Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 44: США отменили санкции на интернет-оборудование Статьи редакции
Собираем новости и события сорок четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс доллара на 8 апреля ниже 80 рублей — 76,25 рублей, евро — 83,29 рубля.
5–8 апреля 2022 года торги на рынках Мосбиржи проходят по регламенту 4 апреля. «СПБ биржа» начнёт торги акциями TCS Group Holding PLC и ПАО «СПБ Биржа» с 10:00 мск, с 14:30 мск акциями международных компаний.
Санкции
Минфин США вывел из-под санкций поставки телекоммуникационного и интернет-оборудования в Россию. Также разрешены продажи программ и технологий, связанных с онлайн-общением — обменом мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, приложения для видеоконференций, чатов, электронной почты и ведения блогов, соцсети, браузеры, веб-хостинг и услуги по регистрации доменов.
Сервисы
Минцифры России составило список программ, которыми рекомендовало пользоваться россиянам вместо зарубежных. Например, иностранные мессенджеры, соцсети и Slack заменить на «ВКонтакте», «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.
Реакция бизнеса и правительства
Работу в России приостановили 160 международных брендов, посчитали аналитики Knight Frank. Их окончательный уход из страны приведет к потере до 70% выручки ТЦ.
Правительство выбирает главного разработчика альтернативы App Store и Google Play. В переговорах участвуют «Сбер», «Яндекс» и VK.
Разработчик программ EPAM с белорусскими корнями решил прекратить все операции в России. «Это произойдёт поэтапно в течение следующих трёх месяцев в тесном сотрудничестве с нашими сотрудниками и клиентами», — пояснили в компании.
События предыдущего дня, 7 апреля — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
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Изменения вступят в силу после получения необходимых разрешений регуляторов.
Я батрачил хорошо 300 получал легко, пандемия вот пришла - затянули пояса, только голову поднял - путин вновь все обломал, тихо я теперь сижу и метелкою мету, раз зарплату получил, доширака закупил
Ну это вам еще повезло с дошиком, значит остались деньги после оплаты коммунальных услуг.
Что вам Путин обломал? Разве Путин санкции ввёл?
Дошик- дорогая еда 😂😂 так что да, шикуете, Господин)))
Интересны причины отмены санкций на оборудование
Большому брату надо же как-то следить за нами.
Возможно понимают, что Хуавей главный конкурент может рынок России забрать
ЦРУ посоветовали
наверное договорились, возможно на удобрения
США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. Тем самым страна хочет избежать дефицита необходимой для сельского хозяйства химической продукции. Участники рынка ожидают, что так же поступят и в Европе, восстановив традиционные схемы поставок
Россия, один из крупнейших мировых экспортеров удобрений, объявила о намерении ограничить экспорт. Гуманитарные организации прогнозируют рост цен на продовольствие
Наверное Им не выгодно что в России был плохой интернет. Это усложнит ведения информационной войны против России.
Что-то минфин штатов прям разошёлся к пятнице, всё поразрешал, возможно, не к добру это.
Сарказм, сарказм.
А вот по поводу замены платформ приложений - лишь бы не сбер. Вроде бы и молодцы, но на фоне изменения условий подписок на лету - доверие, мягко говоря, подорвано. И это только за последнюю неделю.
Душишь, душишь этих русских санкциями, а им как с гуся вода.
Просто настоящие последствия санкций проявят себя летом-осенью.
Главное яхту во Владивосток успеть припарковать))
Ждёмс отечественные заменители github'a, типа "яндекс.скрепнокод" по подписке всего за 199/мес
я думаю скрепнокод и без 199 рублей окупился бы, там если код в закрытых репозиториях подсматривать можно будет, знаешь сколько инсайдов будет :)
Так смешно читать комментарии про интернет).
То что Минфин США разрешил своим компаниям не удалять в одностороннем порядке все страницы, данные пользователей из России. То что разрешил обслуживать нас дальше - в Ватсапп, вайбере, Скайпе и ТД... - представляется чуть ли не как победа над санкциями...
А то что мы как простые пользователи не потеряли в один миг все данные - в почтах, в облаках, и ТД, да и вообще доступ к международному сегменту интернета - совсем не интересно.
"Разрешены ... продажа или поставка прямым или косвенным образом ... в Россию услуг ... связанных с общением через интернет — таким, как обмен мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, видеоконференции, чаты и электронная почта, соцсети, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен"
Минфин США врубил заднюю. Что дальше?
Что-то непохоже на заднюю, когда по сберу и альфе бахнули такими санкциями.
хм, там усатый уже про значительные потери и завершение военных действий кукарекает. а тут сша заднюю врубили. хм, неужто оттепель?
Значительные потери - плохо в любом случае, только вот, какие потери наши власти считают значительными. Что там у них в голове взято за точку отсчёта. Вот в чем вопрос.
Пыль в глаза, стандартная схема, и почему многие продолжают вестись?
А оно ещё кому-то надо?
Понимают, что рынок РФ сейчас уйдет из под носа)) и возврата назад для иностранных компаний уже не будет.
Но есть нюанс: как за всё это платить, как оплачивать сервисы за границей, если финансовые санкции наложены?
Ждем следующей отмены, на этот раз уже перевода денег за границу?))
Ждем следующей отмены, на этот раз уже перевода денег за границу?
это уже к нашим вопросы
мы так скоро совсем без армии останемся, хотя из айти можно будет дембельнуться.
во дед дает, пересчитал по своему курсу и рубль ниже 80 рублей
М
Эх!! Слабину дали😉 Не долго продержались.
Ну как говорится - "Главное начАть" 😁
Были новости безлимитку отменять будут. Теперь все можно оставлять ?
США: ой, кажется мы шпионское оборудование им запретили случайно, надо бы вернуть, а то неудобно следить.
Россия: МЫ ПОБЕДИЛИ!!11 САНКЦИИ СНИМАЮТ!!11 СКОРО США И ГЕЙРОПА ОБВАЛЯТСЯ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ!!11 КОКОКО ПОТЕРЯЮТ РЫНОК!!11