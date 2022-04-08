Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 44: EPAM уходит из России, Acer остановит работу Статьи редакции
Собираем новости и события сорок четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс доллара на 8 апреля ниже 80 рублей — 76,25 рублей, евро — 83,29 рубля. На выходные официальный курс доллара — 74,85 рублей, евро — 81,70 рублей.
5–8 апреля 2022 года торги на рынках Мосбиржи проходят по регламенту 4 апреля. «СПБ биржа» начнёт торги акциями TCS Group Holding PLC и ПАО «СПБ Биржа» с 10:00 мск, с 14:30 мск акциями международных компаний.
Санкции
Минфин США вывел из-под санкций поставки телекоммуникационного и интернет-оборудования в Россию. Также разрешены продажи программ и технологий, связанных с онлайн-общением — обменом мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, приложения для видеоконференций, чатов, электронной почты и ведения блогов, соцсети, браузеры, веб-хостинг и услуги по регистрации доменов.
Что на практике означает это послабление, ни участники интернет-рынка, ни чиновники Минцифры толком не понимают, рассказали трое собеседников The Bell. Что имел в виду Минфин США, производители оборудования смогут понять через пару недель, говорит источник издания, связанный с одной из таких компаний. Тогда станет понятно, на что исключения распространяются, а на что нет.
США внесли в санкционные списки ещё восемь физлиц и 29 организаций. Среди них связанные с судостроением чиновники и председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко — бывший губернатор Петербурга.
Япония введет дополнительные санкции в отношении 400 россиян, включая депутатов, и 20 организаций из РФ, сообщил премьер-министр Японии. Страна планирует запретить импорт российского угля, древесины и водки и ввести санкции против «Сбера» и «Альфа-банка».
Сервисы
Минцифры России составило список программ, которыми рекомендовало пользоваться россиянам вместо зарубежных. Например, иностранные мессенджеры, соцсети и Slack заменить на «ВКонтакте», «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.
SuperJob разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно независимо от количества. Платить надо будет только за отклик, он стоит 268 рублей.
«Сбер» из-за санкций уберёт упоминание банка из названий «Сбер Еаптеки» и «СберЗвука», сообщили источники.
Реакция бизнеса и правительства
Работу в России приостановили 160 международных брендов, посчитали аналитики Knight Frank. Их окончательный уход из страны приведет к потере до 70% выручки ТЦ.
Правительство выбирает главного разработчика альтернативы App Store и Google Play. В переговорах участвуют «Сбер», «Яндекс» и VK.
Разработчик программ EPAM с белорусскими корнями решил прекратить все операции в России. «Это произойдёт поэтапно в течение следующих трёх месяцев в тесном сотрудничестве с нашими сотрудниками и клиентами», — пояснили в компании.
Тайваньский производитель электроники Acer приостановил работу в России.
ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 17%. «Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать», — объяснил регулятор.
«Яндекс» и «Поиск Mail.ru» начали помечать Google в поиске как нарушителя законов России. Такое указание выдал Роскомнадзор.
Японский производитель строительной техники Komatsu приостановил производство на российском заводе. «Из-за ситуации на Украине сбои в цепочке поставок, связанные с Komatsu, остаются серьезными, и их влияние на финансово-экономическую ситуацию остается неопределенным. [...] В настоящее время Komatsu приостановила поставки и производство на своем заводе в России», — говорится в заявлении.
Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker продаст свой завод в Белгороде его российскому руководству и уйдёт из России. До этого компания заморозила экспорт, инвестиции и маркетинг, а российское предприятие с конца февраля выпускало только основные продукты, такие как дрожжи и разрыхлители. Dr. Oetker работала на российском рынке с 1993 года.
События предыдущего дня, 7 апреля — здесь.
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Чтобы ограничить ❌ механики, которые искусственно 🤖 манипулируют вниманием 👀.
