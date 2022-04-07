TCS Group выделит российский бизнес и передаст под управление топ-менеджменту «Тинькофф» Статьи редакции
Изменения вступят в силу после получения необходимых разрешений регуляторов.
Совет директоров кипрской TCS Group, которая владеет «Тинькофф», одобрил передачу российского бизнеса группы его топ-менеджменту во главе с предправления Станиславом Близнюком. Об этом сообщила компания.
Выделение российского сегмента бизнеса упростит передачу российской команде всех полномочий для обеспечения стабильной и эффективной работы системно-значимого банка «Тинькофф» и связанных с ним компаний, в том числе «Тинькофф Страхование» и «Тинькофф Мобайл», говорится в сообщении.
Соглашение о доверительном управлении обеспечит «непрерывную и стабильную работу банка и других компаний», отметил Близнюк.
Привлечение финансирования – основная задача молодых предпринимателей и фаундеров стартапов. На ранних этапах проекты могут финансироваться как самими основателями, так и с помощью FFF-money (от англ. family, friends and fools). Последнее означает, что средства привлекаются от семьи, друзей и инвесторов без опыта инвестирования .
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Пока их отправили в отпуск, в простой или на другие проекты компании.
3, 2, 1....до введения санкций против Тинькофф?
Скорее запрет на работу формально иностранных компаний в России)
Лучше так, наверное.
Нет. Это просто возврат к состоянию, как и должно было быть.
Зачем запрещать?
Если TCS Group выделит российский бизнес и передаст его, то что останется?
Воспоминания
Индонезия, Европа и тд.
Они же много куда инвестировали через головную компанию на Кипре
Олег странный. То, я уже 100500 лет не имею никакого отношения к Тиньков, а то пресс-релизы выкатывает.
Он как путин при президенте медведеве
Сейчас Олежка находится в сложных обстоятельствах и вас попрошу не трогать его
Сложные обстоятельства это видимо усидеть одной жопой на двух стульях.
всегда находит оптимальные решения для наших клиентов
Ну это преувеличение, мягко говоря
Ну на всякий...
Я не я и лошадь не моя.
Открестились от токсичного актива.
Теперь будут чистые в белом, без риска нарваться на санкции
Это знак чего? Они как горячие пирожки сейчас всё это кидают. Можно услышать?
Это теперь системный банк + владелец попал под санкции, а значит потенциально санкции
Какой владелец попал под санкции? Олег? С него санкции сняли на следующей день. + Он давно не основной акционер.
В плане сняли? Сняли запрет на перемещение, больше никаких санкций не снимали
Давай поговорим но чел который смотрел гангстера, не может быть ебаной шалавой, который.вы все здесь обвиняли. Берите челы меня к себе, и я не буду насиловать ваших детей, не передавайте
Отвали от него это мой чел, твой вопрос тупой
Я имею ввиду что в целом происходит?
Желание дистанцировать часть бизнеса от РФ
Понял тебя, надеюсь тебя это не коснется. Всем удачи ребят, происходит то что происходить не должно
Это просто прокладка для юридической безопасности.
Выделение российского сегмента бизнеса упростит передачу российской команде всех полномочий для обеспечения стабильной и эффективной работы системно-значимого банка «Тинькофф» и связанных с ним компаний, в том числе «Тинькофф Страхование» и «Тинькофф Мобайл», говорится в сообщении.
А что с тинькофф инвестиции? Они перейдут под управление в россию или останутся формально за рубежом?
Судя по качеству сервиса он уже был
Где? Уточняйте, пожалуйста. Спешу вас огорчить, за рубежом сервис далёк от идеала.
Тинькофф становится российским банком ))
Он им и всегда был чел, где он работал можно тебя спросить? Не отвечай
можно тебя спросить? Не отвечай
Ахах
Природа настолько очистилась, что...
Тинькофф обрусел.
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Короче челы, я хуй у вас мудаков не буду
Ребятки бериье6 меня, прочто6 иак6)
Берите ркбят6
Ребята