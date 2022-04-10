Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 46: две фармкомпании остановили исследования, «Сбер» снизил ставки Статьи редакции
Собираем новости и события сорок шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс доллара на выходные в 74,85 рублей, евро — 81,70 рублей.
11 апреля «СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных с 10:00 мск — бумагами TCS Group и самой биржи, с 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, с 16:00 мск — бумагами ещё более 1600 международных компаний.
Реакция бизнеса и правительства
Две японские фармкомпании, Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma, откажутся от проведения новых клинических исследований лекарств в России. По данным Nikkei, Takeda также прекратила все инвестиции в российские проекты. На решение компании повлияли проблемы с логистикой и транзакциями.
«Сбербанк» снизил максимальную ставку по рублевым вкладам с 19% до 16%. Также банк снизил на 2 п.п. ставку по потребкредитам — с 21,9% до 19,9%.
Число денежных переводов между физлицами по Системе быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2022 года выросло в 2,3 раза год к году, говорится в исследовании «Русского стандарта». Общая сумма переводов при этом увеличилась в два раза.
Правительство Украины юридически закрепило прекращение торговых отношений с Россией.
События предыдущего дня, 9 апреля — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Информетрический закон, постулирующий, что распределение слов, ранжированных по их частоте в корпусе случайных текстов, аппроксимируется степенным распределением, известным как закон Ципфа. Математик Бенуа Мандельброт впоследствии обобщил этот закон.
Сервис сделан в учебных целях. Возможно кому-то будет полезен. Идея была простая: когда все уже прочитано, одна и та же тема (вы меня понимаете) перенасыщает - можно и вспомнить старый материал.
Ежегодно студия VisualMethod составляет тренды дизайна презентаций (2019-2020, 2021). Сразу скажем, что в конце прошлого года набирал популярность тренд фана и яркости в коммуникациях — как возвращение мира к жизни после COVIDа. Но на то они и тренды, что могут быстро меняться. В 2022 году весело-приподнятые интонации в коммуникациях отойдут на…
Все гайды и обзоры криптокарт, которые я нашел в интернетах, либо неактуальны, либо исключительно теоретические — авторы писали статьи на основе новостей, а не своего опыта. Живых людей, которые оформили криптокарту и расплатились ей хотя бы раз, у меня в наличии не имеется. Поэтому начал эксперимент: зарегистрировался во всех найденных сервисах,…
В рамках темы меня совсем не интересует валютный курс, интересно посмотреть на процент наличных денег в обращении. Пока все смотрели на рекордное падение рубля и его дальнейшее «укрепление», немногие обратили внимание на скорость с которой граждане РФ выносили любую наличность.
Скорее бы евро по 50
Один сбер в выходные за всех отдувается, остальные отдыхают, сил набираются, чтобы с понедельника уж как врезать санкциями да реакциями на них.