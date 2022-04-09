Собираем новости и события сорок пятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":398741,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":398741,"gtm":null} 2524 просмотров

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на выходные в 74,85 рублей, евро — 81,70 рублей.

11 апреля «СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных с 10:00 мск — бумагами TCS Group и самой биржи, с 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, с 16:00 мск — бумагами ещё более 1600 международных компаний.

Санкции

ЕС объявил детали новых экспортных и импортных санкций против России. В частности, ограничат экспорт в страну цветов, кремния, красок, фотоплёнки, бумаги, шерсти и других товаров. Ограничения на импорт из России распространяются на морепродукты, листовой алюминий, серебро, древесину и цемент.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Введенные ограничения не распространяются на поставки до 10 июля по контрактам, заключенным до 9 апреля 2022 года.

Также ЕС исключил из санкций транзитные автоперевозки товаров, перевозка которых не запрещена Европой, между Калининградом и остальной Россией.

Реакция бизнеса и правительства

Совет директоров «Аэрофлота» утвердил на должность гендиректора компании Сергея Александровского. Предыдущий гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов покинул свой пост, после того как попал под санкции ЕС.

На фоне ужесточения антироссийских санкций Японии и западных стран энергетическая компания Kyushu Electric Power откажется от закупки угля из России, сообщил телеканал NHK.

Saxo Bank предупредил клиентов из России о прекращении обслуживания их брокерских счетов из-за санкций, пишет РБК. В течение двух месяцев инвесторы должны либо закрыть все позиции и вывести деньги, либо перевести их другому брокеру. Если у граждан есть резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты.

S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до «выборочного дефолта». Агентство опасается, что санкции помешают стране исполнять свои обязательства.

Почти 20% опрошенных русскоговорящих разработчиков игр к началу апреля покинуло родные страны — опрос App2Top.ru и Talents In Games. Самые популярные направления первой волны: Турция (25,4%), Армения (17,9%), Грузия (16,4%), Казахстан (7,5%) и Сербия (7,5%).

События предыдущего дня, 8 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.