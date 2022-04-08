Финансы
Любопытный Даниль

ЦБ разрешил россиянам снимать со счетов евро и покупать валюту в банках Статьи редакции

Ограничения на получение наличной валюты действовали с 9 марта.

  • Банки смогут продавать гражданам наличную валюту с 18 апреля, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года, сообщил ЦБ.
  • Также регулятор разрешил снимать с открытых до 9 марта валютных счетов и вкладов не только доллары, но и наличные евро. Это можно сделать с 11 апреля.
  • Общий лимит снятия сохраняется — $10 тысяч или эквивалент в евро. Ограничение действует до 9 сентября 2022 года. До этого времени граждане могут снять средства сверх лимита с валютных счетов в рублях.
  • ЦБ ввёл временный порядок операций с наличной валютой 9 марта. Клиенты могли снять в кассе банков до $10 тысяч наличными только с ранее открытых счетов и депозитов и только в долларах США вне зависимости от валюты счёта. В течение срока действия временного порядка (с 9 марта до 9 сентября) банки не могли продавать наличную валюту гражданам.
  • 8 апреля Банк России также отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая была установлена на уровне 12%. Решение начнёт действовать с 11 апреля.

#новость #цб

5610 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Написать комментарий...
Марк Цукор

В итоге что будет с курсом после этих действий, кто может объяснить?

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey Marukhin
Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Petrov

С курсом чего?

Ответить
Развернуть ветку
Марк Цукор

С курсом России

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Petrov

Не изменится.

Ответить
Развернуть ветку
Рафаэль Алиев

Капитан, только АЛГА, только АЛГА!!!

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Теперь у нас есть 2 курса. Наличный и безналичный.
Но главная задача ЦБ развернуть курс в рост, поскольку он сейчас слишком ослабленный. И распихать по населению и мелкому бизнесу валюту пока ее не переблокировали.

Ответить
Развернуть ветку
Агент К

У рубля нет курса. Только путь.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Bar

Отскочил уже, и может ещё отскочит к ма20 на недельке к 83, а там потом смотреть как месяц закроем...

Ответить
Развернуть ветку
Борис Моркин

Короче они легализовали чёрный рынок валюты

Ответить
Развернуть ветку
Денис Денисов

Ну не совсем. Кроме шуток - идея-то забавная. Следим за руками (с)
ЦБ по сути говорит, что вся текущая наличность у банков и ЦБ - это неприкосновенный запас. Продавать можно только новые поступления в кассу. Какие варианты поступления в кассу есть:
1. Продажа/депонирование валюты населением.
2. Никак.
Граждане точно в очереди не будут выстраиваться, валюту по текущему курсу продавать. Значит ее там будет мало. Выкупаться будет быстро желающими, и объемы будут равны - нулевое влияние на курс. Ну разве что Еще Один Курс - курс для кассы - может быть с неприятным спредом: банки могут покупать по ЦБшному курсу, а продавать огромной очереди желающих - по немного другому.
В итоге, и рубль крепкий, и даже покупать валюту наличную можно "без ограничений" - вообще не почувствовали влияние санкций! В новостях.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Но теперь он легальный и мы получаем в распоряжение еще один курс доллара, который уже точно никто не сможет назвать нарисованным.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Моркин

Да и в целом покупать баксы в кассе все таки лучше, чем в туалете у мутных типов. Сразу видно, что помнят опыт совка :)

Ответить
Развернуть ветку
Alex Gurulli

Хорошо бы что б не весь опыт совка

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav Kostrov

Ай, доставил.

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

Разрешил то да, а валюта в кассе есть?

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Федченко

Написано же - только ту, которая поступит в банк с 9 апреля. Сколько поступило - столько и продадут.

Ответить
Развернуть ветку
sse

чего-то все усматривают в этих действиях цб подвох. Все норм, идет смягчение после шока, слишком низкий курс доллара не нужен экспортерам, внешнеторговый баланс положительный, бакс будут держать в коридоре 70-90, постепенно ставку рефинансирования уменьшат, отменят лимиты выдачи валюты.

Ответить
Развернуть ветку
maximus

палехчи, такими темпами и свифт обратно включат, и карты заработают

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Как бы вся эта история с валютой локальная. Т.е. сколько народ в кассу принес - столько и отдадут. Точно также локально работает и аналог свифта и карты.

Ответить
Развернуть ветку
Никитка Хархардинов

Интересно...рублей по 25 куплю) жду

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Shklyaev

Паника!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крикунов

Сасать

Ответить
Развернуть ветку
artёm rudomёtov

Где?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Melikhov

А по экспортерам что? У меня щас на валютном контрооле лежат.. ща выдадкт чую тугрики..

