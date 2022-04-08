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Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 44: EPAM уходит из России, Acer остановит работу Статьи редакции

Собираем новости и события сорок четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 8 апреля ниже 80 рублей — 76,25 рублей, евро — 83,29 рубля. На выходные официальный курс доллара — 74,85 рублей, евро — 81,70 рублей.

5–8 апреля 2022 года торги на рынках Мосбиржи проходят по регламенту 4 апреля. «СПБ биржа» начнёт торги акциями TCS Group Holding PLC и ПАО «СПБ Биржа» с 10:00 мск, с 14:30 мск акциями международных компаний.

Санкции

Минфин США вывел из-под санкций поставки телекоммуникационного и интернет-оборудования в Россию. Также разрешены продажи программ и технологий, связанных с онлайн-общением — обменом мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, приложения для видеоконференций, чатов, электронной почты и ведения блогов, соцсети, браузеры, веб-хостинг и услуги по регистрации доменов.

Что на практике означает это послабление, ни участники интернет-рынка, ни чиновники Минцифры толком не понимают, рассказали трое собеседников The Bell. Что имел в виду Минфин США, производители оборудования смогут понять через пару недель, говорит источник издания, связанный с одной из таких компаний. Тогда станет понятно, на что исключения распространяются, а на что нет.

США внесли в санкционные списки ещё восемь физлиц и 29 организаций. Среди них связанные с судостроением чиновники и председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко — бывший губернатор Петербурга.

Япония введет дополнительные санкции в отношении 400 россиян, включая депутатов, и 20 организаций из РФ, сообщил премьер-министр Японии. Страна планирует запретить импорт российского угля, древесины и водки и ввести санкции против «Сбера» и «Альфа-банка».

Сервисы

Минцифры России составило список программ, которыми рекомендовало пользоваться россиянам вместо зарубежных. Например, иностранные мессенджеры, соцсети и Slack заменить на «ВКонтакте», «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.

SuperJob разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно независимо от количества. Платить надо будет только за отклик, он стоит 268 рублей.

«Сбер» из-за санкций уберёт упоминание банка из названий «Сбер Еаптеки» и «СберЗвука», сообщили источники.

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Реакция бизнеса и правительства

Работу в России приостановили 160 международных брендов, посчитали аналитики Knight Frank. Их окончательный уход из страны приведет к потере до 70% выручки ТЦ.

Правительство выбирает главного разработчика альтернативы App Store и Google Play. В переговорах участвуют «Сбер», «Яндекс» и VK.

Разработчик программ EPAM с белорусскими корнями решил прекратить все операции в России. «Это произойдёт поэтапно в течение следующих трёх месяцев в тесном сотрудничестве с нашими сотрудниками и клиентами», — пояснили в компании.

Тайваньский производитель электроники Acer приостановил работу в России.

ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 17%. «Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать», — объяснил регулятор.

«Яндекс» и «Поиск Mail.ru» начали помечать Google в поиске как нарушителя законов России. Такое указание выдал Роскомнадзор.

Японский производитель строительной техники Komatsu приостановил производство на российском заводе. «Из-за ситуации на Украине сбои в цепочке поставок, связанные с Komatsu, остаются серьезными, и их влияние на финансово-экономическую ситуацию остается неопределенным. [...] В настоящее время Komatsu приостановила поставки и производство на своем заводе в России», — говорится в заявлении.

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker продаст свой завод в Белгороде его российскому руководству и уйдёт из России. До этого компания заморозила экспорт, инвестиции и маркетинг, а российское предприятие с конца февраля выпускало только основные продукты, такие как дрожжи и разрыхлители. Dr. Oetker работала на российском рынке с 1993 года.

События предыдущего дня, 7 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
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323 комментария
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SilanseR

Я батрачил хорошо 300 получал легко, пандемия вот пришла - затянули пояса, только голову поднял - путин вновь все обломал, тихо я теперь сижу и метелкою мету, раз зарплату получил, доширака закупил

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Анар FS

Ну это вам еще повезло с дошиком, значит остались деньги после оплаты коммунальных услуг.

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12 комментариев
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Силовой волк

Доширак скоро будет роскошью для многих, если чокнутый бункерный дед не уймется. Так что закупайте пока можете.

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4 комментария
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Irina Abramova

Дошик- дорогая еда 😂😂 так что да, шикуете, Господин)))

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4 комментария
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Комментарий удален модератором

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Защитный велосипед

Доширак? Да вы олигарх батенька!
Крупы и макароны обычные дешевле в колораже.

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1 комментарий
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Александр Пронин

Блин, дошик же в пересчете по весу дороже пачки макарон.

