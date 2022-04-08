Финансы
Любопытный Даниль

«Сбер» прекратил все переводы за границу в иностранной валюте Статьи редакции

Из-за санкций.

С 7 апреля 2022 года «Сбербанк» остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте — как в приложении «Сбербанк Онлайн», так и в отделениях. Об этом говорится на сайте компании.

Оформленные с 6 апреля переводы будут возвращены на счёт клиента вместе с комиссией.

Переводы за границу в рублях доступны для резидентов без ограничений в отделениях банка. Рублёвые переводы по номеру телефона в приложении можно отправлять в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.

В «Сбере» объяснили решение вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.

  • Компания попала под санкции США 24 февраля. 1 марта санкции ввела Великобритания, предписав закрыть коррсчета и запретив проводить клиринговые операции в фунтах.
  • 18 марта «Сбер» перестал переводить пять валют в российские и зарубежные банки: доллары США, канадские доллары, фунты стерлингов, датские и шведские кроны. Онлайн-переводы были доступны только в евро. В офисах клиенты могли переводить в российские и зарубежные банки шесть валют: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.
  • 6 апреля «Сбер» также попал под блокирующие санкции США. Его активы в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.

#новость #сбер

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38 комментариев
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S.Capusta

Как точно наше будущее Малевич нарисовал..

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Политический кубок

Вроде произведений на букву Ж не было? Хотя я в искусстве не особо разбираюсь.

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human being

было😃

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Евгений Кондратенко

Малевич рисовал крупным планом эпицентр Ж.

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Bender Rodriguez

А что случилось?

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Хозяин

нормально же общались

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Александр Еремин

Накрылся ВЭД отдел?

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Сергей Воробьёв

боже

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S.Capusta

Он нас не слышит..

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Василий Степанофф

Занят, готовит для россиян райские обители.

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Антон Большаков

Хорошо что не санкции )

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Константин Кузнецов

Gott ist tot.

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Илья Иванов

Класс. И что теперь делать тем кто за границей живёт. На что еду купить?

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Пит Подлый

Менять крипту на кэш

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melkiyPadonok

И как , получается ?

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Евгений Кондратенко

Судя по соседней ветке, вы знаток крипты. Зачем риторические вопросы задаёте?

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Никита Кашонков

А ну зашибись. Цб не даёт валюту снимать, ес - переводить. Спасибо, е..ть большое

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Максим Киселев

Мне вот интересно а если все банки прикроют. как мне потом отправить свифт-перевод за границу. и по чему до сих пор ничего не делали чтобы не доводить до таких новостей в плане менеджмент и руководители наших компаний.
Иран на проводе...АЛЛЕ это русские...

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Антон Штадлер

Если все банки прикроют, то выводить тебе будет нечего. Впрочем, вероятно останутся какие-то посредники, вроде банков Индии и переводах через конвертацию в рупию

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Revenant

Через крипту.

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Paul Brezcuu

И крипту отрежут, вопрос времени. Бодаться с США никто из держателей криптовалютных бирж, не будет

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Revenant

Да и буй на них. Есть p2p обмен и децентрализованные биржи.

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Cc Dd

Полно полулегальных форумов менял и обменников, о чем вы?

Биржи для спекуляций и курса, менять можно спокойно и без бирж.

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Марта Сапожонкова

Спросите у Ирана и Венесуэллы, как они до сих продают нефть через крипту.

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Sergey Kovalev

Аналог свифт нужен для стран БРИКС.

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Paul Brezcuu

У Ирана всегда был обходный механизм, на который все закрыли глаза. Здесь его не будет, вопрос времени

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Bad Gateway

Ну на самом деле уже неделю минимум так, пытаемся оплатить плитку итальянцам, ни в какую переводы не принимают, откуда только не пробовали

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Dmitry Plotnikov

USDT?

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Бенихана

В каких банках сейчас можно через свифт перевести? Или уже ни в каких?

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Rus

Тинек работает свифт. Ну, если банк куда вы или откуда вы переводите, не откажется)

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Пит Подлый

Лимиты не подскагу тинька? Переводы доходят?

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Rus

Лимит ограничены законами о валюте, но я сам не пытался больше отправлять, хз может и можно. Все приходит и уходит. Проблема как я сказал, не в тинькове а в зарубежных банках которые в одностороннем порядке могут отказать.

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Егор Навичонок

10к$ в месяц сейчас

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Zaur M

А переводы из-за рубежа таки работают?

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Дон Борщ

Давайте сделаем это флешмобом!
Сбер прекратил все переводы за границу в иностранной валюте. А я тогда тоже прекращу все переводы за границу в иностранной валюте, хоть я и не начинал😁

PS. Надеюсь, покупки в иностранных интернет магазинах не считаются переводами.

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Павел Кочеров

Без шуток у них были выгодные свифт платежи с фиксированной комиссией 150р против 10+ евро в других банках. Подскажите другой банк с вменяемой комиссией? Чтоб перевод 100 евро не стоил 10-15% от платежа.

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human being

топ

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Philip Poteryahin

И отлично! Целее на родине будут. К черту вообще переводы отменить. Только тут тратить. А заграницей - пускай и зарабатывают заграницей.

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