Ответить
Развернуть ветку
unknown

О спасибо ЦБ за такую щедрость🙏🙏🙏

Ответить
Развернуть ветку
Бублик

Банки смогут продавать гражданам наличную валюту с 18 апреля, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года, сообщил ЦБ
 Хитро они придумали конечно

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

А как иначе, если приток валюты ограничен санкциями. Ну постепенно конечно разными караванами через казахские степи наличная валюта в страну просочится, но пока будет интересный забег по кассам у туристов.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

Ну вон, евро же хотят загнать оплатой за газ. Авось, что то и будет

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Ага. Хитрожопые европейцы не рубанули свифт. Так что за газ все идет безналом.
Иное дело что теперь есть неприкасаемый газобанк. Но кто знает что дальше будет

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

Тогда мои соболезнования экономике

Ответить
Развернуть ветку
Russian lives matter

Наличную валюту не возят уже самолетами как раньше, за газ доллары безнальные, вывод эта та валюта которую брали на хаях, и та валюта которая сливалась в панике всю неделю:))) умные деньги

Ответить
Развернуть ветку
Диванный аналитеГ

18 апреля во всех городах России;)

Ответить
Развернуть ветку
Evil Pechenka

ЦБ разрешил россиянам снимать со счетов евро и покупать валюту в банках
У вас ошибка в заголовке:

ЦБ почти разрешил россиянам снимать со счетов евро и покупать валюту в банках

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Dmitriev

Как-то все очень сложно и быстро.
Вроде сильно в лучшую сторону изменения, но ощущение, что государство играет со всеми в наперстки.

Ответить
Развернуть ветку
БК Idem

Да, это просто манипуляция ЦБ РФ народными деньгами, не идите в банки и не покупайте валюту, чтобы не ослабить ее, это делается для того, чтоб курс после этих действий вырос и валюта так ослабла как это нужно банку, а по факту с ней вы ничего не сможете сделать. Сейчас курс пришел до 24.02.2022, но может вырасти из-за манипулирования денежной массой людей

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 36 комментариев
Evrone
Главное из интервью Дэвида Уолша для Evrone

Дэвид Уолш (David Walsh) — известный фронтенд-разработчик с большим опытом работы с JavaScript, HTML5, CSS, а также PHP и Python. А ещё он ведёт популярный блог. В своём интервью для Evrone Дэвид рассказал о Web 3.0 и о том, как правильно строить работу и расслабляться.

Миграция
Полина Лааксо
Как дела с миграцией из России спустя шесть недель «операции»: рассказывает человек, который помогает бизнесу уехать Статьи редакции

Константин Синюшин в разговоре с vc.ru поясняет, открыта ли ещё Европа и правда ли, что уехавшие на эмоциях люди сейчас устроились лучше, чем решившие подождать.

Константин Синюшин. Источник: RB
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Humans
«Если человек перенервничал на экзамене, мы даем ему второй шанс»: как устроен учебный центр Humans

Рассказываем, как работает центр по корпоративному обучению компании Humans — первого и единственного супераппа в Узбекистане. А сами сотрудники делятся своими впечатлениями о первых днях, новых знаниях и аттестации.

Финансы
Любопытный Даниль
Брокеры сообщили об отмене комиссии ЦБ за покупку валюты на бирже Статьи редакции

Решение начнет действовать с 11 апреля.

Будущее
Маша Цепелева
Илон Маск объявил о планах начать производство роботов-гуманоидов на заводах Tesla в 2023 году Статьи редакции

Робота анонсировали в августе 2021 года, рабочего прототипа пока не представляли.

Сервисы
DTF
Coub отключил всю рекламу после перехода к новой команде Статьи редакции

Планы по монетизации сервиса пока не раскрывают.

Social Discovery Ventures
Buon giorno: Италия открывает границы для цифровых кочевников

Совсем скоро цифровые кочевники из любой страны смогут оформить рабочую визу в Италию. Виза будет выдаваться кочевникам сроком до одного года.

Торговля
Руслан Абдурашидов
«Чуть не потеряли 90 тысяч рублей и влезли в долги» Какие ошибки мы допускали при открытии книжного интернет-магазина

Мы ничего не знали о чужих граблях, поэтому пришлось наступать на свои. Рассказываю о наших косяках при ведении бизнеса – книжного интернет-магазина и о планах на будущее.

Маркетинг
Звездный глобус
«ВКонтакте» запретила использовать эмодзи в рекламных публикациях Статьи редакции

Чтобы ограничить ❌ механики, которые искусственно 🤖 манипулируют вниманием 👀.

СберКорус
Контрагенты Яндекс.Маркета смогут полностью отказаться от бумажного документооборота

Это станет возможным благодаря собственной разработке цифровой платформы СберКорус.

Открытие Инвестиции
Почему Balchug Capital скупает акции российских компаний?

Оказывается, не все иностранные инвесторы хотят выйти из российских активов. Глава Balchug Capital Давид Амарян, в отличие от других иностранных инвесторов, делает ставку на рост российского фондового рынка. Еще в начале февраля он заявил агентству Bloomberg, что ценные бумаги российских компаний непременно покажут рост, из-за того, что…

Будущее
Звездный глобус
SpaceX впервые отправила на МКС четырёх космических туристов Статьи редакции

Впервые компания запустила гражданский экипаж в космос в сентябре 2021 года — но без состыковки со станцией.

Больше статей
null