Как мы запустили подкаст, который собрал полмиллиона прослушиваний

Привет, меня зовут Ваня. Я создатель WEEEK . Если в двух словах, то WEEEK – гибкий сервис по управлению проектами, командами и задачами. Есть такой мем, что каждый уважающий себя IT-проект должен иметь свой подкаст. Шутки шутками, но схема рабочая. Другой вопрос — как делать успешный подкаст и не записывать его чисто для галочки.