельности / растят свою IT систему / вкладываются в маркетинг.
Просто маркетплейс.
Просто десятки тысяч сотрудников, просто тысячи пунктов выдачи, просто общая площадь инфраструктуры почти 1 млн кв. м. Просто IT-инфраструктура под все фулфилменты, логистику по всей стране, под оформление и доставку 223 млн заказов. Просто рост GMV год к году 127%.
Всё просто, вы правы.
Я чего-то не понимаю.
Озон использует какую-то сложную, непроверенную другими бизнес-модель?
Или они тестируют что-то новое и вкладывают миллиарды в новые технологии, которые могут не выстрелить?
Озон работает много лет по одной и той же модели. Которая прибыльна (Amazon).
Но именно у Озона из года в год не получается.
Аххаха, амазон прибыльный разве что в последние пару лет
Отрицательный рост - это тоже рост
Почитайте статью про то, как развивался Amazon: https://vc.ru/45968
Любой маркетплейс это не просто сайт с картинками, который генерирует деньги из ничего.
Так они растут быстрее рынка.
Пока есть, куда расти, все средства акционеров вкладываются в открытие новых складов и пунктов доставки.
Когда наступит насыщение, расходы сократятся, и начнётся процесс стагнации (который вы называете проверенной бизнес-моделью).
Если на растущем рынке они начнут получать прибыль, это будет сигнал инвесторам, что рынок близок к насыщению, и нужно из капитала сваливать.
Посмотрите пример развития Amazon. Ребята работают точно так же
Ребята совсем в другой инвестиционной среде теперь уже растут, сейчас здесь ой как опасно уходить в такие убытки
А как в итоге зарабатывает амазон? Тупо на ожиданиях инвесторов?
https://vc.ru/finance/359936-amazon-otchet-podrobnyy-obzor
а AWS/Prime и другие сторонние сервисы? они ведь больше выручки дают, из них субсидируют основное направление "ритейла"
Ребята вообще не так работают. Амазона спасло AWS, без него успех и существования Амазона стояло бы под вопросом. У Озона такого спасательного круга нет.
Долги "всего" 210 млрд рублей
Можно прогноз умных людей: а когда они все уже закончат тратить деньги на расширение и начнут зарабатывать? Я без задней мысли, мне просто интересны оценки: сколько еще времени потребуется для насыщения рынка? 1-3-5-10 лет?
Сколько помню отчеты озона, они всегда убыточны и это объясняется их развитием. Ну, наверное логично, никто не хочет терять долю растущего рынка.
Пока инвесторы несут деньги, их будут "осваивать"
Ну, инвесторы же смотрят на рост. Раз несут деньги, значит, видят рост (точнее, потенциал еще большего роста): больше аудитория, больше заказов, больше выручка. Вопрос: когда это остановится, чтобы они перестали нести новые деньги?
Разговаривают два инвестора :
— До сих пор спать не могу после того финансового кризиса.
— А я сплю как ребёнок.
— Не может быть! Как это?
— Да так, каждый час просыпаюсь — и плачу, и плачу!
"просыпаюсь, плачу, ссусь и засыпаю в теплой луже мочи"
Отчеты Ozon в принципе начались с выхода на биржу — в 2020 году только.
"Отчеты Ozon в принципе начались с выхода на биржу — в 2030 году только"
Да, раньше и не надо было начинать отчитываться - с такой-то отчетностью
Вы правы, раньше не надо было. Но раньше компания и не росла такими темпами, как растёт с 2018-2019 годов.
Я не знаю, какие отчеты были до 2020г. Но я точно помню, что везде это обсуждалось как факт: озон убыточен из-за больших затрат на рост.
Затраты на рост, как раз начались примерно 2018-2019 годах.
И как вы верно заметили, странно останавливать свой рост на половине пути.
А с долгами что? Как выросла закредитованность компании?
Откуда пиастры на ром, новые склады и прочие ништяки очень нужные?
А что там с комиссиями у Озона для продавцов? Вроде писали что у них отнюдь не самая маленькая комиссия....
Пусть рефералов вернут :(