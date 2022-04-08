Финансы
Звездный глобус

ЦБ снизил ключевую ставку до 17% Статьи редакции

В конце февраля он поднял её до рекордных 20%.

«Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать», — объяснил своё решение регулятор.

Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года по март 2022-го

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

В конце февраля 2022-го ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — до рекордных 20%.

#новость #цб #ключеваяставка

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18 комментариев
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Марат Нагаев

Здравствуй доллар по 90-100

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jonewayne

Криптовый всю неделю по 90-92 торгуется, даже вчера :)

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Zdenek

Где ? Вроде в районе 80 крутился.

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Роман Хомутов

+ 12% ещё не забудь

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Chok Chok

Это крипта, к такие 12%?

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Александр Лаптев

Почему? Я далек от этого, можешь объяснить?

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Volodya Agadzhanov

Потому что доллар по 75 - спекулятивная чушь для лохов, уж извините, что так грубо.

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Александр Лаптев

Это да, я понял что он "рисованный", а как работает связка ставка + курс доллара? Почему он растет, когда ключевая падает?

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Илья Михайлов

Ну вот сомневаюсь я что то в этом

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Михаил Желтухин

вряд ли, не за счет ставки держится

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Денис Демидов

Для этого надо разрешить им пользовался, сейчас даже импортеры могут закупать баксов не больше, чем они закупали в прошлом году, а если не закупали, то досвидания.
Налика так вообще нет в товарных количествах, значит всякие карго отвалились.

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Evil Pechenka

Ну вот, всё улучшается.

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Vasiliy Balandin

Так и не успел открыть вклад(
Ставки снизят(

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Сергей Щукин

Их бы и так снизили - читайте условия - персчет процентов обычно там прописан 🤷‍♂️

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Максим Кот

Тут как раз об этом было. Не ожидал правда , что так быстро

😁😁😁

Ну что там с долларом? — Финансы на vc.ru
После заморозки резервов Центрального банка, доллар стремительно ушел за сотню. На Московсой бирже…
vc.ru
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Сергей Щукин

Ну теперь ТОЧНО заживём 🤦‍♂️

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Чарли Шин

НУ теперь ЗАживем!

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Volodya Agadzhanov

Поехали обратно!)

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