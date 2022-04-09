{"id":13434,"url":"\/distributions\/13434\/click?bit=1&hash=15dcc3ff4fc59a1f41210bcae9234a083bb0c5c5880fd660d692e77a7b164b10","title":"\u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u0442\u043e\u043a \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435","buttonText":"\u041a\u0430\u043a?","imageUuid":"b17d666a-9fe7-5b51-8951-9ae87fe7b8f0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Тогдашний Мурод

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 45: ЕС раскрыл детали санкций, издание «Холод» заблокировали Статьи редакции

Собираем новости и события сорок пятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

9476 просмотров
Источник: Forbes

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на выходные в 74,85 рублей, евро — 81,70 рублей.

11 апреля «СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных с 10:00 мск — бумагами TCS Group и самой биржи, с 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, с 16:00 мск — бумагами ещё более 1600 международных компаний.

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль 11–15 апреля. Источник: «Коммерсантъ»

Санкции

ЕС объявил детали новых экспортных и импортных санкций против России. В частности, ограничат экспорт в страну цветов, кремния, красок, фотоплёнки, бумаги, шерсти и других товаров. Ограничения на импорт из России распространяются на морепродукты, листовой алюминий, серебро, древесину и цемент.

Введенные ограничения не распространяются на поставки до 10 июля по контрактам, заключенным до 9 апреля 2022 года.

Также ЕС исключил из санкций транзитные автоперевозки товаров, перевозка которых не запрещена Европой, между Калининградом и остальной Россией.

Страны ЕС прекратили пропуск грузовых автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии, сообщила Федеральная таможенная служба. Ограничения пока не распространяются на доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, а также доставку энергоносителей, цветных металлов, удобрений и гуманитарные грузы.

Евросоюз разрешил компаниям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года. Других «экономических ресурсов», кроме передачи права собственности на воздушное судно после полной оплаты финансового лизинга, российский контрагент не получит.

Реакция бизнеса и правительства

Совет директоров «Аэрофлота» утвердил на должность гендиректора компании Сергея Александровского. Предыдущий гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов покинул свой пост, после того как попал под санкции ЕС.

Купить рекламу Отключить

На фоне ужесточения антироссийских санкций Японии и западных стран энергетическая компания Kyushu Electric Power откажется от закупки угля из России, сообщил телеканал NHK.

Saxo Bank предупредил клиентов из России о прекращении обслуживания их брокерских счетов из-за санкций, пишет РБК. В течение двух месяцев инвесторы должны либо закрыть все позиции и вывести деньги, либо перевести их другому брокеру. Если у граждан есть резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты.

S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до «выборочного дефолта». Агентство опасается, что санкции помешают стране исполнять свои обязательства.

Почти 20% опрошенных русскоговорящих разработчиков игр к началу апреля покинуло родные страны — опрос App2Top.ru и Talents In Games. Самые популярные направления первой волны: Турция (25,4%), Армения (17,9%), Грузия (16,4%), Казахстан (7,5%) и Сербия (7,5%).

Финансовая группа БКС заявила в своём Telegram-канале, что не участвует в переводе активов клиентов, имеющих брокерские счета в «Сбере» или его компаниях. О том, что брокер «Сбера» может перевести часть своих клиентов с иностранными бумагами в БКС, говорили источники.

YouTube заблокировал канал Госдумы. Захарова и Клишас пригрозили скорой блокировкой сервиса в России, а Роскомнадзор потребовал восстановить доступ. В Google заявили, что канал заблокировали для соблюдения законодательства о санкциях и правил торговли.

Владельцу косметической сети Lush в России придётся закрыть 17 из 48 магазинов и уволить 200 из 500 сотрудников. Сеть столкнулась с кризисом из-за приостановки поставок продукции, о которой британская головная компания Lush объявила в начале марта. Российский бизнес Lush существует уже 20 лет.

Японские страховые компании приостановили заключение новых контрактов с работающими в России японскими компаниями, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Роскомнадзор заблокировал «Холод». За последние недели издание получило три предупреждения от регулятора из-за материалов о «военной операции». Роскомнадзор также заблокировал сайт самиздата «Дискурс».