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1 комментарий
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Дон Борщ

Ага, доширак. Теперь килограмм гречки стоит дешевле пачки доширака😁

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3 комментария
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Денис Антонов

Я так понял у нас батл в стихах? Вот хороший по ситуации и в точку:

Летят калибры и кинжалы,
Очко бандеры задрожало...

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Денис Антонов

В Мариуполе снова град
От него не спасает пустая школа и детский сад
Обещает Зеленский героям сала
Но еды и патронов все так же мало...

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Николай Филимонов

Интересны причины отмены санкций на оборудование

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Хорев Андрей

Большому брату надо же как-то следить за нами.

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23 комментария
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Андрей

Возможно понимают, что Хуавей главный конкурент может рынок России забрать

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19 комментариев
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Игорь Маренков

Наверное Им не выгодно что в России был плохой интернет. Это усложнит ведения информационной войны против России.

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27 комментариев
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Michael Smith

наверное договорились, возможно на удобрения
США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. Тем самым страна хочет избежать дефицита необходимой для сельского хозяйства химической продукции. Участники рынка ожидают, что так же поступят и в Европе, восстановив традиционные схемы поставок
 Россия, один из крупнейших мировых экспортеров удобрений, объявила о намерении ограничить экспорт. Гуманитарные организации прогнозируют рост цен на продовольствие

США вывели из-под санкций российские удобрения
США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, чтобы не допустить их…
www.forbes.ru
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8 комментариев
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Денис Демидов

Жест доброй воли, там у патриотов истерика, Песков признал большие потери и надеется на исход мирных переговоров.

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34 комментария
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Nick Name

ЦРУ посоветовали

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Oleg Solovev

Через РФ проходят магистрали которыми пользуются страны Азии (ипонцы там всякие), введение санкций ухудшит их интернеты особенно касательно банковских операций.

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1 комментарий
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Олег Пиняев

а как с пятой колонной связь держать

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Василий Степанофф

американский товарищ майор был не доволен

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Leo Uvarov

не хотят подавлять свободу распространения информации в РФ

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Артем Костерев

Нужно просвещать население

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AstraN

Штаты должны продолжать делать бизнес, а страдать должны другие.
Когда то было по другому? :)

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5 комментариев
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Ложки Нет

Причины просты. Интернет связь осуществляется по интернет протоколам. Каждый протокол уникален, передача файлов, передача текста, HTTPS, протоколы безопасности и т.д. Каждый девайс, компьютер, телефон и т.д. имеет свой IP адрес, уникальный адрес, IMEI и т.д. Каждый девайс имеет свой чип. Все новейшие чипы имеют свои уникальные протоколы связи, между софтом и чипом для обмена данными. Каждый чип имеет Secure коды для доступа, которые известны только разработчику. Еще не совсем готова система охвата железом и софтом, чтобы всех в раз отключить на уровне чипов. Заблокировать все девайсы, телефоны, сервера, компьютеры.

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1 комментарий
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Влад Шушкевич

Из невозможно реализовать.

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Максим Кольцов

Также разрешены продажи программ и технологий, связанных с онлайн-общением — обменом мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, приложения для видеоконференций, чатов, электронной почты и ведения блогов, соцсети
очевидно же чтобы продолжать долбить фейками российское население

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Revenant

Душишь, душишь этих русских санкциями, а им как с гуся вода.

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evilnw

Просто настоящие последствия санкций проявят себя летом-осенью.

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45 комментариев
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Денис Демидов

Санкции работают уже неплохо, Песков уже ждет мира...
По словам Пескова, власти России надеются, что спецоперация завершится «в ближайшие дни, в обозримом будущем» или закончится путем переговоров между делегациями Москвы и Киева.
https://www.rbc.ru/politics/07/04/2022/624f156e9a7947e657571efc

Песков заявил о значительных потерях в ходе…
Пресс-секретарь Кремля не согласился с формулировкой журналиста, спросившего, стала ли операция…
www.rbc.ru
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12 комментариев
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Леонид Гнездилов

Главное яхту во Владивосток успеть припарковать))

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1 комментарий
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Пришелец

C 2013 по 2020 год снижение ВВП в полтора раза, да, как с гуся вода. В 2022 до двукратного снижения дойдет, прогнозирую.

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1 комментарий
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melkiyPadonok

Экономика работает на упреждение , но зачем вам это знать ?

