{"id":13434,"url":"\/distributions\/13434\/click?bit=1&hash=15dcc3ff4fc59a1f41210bcae9234a083bb0c5c5880fd660d692e77a7b164b10","title":"\u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u0442\u043e\u043a \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435","buttonText":"\u041a\u0430\u043a?","imageUuid":"b17d666a-9fe7-5b51-8951-9ae87fe7b8f0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 44: США отменили санкции на интернет-оборудование Статьи редакции

Собираем новости и события сорок четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

4551 просмотров

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 8 апреля ниже 80 рублей — 76,25 рублей, евро — 83,29 рубля.

5–8 апреля 2022 года торги на рынках Мосбиржи проходят по регламенту 4 апреля. «СПБ биржа» начнёт торги акциями TCS Group Holding PLC и ПАО «СПБ Биржа» с 10:00 мск, с 14:30 мск акциями международных компаний.

Санкции

Минфин США вывел из-под санкций поставки телекоммуникационного и интернет-оборудования в Россию. Также разрешены продажи программ и технологий, связанных с онлайн-общением — обменом мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, приложения для видеоконференций, чатов, электронной почты и ведения блогов, соцсети, браузеры, веб-хостинг и услуги по регистрации доменов.

Сервисы

Минцифры России составило список программ, которыми рекомендовало пользоваться россиянам вместо зарубежных. Например, иностранные мессенджеры, соцсети и Slack заменить на «ВКонтакте», «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.

Реакция бизнеса и правительства

Работу в России приостановили 160 международных брендов, посчитали аналитики Knight Frank. Их окончательный уход из страны приведет к потере до 70% выручки ТЦ.

Купить рекламу Отключить

Правительство выбирает главного разработчика альтернативы App Store и Google Play. В переговорах участвуют «Сбер», «Яндекс» и VK.

Разработчик программ EPAM с белорусскими корнями решил прекратить все операции в России. «Это произойдёт поэтапно в течение следующих трёх месяцев в тесном сотрудничестве с нашими сотрудниками и клиентами», — пояснили в компании.

События предыдущего дня, 7 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
51 комментарий
Написать комментарий...
SilanseR

Я батрачил хорошо 300 получал легко, пандемия вот пришла - затянули пояса, только голову поднял - путин вновь все обломал, тихо я теперь сижу и метелкою мету, раз зарплату получил, доширака закупил

Ответить
Развернуть ветку
Анар FS

Ну это вам еще повезло с дошиком, значит остались деньги после оплаты коммунальных услуг.

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Игорь Маренков

Что вам Путин обломал? Разве Путин санкции ввёл?

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Irina Abramova

Дошик- дорогая еда 😂😂 так что да, шикуете, Господин)))

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Николай Филимонов

Интересны причины отмены санкций на оборудование

Ответить
Развернуть ветку
Хорев Андрей

Большому брату надо же как-то следить за нами.

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Андрей

Возможно понимают, что Хуавей главный конкурент может рынок России забрать

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Nick Name

ЦРУ посоветовали

Ответить
Развернуть ветку
Michael Smith

наверное договорились, возможно на удобрения
США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. Тем самым страна хочет избежать дефицита необходимой для сельского хозяйства химической продукции. Участники рынка ожидают, что так же поступят и в Европе, восстановив традиционные схемы поставок
 Россия, один из крупнейших мировых экспортеров удобрений, объявила о намерении ограничить экспорт. Гуманитарные организации прогнозируют рост цен на продовольствие

США вывели из-под санкций российские удобрения
США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, чтобы не допустить их…
www.forbes.ru
Ответить
Развернуть ветку
Игорь Маренков

Наверное Им не выгодно что в России был плохой интернет. Это усложнит ведения информационной войны против России.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Что-то минфин штатов прям разошёлся к пятнице, всё поразрешал, возможно, не к добру это.
Сарказм, сарказм.
А вот по поводу замены платформ приложений - лишь бы не сбер. Вроде бы и молодцы, но на фоне изменения условий подписок на лету - доверие, мягко говоря, подорвано. И это только за последнюю неделю.

Ответить
Развернуть ветку
Revenant

Душишь, душишь этих русских санкциями, а им как с гуся вода.

Ответить
Развернуть ветку
evilnw

Просто настоящие последствия санкций проявят себя летом-осенью.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Главное яхту во Владивосток успеть припарковать))

Ответить
Развернуть ветку
Wufus Magnusson

Ждёмс отечественные заменители github'a, типа "яндекс.скрепнокод" по подписке всего за 199/мес

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рудин

я думаю скрепнокод и без 199 рублей окупился бы, там если код в закрытых репозиториях подсматривать можно будет, знаешь сколько инсайдов будет :)

Ответить
Развернуть ветку
Наталья Кулькова

Так смешно читать комментарии про интернет).
То что Минфин США разрешил своим компаниям не удалять в одностороннем порядке все страницы, данные пользователей из России. То что разрешил обслуживать нас дальше - в Ватсапп, вайбере, Скайпе и ТД... - представляется чуть ли не как победа над санкциями...
А то что мы как простые пользователи не потеряли в один миг все данные - в почтах, в облаках, и ТД, да и вообще доступ к международному сегменту интернета - совсем не интересно.
"Разрешены ... продажа или поставка прямым или косвенным образом ... в Россию услуг ... связанных с общением через интернет — таким, как обмен мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, видеоконференции, чаты и электронная почта, соцсети, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен"

Ответить
Развернуть ветку
Bloody Kalash

Минфин США врубил заднюю. Что дальше?

