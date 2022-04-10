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Финансы
Праздничный Кирилл

Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 46: две фармкомпании остановили исследования, «Сбер» снизил ставки Статьи редакции

Собираем новости и события сорок шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Сбер»

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на выходные в 74,85 рублей, евро — 81,70 рублей.

11 апреля «СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных с 10:00 мск — бумагами TCS Group и самой биржи, с 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, с 16:00 мск — бумагами ещё более 1600 международных компаний.

Реакция бизнеса и правительства

Две японские фармкомпании, Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma, откажутся от проведения новых клинических исследований лекарств в России. По данным Nikkei, Takeda также прекратила все инвестиции в российские проекты. На решение компании повлияли проблемы с логистикой и транзакциями.

«Сбербанк» снизил максимальную ставку по рублевым вкладам с 19% до 16%. Также банк снизил на 2 п.п. ставку по потребкредитам — с 21,9% до 19,9%.

Число денежных переводов между физлицами по Системе быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2022 года выросло в 2,3 раза год к году, говорится в исследовании «Русского стандарта». Общая сумма переводов при этом увеличилась в два раза.

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Правительство Украины юридически закрепило прекращение торговых отношений с Россией.

События предыдущего дня, 9 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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2 комментария
melkiyPadonok

Скорее бы евро по 50

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Вадим Д.

Один сбер в выходные за всех отдувается, остальные отдыхают, сил набираются, чтобы с понедельника уж как врезать санкциями да реакциями на них.

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