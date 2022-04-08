ЦБ снизил ключевую ставку до 17% Статьи редакции
В конце февраля он поднял её до рекордных 20%.
«Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать», — объяснил своё решение регулятор.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
В конце февраля 2022-го ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — до рекордных 20%.
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Здравствуй доллар по 90-100
Криптовый всю неделю по 90-92 торгуется, даже вчера :)
Где ? Вроде в районе 80 крутился.
+ 12% ещё не забудь
Это крипта, к такие 12%?
Почему? Я далек от этого, можешь объяснить?
Потому что доллар по 75 - спекулятивная чушь для лохов, уж извините, что так грубо.
Это да, я понял что он "рисованный", а как работает связка ставка + курс доллара? Почему он растет, когда ключевая падает?
Ну вот сомневаюсь я что то в этом
вряд ли, не за счет ставки держится
Для этого надо разрешить им пользовался, сейчас даже импортеры могут закупать баксов не больше, чем они закупали в прошлом году, а если не закупали, то досвидания.
Налика так вообще нет в товарных количествах, значит всякие карго отвалились.
Ну вот, всё улучшается.
Так и не успел открыть вклад(
Ставки снизят(
Их бы и так снизили - читайте условия - персчет процентов обычно там прописан 🤷♂️
Тут как раз об этом было. Не ожидал правда , что так быстро
😁😁😁
Ну теперь ТОЧНО заживём 🤦♂️
НУ теперь ЗАживем!
Поехали обратно!)