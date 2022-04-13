Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 49: карты UnionPay не принимают в интернете, Lavazza уходит Статьи редакции
Собираем новости и события сорок девятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс доллара на 13 апреля в 79,62 рублей, курс евро — 86,79 рублей. На 10:31 мск доллар на Мосбирже стоит 79,69 рублей, евро — 86,13 рублей.
«СПБ Биржа» снова начнёт торги в режиме основных с 10:00 мск — бумагами TCS Group и самой биржи, с 14:30 мск — бумагами 50 международных компаний, с 16:00 мск — бумагами ещё более 1600 международных компаний.
Торги на Мосбирже на неделе с 11 апреля будут проводиться по регламенту предыдущей недели. Также на рынке облигаций будут доступны сделки РПС/РПС с ЦК в иностранной валюте. На рынке акций 11 апреля будут проводиться торги паями 52 паевых инвестфондов.
Санкции
Блокирующие санкции США против «Сбера» полностью вступают в силу — 13 апреля заканчивается генеральная лицензия OFAC на проведение операций с ним.
Попавшие под европейские санкции российские бизнесмены смогут до 9 октября 2022 года продать права собственности на зарегистрированные в ЕС компании. Такой пункт Евросоюз ввёл в регламент о новых санкциях в отношении России. Сделка должна быть денежной, а поступления от такой транзакции заморожены.
Великобритания внесла в санкционный список ещё 206 физических и юридических лиц из России. В частности, в него попали глава «Лукойла» Вагит Алекперов и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Евтушенков — крупнейший акционер АФК «Система». После включения в санкционный список он передал 10% своих акций сыну, члену совета директоров и старшему управляющему партнёру АФК Феликсу Евтушенкову. Теперь у Евтушенкова-старшего 49,2% акций, а у младшего — 15,2%.
С 14 апреля Великобритания также запретит импорт железа и стали из России, объявила глава МИДа страны Лиз Трасс.
Швейцария приняла пятый пакет санкций против России и Белоруссии. Под финансовые санкции и ограничения на поездки попали 200 человек. Также Швейцария запретила импорт российской водки, морепродуктов, древесины и цемента.
Транспорт
Egypt Air объявила о возобновлении с 15 апреля авиасообщения из Каира в Москву. Авиакомпания приостановила прямые рейсы в начале марта.
Правительство России ввело временные правила лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из «недружественных» стран. Российские авиакомпании смогут оплачивать контракты в рублях.
Сервисы
Роскомнадзор уведомил ресурс «Яндекс.Музыка» о необходимости удалить подкасты BBC по требованию Генпрокуратуры.
Россияне подали коллективный иск против Netflix из-за приостановки работы в стране — они требуют 60 млн рублей. Истцы также просят суд обязать онлайн-кинотеатр возобновить полноценную работу в России.
«Сбер» сообщил, что бесконтактная оплата картами «Мир» со смартфона через SberPay недоступна. Это решение технического партнёра. Теперь из возможных вариантов бесконтактной оплаты остались Mir Pay или Samsung Pay.
Реакция бизнеса и правительства
Попавшие под западные санкции российские банки активно разрабатывают мобильные версии своих сайтов. Это станет ответом на блокировки мобильных приложений для смартфонов в продуктах Apple на iOS, рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты и участники рынка.
Минпромторг предупредил о риске дефицита литиевого сырья в России из-за ухода крупнейших поставщиков — Чили и Аргентины. Оно используется при производстве аккумуляторов.
Новые санкции ЕС усугубят проблемы автозаводов России: под запрет на поставки попали лакокрасочные материалы (ЛКМ). По различным оценкам, на европейские краски и пигменты приходится не менее 50% российского рынка.
Падение контейнерооборота в морских портах северо-западного бассейна России в мае может составить 95%, если на рынок не зайдут новые морские перевозчики, сообщил гендиректор группы «Дело» Дмитрий Паньков.
Дефицит мелованной бумаги, используемой для печати высококачественных книг, из-за санкций Евросоюза составит 40% от потребляемого в России объема, ожидают в Минцифры. Книжной индустрии придётся использовать отечественные сорта офсетной бумаги либо замещать дефицит, переориентировавшись на импорт из других регионов, прежде всего Китая.
«Коммерсантъ» пишет, что к нехватке бумаги прибавится дефицит полиграфических красок, которые в основном импортировались из ЕС.
