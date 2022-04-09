Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 45: ЕС раскрыл детали санкций, издание «Холод» заблокировали Статьи редакции
Собираем новости и события сорок пятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс доллара на выходные в 74,85 рублей, евро — 81,70 рублей.
11 апреля «СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных с 10:00 мск — бумагами TCS Group и самой биржи, с 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, с 16:00 мск — бумагами ещё более 1600 международных компаний.
Санкции
ЕС объявил детали новых экспортных и импортных санкций против России. В частности, ограничат экспорт в страну цветов, кремния, красок, фотоплёнки, бумаги, шерсти и других товаров. Ограничения на импорт из России распространяются на морепродукты, листовой алюминий, серебро, древесину и цемент.
Введенные ограничения не распространяются на поставки до 10 июля по контрактам, заключенным до 9 апреля 2022 года.
Также ЕС исключил из санкций транзитные автоперевозки товаров, перевозка которых не запрещена Европой, между Калининградом и остальной Россией.
Страны ЕС прекратили пропуск грузовых автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии, сообщила Федеральная таможенная служба. Ограничения пока не распространяются на доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, а также доставку энергоносителей, цветных металлов, удобрений и гуманитарные грузы.
Евросоюз разрешил компаниям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года. Других «экономических ресурсов», кроме передачи права собственности на воздушное судно после полной оплаты финансового лизинга, российский контрагент не получит.
Реакция бизнеса и правительства
Совет директоров «Аэрофлота» утвердил на должность гендиректора компании Сергея Александровского. Предыдущий гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов покинул свой пост, после того как попал под санкции ЕС.
На фоне ужесточения антироссийских санкций Японии и западных стран энергетическая компания Kyushu Electric Power откажется от закупки угля из России, сообщил телеканал NHK.
Saxo Bank предупредил клиентов из России о прекращении обслуживания их брокерских счетов из-за санкций, пишет РБК. В течение двух месяцев инвесторы должны либо закрыть все позиции и вывести деньги, либо перевести их другому брокеру. Если у граждан есть резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты.
S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до «выборочного дефолта». Агентство опасается, что санкции помешают стране исполнять свои обязательства.
Почти 20% опрошенных русскоговорящих разработчиков игр к началу апреля покинуло родные страны — опрос App2Top.ru и Talents In Games. Самые популярные направления первой волны: Турция (25,4%), Армения (17,9%), Грузия (16,4%), Казахстан (7,5%) и Сербия (7,5%).
Финансовая группа БКС заявила в своём Telegram-канале, что не участвует в переводе активов клиентов, имеющих брокерские счета в «Сбере» или его компаниях. О том, что брокер «Сбера» может перевести часть своих клиентов с иностранными бумагами в БКС, говорили источники.
YouTube заблокировал канал Госдумы. Захарова и Клишас пригрозили скорой блокировкой сервиса в России, а Роскомнадзор потребовал восстановить доступ. В Google заявили, что канал заблокировали для соблюдения законодательства о санкциях и правил торговли.
Владельцу косметической сети Lush в России придётся закрыть 17 из 48 магазинов и уволить 200 из 500 сотрудников. Сеть столкнулась с кризисом из-за приостановки поставок продукции, о которой британская головная компания Lush объявила в начале марта. Российский бизнес Lush существует уже 20 лет.
Японские страховые компании приостановили заключение новых контрактов с работающими в России японскими компаниями, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники.
Роскомнадзор заблокировал «Холод». За последние недели издание получило три предупреждения от регулятора из-за материалов о «военной операции». Роскомнадзор также заблокировал сайт самиздата «Дискурс».
События предыдущего дня, 8 апреля — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Основные тезисы из репортажа «Редакции».
Чтобы не отдавать налоги, глава Crazy Eddie прятал прибыль и платил «чёрную» зарплату, а аудиторов дурил, сводя их с сотрудницами магазина. Вскоре задумал схему крупнее — выйти на биржу по завышенной оценке. Но в итоге провалился: из-за конкурентов и раскола в семье.
