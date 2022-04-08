«Тилтех» запустил фонд для инвестиций в российские компании, которые адаптировались к кризису Статьи редакции
Компании с выручкой до 100 млн рублей могут получить до 30 млн рублей.
- «Тилтех» запустил венчурный фонд «Тилтех Капитал 2». Он будет инвестировать в российские проекты, которые смогли адаптироваться к нынешним кризисным условиям.
- В первую очередь фонд будет инвестировать в компании с выручкой до 1 млрд рублей, которые работают на потребительских рынках — розничная торговля, образование, медицина, цифровые платформы, сервисы для ритейла, технологические компании с экспортным потенциалом и другие.
- «Тилтех Капитал 2» будет отдавать предпочтение прибыльному бизнесу, у которого есть потенциал для роста в несколько раз. Важное условие — предприниматель должен участвовать в операционном управлении компанией.
- Фонд будет выдавать конвертируемые займы и прямые инвестиции в обмен на миноритарную долю. Кроме денег, «Тилтех Капитал 2» будет предлагать операционный консалтинг.
- Объём фонда пока не определён. Первые средства распределят в течение шести-девяти месяцев. Компании с выручкой до 100 млн рублей могут получить до 30 млн рублей инвестиций, более крупные сделки будут обсуждать индивидуально.
- Подать заявку можно через сайт фонда, либо отправить запрос на почту инвестиционным менеджерам.
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А не жирно ли? Кто хочет отдавать долю в безубыточной компании, за кредит равной 1/3 выручки компании, это блин, несерьезно.
Ну так выручка != прибыль. Можно иметь хоть полярда выручки, а прибыли пару мультов. Такие кредиты нужны, условно, на масштабирование или, в случае, отложенной прибыли на оплату расходов. Хз, имхо, вполне годное предложение
Зависит от доли и прибыльности
Если прибыльная компания адаптировалась к кризису и при этом ей необходимы средства на дальнейшее развитие… Там очередь будет из инвесторов, в которой малоизвестный Тилтех с невнятным портфолио будет точно не в первых рядах.
Ого. И много таких очередей повидали? На каком столбе объявление с показателями прибыльности и степенью посткризисной адаптивности дать, чтобы очередь уж выстроилась? )