К концу 2022 года доля свободных площадей в дорогих офисах Москвы может вырасти в 1,5–2 раза, прогнозирует Knight Frank. Это произойдет из-за ухода с рынка западных компаний и оптимизации затрат оставшихся работодателей.
Крупнейший нефтетрейдер Vitol Group прекратит торговлю нефтью из России к концу 2022 года.
Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ банки начали снижать ставки по потребительским кредитам. Но, как пишет «Коммерсантъ», это вряд ли приведёт к росту рынка: банки ужесточают требования к клиентам в условиях экономической и политической неопределённости, а россияне не готовы брать займы даже по новым ставкам, ожидая их дальнейшего снижения.
Иностранные онлайн-магазины стали блокировать платежи по выпущенным в России картам UnionPay.
Бизнес попросил об упрощении операций с валютной выручкой для экспортёров. В частности, получить возможность зачислять выручку по экспортным контрактам не только в те банки, в которых контракт был поставлен на учёт, и ограничить маржу банков, пишет Forbes.
По данным Bloomberg, китайские компании в марте экспортировали в Россию на 7,7% меньше чем годом ранее — на $3,8 млрд. Это самый низкий показатель с мая 2020 года, тогда поставки пострадали из-за пандемии коронавируса. Экспорт из Китая в другие страны вырос, что, как пишет издание, может говорить, что местные компании осторожно торгуют с Россией.
Gulf Investments Ltd вышла из состава акционеров «Детского мира», пишет ТАСС.
Госкорпорация «Роскосмос» реорганизовала совместное с британской OneWeb предприятие в компанию — оператора спутниковой программы «Сфера».
Кинокомпания A24 решила приостановить прокат своих фильмов в России. Последним на данный момент релизом студии стала картина «Всё везде и сразу».
S&P понизило и отозвало рейтинги Evraz, X5 Retail, «Яндекса», Borets и Eurasia Drilling из-за введения ЕС запрета на рейтинговые действия в отношении России и её эмитентов.
Итальянский производитель кофе Lavazza объявил о прекращении работы в России. Это связано «с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставок продукции на рынок».
Британский владелец Durex, Contex и «Нурофена» передаст права на свой бизнес в России. Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.
«Сбер» перевёл иностранные бумаги клиентов другим брокерам из-за попадания под блокирующие санкции США. Банк предупредит клиентов о новом брокере до 26 апреля.
События предыдущего дня, 12 апреля — здесь.
Звук запустил функционал прямой доставки музыкальных релизов, чтобы сохранить артистам возможность эффективно монетизировать свое творчество. Инструмент создан в рамках проекта Студио и не имеет аналогов на российском рынке.
Истцы также просят суд обязать онлайн-кинотеатр возобновить полноценную работу в России.
Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.
Цукерберг рассчитывает, что пользователи смогут общаться с голограммами собеседников и управлять устройствами без рук. Сотрудники сомневаются, что это произойдёт так скоро.
АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для одного из крупнейших сервисов курьерской доставки Dostavista. Голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox, автоматизировал инструктаж курьеров, подключенных к услуге доставки товаров с наложенным платежом в 15 городах России.
Онлайн-кинотеатр на втором месте по выручке среди конкурентов — после ivi.
Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.
А также вспомнили, как компания недавно осуждала 30-процентный «налог на App Store» от Apple.
А не грустить нам от новостей, поможет котик
Кот, кажется, тоже в офигении. ;) Увидел цены на свой корм.
Лайки накручиваешь? Даже не пытайся
Да уж. Котёнок офигел, что Purina One для котят, производящийся в Калужской области, после начала "спецоперации" стал стоить в 2-3 раза дороже.
Ну вот и поприветствуем сверхдорогие книги на привычной белой бумаге и просто дорогие на серой и рыхлой (на такой в 90-е печатали практически всё).
Без всякого сарказма - у меня в голове не укладывается, как целая страна, огромная, с населением, пусть невеликим, но достаточно многочисленным, может не суметь производить кислоты для отбеливания бумаги, пигменты для красок и т.п., при этом прекрасно справляясь танко-, ракето- и самолётостроением (не гражданским самолёто-)? Нонсенс какой-то.
Вообще про военную промышленность я б так не сказал. На неё выделяются миллиарды, а солдаты воют на технике прошлого века.