Я батрачил хорошо 300 получал легко, пандемия вот пришла - затянули пояса, только голову поднял - путин вновь все обломал, тихо я теперь сижу и метелкою мету, раз зарплату получил, доширака закупил
Ну это вам еще повезло с дошиком, значит остались деньги после оплаты коммунальных услуг.
Доширак скоро будет роскошью для многих, если чокнутый бункерный дед не уймется. Так что закупайте пока можете.
Дошик- дорогая еда 😂😂 так что да, шикуете, Господин)))
Комментарий удален модератором
Доширак? Да вы олигарх батенька!
Крупы и макароны обычные дешевле в колораже.
Блин, дошик же в пересчете по весу дороже пачки макарон.
Ага, доширак. Теперь килограмм гречки стоит дешевле пачки доширака😁
Я так понял у нас батл в стихах? Вот хороший по ситуации и в точку:
Летят калибры и кинжалы,
Очко бандеры задрожало...
В Мариуполе снова град
От него не спасает пустая школа и детский сад
Обещает Зеленский героям сала
Но еды и патронов все так же мало...
Интересны причины отмены санкций на оборудование
Большому брату надо же как-то следить за нами.
Возможно понимают, что Хуавей главный конкурент может рынок России забрать
Наверное Им не выгодно что в России был плохой интернет. Это усложнит ведения информационной войны против России.
наверное договорились, возможно на удобрения
США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. Тем самым страна хочет избежать дефицита необходимой для сельского хозяйства химической продукции. Участники рынка ожидают, что так же поступят и в Европе, восстановив традиционные схемы поставок
Россия, один из крупнейших мировых экспортеров удобрений, объявила о намерении ограничить экспорт. Гуманитарные организации прогнозируют рост цен на продовольствие
Жест доброй воли, там у патриотов истерика, Песков признал большие потери и надеется на исход мирных переговоров.
ЦРУ посоветовали
Через РФ проходят магистрали которыми пользуются страны Азии (ипонцы там всякие), введение санкций ухудшит их интернеты особенно касательно банковских операций.
а как с пятой колонной связь держать
американский товарищ майор был не доволен
не хотят подавлять свободу распространения информации в РФ
Нужно просвещать население
Штаты должны продолжать делать бизнес, а страдать должны другие.
Когда то было по другому? :)
Причины просты. Интернет связь осуществляется по интернет протоколам. Каждый протокол уникален, передача файлов, передача текста, HTTPS, протоколы безопасности и т.д. Каждый девайс, компьютер, телефон и т.д. имеет свой IP адрес, уникальный адрес, IMEI и т.д. Каждый девайс имеет свой чип. Все новейшие чипы имеют свои уникальные протоколы связи, между софтом и чипом для обмена данными. Каждый чип имеет Secure коды для доступа, которые известны только разработчику. Еще не совсем готова система охвата железом и софтом, чтобы всех в раз отключить на уровне чипов. Заблокировать все девайсы, телефоны, сервера, компьютеры.
Из невозможно реализовать.
Также разрешены продажи программ и технологий, связанных с онлайн-общением — обменом мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, приложения для видеоконференций, чатов, электронной почты и ведения блогов, соцсети
очевидно же чтобы продолжать долбить фейками российское население
Душишь, душишь этих русских санкциями, а им как с гуся вода.
Просто настоящие последствия санкций проявят себя летом-осенью.
Санкции работают уже неплохо, Песков уже ждет мира...
По словам Пескова, власти России надеются, что спецоперация завершится «в ближайшие дни, в обозримом будущем» или закончится путем переговоров между делегациями Москвы и Киева.
https://www.rbc.ru/politics/07/04/2022/624f156e9a7947e657571efc
Главное яхту во Владивосток успеть припарковать))
C 2013 по 2020 год снижение ВВП в полтора раза, да, как с гуся вода. В 2022 до двукратного снижения дойдет, прогнозирую.
Экономика работает на упреждение , но зачем вам это знать ?
