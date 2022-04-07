Инвестиции в логистику в 2021 году, повлиявшие на показатель EBITDA, позволяют в 2022 году не просто привлекать десятки тысяч продавцов, но и предлагать им дополнительную поддержку, например, бесплатное размещение востребованных товаров на складах по всей стране и безлимитные отгрузки во всех регионах.

«Запас» складской инфраструктуры также позволяет поддерживать ассортимент максимально близко к потребителю. На конец года платформе развивали свой бизнес более 90 тысяч продавцов, и в 2022 году их число продолжает расти.