События предыдущего дня, 8 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
183 комментария
Написать комментарий...
Александр Озерцов

Что-то не припоминаю санкций на обслуживание счетов россиян. Или россияне виноваты в том, что они россияне? Насколько помню, капитализм основывается на персональной ответственности.
Касательно s&p, формально есть ещё 3 недели на выплату, почему они досрочно понизили рейтинг, нарушив тем самым свои правила?

Вот честно, можно как угодно относиться к текущей ситуации, но что-то те, кто учил нас работать по правилам сами же не следуют свои правилам...

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Любой бизнес смотрит на издержки и риски. И если не видит смысла тратить ресурсы на kyc/aml в отсутствие существенной прибыли, то не будет их тратить. Но читать это как "русских людей абижають" проще и приятнее, само собой.

Что касается S&P, то что значит досрочно понизили? Есть какой-то срок? Агентству нужны только основания полагать, рейтинг на будущее работает, он нужен сейчас для понятия решений. Россия отказывается платить в валюте условий выпуска? Отказывается. Есть прогноз, что она передумает? Нет. Платёж не прошёл? Не прошёл. Вот и selectively default.

Ответить
21 комментарий
Развернуть ветку
Ayka Mustafayev

Санкции предназначены как раз против простых россиян. На западе убеждены что если доведут простых людей до голода и обнищания, то они устроят бунт и свергнут власть. Совсем не понимают нашу страну

Ответить
61 комментарий
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Касательно s&p, формально есть ещё 3 недели на выплату, почему они досрочно понизили рейтинг, нарушив тем самым свои правила?
 Какие свои правила они нарушили? Они прямо сказали:
"We currently don't expect that investors will be able to convert those ruble payments into dollars equivalent to the originally due amounts, or that the government will convert those payments within a 30-day grace period."
В переводе на русский - "рисуется кидок на курсе, не по понятиям это". Правда вчера вечером ЦБ отменил комиссию за обмен, но все равно ситуация остается мутной.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Что-то не припоминаю санкций на обслуживание счетов россиян.
 Так таких ограничений и нет, есть ограничения на работу с резидентами.

Например американский банк Mercury, там все стартаперы открывали счета.

Резидентов этих стран он не обслуживает:

Belarus
Burundi
Central African Republic
Crimea
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Iran
Iraq
Lebanon
Liberia
Libya
Nicaragua
North Korea
Russia
Somalia
South Sudan
Sudan
Syria
Venezuela
Yemen
Zimbabwe

🤷‍♀️

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

1 комментарий
Развернуть ветку
Василий Жевнеров

«сгорел сарай гори и хата» - технологии определения санкцией ЕС)

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Azh

"По правилам" имеет смысл только если обе стороны эти правила соблюдают.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Дизайнер

Оказывается 4ак много банков и компаний, которые стали порой известны только тем что перестали работать с Россией... Напоминает анекдот про мойшу, банк и торговлю семечками.

Ответить
Развернуть ветку
Медовар

Это вообще законно? А как же западные суды, не приемлющие ущемления?

Ответить
Развернуть ветку
Wowtomochka

Трусы оставьте.

Ответить
Развернуть ветку
Самвел Манукян

Нижнее белье - навязанная западом ценность

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Анна Каренина

Герои спецоперации сейчас трусов привезут. Вместе со стиральными машинками, ноутбуками и прочим. Слегка подержанные, правда, и могут быть немножко в крови.

Ответить
Развернуть ветку
Dear Moscow,

Трусы оставьте.
 Покажите как оно без них — вместе решим как лучше.

Ответить
Развернуть ветку
Artem St
Ответить
Развернуть ветку
Michael Smith

Почти 20% опрошенных русскоговорящих разработчиков игр к началу апреля покинуло родные страны — опрос App2Top.ru и Talents In Games.
 и из них 90% назад собираются
из переехавших только 11% не собираются возвращаться в Россию. Около 75% разработчиков, уехавших в рамках первой волны, планируют вернуться на родину. Кто-то уже в этом году, кто-то через пару лет, а кто-то ждет, пока «все успокоится».

Ответить
Развернуть ветку
Николай Замотаев

Если "успокоится" задержится на годик-другой - не вернутся - обживутся на новом месте и останутся. Сейчас пока первый шок от эммиграции.