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2 комментария
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Наталья Кулькова

Так смешно читать комментарии про интернет).
То что Минфин США разрешил своим компаниям не удалять в одностороннем порядке все страницы, данные пользователей из России. То что разрешил обслуживать нас дальше - в Ватсапп, вайбере, Скайпе и ТД... - представляется чуть ли не как победа над санкциями...
А то что мы как простые пользователи не потеряли в один миг все данные - в почтах, в облаках, и ТД, да и вообще доступ к международному сегменту интернета - совсем не интересно.
"Разрешены ... продажа или поставка прямым или косвенным образом ... в Россию услуг ... связанных с общением через интернет — таким, как обмен мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, видеоконференции, чаты и электронная почта, соцсети, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен"

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Хорев Андрей

мы как простые пользователи не потеряли в один миг все данные - в почтах, в облаках
 Вот поэтому я всегда был против слива своих данных в облака.
И почту в конце февраля забэкапил, благо есть у джмейла такая функция.

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9 комментариев
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Victor Pomortseff

Лично я не потерял ничего.
Наверное от привычки не хранить ничего важного там, куда я не могу на 100% контролировать доступ.
Если кто-то привык к "благам цивилизации" настолько, что не задумывается о том, как легко эти "блага" отключаются - ну это его личные трудности.

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3 комментария
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okman

Наташа витала в облаках

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1 комментарий
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Bloody Kalash

Минфин США врубил заднюю. Что дальше?

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evilnw

Что-то непохоже на заднюю, когда по сберу и альфе бахнули такими санкциями.

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Сергей Кузнецов

США: ой, кажется мы шпионское оборудование им запретили случайно, надо бы вернуть, а то неудобно следить.
Россия: МЫ ПОБЕДИЛИ!!11 САНКЦИИ СНИМАЮТ!!11 СКОРО США И ГЕЙРОПА ОБВАЛЯТСЯ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ!!11 КОКОКО ПОТЕРЯЮТ РЫНОК!!11

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Wufus Magnusson

Ждёмс отечественные заменители github'a, типа "яндекс.скрепнокод" по подписке всего за 199/мес

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Андрей Рудин

я думаю скрепнокод и без 199 рублей окупился бы, там если код в закрытых репозиториях подсматривать можно будет, знаешь сколько инсайдов будет :)

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3 комментария
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Всвиторе

Уже есть аналог github - gitflic. Попробовал даже попользоваться. Ничего нет, но может будет. Приватные репозитории я бы им не доверил пока.

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Make Luv

Гитхаб один из немногих устоял в этом параде мудачества. Интересно - это под влиянием майкрософта или вопреки ему?

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2 комментария
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Oleg Solovev

он уже есть как бы. gitflic.ru

Облачный сервис хранения репозиториев исходного…
GitFlic - первый российский сервис для хранения исходного кода и работы с ним. Основан на системе…
gitflic.ru
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Властный Мика

Такой уже есть. И цену угадали.

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Вадим Д.

Что-то минфин штатов прям разошёлся к пятнице, всё поразрешал, возможно, не к добру это.
Сарказм, сарказм.
А вот по поводу замены платформ приложений - лишь бы не сбер. Вроде бы и молодцы, но на фоне изменения условий подписок на лету - доверие, мягко говоря, подорвано. И это только за последнюю неделю.

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Non Existence

Госдеп еще и вот это разрешил - Государственный департамент США одобрил выделение Тайваню до $95 млн для покупки оборудования для ЗРК Patriot.

Госдеп одобрил продажу Тайваню оборудования для…
Пакет военной помощи также включает обучение персонала, эксплуатацию, техническое обслуживание и…
www.rbc.ru
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1 комментарий
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Nick Friday

А vc всё больше и больше превращается в tj...

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Dmitry Voloshin

Да уж, смотришь комментарии, только идиотские шутейки и соревнования в сарказме, а также однополярность мнений. Просто помойка стала.

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1 комментарий
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Рома Дмитриев

хм, там усатый уже про значительные потери и завершение военных действий кукарекает. а тут сша заднюю врубили. хм, неужто оттепель?

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Сергей Геворкян

Значительные потери - плохо в любом случае, только вот, какие потери наши власти считают значительными. Что там у них в голове взято за точку отсчёта. Вот в чем вопрос.

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Ульян Романов

Пыль в глаза, стандартная схема, и почему многие продолжают вестись?

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1 комментарий
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Андрей Захаров

Понимают, что рынок РФ сейчас уйдет из под носа)) и возврата назад для иностранных компаний уже не будет.

Но есть нюанс: как за всё это платить, как оплачивать сервисы за границей, если финансовые санкции наложены?

Ждем следующей отмены, на этот раз уже перевода денег за границу?))

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Allestor Krei

Ждем следующей отмены, на этот раз уже перевода денег за границу?
 это уже к нашим вопросы

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1 комментарий
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Наталья Кулькова

В целом как ни странно, количество пригоженских комментаторов на сайте не изменяется - 40-50 единиц.
Администрация сайта разумеется их видит, но соблюдает "водяное перемирие" - блокируя по их жалобам обычных пользователей, и не ограничивая их деятельность - предполагая что такая линия поведения сохранит работоспособность сайта, а значит рекламный доход и финансирование учредителей, а значит зарплату.

