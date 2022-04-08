Брокеры сообщили об отмене комиссии ЦБ за покупку валюты на бирже Статьи редакции
Решение начнет действовать с 11 апреля.
- Предписание об отмене комиссии в 12% на покупку валюты регулятор разослал брокерам. Об этом сообщили в своём Telegram-канале «Тинькофф Инвестиции» со ссылкой на документ.
- Об отмене комиссии за покупку валюты на бирже также сообщил «Альфа-банк». Предписание ЦБ получил и «Газпромбанк Инвестиции». Редакция vc.ru направила запрос регулятору.
- ЦБ предписал брокерам брать комиссию не менее 30% от суммы сделки при покупке валюты физлицами 3 марта. На следующий день регулятор снизил её до 12% и ввёл комиссию за покупку валюты для юрлиц — тоже в 12%.
Рассказываем, как работает центр по корпоративному обучению компании Humans — первого и единственного супераппа в Узбекистане. А сами сотрудники делятся своими впечатлениями о первых днях, новых знаниях и аттестации.
Константин Синюшин в разговоре с vc.ru поясняет, открыта ли ещё Европа и правда ли, что уехавшие на эмоциях люди сейчас устроились лучше, чем решившие подождать.
Робота анонсировали в августе 2021 года, рабочего прототипа пока не представляли.
Дэвид Уолш (David Walsh) — известный фронтенд-разработчик с большим опытом работы с JavaScript, HTML5, CSS, а также PHP и Python. А ещё он ведёт популярный блог. В своём интервью для Evrone Дэвид рассказал о Web 3.0 и о том, как правильно строить работу и расслабляться.
Оказывается, не все иностранные инвесторы хотят выйти из российских активов. Глава Balchug Capital Давид Амарян, в отличие от других иностранных инвесторов, делает ставку на рост российского фондового рынка. Еще в начале февраля он заявил агентству Bloomberg, что ценные бумаги российских компаний непременно покажут рост, из-за того, что…
Впервые компания запустила гражданский экипаж в космос в сентябре 2021 года — но без состыковки со станцией.
Чтобы ограничить ❌ механики, которые искусственно 🤖 манипулируют вниманием 👀.
Ну и что что отменили? Мы вечно недовольные.
Верните комиссию обратно!
И Дурова верните!
И Дуров пусть стену вернёт!
Кек, ну понятно. Дальнейшее укрепление не нужно никому
Пожар потушен, дальше все под контролем. Паникеры.
В пульсе мамкины всёпропальщики ждут 100-150 и туземун. Если бы ЦБ ожидал таких цен, то не отменял бы комиссию. 80-85 и всё.
Цыплят по осени считают
Так и тут местные кукареки уже похоронили экономику в 100500й раз. 12% ввели - ныли, 12% убрали - опять ноют. Я хз :) ps: я с тобой в очередь за минусами от местной шоблы
Да уже как-то и не очень хочется..
И потратить некуда..
И не на что..
Ну логично, ждём теперь ещё и уменьшение доли продаваемой выручки. Курс в 70 для правительства совсем невыгоден. Будут плавно двигать к отметке 100 ИМХО
А лучше 200. Можно больше фантиков получать в бюджет
Думаю, в моменте доллар вполне себе может подпрыгнуть до 100
Отличный ход от тинька, чтобы завтра все кинулись в банке закупать, а в итоге ничего не произошло от ЦБ
Тинькофф хитрожопее своих хитрожопых клиентов ))
Биржа закрыта до понедельника, никто ничего не купит
Причем тут банк и биржа? Комиссия была на бирже. В банках доллар покупать все это время было глупой затеей.
Все уже накупились по 130 на Авито)
У вас нет телефона Байдена? Он обещал по 200р скупать.
А что с ней делать?
- Только если ваером из страны по 5к в месяц выводить.
Но тогда счет придется засветить.
- Или usdt покупать долларовыми переводами, но стремно, могут счет заблочить.
Но вообще конечно норм.
ждать сентября. своеобразный фьючерс :)
А как с брокерского счета перевести валюту в USDT?
Закупайтесь, глупцы
Бесполезно. Это же тактическое действие. ЦБ связан и сам выкупать не может. Потому сливает физикам. Чтобы мы выкупали срочно валюту Сбера (90 млрд) от которой надо избавиться до 13 апреля. Осталось то всего ничего.
Но это же не валюта, а дериватив. При изменении ситуации (эмбарго на торговлю и поступление выручки) ЦБ обнулит валютные счета принудительным обменом.
Тем временем на кипре курс 200р=1$
Это как?
Это где там? В обменниках?
Тогда и на обнал сразу снимайте ограничения
А как же уничтоженная в клочья российская экономика
экономика - это не заводы и нефть, это люди и связи между ними. да, экономика не сразу перестроится.
хуже того, большинство ещё в старой сист коорд живёт, им хуже всех будет :(
Еще две новости от ЦБ вечером:
1. Можно снова снимать наличные евро (в пределах лимита 10К и до 9 марта деньги).
2. Банкам разрешили продавать наличную валюту, которая будет поступать в обменники банка ПОСЛЕ 9 апреля:
Пруф сайт ЦБ: https://www.cbr.ru/press/event/?id=12801
А когда наличку дадут забрать? Зачем нам эти фантики на счету?
Пусть цб отменяет рэкет и отдаёт купленную валюту, причём всю, а не 10тыс
Не скоро. Санкции же
Ох мать, баксофилов прокатили жестко.
Комис убрали, разрешили в окнах продавать, ща еще ставку до 12% снизят и наступит геноцид.
что ж, посмотрим открытие понедельника. я вчера с учетом комиссии по 85 купил у.е.
В каких целях? Просто сбережение в надежде, что ничего с долларом внутри страны не будет?
Что с валютой то теперь делать, если банки её и не перевести не могут (недавно даже Тинькофф отказал в переводе валюты в IB), и карты за рубежом не работают.
вот и я не понимаю ЧТО торгуется на вр ммвб с 10 марта
ЦБ отменяет одно бредовое решение за другим. Понизил ставку, затем решил убрать комиссию. Курс валюты почти никак не влияет на инфляцию, если ты уже запретил вывод капитала, зато создаёт проблемы во всей цепочке от производителя до потребителя. В Турции инфляция 60% при этом курс лиры с начала года упал только на 10% относительно $
Хитрый план
Накуканят 🤪 конкретно.
Т.е. доллар вверх, акции вниз?
одно точно: спекулянты вернутся на валютный.
и, думаю, играть будут от покупок вначале. отыгрывать риск эмбарго