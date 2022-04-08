Финансы
Звездный глобус

«Тилтех» запустил фонд для инвестиций в российские компании, которые адаптировались к кризису Статьи редакции

Компании с выручкой до 100 млн рублей могут получить до 30 млн рублей.

  • «Тилтех» запустил венчурный фонд «Тилтех Капитал 2». Он будет инвестировать в российские проекты, которые смогли адаптироваться к нынешним кризисным условиям.
  • В первую очередь фонд будет инвестировать в компании с выручкой до 1 млрд рублей, которые работают на потребительских рынках — розничная торговля, образование, медицина, цифровые платформы, сервисы для ритейла, технологические компании с экспортным потенциалом и другие.
  • «Тилтех Капитал 2» будет отдавать предпочтение прибыльному бизнесу, у которого есть потенциал для роста в несколько раз. Важное условие — предприниматель должен участвовать в операционном управлении компанией.
  • Фонд будет выдавать конвертируемые займы и прямые инвестиции в обмен на миноритарную долю. Кроме денег, «Тилтех Капитал 2» будет предлагать операционный консалтинг.
  • Объём фонда пока не определён. Первые средства распределят в течение шести-девяти месяцев. Компании с выручкой до 100 млн рублей могут получить до 30 млн рублей инвестиций, более крупные сделки будут обсуждать индивидуально.
  • Подать заявку можно через сайт фонда, либо отправить запрос на почту инвестиционным менеджерам.

#новость #тилтех

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5 комментариев
Дмитрий Филиппов

А не жирно ли? Кто хочет отдавать долю в безубыточной компании, за кредит равной 1/3 выручки компании, это блин, несерьезно.

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Alexey Rusanov

Ну так выручка != прибыль. Можно иметь хоть полярда выручки, а прибыли пару мультов. Такие кредиты нужны, условно, на масштабирование или, в случае, отложенной прибыли на оплату расходов. Хз, имхо, вполне годное предложение

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Иван Евменов

Зависит от доли и прибыльности

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Perastikos

Если прибыльная компания адаптировалась к кризису и при этом ей необходимы средства на дальнейшее развитие… Там очередь будет из инвесторов, в которой малоизвестный Тилтех с невнятным портфолио будет точно не в первых рядах.

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Борис Хмелев

Ого. И много таких очередей повидали? На каком столбе объявление с показателями прибыльности и степенью посткризисной адаптивности дать, чтобы очередь уж выстроилась? )

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