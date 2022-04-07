Брокер «Сбера» переведёт своих клиентов с иностранными бумагами в БКС и «Атон» — Frank Media Статьи редакции
Банк вынужден отказаться от части клиентов из-за попадания под блокирующие санкции США.
- О возможном переводе части клиентов в БКС рассказали четыре источника Frank Media из других брокерских и инвестиционных домов, знакомых с планами банка. По словам одного из них, в БКС переведут около 100 тысяч клиентов подразделения «СберПервый». Туда же могут перейти почти 500 тысяч клиентов «СберИнвестиции», говорит другой собеседник.
- Два собеседника сказали, что клиентам на брокерском обслуживании в Sber Private Banking и Sber CIB могут предложить переход в «Атон». В БКС и «Атоне» отказались от комментариев. «Сбербанк» пока не ответил на вопросы издания.
- По данным Мосбиржи, которые приводит Frank Media, на конец января 2022 года в «Сбербанке» было открыто 5,5 млн брокерских счетов. Активные из них, то есть со сделками не реже раза в месяц, — 300 тысяч.
- 7 апреля «Сбер» сообщил, что до 13 апреля передаст иностранные активы клиентов другим брокерам из-за попадания под блокирующие санкции США. Но каким именно, компания не уточняла. Изменения затронут клиентов, у которых есть ценные бумаги иностранных компаний, а также бумаги российских компаний, выпущенные и зарегистрированные за границей.
- Под блокирующие санкции 6 апреля также попал «Альфа-банк». «Альфа-Инвестиции» пока лишь сообщили, что ограничили торги европейскими бумагами и не смогут зачислять дивиденды и купоны по иностранным ценным бумагам.
- 1 апреля «Альфа-банк» и два его топ-менеджера зарегистрировали брокера «А-Инвестиции». В компании поясняли, что изменения технические и на работу банка и «Альфа-Инвестиций» не влияют.
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Пока их отправили в отпуск, в простой или на другие проекты компании.
В конце всех клиентов после очередного блока отдадут Пятерочке и те им дошика продадут по АКЦИИ.
Логично, Сбер основной кредитор 5-ки
Сбер хотя бы в приличные брокеры переводит, не то что втб, кинул всех в мусорный альфа.
И не говори до сих пор мои бумаги Альфа-Банк не может корректно отобразить, типа идёт перенос средств!!! Достали!
У меня брат так же застрял. Вроде перевели все, но продать не даёт.
Так самое интересное только перевели так через сутки и это корыто под санкции тонуть начало😂
АТОН и БКС тоже не смогут, не переживайте
Я то не переживаю, сам в тиньке сижу.
Пффф это ещё ничего! Открытие Брокер всех кинул в ООО «инвестиционная палата» в Воронеже. У них даже мобильного приложения своего нет. Причём когда клиенты узнали о том что их будут переводить (за один день до начала процедуры) ещё и всеми силами старались обманным путём отказать в расторжении инвестиционных счетов. Даже пресс-релиз на эту тему не стали оформлять.
Где бумаги и как ими теперь удобно управлять - ни кто не знает
🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Стабильность мать её
Альфа крупейший частный банк, который точно выстоит даже под санкциями, а вот что будет с БКС и темболее Атоном большой вопрос. Так что я бы не горячился с формулировками
Удачи.
Как же все избегают Тинькофф...
Тинькофф отказывается сам принимать клиентов от других банков. Чтобы максимально отгородиться от санкций. Если этот банк попадет под санкции, его фактически уничтожат.
Он попадает под санкции. Рано или поздно. Скорее, даже рано.
Статья от Business Insider от 3/29/22 прям явно спрашивает
"It's not at all clear why this one Russian bank is allowed to operate," the person added.
Но может и пронесёт ))
https://www.businessinsider.com/tinkoff-bank-with-no-sanctions-operates-between-west-and-russia-2022-3
Нет. Начали с китов. На очереди следующие системообразующие.
Вновь бдел помогать банкам из бюджета
У меня один пакет в Тинькоффе один был в ВТБ, теперь Альфа-Банк! Я бы с удовольствием объедения их всех в один пакет! Ну не хочу всё держать в одном месте, логично почему
На какие бюджеты будут содержать работников и смузевых вайтишников подразделений СберПервый и СберИнвестиции. Разуплотнят, оставят в виде соцнагрузки за счёт остальных, перекинут на иные продукты?
Тут есть СберИнсайды и СберИнсайты ?
Они не составе Сбера. Поменяют названия на ООО "НесберТех" и обанкротят. Делов-то