Ответить
Развернуть ветку
evilnw

Что-то непохоже на заднюю, когда по сберу и альфе бахнули такими санкциями.

Ответить
Развернуть ветку
Рома Дмитриев

хм, там усатый уже про значительные потери и завершение военных действий кукарекает. а тут сша заднюю врубили. хм, неужто оттепель?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Геворкян

Значительные потери - плохо в любом случае, только вот, какие потери наши власти считают значительными. Что там у них в голове взято за точку отсчёта. Вот в чем вопрос.

Ответить
Развернуть ветку
Ульян Романов

Пыль в глаза, стандартная схема, и почему многие продолжают вестись?

Ответить
Развернуть ветку
Елена Нефедова

А оно ещё кому-то надо?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Захаров

Понимают, что рынок РФ сейчас уйдет из под носа)) и возврата назад для иностранных компаний уже не будет.

Но есть нюанс: как за всё это платить, как оплачивать сервисы за границей, если финансовые санкции наложены?

Ждем следующей отмены, на этот раз уже перевода денег за границу?))

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

Ждем следующей отмены, на этот раз уже перевода денег за границу?
 это уже к нашим вопросы

Ответить
Развернуть ветку
добрая букашка

мы так скоро совсем без армии останемся, хотя из айти можно будет дембельнуться.

Ответить
Развернуть ветку
добрая букашка

во дед дает, пересчитал по своему курсу и рубль ниже 80 рублей

Ответить
Развернуть ветку
Bloody Kalash

М

Ответить
Развернуть ветку
cepera

Эх!! Слабину дали😉 Не долго продержались.
Ну как говорится - "Главное начАть" 😁

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Попов

Были новости безлимитку отменять будут. Теперь все можно оставлять ?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Кузнецов

США: ой, кажется мы шпионское оборудование им запретили случайно, надо бы вернуть, а то неудобно следить.
Россия: МЫ ПОБЕДИЛИ!!11 САНКЦИИ СНИМАЮТ!!11 СКОРО США И ГЕЙРОПА ОБВАЛЯТСЯ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ!!11 КОКОКО ПОТЕРЯЮТ РЫНОК!!11

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 51 комментарий
Selectel
Приглашаем инженеров на митап по информационной безопасности. Встречаемся лично или онлайн

Будут спикеры из Selectel, StormWall и DDoS-GUARD.

Личный опыт
Иван Замятин
Для моего бизнеса 2022 год — не самый плохой. История о том, как чуть не погибла вся моя семья и бизнес

Буду рад, если эта история послужит мотивацией хотя бы для одного человека — не опускать руки в любой ситуации и не входить в режим «всё пропало».

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Открытие Инвестиции
Tesla, Nio и BYD. В бизнес-битве за экологию?

TESLA

Приёмная
Кристина
Tinkoff TEUR, или история горе-инвестора
Финансы
Леонид Кофман
США отменяют санкции на телекоммуникационное оборудование. С чего бы?

Вслед за выводом из-под санкций наших экспортёров удобрений, вчера в США был подписан указ о другом послаблении – теперь уже касающимся ИТ-отрасли.

Маркетинг
Чит Чат
Яндекс.Браузер - новый уровень скама
КРОК
Корпоративный спорт в новом формате: рассказываем, как помогаем айтишникам не забывать про тренировки

Почему спорт помогает оставаться в рабочем ритме и как сделать его частью корпкультуры с помощью новых форматов.

GenerationS
Даже в кризис: как стартапу привлечь инвестора

Привлечение финансирования – основная задача молодых предпринимателей и фаундеров стартапов. На ранних этапах проекты могут финансироваться как самими основателями, так и с помощью FFF-money (от англ. family, friends and fools). Последнее означает, что средства привлекаются от семьи, друзей и инвесторов без опыта инвестирования .

Личный опыт
Александр Привалов
Как отлипнуть от новостей и снова начать жить: личный опыт

Последние два месяца количество негативных новостей выросло на порядок. Многие мои знакомые, да и я сам, просто подсели на негатив. Мы отказались от сна, отдыха, общения, радости - только чтобы получать новые порции "чернухи". В психологии для такого поведения даже есть специальный термин - doomscrolling. Что делать с такой зависимостью?

Otus
«Мы живем с ним вдвоем». Как айтишнику справиться с синдромом самозванца?

Синдром самозванца присущ специалистам из разных сфер. Однако, есть основания полагать, что IT-шники в большей степени ему подвержены. Как переживают синдром самозванца IT-специалисты? Почему они его испытывают? Как с ним бороться и нужно ли? Говорим в этой статье.

Финансы
Любопытный Даниль
TCS Group выделит российский бизнес и передаст под управление топ-менеджменту «Тинькофф» Статьи редакции

Изменения вступят в силу после получения необходимых разрешений регуляторов.

Больше статей
null