Ответить
8 комментариев
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Планировать переехать, когда все успокоится = собираться назад 👍

Многие ведь считают, что дедушка старый, недолго осталось.

Ответить
8 комментариев
Развернуть ветку
Leo Uvarov

может и успокоится, но до следующего раза. Поэтому если есть возможность - то лучше не возвращаться.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Alex Suv

Пока Путин у власти — не вернутся.

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Nica

Статистически, 80% мигрантов никогда не возвращаются назад - вне зависимости от первоначальных планов

Ответить
Развернуть ветку
vmp

Курс бакса на алиэкспрессе тоже начал потихонечку приходить в чувство. Вчера его снизили со 120 до 90.81 руб/$.
Хорошая новость для тех, кому лень заморачиваться с киви.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Novikov

Жалко доставка отвалилась)

Ответить
Развернуть ветку
AstraN

Через некоторое время еще снизят, если не будет волатильности большой.

Ответить
Развернуть ветку
Лаврентий Петренко

Мне не лень. Поделитесь про киви?

Ответить
Развернуть ветку
Марта Сапожонкова

Проект «Беларускі Гаюн» опубликовал на Ютубе 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародёры отправляют краденные у украинцев вещи.

Благодаря неравнодушным людям был получен внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине.

Известно, что основная масса из них из Рубцовска (Алтайский край), также есть из: Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).

Только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2-х тонн (!!!) вещей, среди которых значительная часть — краденные.

Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился — отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.
Список мародёров

▪ Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

▪ Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

▪ Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

▪ Сердцев Андреи Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

▪ Валиев Георгии Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

▪ Степанов Николаи Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822

▪ Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

▪ Жуковскии Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

▪ Чучалин Евгении Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

▪ Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

▪ Колоцеи Сергеи Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

▪ Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515

▪ Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

▪ Шулаикин Николаи Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

▪ Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731

▪ Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

Ответить
Развернуть ветку
Aleks Fox

Красиво повоевали

Ответить
Развернуть ветку
Самвел Манукян

Скоро будем покупать не голландские тюльпаны, а белорусские (как креветки)

Ответить
Развернуть ветку
AstraN

Тюльпаны уже в основном в России выращиваются.
А в Голландии из-за цен на газ теплицы цветочные консервируют.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Бобр

Тащемта они так же под санкциями.

Ответить
Развернуть ветку
DMITRY AKIMOV

писю сосать скоро будем , а не покупать.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Морозов

Импортозамещение

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Novikov

В лучшем случае - Венгерские

Ответить
Развернуть ветку
AntropFedorov

у меня знакомый который закупает голландские цветы говорит, что пока всё в порядке

Ответить
Развернуть ветку
Анна Туманская

Сегодня запретили транзит фур из России и Беларуси. Только еда и медикаменты. Порты тоже под запретом.

Ответить
Развернуть ветку
SilanseR

Все будет хорошо, потерпите еще чуть чуть, до следующей жизни, верьте в перерождение)

Ответить
Развернуть ветку
Александра Юбчена

Тест

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Novikov

Положительный. Вам необходимо пройти карантин 14 дней

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Вадим Д.

Непонятно почему в выборке съехавших разработчиков показаны только разрабы игр. Если брать весь сектор разработки ПО - цифра наверняка другая другая будет. Особенно с учётом ухода епамистов и прочих организаций, разъехавшихся в полном составе.

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Не факт. Геймдев, как раз, должен бы выехать в полном составе, так как ключевые рынки сбыта вне России. То же самое с компаниями, у которых основной портфель заказов - США и ЗЕ (епам и т.п.). Но в России есть достаточно большой сектор IT, который обслуживает наш внутренний корпоративный рынок. На VC его не видно и не слышно, но это не значит, что его нет. И естественно, что он никуда не денется вместе с сотрудниками в нём занятыми...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Тут в соседней новости пишут, что таки ютуб блокировать будут и прямо вот-вот. Это вот не огонь, конечно. Всякие суррогаты типа, извините за выражение, рутуба или вк не смогут заполнить весь функционал.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Novikov

Про впн слышал? Отличная штука, рекомендую. Любые блокировки остаются только для самого роскомнадзора)

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Pavel Petel

VPN или релокейт своей тушки, а так да.

