Зачем Avito собирает персональные данные?

Сейчас каждый день в приемной появляются жалобы на Avito, блокируют аккаунты даже с большим количеством отзывов, запрашивают биометрические данные заставляя кривляться на камеру и просят загрузить фото паспорта или водительских прав. Как думаете зачем им это?