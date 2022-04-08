ЦБ разрешил россиянам снимать со счетов евро и покупать валюту в банках Статьи редакции
Ограничения на получение наличной валюты действовали с 9 марта.
- Банки смогут продавать гражданам наличную валюту с 18 апреля, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года, сообщил ЦБ.
- Также регулятор разрешил снимать с открытых до 9 марта валютных счетов и вкладов не только доллары, но и наличные евро. Это можно сделать с 11 апреля.
- Общий лимит снятия сохраняется — $10 тысяч или эквивалент в евро. Ограничение действует до 9 сентября 2022 года. До этого времени граждане могут снять средства сверх лимита с валютных счетов в рублях.
- ЦБ ввёл временный порядок операций с наличной валютой 9 марта. Клиенты могли снять в кассе банков до $10 тысяч наличными только с ранее открытых счетов и депозитов и только в долларах США вне зависимости от валюты счёта. В течение срока действия временного порядка (с 9 марта до 9 сентября) банки не могли продавать наличную валюту гражданам.
- 8 апреля Банк России также отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая была установлена на уровне 12%. Решение начнёт действовать с 11 апреля.
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В итоге что будет с курсом после этих действий, кто может объяснить?
С курсом чего?
С курсом России
Не изменится.
Капитан, только АЛГА, только АЛГА!!!
Теперь у нас есть 2 курса. Наличный и безналичный.
Но главная задача ЦБ развернуть курс в рост, поскольку он сейчас слишком ослабленный. И распихать по населению и мелкому бизнесу валюту пока ее не переблокировали.
У рубля нет курса. Только путь.
Отскочил уже, и может ещё отскочит к ма20 на недельке к 83, а там потом смотреть как месяц закроем...
Короче они легализовали чёрный рынок валюты
Ну не совсем. Кроме шуток - идея-то забавная. Следим за руками (с)
ЦБ по сути говорит, что вся текущая наличность у банков и ЦБ - это неприкосновенный запас. Продавать можно только новые поступления в кассу. Какие варианты поступления в кассу есть:
1. Продажа/депонирование валюты населением.
2. Никак.
Граждане точно в очереди не будут выстраиваться, валюту по текущему курсу продавать. Значит ее там будет мало. Выкупаться будет быстро желающими, и объемы будут равны - нулевое влияние на курс. Ну разве что Еще Один Курс - курс для кассы - может быть с неприятным спредом: банки могут покупать по ЦБшному курсу, а продавать огромной очереди желающих - по немного другому.
В итоге, и рубль крепкий, и даже покупать валюту наличную можно "без ограничений" - вообще не почувствовали влияние санкций! В новостях.
Но теперь он легальный и мы получаем в распоряжение еще один курс доллара, который уже точно никто не сможет назвать нарисованным.
Да и в целом покупать баксы в кассе все таки лучше, чем в туалете у мутных типов. Сразу видно, что помнят опыт совка :)
Хорошо бы что б не весь опыт совка
Ай, доставил.
Разрешил то да, а валюта в кассе есть?
Написано же - только ту, которая поступит в банк с 9 апреля. Сколько поступило - столько и продадут.
чего-то все усматривают в этих действиях цб подвох. Все норм, идет смягчение после шока, слишком низкий курс доллара не нужен экспортерам, внешнеторговый баланс положительный, бакс будут держать в коридоре 70-90, постепенно ставку рефинансирования уменьшат, отменят лимиты выдачи валюты.
палехчи, такими темпами и свифт обратно включат, и карты заработают
Как бы вся эта история с валютой локальная. Т.е. сколько народ в кассу принес - столько и отдадут. Точно также локально работает и аналог свифта и карты.
Интересно...рублей по 25 куплю) жду
Паника!
Сасать
Где?
А по экспортерам что? У меня щас на валютном контрооле лежат.. ща выдадкт чую тугрики..
О спасибо ЦБ за такую щедрость🙏🙏🙏
Банки смогут продавать гражданам наличную валюту с 18 апреля, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года, сообщил ЦБ
Хитро они придумали конечно
А как иначе, если приток валюты ограничен санкциями. Ну постепенно конечно разными караванами через казахские степи наличная валюта в страну просочится, но пока будет интересный забег по кассам у туристов.
Ну вон, евро же хотят загнать оплатой за газ. Авось, что то и будет
Ага. Хитрожопые европейцы не рубанули свифт. Так что за газ все идет безналом.
Иное дело что теперь есть неприкасаемый газобанк. Но кто знает что дальше будет
Тогда мои соболезнования экономике
Наличную валюту не возят уже самолетами как раньше, за газ доллары безнальные, вывод эта та валюта которую брали на хаях, и та валюта которая сливалась в панике всю неделю:))) умные деньги
18 апреля во всех городах России;)
ЦБ разрешил россиянам снимать со счетов евро и покупать валюту в банках
У вас ошибка в заголовке:
ЦБ почти разрешил россиянам снимать со счетов евро и покупать валюту в банках
Как-то все очень сложно и быстро.
Вроде сильно в лучшую сторону изменения, но ощущение, что государство играет со всеми в наперстки.
Да, это просто манипуляция ЦБ РФ народными деньгами, не идите в банки и не покупайте валюту, чтобы не ослабить ее, это делается для того, чтоб курс после этих действий вырос и валюта так ослабла как это нужно банку, а по факту с ней вы ничего не сможете сделать. Сейчас курс пришел до 24.02.2022, но может вырасти из-за манипулирования денежной массой людей