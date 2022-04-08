В конце февраля он поднял её до рекордных 20%.

«Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать», — объяснил своё решение регулятор.

Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года по март 2022-го

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

В конце февраля 2022-го ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — до рекордных 20%.

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