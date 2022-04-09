Собираем новости и события сорок пятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на выходные в 74,85 рублей, евро — 81,70 рублей.

11 апреля «СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных с 10:00 мск — бумагами TCS Group и самой биржи, с 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, с 16:00 мск — бумагами ещё более 1600 международных компаний.

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль 11–15 апреля. Источник: « Коммерсантъ

Санкции

ЕС объявил детали новых экспортных и импортных санкций против России. В частности, ограничат экспорт в страну цветов, кремния, красок, фотоплёнки, бумаги, шерсти и других товаров. Ограничения на импорт из России распространяются на морепродукты, листовой алюминий, серебро, древесину и цемент.

Введенные ограничения не распространяются на поставки до 10 июля по контрактам, заключенным до 9 апреля 2022 года.

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Также ЕС исключил из санкций транзитные автоперевозки товаров, перевозка которых не запрещена Европой, между Калининградом и остальной Россией.

Страны ЕС прекратили пропуск грузовых автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии, сообщила Федеральная таможенная служба. Ограничения пока не распространяются на доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, а также доставку энергоносителей, цветных металлов, удобрений и гуманитарные грузы.

Евросоюз разрешил компаниям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года. Других «экономических ресурсов», кроме передачи права собственности на воздушное судно после полной оплаты финансового лизинга, российский контрагент не получит.

Реакция бизнеса и правительства

Совет директоров «Аэрофлота» утвердил на должность гендиректора компании Сергея Александровского. Предыдущий гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов покинул свой пост, после того как попал под санкции ЕС.

На фоне ужесточения антироссийских санкций Японии и западных стран энергетическая компания Kyushu Electric Power откажется от закупки угля из России, сообщил телеканал NHK.

Saxo Bank предупредил клиентов из России о прекращении обслуживания их брокерских счетов из-за санкций, пишет РБК. В течение двух месяцев инвесторы должны либо закрыть все позиции и вывести деньги, либо перевести их другому брокеру. Если у граждан есть резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты.

S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до «выборочного дефолта». Агентство опасается, что санкции помешают стране исполнять свои обязательства.

Почти 20% опрошенных русскоговорящих разработчиков игр к началу апреля покинуло родные страны — опрос App2Top.ru и Talents In Games. Самые популярные направления первой волны: Турция (25,4%), Армения (17,9%), Грузия (16,4%), Казахстан (7,5%) и Сербия (7,5%).

Финансовая группа БКС заявила в своём Telegram-канале, что не участвует в переводе активов клиентов, имеющих брокерские счета в «Сбере» или его компаниях. О том, что брокер «Сбера» может перевести часть своих клиентов с иностранными бумагами в БКС, говорили источники.

YouTube заблокировал канал Госдумы. Захарова и Клишас пригрозили скорой блокировкой сервиса в России, а Роскомнадзор потребовал восстановить доступ. В Google заявили, что канал заблокировали для соблюдения законодательства о санкциях и правил торговли.

Владельцу косметической сети Lush в России придётся закрыть 17 из 48 магазинов и уволить 200 из 500 сотрудников. Сеть столкнулась с кризисом из-за приостановки поставок продукции, о которой британская головная компания Lush объявила в начале марта. Российский бизнес Lush существует уже 20 лет.

Японские страховые компании приостановили заключение новых контрактов с работающими в России японскими компаниями, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Роскомнадзор заблокировал «Холод». За последние недели издание получило три предупреждения от регулятора из-за материалов о «военной операции». Роскомнадзор также заблокировал сайт самиздата «Дискурс».

События предыдущего дня, 8 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.