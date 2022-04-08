«Сбер» прекратил все переводы за границу в иностранной валюте Статьи редакции
Из-за санкций.
С 7 апреля 2022 года «Сбербанк» остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте — как в приложении «Сбербанк Онлайн», так и в отделениях. Об этом говорится на сайте компании.
Оформленные с 6 апреля переводы будут возвращены на счёт клиента вместе с комиссией.
Переводы за границу в рублях доступны для резидентов без ограничений в отделениях банка. Рублёвые переводы по номеру телефона в приложении можно отправлять в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.
В «Сбере» объяснили решение вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.
- Компания попала под санкции США 24 февраля. 1 марта санкции ввела Великобритания, предписав закрыть коррсчета и запретив проводить клиринговые операции в фунтах.
- 18 марта «Сбер» перестал переводить пять валют в российские и зарубежные банки: доллары США, канадские доллары, фунты стерлингов, датские и шведские кроны. Онлайн-переводы были доступны только в евро. В офисах клиенты могли переводить в российские и зарубежные банки шесть валют: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.
- 6 апреля «Сбер» также попал под блокирующие санкции США. Его активы в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
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Хорошо что не санкции )
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Класс. И что теперь делать тем кто за границей живёт. На что еду купить?
Менять крипту на кэш
И как , получается ?
Судя по соседней ветке, вы знаток крипты. Зачем риторические вопросы задаёте?
А ну зашибись. Цб не даёт валюту снимать, ес - переводить. Спасибо, е..ть большое
Мне вот интересно а если все банки прикроют. как мне потом отправить свифт-перевод за границу. и по чему до сих пор ничего не делали чтобы не доводить до таких новостей в плане менеджмент и руководители наших компаний.
Иран на проводе...АЛЛЕ это русские...
Если все банки прикроют, то выводить тебе будет нечего. Впрочем, вероятно останутся какие-то посредники, вроде банков Индии и переводах через конвертацию в рупию
Через крипту.
И крипту отрежут, вопрос времени. Бодаться с США никто из держателей криптовалютных бирж, не будет
Да и буй на них. Есть p2p обмен и децентрализованные биржи.
Полно полулегальных форумов менял и обменников, о чем вы?
Биржи для спекуляций и курса, менять можно спокойно и без бирж.
Спросите у Ирана и Венесуэллы, как они до сих продают нефть через крипту.
Аналог свифт нужен для стран БРИКС.
У Ирана всегда был обходный механизм, на который все закрыли глаза. Здесь его не будет, вопрос времени
Ну на самом деле уже неделю минимум так, пытаемся оплатить плитку итальянцам, ни в какую переводы не принимают, откуда только не пробовали
USDT?
В каких банках сейчас можно через свифт перевести? Или уже ни в каких?
Тинек работает свифт. Ну, если банк куда вы или откуда вы переводите, не откажется)
Лимиты не подскагу тинька? Переводы доходят?
Лимит ограничены законами о валюте, но я сам не пытался больше отправлять, хз может и можно. Все приходит и уходит. Проблема как я сказал, не в тинькове а в зарубежных банках которые в одностороннем порядке могут отказать.
10к$ в месяц сейчас
А переводы из-за рубежа таки работают?
Давайте сделаем это флешмобом!
Сбер прекратил все переводы за границу в иностранной валюте. А я тогда тоже прекращу все переводы за границу в иностранной валюте, хоть я и не начинал😁
PS. Надеюсь, покупки в иностранных интернет магазинах не считаются переводами.
Без шуток у них были выгодные свифт платежи с фиксированной комиссией 150р против 10+ евро в других банках. Подскажите другой банк с вменяемой комиссией? Чтоб перевод 100 евро не стоил 10-15% от платежа.
топ
И отлично! Целее на родине будут. К черту вообще переводы отменить. Только тут тратить. А заграницей - пускай и зарабатывают заграницей.