Т 72/90 - взрывоопасный автомат заряжания, нет вышибных панелей, уязвимый бак справа над гусеницей.
БМП 2 - слабое бронирование, тесная.
БМП 3 - слабое бронирование, взрывоопасная, не удобный выход десанта.
Бтр 82 - слабое бронирование, тесный, не удобный выход десанта.
Во всей этой технике так же отсталая электроника и система управления огнём.
Это всё не боеспособно в 22 веке. Всякие бумеранги, арматы, курганцы только на параде.
Потому что стране нужно перестать постоянно воевать со всеми... Раз в 5 лет с кем то воюет, вот и приоритеты...
Ну, не получается как-то гордиться самой чистой бумагой, только гиперскоростные ракеты подходят.
Это называется разделение труда, если вместо мировой кооперации все делать самим, то уровень производительности труда упадет до уровня СССР, т.е. до плинтуса, просто потому, что масштаб будет не соизмерим с мировым.
Глобализацию поддерживают все страны именно поэтому, все получают от нее преимущество.
Без всякого сарказма - у меня в голове не укладывается
А что, собственно, странного? Импорт всегда проще производства.
может не суметь производить кислоты для отбеливания бумаги, пигменты для красок
Опять же почему «не суметь»? Всей текущей кутерьме полтора месяца, думаете за это время кто-то мог успеть поднять внутреннее производство?
Я понимаю, что сейчас модно «ржать» над проблемами с бумагой и прочей мелочевкой, но к чему это? Есть ведь действительно серьезные проблемы.
танко-, ракето- и военное самолетостроение не массовые продукты, кто знает так ли прекрасно с ними справляются на самом деле. по телевизору много чего говорят. да и многие образцы военной техники созданы еще в советское время, а информации о том, что создано за последние 30 лет даже по телевизору негусто
Скажу про свою нишу, стоимость завода несколько млрд, оборот 1 млрд, чистая прибыль около 100 млн. Качество, как и цена, процентов на 15-20 ниже импорта. Импорт везут в основном контрабасом и значительно конкурировать с ним по цене невозможно. Окупаемость больше 10 лет. Особого смысла нет с экономическими потрясениями каждые 5 лет. Если бы была четкая и работающая стратегия поддержки производств от государства для страховки от рисков и отсутствие контрабанды, возможно был бы смысл. Но это никому не нужно.
ну раньше не нужно было, сейчас нужда появилась значит и создатут производство
Мало кто, наверное, имеет полностью закрытое самообеспечение, Северная Корея? Потому что в современном мире сильная взаимоинтеграция, а производится для себя внутри только то, что выгодно с экономической точки зрения.
Так зачем условно создавать с нуля производство компьютеров, когда доступными их делают комплектующие из разных стран?
А что в этом плохого?
Ну, только если ты не хочешь просто жить, развиваться, заниматься наукой и ислледованиями, делать жизнь людей в стране лучше, а хочешь быть великим в собственном понимании.
Тогда, конечно, нужно всё уметь делать самостоятельно. Как можешь и из того, что есть под рукой.
Но это немножко отличается от современного мира.
А зачем всё одной стране производить? В мире процветают страны, которые встроены в мировую экономику. Выгоднее производить что-то одно, чем всё подряд.
Как бы вся военная мощь России - которая раздавит врагов с Украины за 2-3 дня.... Уже не может этого сделать более 49 дней...
А, до сих пор, непонятный обстрел нефтебазы в Белгороде - вообще даёт повод усомниться в обороноспособности России (по словам России достаточно на низкой высоте пролететь и разбомбить кого угодно)...
Прикинь, сидишь ты такой на 9 мая перед телеком, весь такой за страну гордишься, молодец удалец. А там по ящику тебе парад белой бумаги и краски цветной показывают. Представляешь свое недоумение? Ныть ведь будешь, мол на что твои налоги уходят.
Ракетостроение в России жиждется на советском фундаменте, и единственная российская РН Ангара откровенно неоптимальна и неконкурентоспособна, хотя использует хорошие двигатели.
Что творится с военными самолётами? Военно-транспортная авиация в аховом положении. Ил-112 провальный и не только из-за двигателей, Ил-76 неоптимален по кабине, но и их производство в Ульяновске так толком и не наладили до сих пор. Ан-124 - артефакт империи, их только беречь, новые построить нереально.
