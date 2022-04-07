Брокер «Альфы», который тоже попал под санкции, ограничил торги европейскими бумагами.

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«Сбербанк» централизованно передаст иностранные активы своих клиентов другим брокерам, не попавшим под санкции, до 13 апреля 2022 года. Каким именно, компания пока не решила.

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Клиенты не смогут отказаться от перевода или самостоятельно выбрать брокера. Перевод затронет ценные бумаги иностранных компаний, а также бумаги российских компаний, выпущенные и зарегистрированные за границей — например, «Яндекс», «Тинькофф», X5 Group, VK и другие.

Это нужно, чтобы клиенты могли и дальше распоряжаться своими активами без ограничений, пояснили в компании. Сам «Сбер» продолжит обслуживать клиентов по ценным бумагам эмитентов, зарегистрированных в России.

«Альфа-Инвестиции» сообщили, что сделки с американскими, российскими ценными бумагами и валютой доступны по графику биржевых торгов. Дивиденды и купоны по акциям российских эмитентов выплачивают как обычно.

Но торговать европейскими бумагами или переводить их другим временно не получится. Кроме того, пока не снимут запрет на расчёты с европейскими депозитариями, брокер не сможет зачислять дивиденды и купоны по иностранным ценным бумагам.