Что-то не припоминаю санкций на обслуживание счетов россиян. Или россияне виноваты в том, что они россияне? Насколько помню, капитализм основывается на персональной ответственности.
Касательно s&p, формально есть ещё 3 недели на выплату, почему они досрочно понизили рейтинг, нарушив тем самым свои правила?
Вот честно, можно как угодно относиться к текущей ситуации, но что-то те, кто учил нас работать по правилам сами же не следуют свои правилам...
Любой бизнес смотрит на издержки и риски. И если не видит смысла тратить ресурсы на kyc/aml в отсутствие существенной прибыли, то не будет их тратить. Но читать это как "русских людей абижають" проще и приятнее, само собой.
Что касается S&P, то что значит досрочно понизили? Есть какой-то срок? Агентству нужны только основания полагать, рейтинг на будущее работает, он нужен сейчас для понятия решений. Россия отказывается платить в валюте условий выпуска? Отказывается. Есть прогноз, что она передумает? Нет. Платёж не прошёл? Не прошёл. Вот и selectively default.
Санкции предназначены как раз против простых россиян. На западе убеждены что если доведут простых людей до голода и обнищания, то они устроят бунт и свергнут власть. Совсем не понимают нашу страну
Касательно s&p, формально есть ещё 3 недели на выплату, почему они досрочно понизили рейтинг, нарушив тем самым свои правила?
Какие свои правила они нарушили? Они прямо сказали:
"We currently don't expect that investors will be able to convert those ruble payments into dollars equivalent to the originally due amounts, or that the government will convert those payments within a 30-day grace period."
В переводе на русский - "рисуется кидок на курсе, не по понятиям это". Правда вчера вечером ЦБ отменил комиссию за обмен, но все равно ситуация остается мутной.
Что-то не припоминаю санкций на обслуживание счетов россиян.
Так таких ограничений и нет, есть ограничения на работу с резидентами.
Например американский банк Mercury, там все стартаперы открывали счета.
Резидентов этих стран он не обслуживает:
Belarus
Burundi
Central African Republic
Crimea
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Iran
Iraq
Lebanon
Liberia
Libya
Nicaragua
North Korea
Russia
Somalia
South Sudan
Sudan
Syria
Venezuela
Yemen
Zimbabwe
🤷♀️
Комментарий удален модератором
«сгорел сарай гори и хата» - технологии определения санкцией ЕС)
"По правилам" имеет смысл только если обе стороны эти правила соблюдают.
Оказывается 4ак много банков и компаний, которые стали порой известны только тем что перестали работать с Россией... Напоминает анекдот про мойшу, банк и торговлю семечками.
Это вообще законно? А как же западные суды, не приемлющие ущемления?
Трусы оставьте.
Нижнее белье - навязанная западом ценность
Герои спецоперации сейчас трусов привезут. Вместе со стиральными машинками, ноутбуками и прочим. Слегка подержанные, правда, и могут быть немножко в крови.
Трусы оставьте.
Покажите как оно без них — вместе решим как лучше.
Почти 20% опрошенных русскоговорящих разработчиков игр к началу апреля покинуло родные страны — опрос App2Top.ru и Talents In Games.
и из них 90% назад собираются
из переехавших только 11% не собираются возвращаться в Россию. Около 75% разработчиков, уехавших в рамках первой волны, планируют вернуться на родину. Кто-то уже в этом году, кто-то через пару лет, а кто-то ждет, пока «все успокоится».
Если "успокоится" задержится на годик-другой - не вернутся - обживутся на новом месте и останутся. Сейчас пока первый шок от эммиграции.
Планировать переехать, когда все успокоится = собираться назад 👍
Многие ведь считают, что дедушка старый, недолго осталось.
может и успокоится, но до следующего раза. Поэтому если есть возможность - то лучше не возвращаться.
Пока Путин у власти — не вернутся.
Статистически, 80% мигрантов никогда не возвращаются назад - вне зависимости от первоначальных планов
Курс бакса на алиэкспрессе тоже начал потихонечку приходить в чувство. Вчера его снизили со 120 до 90.81 руб/$.