Су-57 делают в час по чайной ложке. Может, и к лучшему. Двигателей к ним до сих пор нет.
Пресс-релизы нашей промышленности привычно начинаются с "не имеющий аналогов", и это давно не смешно.
Какие к чёртовой матери книги в 21 веке? Хватит убивать деревья ради макулатуры, даёшь цифру!
Ну из оптимизма. Будет новое производство и новые рабочие места, все меняется.
Не справляется, вся техника - советская
В этом же смысл глобализации - ни одна страна не производств всего и сразу, а импортирует необходимое, если своего производства нету.
Сейчас конечно очевидно, что эта система оказалась уязвимой , как и резервная мировая валюта. И вероятно, последствия этих прецедентов запустят определенные изменения в мире.
поприветствуем сверхдорогие книги на привычной белой бумаге и просто дорогие на серой и рыхлой (на такой в 90-е печатали практически всё).
к счастью большинство печатаемых книг и надо печатать на серой и рыхлой, чтобы быстрее разложились. Может это наш шанс перейти на безбумажный обмен информацией?
Ну может это поспособствует развитию электронных книг?
Чтобы производить танки нужна калька, а не белая бумага
при этом прекрасно справляясь танко-, ракето- и самолётостроением
меньше пропагандаТВ смотрите, танчики строят только на бумаге, демонстрировать товар в работе не надо, бабло разворовывается.
Потому, что не производи и не собирай всё равно получается танк. Дальше уже просто лень дорабатыват напильником.))
Ну там же как - свое производить долго и невыгодно + есть риск что отнимут. А так - купил,переработал и быстро продал.
Главное - быстро.
Ладно книги, плохо, что не могут из-за дефицита бумаги документы сделать (задержки с выдачей загранников), а еще, подозреваю, что не просто так Гознак решил новые деньги выпустить, вероятно и деньги печатали на импортной бумаге или импортными красками. Короче, с бумагой вышло нехорошо, конечно. Хотя, это могут быстро исправить, освоив выпуск нужной химии.
может не суметь производить кислоты для отбеливания бумаги, пигменты для красок и т.п., при этом прекрасно справляясь танко-, ракето- и самолётостроением (не гражданским самолёто-)? Нонсенс какой-то.
А кто сказал что не умеет то? Просто не было необходимости потмоу что покупать проще.
Сейчас как петух клюнул начнут производить
Согласна. Также удивляюсь, что у нас то оказывается простые вещи не производят
Может делать и бумагу, и пигменты.
Просто, когда задача не стояла, покупали где дешевле. Капитализм же.
Сейчас если поляна освободилась, то ее кто-нить и займет.
Прекрасно справляясь? На чем основано ваше мнение?
Наследие СССР с перекосом в сторону ВПК, а легкая промышленность в условиях рыночной экономики по модели заимствования. В итоге мы имеем то , что мы имеем...
Да, выход из мировой интеграции происходит намного быстрее, чем вход.
Ну так падать гораздо легче, чем подниматься)
"Вылет"
Прямо поле непаханное... Начиная бумагой, заканчивая краской. Удачи, в импортозамещении...
Что за страна, что за управленцы у власти,пздц... Ведь даже школьнику, придёт в голову мысль - что занимаясь спецоперациями, обрубят всё. Какова была подготовка, чем они занимались - не ясно. Но на совещаниях сидели с умными лицами и говорили - "мы ко всему подготовились, сложностей не предвидется". А на деле, мы получаем как обычно. Что не день, то очередное дно пробито.
Главное плакат с мотивирующей цитатой повесить. Всё предусмотрено, все решения приняты. Кто не согласен — тот дискредитирует органы власти в военное время. Простите, в спецоперационное.
План по импортозамещению у них такой же
Судя по развитию событий и ответные реакции, никакого плана кроме как «да будет все как в 2014» у них и не было, сейчас все что происходит это импровизация а не план
Ну объективно, прям весь импорт своими производствами крайне сложно перекрыть, ещё никто в мире не справился с этой задачей.
А вот социально-критичные сферы попытались перекрыть.
Из очевидного, например, выданные банковские карточки не превратились в тыкву, только потому что за пару лет до этого визу и мастеркард обязали гонять весь свой процессинг через мир. В общем то как и создали СПФС и сам МИР.
