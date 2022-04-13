Собираем новости и события сорок девятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 13 апреля в 79,62 рублей, курс евро — 86,79 рублей. На 10:31 мск доллар на Мосбирже стоит 79,69 рублей, евро — 86,13 рублей.

«СПБ Биржа» снова начнёт торги в режиме основных с 10:00 мск — бумагами TCS Group и самой биржи, с 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, с 16:00 мск — бумагами ещё более 1600 международных компаний.

Торги на Мосбирже на неделе с 11 апреля будут проводиться по регламенту предыдущей недели. Также на рынке облигаций будут доступны сделки РПС/РПС с ЦК в иностранной валюте. На рынке акций 11 апреля будут проводиться торги паями 52 паевых инвестфондов.

Санкции

Блокирующие санкции США против «Сбера» полностью вступают в силу — 13 апреля заканчивается генеральная лицензия OFAC на проведение операций с ним.

Попавшие под европейские санкции российские бизнесмены смогут до 9 октября 2022 года продать права собственности на зарегистрированные в ЕС компании. Такой пункт Евросоюз ввёл в регламент о новых санкциях в отношении России. Сделка должна быть денежной, а поступления от такой транзакции заморожены.

Великобритания внесла в санкционный список ещё 206 физических и юридических лиц из России. В частности, в него попали глава «Лукойла» Вагит Алекперов и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Евтушенков — крупнейший акционер АФК «Система». После включения в санкционный список он передал 10% своих акций сыну, члену совета директоров и старшему управляющему партнёру АФК Феликсу Евтушенкову. Теперь у Евтушенкова-старшего 49,2% акций, а у младшего — 15,2%.

С 14 апреля Великобритания также запретит импорт железа и стали из России, объявила глава МИДа страны Лиз Трасс.

Швейцария приняла пятый пакет санкций против России и Белоруссии. Под финансовые санкции и ограничения на поездки попали 200 человек. Также Швейцария запретила импорт российской водки, морепродуктов, древесины и цемента.

Транспорт

Egypt Air объявила о возобновлении с 15 апреля авиасообщения из Каира в Москву. Авиакомпания приостановила прямые рейсы в начале марта.

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Правительство России ввело временные правила лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из «недружественных» стран. Российские авиакомпании смогут оплачивать контракты в рублях.

Сервисы

Роскомнадзор уведомил ресурс «Яндекс.Музыка» о необходимости удалить подкасты BBC по требованию Генпрокуратуры.

Россияне подали коллективный иск против Netflix из-за приостановки работы в стране — они требуют 60 млн рублей. Истцы также просят суд обязать онлайн-кинотеатр возобновить полноценную работу в России.

«Сбер» сообщил, что бесконтактная оплата картами «Мир» со смартфона через SberPay недоступна. Это решение технического партнёра. Теперь из возможных вариантов бесконтактной оплаты остались Mir Pay или Samsung Pay.

Реакция бизнеса и правительства

Попавшие под западные санкции российские банки активно разрабатывают мобильные версии своих сайтов. Это станет ответом на блокировки мобильных приложений для смартфонов в продуктах Apple на iOS, рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты и участники рынка.

Минпромторг предупредил о риске дефицита литиевого сырья в России из-за ухода крупнейших поставщиков — Чили и Аргентины. Оно используется при производстве аккумуляторов.

Новые санкции ЕС усугубят проблемы автозаводов России: под запрет на поставки попали лакокрасочные материалы (ЛКМ). По различным оценкам, на европейские краски и пигменты приходится не менее 50% российского рынка.

Падение контейнерооборота в морских портах северо-западного бассейна России в мае может составить 95%, если на рынок не зайдут новые морские перевозчики, сообщил гендиректор группы «Дело» Дмитрий Паньков.

Дефицит мелованной бумаги, используемой для печати высококачественных книг, из-за санкций Евросоюза составит 40% от потребляемого в России объема, ожидают в Минцифры. Книжной индустрии придётся использовать отечественные сорта офсетной бумаги либо замещать дефицит, переориентировавшись на импорт из других регионов, прежде всего Китая.

«Коммерсантъ» пишет, что к нехватке бумаги прибавится дефицит полиграфических красок, которые в основном импортировались из ЕС.

К концу 2022 года доля свободных площадей в дорогих офисах Москвы может вырасти в 1,5–2 раза, прогнозирует Knight Frank. Это произойдет из-за ухода с рынка западных компаний и оптимизации затрат оставшихся работодателей.

Крупнейший нефтетрейдер Vitol Group прекратит торговлю нефтью из России к концу 2022 года.

Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ банки начали снижать ставки по потребительским кредитам. Но, как пишет «Коммерсантъ», это вряд ли приведёт к росту рынка: банки ужесточают требования к клиентам в условиях экономической и политической неопределённости, а россияне не готовы брать займы даже по новым ставкам, ожидая их дальнейшего снижения.

Иностранные онлайн-магазины стали блокировать платежи по выпущенным в России картам UnionPay.

Бизнес попросил об упрощении операций с валютной выручкой для экспортёров. В частности, получить возможность зачислять выручку по экспортным контрактам не только в те банки, в которых контракт был поставлен на учёт, и ограничить маржу банков, пишет Forbes.

По данным Bloomberg, китайские компании в марте экспортировали в Россию на 7,7% меньше чем годом ранее — на $3,8 млрд. Это самый низкий показатель с мая 2020 года, тогда поставки пострадали из-за пандемии коронавируса. Экспорт из Китая в другие страны вырос, что, как пишет издание, может говорить, что местные компании осторожно торгуют с Россией.

Gulf Investments Ltd вышла из состава акционеров «Детского мира», пишет ТАСС.

Госкорпорация «Роскосмос» реорганизовала совместное с британской OneWeb предприятие в компанию — оператора спутниковой программы «Сфера».

Кинокомпания A24 решила приостановить прокат своих фильмов в России. Последним на данный момент релизом студии стала картина «Всё везде и сразу».

S&P понизило и отозвало рейтинги Evraz, X5 Retail, «Яндекса», Borets и Eurasia Drilling из-за введения ЕС запрета на рейтинговые действия в отношении России и её эмитентов.

Итальянский производитель кофе Lavazza объявил о прекращении работы в России. Это связано «с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставок продукции на рынок».

Британский владелец Durex, Contex и «Нурофена» передаст права на свой бизнес в России. Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.

«Сбер» перевёл иностранные бумаги клиентов другим брокерам из-за попадания под блокирующие санкции США. Банк предупредит клиентов о новом брокере до 26 апреля.