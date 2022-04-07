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Финансы
Симпатичный Валера

«Сбер» передаст иностранные активы клиентов другим брокерам из-за попадания под блокирующие санкции США Статьи редакции

Брокер «Альфы», который тоже попал под санкции, ограничил торги европейскими бумагами.

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«Сбербанк» централизованно передаст иностранные активы своих клиентов другим брокерам, не попавшим под санкции, до 13 апреля 2022 года. Каким именно, компания пока не решила.

Клиенты не смогут отказаться от перевода или самостоятельно выбрать брокера. Перевод затронет ценные бумаги иностранных компаний, а также бумаги российских компаний, выпущенные и зарегистрированные за границей — например, «Яндекс», «Тинькофф», X5 Group, VK и другие.

Это нужно, чтобы клиенты могли и дальше распоряжаться своими активами без ограничений, пояснили в компании. Сам «Сбер» продолжит обслуживать клиентов по ценным бумагам эмитентов, зарегистрированных в России.

«Альфа-Инвестиции» сообщили, что сделки с американскими, российскими ценными бумагами и валютой доступны по графику биржевых торгов. Дивиденды и купоны по акциям российских эмитентов выплачивают как обычно.

Но торговать европейскими бумагами или переводить их другим временно не получится. Кроме того, пока не снимут запрет на расчёты с европейскими депозитариями, брокер не сможет зачислять дивиденды и купоны по иностранным ценным бумагам.

  • «Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США 6 апреля 2022 года: их активы в американской юрисдикции будут заморожены, будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами. «Сбер» должен завершить все транзакции до 13 апреля, «Альфа-банк» — до 6 мая.

  • С конца февраля под блокирующими санкциями находятся ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк». Из-за этого они также были вынуждены ввести ограничения: например, «ВТБ Мои Инвестиции» перевёл владельцев иностранных акций в «Россельхозбанк» и «Альфа-банк».

  • Мобильные приложения этих банков пропали из App Store и Google Play. В «Сбере» сообщили, что готовы к возможным ограничениям своих приложений: в случае удаления из магазинов они продолжат работать на устройствах, также компания адаптировала веб-версию «Сбербанк Онлайн» под мобильные устройства.

#новость #сбер #альфабанк

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15 комментариев
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Paul Brezcuu

А когда под санкции попадут все банки, куда передадут активы? В кооператив озеро, чтобы поддержать его в сложную минуту?

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Андрей Кустов

в варианте "все банки под санкциями" вас будет волновать совсем иное )

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Алексей Дымов

В Газпромбанк. Его не блокируют, тк покупка нефти важнее мелких региональных войн

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Вася Пражкин

Могут заблокировать конкретные операции.

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Алексей Дымов

Не дойдёт до такого.
Точнее так: когда на все банки наложат санкции, к этому времени ситуация будет настолько плоха, что не будет ни продажи нефти в США, ни работы русских брокеров в Штатах.

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Mishka

Сектор Зеро на барабане!

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Игорь Мазаев

Всем Россельхозбанк!😌

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Злюк Бессон

🤮

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Chester Rush

Это помойка, каких еще поискать нужно

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Витторио Скалетта

каждый день что-то новое! Посмотрим, что дальше будет.

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Злюк Бессон

«Адаптировала веб–версию «Сбербанк Онлайн» под мобильные устройства.
Вау. Т.е сделали мобильную версию наконец? Прогресс. Ни слова про другие сторы. Сбер как всегда сам по себе. А насчёт того, что «в случае удаления из магазинов приложений они продолжат работать на устройствах» не совсем верно. На iOS ВТБ не работает, а на Android — да. Даже пресс–релиз нормально сделать не могут.

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Алексей Дымов

Не нужно говорить о том, чего не понимаешь

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Злюк Бессон

Конкретнее?

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Алексей Дымов

Похожий схематоз используют сейчас иностранные компании в России: отдать партнеру, перерегистрировать на местную компанию, директора номинала русского поставить и тд.
Это бизнес.

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Александр Королёв

Получается Альфа была лучше готова к санкциям чем Сбер, время покажет

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