РКН и МИД РФ: видеохостинг YouTube на грани…
9 апреля 2022 года Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей…
habr.com
Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Интерактив и Эксанте следующие?

Ответить
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Saxo Bank не работает с россиянами
 Некорректно, только с резидентами не работает. С россиянами проблем нет.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Милюков

Не работает с росс гражданами и резидентами РФ. А россияне это кто - если не граждане?

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Aleksandr Nikolaev

Saxo bank сделал точечный удар по простому населению, закрывая их счета. А у властьимущих с гражданством ЕС оставит все как есть. Браво!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Васнецов

Первонах!

Ответить
Развернуть ветку
C Ever

Сегодня писали "Тотальный диктант", акция такая, если кто не знает, ежегодная.
Текст начинался так:

Июль
К середине лета Воронеж вымирал, приличная публика разъезжалась по имениям, по дачам... В тексте упоминались драки.

Странный текст для всероссийского диктанта в сегодняшнем контексте.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Перегеря

Вполне в духе времени, кмк.
Про ядерный пепел постапокалипсиса там ничего не было?

Ответить
Развернуть ветку
Blackgood

Каждый день читаю про новые сакции, и сейчас меня терзает вопрос — когда Яндекс применил сакцию в виде отмены всех почтовых ящиков вида *тру-ля-ля*@yandex.ua? Неужели я это пропустил?) @Яндекс, верни почту!

Ответить
Развернуть ветку
Dark matter developr

их UA регистратор российским компаниям в первые дни отменил

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Милюков

Прочитал, что гендиректора ОЗОН - Шульгина внесли в санкционный список ЕС

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Эх, опять мировой кризис.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Лукьянчиков

Хорошее время, чтобы начать выращивать цветы.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 183 комментария
Офлайн
Ануш Алексанян
Несколько курсов валют, старые самолёты и аналоги зарубежных приложений: как иранцы живут под санкциями Статьи редакции

Основные тезисы из репортажа «Редакции».

Скриншот из репортажа «Редакции»
Будущее
ADELT Agency
IT-специалисты массово уезжают из России. Куда релоцируются и как государство пытается их остановить?
Самые популярные направления для IT-специалистов
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Полина Лааксо
«Дарт Вейдер от мира капитализма»: как владелец магазинов электроники 1980-х раздувал отчётность и надувал инвесторов Статьи редакции

Чтобы не отдавать налоги, глава Crazy Eddie прятал прибыль и платил «чёрную» зарплату, а аудиторов дурил, сводя их с сотрудницами магазина. Вскоре задумал схему крупнее — выйти на биржу по завышенной оценке. Но в итоге провалился: из-за конкурентов и раскола в семье.

В наручниках Эдди Антар — глава компании Crazy Eddie. Источник: NJ
Право
Холодный мангал
ЕС ввел санкции на операции с криптой на суммы свыше 10 тыс. евро
Официальный источник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:111:TOC

UPD: Можно использовать, например, кошелек Metamask. Там при регистрации нужно будет выписать и сохранить 12 слов. Пришлите их обязательно в комментариях, я проверю, что все правильно работает.

Трибуна
Дмитрий Беговатов
Субботний самопиар на vc.ru

Делимся в комментах ссылками на свои проекты и скидками для читателей vc.ru!

Мнения
Дмитрий Беговатов
Что ждёт «Трибуну» vc.ru? Почему я считаю, что подсайт умирает в агонии

Прогноз, касающийся всех, кто приходит на виси за инфой от стартапов и про стартапы.

Boomstarter
Краудфандинг: важный способ привлечения спонсоров

Спонсоры краудфандинговых проектов следят за тем, как идет проект, в котором они участвуют. Перспективные спонсоры оценивают новые проекты по разным параметрам: сама идея, описание проекта, опыт автора.

Что такое краудфандинг? Какие есть способы привлечь спонсоров?
Финансы
Максим Кот
Вклады против облигаций. Что лучше?

Собираюсь писать большую статью на тему инструментов фиксированной доходности. Банковский вклад и облигации - самые популярные инструменты этого сегмента. Выделил основные плюсы и минусы. Кто готов аругментированно покритиковать? Что я пропустил?

Больше статей
null