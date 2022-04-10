Собираем новости и события сорок шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":399187,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":399187,"gtm":null} 268 просмотров

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на выходные в 74,85 рублей, евро — 81,70 рублей.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

11 апреля «СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных с 10:00 мск — бумагами TCS Group и самой биржи, с 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, с 16:00 мск — бумагами ещё более 1600 международных компаний.

Реакция бизнеса и правительства

Две японские фармкомпании, Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma, откажутся от проведения новых клинических исследований лекарств в России. По данным Nikkei, Takeda также прекратила все инвестиции в российские проекты. На решение компании повлияли проблемы с логистикой и транзакциями.

«Сбербанк» снизил максимальную ставку по рублевым вкладам с 19% до 16%. Также банк снизил на 2 п.п. ставку по потребкредитам — с 21,9% до 19,9%.

Число денежных переводов между физлицами по Системе быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2022 года выросло в 2,3 раза год к году, говорится в исследовании «Русского стандарта». Общая сумма переводов при этом увеличилась в два раза.

Правительство Украины юридически закрепило прекращение торговых отношений с Россией.

События предыдущего дня, 9 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.