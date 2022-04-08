Из-за санкций.

С 7 апреля 2022 года «Сбербанк» остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте — как в приложении «Сбербанк Онлайн», так и в отделениях. Об этом говорится на сайте компании.

Оформленные с 6 апреля переводы будут возвращены на счёт клиента вместе с комиссией.

Переводы за границу в рублях доступны для резидентов без ограничений в отделениях банка. Рублёвые переводы по номеру телефона в приложении можно отправлять в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.

В «Сбере» объяснили решение вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.

Компания попала под санкции США 24 февраля. 1 марта санкции ввела Великобритания, предписав закрыть коррсчета и запретив проводить клиринговые операции в фунтах.

18 марта «Сбер» перестал переводить пять валют в российские и зарубежные банки: доллары США, канадские доллары, фунты стерлингов, датские и шведские кроны. Онлайн-переводы были доступны только в евро. В офисах клиенты могли переводить в российские и зарубежные банки шесть валют: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.

6 апреля «Сбер» также попал под блокирующие санкции США. Его активы в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.