Продовольственную сферу перекрыли.
Сферы вроде авиастроения и производства электроники начали пилить, но так и не решили проблему сом своей компонентной базой.
Китай, Китай, Китай... Надеюсь, братья-китайцы не будут ставить наценку больше 35%, по братски.
Надеюсь теперь до всей ватки дойдёт, что никакой Китай, никакая Индия и Пакистан их поддерживать вопреки своим интересам не будет. Специально в цифрах: раша - 2 процента мирового ввп, США - 14. Тут не нужно быть гением, чтобы подсчитать с кем дружить.
Чисто по-братски, дай бог, чтоб накрутили х1.5-2.5, а не в 4-5 раз или даже больше.
Русский брат страдай, я кушай 2 миска риса вместо одной
没有私人兄弟，只有生意
你的社会评价是多少？
Про реальный курс смешнее всего в комментах. Спор геополитиков, макроэкономистов и великих стратегов.
Гораздо больнее читать нытьё. Нежные мамкины стартаперы и it бизнесмены не вынесут пропажу белой бумаги (вы вообще давно бумажную книгу в руках держали?)
Миллениалы, которые про патриотизм что-то слышали из мемасиков и слабо понимают почему всё это творится и зачем.
Зато есть повод обосрать всех и вся, создать социальную дистанцию, посеять панику. Это так продуктивно. Поможет пережить непростые времена.
Иногда ощущение, что тут переписка вечно недовольных таксистов, которые знают, как управлять страной, а таксуют так, для души....
Не таксист, но недоволен. Чему радоваться то? 24 февраля Россия откатилась на пару десятелетий назад. Что экономически, что в плане перспектив. Сидеть и радоваться этому - это удел терпил.
Правильно. Куда продуктивнее — игнорировать проблемы, бояться требовать от власти отвечать за свои действия, и молча терпеть.
Да совсем офигели! Сидят, наслаждаются благами цивилизации , капитализма и 21 века. Вообще забыли, что нужно все время бояться всех вокруг, греметь оружием и держать весь мир в страхе ядерного апокалипсиса.
Приятно читать ваши комментарии-спокойно,без нытья,без "всёпропалооооо"
Вот смотрите. Мне каждый месяц приходит платёжка на капремонт. Я давным-давно дал им свой имейл и на этот имейл электронная версия приходит тоже. Отказаться от бумажной нельзя, и её изготовление и доставка стоит 11 рублей. Вы представляете, какой это объём доходов и сколько людей получают зарплату с этих денег? И куда их девать, если всем будут отправляться только электронные платёжки?
Выпускаешь карту UnionPay за 15000, а она не работает ))
Едешь в Казахстан открывать тамошнюю Visa неподсанционную за 30000.
она и не работала никогда и нигде. Пустышка, зато кто-то наварился. С нее только снимать удавалось за рубежом
Толку то от вашего сниженного курса доллара? 😆 В мире то все товары покупают по другому курсу 🤦🏼♀️
От этого инфляция никуда не денется.
По какому?
Лучше расскажите, что у кого в его сфере происходит?
Вот туризм например в своей прямой линии на кардиограмме сделал маленький пинг)
Внутренний туризм будет взлетать.
В айти все спокойно. Как работали на запад, так и продолжаем. Сложности возникли с оплатой, но они решаются минимум тремя разными способами, у всех по разному. Бизнесу голубого пофиг на то, русский ты или нет, нанимают как и раньше)
Торговля металлопрокатом - 30-50‰, частное домостроение - 50%, ждём май, традиционное начало строительного сезона, посмотрим. Грузоперевозки - 50‰. От цен и отсутствия необходимых для работы компонентов в ахуе все знакомые, которые чем то занимаются.
Мелкая стройка у товарища легла совсем. Демонтаж строений туда же. Автомойки при дилерских центрах - 50‰.
Кузовной ремонт запчастей нет везите свои.
У меня, в массаже и реабилитации - всё, в принципе, неплохо. Клиентов даже добавилось, но вопрос в том, что чисто физически всех взять не можем, а с кадрами - огромная проблема. Вообще, мой совет тем, у кого сейчас дети в процессе выбора профессии - смотрите не только в сторону it, но и в сторону медицины тоже
В общепите задержки с поставками продуктов, а то и вовсе не отгружают из-за заключённых контрактов по старому курсу(
А ещё ушел Poster, она из крутых по для автоматизации кафе и ресторанов.
