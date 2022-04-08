Собираем новости и события сорок четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 8 апреля ниже 80 рублей — 76,25 рублей, евро — 83,29 рубля.

5–8 апреля 2022 года торги на рынках Мосбиржи проходят по регламенту 4 апреля. «СПБ биржа» начнёт торги акциями TCS Group Holding PLC и ПАО «СПБ Биржа» с 10:00 мск, с 14:30 мск акциями международных компаний.

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Санкции

Минфин США вывел из-под санкций поставки телекоммуникационного и интернет-оборудования в Россию. Также разрешены продажи программ и технологий, связанных с онлайн-общением — обменом мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, приложения для видеоконференций, чатов, электронной почты и ведения блогов, соцсети, браузеры, веб-хостинг и услуги по регистрации доменов.

Сервисы

Минцифры России составило список программ, которыми рекомендовало пользоваться россиянам вместо зарубежных. Например, иностранные мессенджеры, соцсети и Slack заменить на «ВКонтакте», «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.

Реакция бизнеса и правительства

Работу в России приостановили 160 международных брендов, посчитали аналитики Knight Frank. Их окончательный уход из страны приведет к потере до 70% выручки ТЦ.

Правительство выбирает главного разработчика альтернативы App Store и Google Play. В переговорах участвуют «Сбер», «Яндекс» и VK.

Разработчик программ EPAM с белорусскими корнями решил прекратить все операции в России. «Это произойдёт поэтапно в течение следующих трёх месяцев в тесном сотрудничестве с нашими сотрудниками и клиентами», — пояснили в компании.

События предыдущего дня, 7 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.