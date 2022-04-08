Собираем новости и события сорок четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 8 апреля ниже 80 рублей — 76,25 рублей, евро — 83,29 рубля. На выходные официальный курс доллара — 74,85 рублей, евро — 81,70 рублей.

5–8 апреля 2022 года торги на рынках Мосбиржи проходят по регламенту 4 апреля. «СПБ биржа» начнёт торги акциями TCS Group Holding PLC и ПАО «СПБ Биржа» с 10:00 мск, с 14:30 мск акциями международных компаний.

Санкции

Минфин США вывел из-под санкций поставки телекоммуникационного и интернет-оборудования в Россию. Также разрешены продажи программ и технологий, связанных с онлайн-общением — обменом мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, приложения для видеоконференций, чатов, электронной почты и ведения блогов, соцсети, браузеры, веб-хостинг и услуги по регистрации доменов.

Что на практике означает это послабление, ни участники интернет-рынка, ни чиновники Минцифры толком не понимают, рассказали трое собеседников The Bell. Что имел в виду Минфин США, производители оборудования смогут понять через пару недель, говорит источник издания, связанный с одной из таких компаний. Тогда станет понятно, на что исключения распространяются, а на что нет.

США внесли в санкционные списки ещё восемь физлиц и 29 организаций. Среди них связанные с судостроением чиновники и председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко — бывший губернатор Петербурга.

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Япония введет дополнительные санкции в отношении 400 россиян, включая депутатов, и 20 организаций из РФ, сообщил премьер-министр Японии. Страна планирует запретить импорт российского угля, древесины и водки и ввести санкции против «Сбера» и «Альфа-банка».

Сервисы

Минцифры России составило список программ, которыми рекомендовало пользоваться россиянам вместо зарубежных. Например, иностранные мессенджеры, соцсети и Slack заменить на «ВКонтакте», «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.

SuperJob разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно независимо от количества. Платить надо будет только за отклик, он стоит 268 рублей.

«Сбер» из-за санкций уберёт упоминание банка из названий «Сбер Еаптеки» и «СберЗвука», сообщили источники.

Реакция бизнеса и правительства

Работу в России приостановили 160 международных брендов, посчитали аналитики Knight Frank. Их окончательный уход из страны приведет к потере до 70% выручки ТЦ.

Правительство выбирает главного разработчика альтернативы App Store и Google Play. В переговорах участвуют «Сбер», «Яндекс» и VK.

Разработчик программ EPAM с белорусскими корнями решил прекратить все операции в России. «Это произойдёт поэтапно в течение следующих трёх месяцев в тесном сотрудничестве с нашими сотрудниками и клиентами», — пояснили в компании.

Тайваньский производитель электроники Acer приостановил работу в России.

ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 17%. «Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать», — объяснил регулятор.

«Яндекс» и «Поиск Mail.ru» начали помечать Google в поиске как нарушителя законов России. Такое указание выдал Роскомнадзор.

Японский производитель строительной техники Komatsu приостановил производство на российском заводе. «Из-за ситуации на Украине сбои в цепочке поставок, связанные с Komatsu, остаются серьезными, и их влияние на финансово-экономическую ситуацию остается неопределенным. [...] В настоящее время Komatsu приостановила поставки и производство на своем заводе в России», — говорится в заявлении.

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker продаст свой завод в Белгороде его российскому руководству и уйдёт из России. До этого компания заморозила экспорт, инвестиции и маркетинг, а российское предприятие с конца февраля выпускало только основные продукты, такие как дрожжи и разрыхлители. Dr. Oetker работала на российском рынке с 1993 года.

События предыдущего дня, 7 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.