Попавшие под европейские санкции российские бизнесмены смогут до 9 октября 2022 года продать права собственности на зарегистрированные в ЕС компании. Такой пункт Евросоюз ввёл в регламент о новых санкциях в отношении России. Сделка должна быть денежной, а поступления от такой транзакции заморожены.
Лол. Ни денег, ни компании. Красиво устроились.
Пираты европейские. Так и за газ хотели расплачиваться, брать и ложить на замороженный ,отморозки
ну почему , деньги как бы есть , но их нет. многоходовочка.
Ну, их компании хотя бы не отжали за просто так...
Вот вы все недалекие... Все о мирском... о бумаге, о литии, о каких-то там карточках... надо думать масштабнее! "Россия возобновит лунную программу. Речь идет о межпланетной станции «Луна-25», запуск планируется с космодрома «Восточный», точная дата неизвестна". Вот, что по настоящему важно! Вот, что вытащит страну из кризиса! (Сарказм)
А по факту - в космонавтике мы отброшены к технологиям 80х годов.
Я бы очень хотел посмотреть, как Рогозин (без зуба) с "Луной-25" подмышкой стартует с батута.
"Попавшие под европейские санкции российские бизнесмены смогут до 9 октября 2022 года продать права собственности на зарегистрированные в ЕС компании. Такой пункт Евросоюз ввёл в регламент о новых санкциях в отношении России. Сделка должна быть денежной, а поступления от такой транзакции заморожены."
Просто офигеть.. слов приличных нет.. извиняюсь, а нам так же можно. То есть давайте продавайте бизнес, но деньги мы вам не отдадим. Или это другое..
Можно, конечно. Даже лучше можно. Можно, например, самолёты отжать за просто так. Или постойте...
Самое смешное что граждане свалившие в "цивилизованные" европейские страны не понимают что при таком неприкрытом бандитизме завтра им там может прилететь что угодно.
Русский? Плати за квартиру в 5 раз больше! Ограбили, сломал руку, горит дом? Услуги не оказываем, даже за деньги. Санкции, сам понимаешь.
Спрошу и здесь: почему не указана причина ухода поставщиков литиевого сырья? Неужели и южноамериканские страны тоже присоединились к санкциям?
Южной Америке пофиг скорей всего, у них там такие конфликты перманентно. Читал что проблема в доставке и логистике, также оплате в валюте.
Большинство компаний прекращает деятельность и поставки не из-за прямых санкций, а из-за вставшей логистики и движения средств.
Тот же мак - яркий пример
«Коммерсантъ» пишет, что к нехватке бумаги прибавится дефицит полиграфических красок, которые в основном импортировались из ЕС.
У меня тупой вопрос - а у нас вообще что-то осталось из полного цикла производства?!
Навоз. Полный цикл. Отечественные производители.
Лопаты делают, вроде
UnionPay продержалась совсем немного и запреты будут рости в прогрессии.
По номеру кредитки можно понять в какой стране и каким банком она выпущена, а далее все дело техники, в большинстве стран карта не будет работать тк будет видно что она выпущена в России.
Остался один рабочий способ только - уже в сша его делают: это выпуск допкарты на человека который живет в сша и эта допкарта отдаётся человеку в России который дальше ее использует. Берут за это от $100 + залог в сумме кредитного лимита.
А что, никого не смущает то, что по правилам международных платежных систем банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска? По идее, сам UnionPay имеет полное право "наехать" на отказавший в обслуживании банк-эквайер и выиграть дело в судах.
Зачем так далеко, народ в Казахстане оформляет карты
Есть способы гораздо проще. Открыть виртуальную визу и спокойно пользоваться.
выпуск допкарты на человека который живет в сша и эта допкарта отдаётся человеку в России
это пока какой-нибудь Palantir на эту схему не нацелят. потом будет достаточно понижением кредитного рейтинга пригрозить и фсё. но как временная мера вполне ок.
А зачем выпускать кредитную карту? Или там дебетовых карт нет?
До туалетной бумаги надеюсь не дойдет дефицит?