Так смешно читать комментарии про интернет).
То что Минфин США разрешил своим компаниям не удалять в одностороннем порядке все страницы, данные пользователей из России. То что разрешил обслуживать нас дальше - в Ватсапп, вайбере, Скайпе и ТД... - представляется чуть ли не как победа над санкциями...
А то что мы как простые пользователи не потеряли в один миг все данные - в почтах, в облаках, и ТД, да и вообще доступ к международному сегменту интернета - совсем не интересно.
"Разрешены ... продажа или поставка прямым или косвенным образом ... в Россию услуг ... связанных с общением через интернет — таким, как обмен мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, видеоконференции, чаты и электронная почта, соцсети, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен"
мы как простые пользователи не потеряли в один миг все данные - в почтах, в облаках
Вот поэтому я всегда был против слива своих данных в облака.
И почту в конце февраля забэкапил, благо есть у джмейла такая функция.
Лично я не потерял ничего.
Наверное от привычки не хранить ничего важного там, куда я не могу на 100% контролировать доступ.
Если кто-то привык к "благам цивилизации" настолько, что не задумывается о том, как легко эти "блага" отключаются - ну это его личные трудности.
Наташа витала в облаках
Минфин США врубил заднюю. Что дальше?
Что-то непохоже на заднюю, когда по сберу и альфе бахнули такими санкциями.
США: ой, кажется мы шпионское оборудование им запретили случайно, надо бы вернуть, а то неудобно следить.
Россия: МЫ ПОБЕДИЛИ!!11 САНКЦИИ СНИМАЮТ!!11 СКОРО США И ГЕЙРОПА ОБВАЛЯТСЯ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ!!11 КОКОКО ПОТЕРЯЮТ РЫНОК!!11
Ждёмс отечественные заменители github'a, типа "яндекс.скрепнокод" по подписке всего за 199/мес
я думаю скрепнокод и без 199 рублей окупился бы, там если код в закрытых репозиториях подсматривать можно будет, знаешь сколько инсайдов будет :)
Уже есть аналог github - gitflic. Попробовал даже попользоваться. Ничего нет, но может будет. Приватные репозитории я бы им не доверил пока.
Гитхаб один из немногих устоял в этом параде мудачества. Интересно - это под влиянием майкрософта или вопреки ему?
он уже есть как бы. gitflic.ru
Такой уже есть. И цену угадали.
Что-то минфин штатов прям разошёлся к пятнице, всё поразрешал, возможно, не к добру это.
Сарказм, сарказм.
А вот по поводу замены платформ приложений - лишь бы не сбер. Вроде бы и молодцы, но на фоне изменения условий подписок на лету - доверие, мягко говоря, подорвано. И это только за последнюю неделю.
Госдеп еще и вот это разрешил - Государственный департамент США одобрил выделение Тайваню до $95 млн для покупки оборудования для ЗРК Patriot.
А vc всё больше и больше превращается в tj...
Да уж, смотришь комментарии, только идиотские шутейки и соревнования в сарказме, а также однополярность мнений. Просто помойка стала.
хм, там усатый уже про значительные потери и завершение военных действий кукарекает. а тут сша заднюю врубили. хм, неужто оттепель?
Значительные потери - плохо в любом случае, только вот, какие потери наши власти считают значительными. Что там у них в голове взято за точку отсчёта. Вот в чем вопрос.
Пыль в глаза, стандартная схема, и почему многие продолжают вестись?
Понимают, что рынок РФ сейчас уйдет из под носа)) и возврата назад для иностранных компаний уже не будет.
Но есть нюанс: как за всё это платить, как оплачивать сервисы за границей, если финансовые санкции наложены?
Ждем следующей отмены, на этот раз уже перевода денег за границу?))
Ждем следующей отмены, на этот раз уже перевода денег за границу?
это уже к нашим вопросы
В целом как ни странно, количество пригоженских комментаторов на сайте не изменяется - 40-50 единиц.
