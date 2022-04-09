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Финансы
Тогдашний Мурод

Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 45: Saxo Bank не работает с россиянами, ЕС раскрыл детали санкций Статьи редакции

Собираем новости и события сорок пятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Forbes

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на выходные в 74,85 рублей, евро — 81,70 рублей.

11 апреля «СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных с 10:00 мск — бумагами TCS Group и самой биржи, с 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, с 16:00 мск — бумагами ещё более 1600 международных компаний.

Санкции

ЕС объявил детали новых экспортных и импортных санкций против России. В частности, ограничат экспорт в страну цветов, кремния, красок, фотоплёнки, бумаги, шерсти и других товаров. Ограничения на импорт из России распространяются на морепродукты, листовой алюминий, серебро, древесину и цемент.

Введенные ограничения не распространяются на поставки до 10 июля по контрактам, заключенным до 9 апреля 2022 года.

Также ЕС исключил из санкций транзитные автоперевозки товаров, перевозка которых не запрещена Европой, между Калининградом и остальной Россией.

Реакция бизнеса и правительства

Совет директоров «Аэрофлота» утвердил на должность гендиректора компании Сергея Александровского. Предыдущий гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов покинул свой пост, после того как попал под санкции ЕС.

На фоне ужесточения антироссийских санкций Японии и западных стран энергетическая компания Kyushu Electric Power откажется от закупки угля из России, сообщил телеканал NHK.

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Saxo Bank предупредил клиентов из России о прекращении обслуживания их брокерских счетов из-за санкций, пишет РБК. В течение двух месяцев инвесторы должны либо закрыть все позиции и вывести деньги, либо перевести их другому брокеру. Если у граждан есть резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты.

S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до «выборочного дефолта». Агентство опасается, что санкции помешают стране исполнять свои обязательства.

Почти 20% опрошенных русскоговорящих разработчиков игр к началу апреля покинуло родные страны — опрос App2Top.ru и Talents In Games. Самые популярные направления первой волны: Турция (25,4%), Армения (17,9%), Грузия (16,4%), Казахстан (7,5%) и Сербия (7,5%).

События предыдущего дня, 8 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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52 комментария
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Александр Озерцов

Что-то не припоминаю санкций на обслуживание счетов россиян. Или россияне виноваты в том, что они россияне? Насколько помню, капитализм основывается на персональной ответственности.
Касательно s&p, формально есть ещё 3 недели на выплату, почему они досрочно понизили рейтинг, нарушив тем самым свои правила?

Вот честно, можно как угодно относиться к текущей ситуации, но что-то те, кто учил нас работать по правилам сами же не следуют свои правилам...

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Maxim Petrukhin

Любой бизнес смотрит на издержки и риски. И если не видит смысла тратить ресурсы на kyc/aml в отсутствие существенной прибыли, то не будет их тратить. Но читать это как "русских людей абижають" проще и приятнее, само собой.

Что касается S&P, то что значит досрочно понизили? Есть какой-то срок? Агентству нужны только основания полагать, рейтинг на будущее работает, он нужен сейчас для понятия решений. Россия отказывается платить в валюте условий выпуска? Отказывается. Есть прогноз, что она передумает? Нет. Платёж не прошёл? Не прошёл. Вот и selectively default.

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11 комментариев
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Вася Пражкин

Касательно s&p, формально есть ещё 3 недели на выплату, почему они досрочно понизили рейтинг, нарушив тем самым свои правила?
 Какие свои правила они нарушили? Они прямо сказали:
"We currently don't expect that investors will be able to convert those ruble payments into dollars equivalent to the originally due amounts, or that the government will convert those payments within a 30-day grace period."
В переводе на русский - "рисуется кидок на курсе, не по понятиям это". Правда вчера вечером ЦБ отменил комиссию за обмен, но все равно ситуация остается мутной.

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2 комментария
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Ayka Mustafayev

Санкции предназначены как раз против простых россиян. На западе убеждены что если доведут простых людей до голода и обнищания, то они устроят бунт и свергнут власть. Совсем не понимают нашу страну

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4 комментария
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Василий Жевнеров

«сгорел сарай гори и хата» - технологии определения санкцией ЕС)

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raseya dlya lokhov

Оо, великие руские освободители заныли) вам капиталистический запад разве чем то обязан?))) он же там загнивает и строит биолаборатории. Все видят эти опросы расеян и то что они говорят о войне. так что не надо сьезжать с темы, будете тонуть в своем говне

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1 комментарий
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Wowtomochka

Трусы оставьте.

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Самвел Манукян

Нижнее белье - навязанная западом ценность

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Dear Moscow,

Трусы оставьте.
 Покажите как оно без них — вместе решим как лучше.

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Artem St
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Самвел Манукян

Скоро будем покупать не голландские тюльпаны, а белорусские (как креветки)

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Павел Морозов

Импортозамещение

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Алексей Бобр

Тащемта они так же под санкциями.

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Michael Smith

Почти 20% опрошенных русскоговорящих разработчиков игр к началу апреля покинуло родные страны — опрос App2Top.ru и Talents In Games.
 и из них 90% назад собираются
из переехавших только 11% не собираются возвращаться в Россию. Около 75% разработчиков, уехавших в рамках первой волны, планируют вернуться на родину. Кто-то уже в этом году, кто-то через пару лет, а кто-то ждет, пока «все успокоится».

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Николай Замотаев

Если "успокоится" задержится на годик-другой - не вернутся - обживутся на новом месте и останутся. Сейчас пока первый шок от эммиграции.

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2 комментария
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Maxim Petrukhin

Планировать переехать, когда все успокоится = собираться назад 👍

Многие ведь считают, что дедушка старый, недолго осталось.

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7 комментариев
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Leo Uvarov

может и успокоится, но до следующего раза. Поэтому если есть возможность - то лучше не возвращаться.

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vmp

Курс бакса на алиэкспрессе тоже начал потихонечку приходить в чувство. Вчера его снизили со 120 до 90.81 руб/$.
Хорошая новость для тех, кому лень заморачиваться с киви.

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Андрей Васнецов

Первонах!

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Дмитрий Милюков

Прочитал, что гендиректора ОЗОН - Шульгина внесли в санкционный список ЕС

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Вадим Д.

Непонятно почему в выборке съехавших разработчиков показаны только разрабы игр. Если брать весь сектор разработки ПО - цифра наверняка другая другая будет. Особенно с учётом ухода епамистов и прочих организаций, разъехавшихся в полном составе.

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Вадим Д.

Тут в соседней новости пишут, что таки ютуб блокировать будут и прямо вот-вот. Это вот не огонь, конечно. Всякие суррогаты типа, извините за выражение, рутуба или вк не смогут заполнить весь функционал.

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Andre Macareno

Интерактив и Эксанте следующие?

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