Хорошая новость для тех, кому лень заморачиваться с киви.
Жалко доставка отвалилась)
Через некоторое время еще снизят, если не будет волатильности большой.
Мне не лень. Поделитесь про киви?
Проект «Беларускі Гаюн» опубликовал на Ютубе 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародёры отправляют краденные у украинцев вещи.
Благодаря неравнодушным людям был получен внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине.
Известно, что основная масса из них из Рубцовска (Алтайский край), также есть из: Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).
Только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2-х тонн (!!!) вещей, среди которых значительная часть — краденные.
Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился — отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.
Список мародёров
▪ Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
▪ Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
▪ Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
▪ Сердцев Андреи Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
▪ Валиев Георгии Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
▪ Степанов Николаи Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
▪ Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
▪ Жуковскии Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
▪ Чучалин Евгении Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
▪ Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
▪ Колоцеи Сергеи Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
▪ Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
▪ Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
▪ Шулаикин Николаи Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
▪ Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
▪ Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
Красиво повоевали
Скоро будем покупать не голландские тюльпаны, а белорусские (как креветки)
Тюльпаны уже в основном в России выращиваются.
А в Голландии из-за цен на газ теплицы цветочные консервируют.
Тащемта они так же под санкциями.
писю сосать скоро будем , а не покупать.
Импортозамещение
В лучшем случае - Венгерские
у меня знакомый который закупает голландские цветы говорит, что пока всё в порядке
Сегодня запретили транзит фур из России и Беларуси. Только еда и медикаменты. Порты тоже под запретом.
Все будет хорошо, потерпите еще чуть чуть, до следующей жизни, верьте в перерождение)
Тест
Положительный. Вам необходимо пройти карантин 14 дней
Непонятно почему в выборке съехавших разработчиков показаны только разрабы игр. Если брать весь сектор разработки ПО - цифра наверняка другая другая будет. Особенно с учётом ухода епамистов и прочих организаций, разъехавшихся в полном составе.
Не факт. Геймдев, как раз, должен бы выехать в полном составе, так как ключевые рынки сбыта вне России. То же самое с компаниями, у которых основной портфель заказов - США и ЗЕ (епам и т.п.). Но в России есть достаточно большой сектор IT, который обслуживает наш внутренний корпоративный рынок. На VC его не видно и не слышно, но это не значит, что его нет. И естественно, что он никуда не денется вместе с сотрудниками в нём занятыми...
Тут в соседней новости пишут, что таки ютуб блокировать будут и прямо вот-вот. Это вот не огонь, конечно. Всякие суррогаты типа, извините за выражение, рутуба или вк не смогут заполнить весь функционал.
Про впн слышал? Отличная штука, рекомендую. Любые блокировки остаются только для самого роскомнадзора)
VPN или релокейт своей тушки, а так да.
Интерактив и Эксанте следующие?
Saxo Bank не работает с россиянами
Некорректно, только с резидентами не работает. С россиянами проблем нет.
Не работает с росс гражданами и резидентами РФ. А россияне это кто - если не граждане?
Saxo bank сделал точечный удар по простому населению, закрывая их счета. А у властьимущих с гражданством ЕС оставит все как есть. Браво!
Первонах!
Сегодня писали "Тотальный диктант", акция такая, если кто не знает, ежегодная.
Текст начинался так:
Июль
К середине лета Воронеж вымирал, приличная публика разъезжалась по имениям, по дачам... В тексте упоминались драки.
Странный текст для всероссийского диктанта в сегодняшнем контексте.
Вполне в духе времени, кмк.
Про ядерный пепел постапокалипсиса там ничего не было?
Каждый день читаю про новые сакции, и сейчас меня терзает вопрос — когда Яндекс применил сакцию в виде отмены всех почтовых ящиков вида *тру-ля-ля*@yandex.ua? Неужели я это пропустил?) @Яндекс, верни почту!
их UA регистратор российским компаниям в первые дни отменил
Прочитал, что гендиректора ОЗОН - Шульгина внесли в санкционный список ЕС
Эх, опять мировой кризис.
Хорошее время, чтобы начать выращивать цветы.