Комментарий удален модератором
Можно подмыв установить в туалете, сэкономите ))))
Раньше я сомневался, что у власти могут быть безмозглые.
Сейчас все сомнениями отпали
Долго же до вас доходило.
Андрей, не расстраивайся. Вернули плашку. Вот.
О, ну крутяк тогда, а то драматизма не хватало)
рад что не отдал 50к за юнион-пей
Интересно. Какова реальная стоимость доллара ?
За 90-92 рубля можно купить 1 наличный USD.
Около 100 наверное
Вопрос из серии:
"интересно, какая реальная стоимость часа работы программиста. Уж никак не $30-50-100/час. Клавиши ведь нажимать в 50 раз легче, чем полы мыть. Поэтому, час работы программиста должен быть равен $0.5"
Реальная стоимость доллара, такая сколько за него готовы платить на рынке. Не?
А чё страшную в красной рамке закреплённую плашку убрали, в ктр были события? Теперь уже не так драматично, обыденно как-то(
Гальюнион Пэй всё?
Смылись, ну или слились)
все в поля
Недавно перевыпускала карту в банке одном известном,так они меня и предложением взять кредит на 900 тысяч всего-то под 19% соблазняли и оповещения постоянные в приложении о кредитках и прочих кредитных радостях.Что-то я не заметила снижения их активности
Про падение контейнерного оборота на 95%-хрень какая то,в Мурманске и Архангельске 100 процентов перевалки-насыпные и наливные грузы,чему тут падать контейнерам?
Разве только Питер
Одна надежда на китайцев
Штош
супер круть
Карты unionpay уже в магазинах в грузии не принимают
Итальянский производитель кофе Lavazza объявил о прекращении работы в России.
По ссылке что-то нет ничего ни про какой уход. Ссылка точно верная? Там как бы и название намекает /lavazza-group-2021-results.html
Вы наверное это хотели добавить https://www.lavazzagroup.com/en/our-stories/news-and-media/ukrainian-emergency-our-contribution.html
Но это было 10-03-2022.
Профессионализм приостановил что ли у вас работу?))
у вас что приостоновила работу, что не можете открыть pdf в котором
Lavazza has decided to suspend all activities in Russia and, due to force majeure and the impossibility of supplying our products to the market, has also been forced to temporarily halt distribution in Ukraine
Итальянский производитель кофе Lavazza объявил о прекращении работы в России.
(сидит орет. молча. матом)
⚽️EA полностью удалил из FIFA 22 российские клубы и сборную
Пользователи не смогут выбирать команды ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Также из игры будет удалён стадион «Открытие Арена».
И это тоже расстраивает
Да вообще все похеру. Пойду картохи накопаю и сварю.
Главное чтобы твою картоху кто-то другой не накопал, как это не так давно и было.
Нафиг этот Durex
Молодцы ребята
Прочитал коменты выше. Охренел от уровня дискуссии. Производить бумагу или импортировать. Притом, производить надо, потому что надо, а не в результате продуманной экономической политики. Ну и стоны, связанные с производством в частности и реальным сектором в целом.
А думать надо на перспективу. В основе любой успешной экономики лежит качественное образование и его производная - грамотная экономическая политика.
Качественное образование - это не про деньги или методики, это социальная категория, определяющая цивилизационный уровень общества.
Качественное образование в России, какое должно быть?
Ответ прост. При текущем подходе, никакого и никогда. А вот когда общество поймет почему (подсказка, в верификации и валидации знаний не должно быть потенциальной административной ренты, равно как выноса за скобки оценки качества работы поставщика услуги), тогда лет за 20-30 всё изменится. А пока просто офигеваешь от наглости некоторых представителей сферы образования, которым не нравится определение "образовательная услуга".
Жесть
пусть возрадуются теперь товарищи , которые на прямой линии с Путиным жаловались на работодателей и он к ним оправлял гонцов в виде проверяющих. по итогам директора по тюрмам , а предприятия под снос. теперь как выяснилось особо уже и не пожалуешься .
Если представить наших оппонентов, как демократическую партию продвигающую свою политическую программу, а нашу страну и Белоруссию, как другую политическую партию у власти. То почему Я, как избиратель должен на выборах сделать свой выбор в пользу тех, кто пытается сделать мою жизнь хуже?!
Если представить всё так, то окажется, что хуже вашу жизнь делают все. Да и права голоса просрано