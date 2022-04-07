Финансы
Симпатичный Валера

TCS Group выделит российский бизнес и передаст под управление топ-менеджменту «Тинькофф» Статьи редакции

Изменения вступят в силу после получения необходимых разрешений регуляторов.

Совет директоров кипрской TCS Group, которая владеет «Тинькофф», одобрил передачу российского бизнеса группы его топ-менеджменту во главе с предправления Станиславом Близнюком. Об этом сообщила компания.

Выделение российского сегмента бизнеса упростит передачу российской команде всех полномочий для обеспечения стабильной и эффективной работы системно-значимого банка «Тинькофф» и связанных с ним компаний, в том числе «Тинькофф Страхование» и «Тинькофф Мобайл», говорится в сообщении.

Соглашение о доверительном управлении обеспечит «непрерывную и стабильную работу банка и других компаний», отметил Близнюк.

Команда «Тинькофф» умеет быстро реагировать и адаптироваться к вызовам и всегда находит оптимальные решения для наших клиентов. В это непростое время банку необходимы способность устранять препятствия для ведения бизнеса, гибкость и скорость. Поэтому совет директоров передаёт дополнительные управленческие функции от кипрского совета директоров опытной российской команде.

Олег Тиньков
основатель «Тинькофф»

#новость #тинькофф

3938 просмотров
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40 комментариев
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Сергей Я

3, 2, 1....до введения санкций против Тинькофф?

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Сергей

Скорее запрет на работу формально иностранных компаний в России)

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Сергей Я

Лучше так, наверное.

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Алексей Дымов

Нет. Это просто возврат к состоянию, как и должно было быть.
Зачем запрещать?

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Пришелец

Если TCS Group выделит российский бизнес и передаст его, то что останется?

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умный человек

Воспоминания

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Алексей Дымов

Индонезия, Европа и тд.
Они же много куда инвестировали через головную компанию на Кипре

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Макс Борщ
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Евгений Дроздов

Олег странный. То, я уже 100500 лет не имею никакого отношения к Тиньков, а то пресс-релизы выкатывает.

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Денис Демидов

Он как путин при президенте медведеве

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Александр Анатольевич

Сейчас Олежка находится в сложных обстоятельствах и вас попрошу не трогать его

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Евгений Дроздов

Сложные обстоятельства это видимо усидеть одной жопой на двух стульях.

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Виктор Булов

всегда находит оптимальные решения для наших клиентов
 Ну это преувеличение, мягко говоря

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Я никто и звать меня никак

Ну на всякий...

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Non Existence

Я не я и лошадь не моя.

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Кредитный файл

Открестились от токсичного актива.
Теперь будут чистые в белом, без риска нарваться на санкции

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Александр Анатольевич

Это знак чего? Они как горячие пирожки сейчас всё это кидают. Можно услышать?

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Антон Штадлер

Это теперь системный банк + владелец попал под санкции, а значит потенциально санкции

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CatSema

Какой владелец попал под санкции? Олег? С него санкции сняли на следующей день. + Он давно не основной акционер.

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Антон Штадлер

В плане сняли? Сняли запрет на перемещение, больше никаких санкций не снимали

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Александр Анатольевич

Давай поговорим но чел который смотрел гангстера, не может быть ебаной шалавой, который.вы все здесь обвиняли. Берите челы меня к себе, и я не буду насиловать ваших детей, не передавайте

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Антон Штадлер
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Александр Анатольевич

Отвали от него это мой чел, твой вопрос тупой

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Александр Анатольевич

Я имею ввиду что в целом происходит?

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Антон Штадлер

Желание дистанцировать часть бизнеса от РФ

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Александр Анатольевич

Понял тебя, надеюсь тебя это не коснется. Всем удачи ребят, происходит то что происходить не должно

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MedievalRain

Это просто прокладка для юридической безопасности.

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Михаил Романов

Выделение российского сегмента бизнеса упростит передачу российской команде всех полномочий для обеспечения стабильной и эффективной работы системно-значимого банка «Тинькофф» и связанных с ним компаний, в том числе «Тинькофф Страхование» и «Тинькофф Мобайл», говорится в сообщении.
А что с тинькофф инвестиции? Они перейдут под управление в россию или останутся формально за рубежом?

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Виктор Булов

Судя по качеству сервиса он уже был

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Сергей Я

Где? Уточняйте, пожалуйста. Спешу вас огорчить, за рубежом сервис далёк от идеала.

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lakoros

Тинькофф становится российским банком ))

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Александр Анатольевич

Он им и всегда был чел, где он работал можно тебя спросить? Не отвечай

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Сергей Я

можно тебя спросить? Не отвечай
 Ахах

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jonewayne

Природа настолько очистилась, что...

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Щитпостер на зарплате

Тинькофф обрусел.

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Александр Анатольевич

1

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Александр Анатольевич

Короче челы, я хуй у вас мудаков не буду

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Александр Анатольевич

Ребятки бериье6 меня, прочто6 иак6)

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Александр Анатольевич

Берите ркбят6

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Александр Анатольевич

Ребята

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