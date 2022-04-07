Финансы
Симпатичный Валера

Брокер «Сбера» переведёт своих клиентов с иностранными бумагами в БКС и «Атон» — Frank Media Статьи редакции

Банк вынужден отказаться от части клиентов из-за попадания под блокирующие санкции США.

  • О возможном переводе части клиентов в БКС рассказали четыре источника Frank Media из других брокерских и инвестиционных домов, знакомых с планами банка. По словам одного из них, в БКС переведут около 100 тысяч клиентов подразделения «СберПервый». Туда же могут перейти почти 500 тысяч клиентов «СберИнвестиции», говорит другой собеседник.
  • Два собеседника сказали, что клиентам на брокерском обслуживании в Sber Private Banking и Sber CIB могут предложить переход в «Атон». В БКС и «Атоне» отказались от комментариев. «Сбербанк» пока не ответил на вопросы издания.
  • По данным Мосбиржи, которые приводит Frank Media, на конец января 2022 года в «Сбербанке» было открыто 5,5 млн брокерских счетов. Активные из них, то есть со сделками не реже раза в месяц, — 300 тысяч.
  • 7 апреля «Сбер» сообщил, что до 13 апреля передаст иностранные активы клиентов другим брокерам из-за попадания под блокирующие санкции США. Но каким именно, компания не уточняла. Изменения затронут клиентов, у которых есть ценные бумаги иностранных компаний, а также бумаги российских компаний, выпущенные и зарегистрированные за границей.
  • Под блокирующие санкции 6 апреля также попал «Альфа-банк». «Альфа-Инвестиции» пока лишь сообщили, что ограничили торги европейскими бумагами и не смогут зачислять дивиденды и купоны по иностранным ценным бумагам.
  • 1 апреля «Альфа-банк» и два его топ-менеджера зарегистрировали брокера «А-Инвестиции». В компании поясняли, что изменения технические и на работу банка и «Альфа-Инвестиций» не влияют.

#новость #сбер

1507 просмотров
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21 комментарий
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Вася Пражкин

В конце всех клиентов после очередного блока отдадут Пятерочке и те им дошика продадут по АКЦИИ.

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Антон Штадлер

Логично, Сбер основной кредитор 5-ки

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Volodya Agadzhanov

Сбер хотя бы в приличные брокеры переводит, не то что втб, кинул всех в мусорный альфа.

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Мурад Адуев

И не говори до сих пор мои бумаги Альфа-Банк не может корректно отобразить, типа идёт перенос средств!!! Достали!

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Volodya Agadzhanov

У меня брат так же застрял. Вроде перевели все, но продать не даёт.

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Мурад Адуев

Так самое интересное только перевели так через сутки и это корыто под санкции тонуть начало😂

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Кирилл Половинкин

АТОН и БКС тоже не смогут, не переживайте

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Volodya Agadzhanov

Я то не переживаю, сам в тиньке сижу.

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Roman Vasilev

Пффф это ещё ничего! Открытие Брокер всех кинул в ООО «инвестиционная палата» в Воронеже. У них даже мобильного приложения своего нет. Причём когда клиенты узнали о том что их будут переводить (за один день до начала процедуры) ещё и всеми силами старались обманным путём отказать в расторжении инвестиционных счетов. Даже пресс-релиз на эту тему не стали оформлять.
Где бумаги и как ими теперь удобно управлять - ни кто не знает

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Volodya Agadzhanov

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

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Мурад Адуев

Стабильность мать её

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Виталий Золоторёв

Альфа крупейший частный банк, который точно выстоит даже под санкциями, а вот что будет с БКС и темболее Атоном большой вопрос. Так что я бы не горячился с формулировками

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Volodya Agadzhanov

Удачи.

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Молодежный микроскоп

Как же все избегают Тинькофф...

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Сергей

Тинькофф отказывается сам принимать клиентов от других банков. Чтобы максимально отгородиться от санкций. Если этот банк попадет под санкции, его фактически уничтожат.

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Сидор

Он попадает под санкции. Рано или поздно. Скорее, даже рано.

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Аркадий Дорога

Статья от Business Insider от 3/29/22 прям явно спрашивает
"It's not at all clear why this one Russian bank is allowed to operate," the person added.

Но может и пронесёт ))

https://www.businessinsider.com/tinkoff-bank-with-no-sanctions-operates-between-west-and-russia-2022-3

Meet Tinkoff Bank, one of the only major Russian…
The neobank Tinkoff has eluded sanctions and is increasingly being relied upon by Russians getting…
www.businessinsider.com
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Сидор

Нет. Начали с китов. На очереди следующие системообразующие.
Вновь бдел помогать банкам из бюджета

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Мурад Адуев

У меня один пакет в Тинькоффе один был в ВТБ, теперь Альфа-Банк! Я бы с удовольствием объедения их всех в один пакет! Ну не хочу всё держать в одном месте, логично почему

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Аркадий Дорога

На какие бюджеты будут содержать работников и смузевых вайтишников подразделений СберПервый и СберИнвестиции. Разуплотнят, оставят в виде соцнагрузки за счёт остальных, перекинут на иные продукты?
Тут есть СберИнсайды и СберИнсайты ?

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Сидор

Они не составе Сбера. Поменяют названия на ООО "НесберТех" и обанкротят. Делов-то

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