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Максим Кольцов

хорошо что среди нас есть люди которые могут видеть скрытое и открывать глаза остальным
плохо что видят они при этом полную херотень

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добрая букашка

во дед дает, пересчитал по своему курсу и рубль ниже 80 рублей

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AstraN

Ну а чего, продал доллары по 200, хочет откупиться по 60. Бызнес делает, не комементы строчит :)

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Валентина Журбина

В Украине

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Nikita

ВНА

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1 комментарий
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okman

На краю ? В краю?

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1 комментарий
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Nick Friday

Американцев английскому ещё поучите...

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Martin Prestone

а вы когда нибудь отдыхали в мальдивах? очень советую

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Вячеслав Козлов

Как можно сделать аналог App Store, что они курят 😁

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Nick Friday

Дык аналог, а-ля альтернативу, а не замену. Не имеется ввиду на яблоках его использовать. Яблоки даже своим пользователям неподвласны, чего уж говорить о каких-то там сторонних компаниях...

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Non Existence

У меня был засверленный X-Box, думаю что и с IPhone можно произвести аналогичную манипуляцию.

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Никита Жулябин

А Евросоюз, что курят? Которые также хотят сделать свой магазин сторонних приложения для iOS?

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RomanistHere

я один нахожу смешным то, что они телегу рекомендуют к использованию?

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Groosha

Ну это одна из немногих платформ, где первый кАнал и прочий помёт не гонят ссаными тряпками. И, в принципе, это даже правильно

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Елена Нефедова

А оно ещё кому-то надо?

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добрая букашка

мы так скоро совсем без армии останемся, хотя из айти можно будет дембельнуться.

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cepera

Эх!! Слабину дали😉 Не долго продержались.
Ну как говорится - "Главное начАть" 😁

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Кирилл Костенков

Кто теперь эту циску купит , то отключат, то включат , хуавей , х3с и прочие элтексы отгружайте

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Dmitry Protasov

Хуавей же остановил поставки примерно сразу после циски.
А Элтекс теперь оказался без чипов.
Вообщем - кругом печаль.

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Bloody Kalash

М

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Михаил Попов

Были новости безлимитку отменять будут. Теперь все можно оставлять ?

Ответить
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Ray Smith

Нет, безлимиты все равно порежут. Качать терабайтами через мобильные сети больше не получится.

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Василий Степанофф

Ребята, поставил себе ICQ
Стучитесь!

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Константин Морошин

Стучите!

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Nikolay Pomeschenko

интересно, что экономисты практически игнорируют риск эмбарго

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Дмитрий Королёв

Эмбарго оно ведь что то эфемерное, абстрактное и непонятное как монгольский тугрик. Рядового потребителя вобщем то не волнует. А вот в сети потрындеть без оборудования и программного обеспечения, это реально нависшая угроза. Можно сказать, базовая потребность современного индивидуума.

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Дмитрий Королёв

"SuperJob разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно независимо от количества. Платить надо будет только за отклик, он стоит 268 рублей."
Чёт я не понЯл.
Платить за отклик 268 рублей будет кто? Если безработный то это мягко говоря нелогично. Если потенциальный работодатель, то это грубо говоря не бесплатно..

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Николай Патмар

Платить будет конечно работодатель.)
Видимо размещать вакансии стало неинтересно, просто никто не откликается.
И они хотят как то привлечь клиентов.

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Сергей Лопырев

Для работотдателя вакансия бесплатна, отклик платен. Что еще не понятного?

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Sam Esq

Так оно и до этого было не бесплатно

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AstraN

Все для экономического роста!
Это же сколько бизнеса откроется по накликиванию откликов.

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Мудрая Гиена

А насчёт санкций точная информация? На сайте и в Твиттере министерства ничего такого нет

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Яков Пескарёв

А где новость про отстранение РФ от СПЧ? Или я опять на очередной укрофейк наткнулся?

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BitokMe

Чебурнет спасен!

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Рафаэль Алиев

Я вчера так и не понял.

Почему падает доллар ?

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Желающий паук например

Участники ВЭД продают 80% валютной выручки, Газпром 100%, импорт при это сократился раза в два.

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Наталья Кулькова

А куда по твоему должен деть свои 90 млрд долларов активов Сбербанк и Альфа-Банк?

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Isuzu Dzanarnoghno

«ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.
Кто все эти люди? (ну, за исключением аськи)...

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Non Existence

На запрос frisbee поисковик выдаёт вот это.

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Air Balloon

"За детей"

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Неизвестный Неизвестный

а что, телеграм уже не запрещен?)

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