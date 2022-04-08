Финансы
Любопытный Даниль

Брокеры сообщили об отмене комиссии ЦБ за покупку валюты на бирже Статьи редакции

Решение начнет действовать с 11 апреля.

  • Предписание об отмене комиссии в 12% на покупку валюты регулятор разослал брокерам. Об этом сообщили в своём Telegram-канале «Тинькофф Инвестиции» со ссылкой на документ.
  • Об отмене комиссии за покупку валюты на бирже также сообщил «Альфа-банк». Предписание ЦБ получил и «Газпромбанк Инвестиции». Редакция vc.ru направила запрос регулятору.
  • ЦБ предписал брокерам брать комиссию не менее 30% от суммы сделки при покупке валюты физлицами 3 марта. На следующий день регулятор снизил её до 12% и ввёл комиссию за покупку валюты для юрлиц — тоже в 12%.

#новость #цб

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76 комментариев
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Nesterov Igor

Ну и что что отменили? Мы вечно недовольные.
Верните комиссию обратно!
И Дурова верните!

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Прежний динозавр

И Дуров пусть стену вернёт!

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2 комментария
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Денис Колокольцев
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Alexey Shklyaev

Кек, ну понятно. Дальнейшее укрепление не нужно никому

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Philip Poteryahin

Пожар потушен, дальше все под контролем. Паникеры.

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3 комментария
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Нелинейная структура данных

В пульсе мамкины всёпропальщики ждут 100-150 и туземун. Если бы ЦБ ожидал таких цен, то не отменял бы комиссию. 80-85 и всё.

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Озверевший Фукуяма

Цыплят по осени считают

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7 комментариев
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Tim G

Так и тут местные кукареки уже похоронили экономику в 100500й раз. 12% ввели - ныли, 12% убрали - опять ноют. Я хз :) ps: я с тобой в очередь за минусами от местной шоблы

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1 комментарий
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S.Capusta

Да уже как-то и не очень хочется..
И потратить некуда..
И не на что..

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Михаил Зеленин

Ну логично, ждём теперь ещё и уменьшение доли продаваемой выручки. Курс в 70 для правительства совсем невыгоден. Будут плавно двигать к отметке 100 ИМХО

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Семён Сердюков

А лучше 200. Можно больше фантиков получать в бюджет

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Hambala Fully

Думаю, в моменте доллар вполне себе может подпрыгнуть до 100

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Gollut

Отличный ход от тинька, чтобы завтра все кинулись в банке закупать, а в итоге ничего не произошло от ЦБ

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S.Capusta

Тинькофф хитрожопее своих хитрожопых клиентов ))

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1 комментарий
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Vlad G

Биржа закрыта до понедельника, никто ничего не купит

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4 комментария
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Дмитрий Бондаренко

Причем тут банк и биржа? Комиссия была на бирже. В банках доллар покупать все это время было глупой затеей.

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1 комментарий
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Граф Монтекристо

Все уже накупились по 130 на Авито)

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Константин Пронин

У вас нет телефона Байдена? Он обещал по 200р скупать.

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Ware Wow

А что с ней делать?
- Только если ваером из страны по 5к в месяц выводить.
Но тогда счет придется засветить.
- Или usdt покупать долларовыми переводами, но стремно, могут счет заблочить.

Но вообще конечно норм.

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Nikolay Pomeschenko

ждать сентября. своеобразный фьючерс :)

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Roman Rodin

А как с брокерского счета перевести валюту в USDT?

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2 комментария
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Alexey Shklyaev

Закупайтесь, глупцы

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Наталья Кулькова

Бесполезно. Это же тактическое действие. ЦБ связан и сам выкупать не может. Потому сливает физикам. Чтобы мы выкупали срочно валюту Сбера (90 млрд) от которой надо избавиться до 13 апреля. Осталось то всего ничего.
Но это же не валюта, а дериватив. При изменении ситуации (эмбарго на торговлю и поступление выручки) ЦБ обнулит валютные счета принудительным обменом.

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5 комментариев
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Граф Монтекристо

Тем временем на кипре курс 200р=1$

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Alexander Golubev

Это как?

Eurobank Cyprus
Eurobank Cyprus
www.eurobank.com.cy
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3 комментария
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Александр Смирнов

Это где там? В обменниках?

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Глеб Елкин

Тогда и на обнал сразу снимайте ограничения

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Nk

А как же уничтоженная в клочья российская экономика

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Nikolay Pomeschenko

экономика - это не заводы и нефть, это люди и связи между ними. да, экономика не сразу перестроится.
хуже того, большинство ещё в старой сист коорд живёт, им хуже всех будет :(

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Игорь Токарев

Еще две новости от ЦБ вечером:
1. Можно снова снимать наличные евро (в пределах лимита 10К и до 9 марта деньги).
2. Банкам разрешили продавать наличную валюту, которая будет поступать в обменники банка ПОСЛЕ 9 апреля:
Пруф сайт ЦБ: https://www.cbr.ru/press/event/?id=12801

Банк России смягчил временный порядок операций с…
Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой | Банк России
www.cbr.ru
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Big Boss

А когда наличку дадут забрать? Зачем нам эти фантики на счету?
Пусть цб отменяет рэкет и отдаёт купленную валюту, причём всю, а не 10тыс

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Михаил Зеленин

Не скоро. Санкции же

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Константин Пронин

Ох мать, баксофилов прокатили жестко.
Комис убрали, разрешили в окнах продавать, ща еще ставку до 12% снизят и наступит геноцид.

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Nikolay Pomeschenko

что ж, посмотрим открытие понедельника. я вчера с учетом комиссии по 85 купил у.е.

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Ware Wow

В каких целях? Просто сбережение в надежде, что ничего с долларом внутри страны не будет?

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5 комментариев
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Алексей

Что с валютой то теперь делать, если банки её и не перевести не могут (недавно даже Тинькофф отказал в переводе валюты в IB), и карты за рубежом не работают.

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Nikolay Pomeschenko

вот и я не понимаю ЧТО торгуется на вр ммвб с 10 марта

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Антон Штадлер

ЦБ отменяет одно бредовое решение за другим. Понизил ставку, затем решил убрать комиссию. Курс валюты почти никак не влияет на инфляцию, если ты уже запретил вывод капитала, зато создаёт проблемы во всей цепочке от производителя до потребителя. В Турции инфляция 60% при этом курс лиры с начала года упал только на 10% относительно $

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Павел Ро

Хитрый план

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Диана Арс

Накуканят 🤪 конкретно.

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Миша Магадан

Т.е. доллар вверх, акции вниз?

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Nikolay Pomeschenko

одно точно: спекулянты вернутся на валютный.
и, думаю, играть будут от покупок вначале. отыгрывать риск эмбарго

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