Администрация сайта разумеется их видит, но соблюдает "водяное перемирие" - блокируя по их жалобам обычных пользователей, и не ограничивая их деятельность - предполагая что такая линия поведения сохранит работоспособность сайта, а значит рекламный доход и финансирование учредителей, а значит зарплату.
хорошо что среди нас есть люди которые могут видеть скрытое и открывать глаза остальным
плохо что видят они при этом полную херотень
во дед дает, пересчитал по своему курсу и рубль ниже 80 рублей
Ну а чего, продал доллары по 200, хочет откупиться по 60. Бызнес делает, не комементы строчит :)
В Украине
ВНА
На краю ? В краю?
Американцев английскому ещё поучите...
а вы когда нибудь отдыхали в мальдивах? очень советую
Как можно сделать аналог App Store, что они курят 😁
Дык аналог, а-ля альтернативу, а не замену. Не имеется ввиду на яблоках его использовать. Яблоки даже своим пользователям неподвласны, чего уж говорить о каких-то там сторонних компаниях...
У меня был засверленный X-Box, думаю что и с IPhone можно произвести аналогичную манипуляцию.
А Евросоюз, что курят? Которые также хотят сделать свой магазин сторонних приложения для iOS?
я один нахожу смешным то, что они телегу рекомендуют к использованию?
Ну это одна из немногих платформ, где первый кАнал и прочий помёт не гонят ссаными тряпками. И, в принципе, это даже правильно
А оно ещё кому-то надо?
мы так скоро совсем без армии останемся, хотя из айти можно будет дембельнуться.
Эх!! Слабину дали😉 Не долго продержались.
Ну как говорится - "Главное начАть" 😁
Кто теперь эту циску купит , то отключат, то включат , хуавей , х3с и прочие элтексы отгружайте
Хуавей же остановил поставки примерно сразу после циски.
А Элтекс теперь оказался без чипов.
Вообщем - кругом печаль.
М
Были новости безлимитку отменять будут. Теперь все можно оставлять ?
Нет, безлимиты все равно порежут. Качать терабайтами через мобильные сети больше не получится.
Ребята, поставил себе ICQ
Стучитесь!
Стучите!
интересно, что экономисты практически игнорируют риск эмбарго
Эмбарго оно ведь что то эфемерное, абстрактное и непонятное как монгольский тугрик. Рядового потребителя вобщем то не волнует. А вот в сети потрындеть без оборудования и программного обеспечения, это реально нависшая угроза. Можно сказать, базовая потребность современного индивидуума.
"SuperJob разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно независимо от количества. Платить надо будет только за отклик, он стоит 268 рублей."
Чёт я не понЯл.
Платить за отклик 268 рублей будет кто? Если безработный то это мягко говоря нелогично. Если потенциальный работодатель, то это грубо говоря не бесплатно..
Платить будет конечно работодатель.)
Видимо размещать вакансии стало неинтересно, просто никто не откликается.
И они хотят как то привлечь клиентов.
Для работотдателя вакансия бесплатна, отклик платен. Что еще не понятного?
Так оно и до этого было не бесплатно
Все для экономического роста!
Это же сколько бизнеса откроется по накликиванию откликов.
А насчёт санкций точная информация? На сайте и в Твиттере министерства ничего такого нет
А где новость про отстранение РФ от СПЧ? Или я опять на очередной укрофейк наткнулся?
Чебурнет спасен!
Я вчера так и не понял.
Почему падает доллар ?
Участники ВЭД продают 80% валютной выручки, Газпром 100%, импорт при это сократился раза в два.
А куда по твоему должен деть свои 90 млрд долларов активов Сбербанк и Альфа-Банк?
«ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.
Кто все эти люди? (ну, за исключением аськи)...
На запрос frisbee поисковик выдаёт вот это.
"За детей"
а что, телеграм уже не запрещен?)