Иностранные онлайн-магазины стали блокировать платежи по выпущенным в России UnionPay Статьи редакции
Китайская платёжная система должна была заменить Visa и Mastercard — их карты, выпущенные в России, перестали работать за границей.
- Спрос на карты UnionPay в России остаётся ажиотажным: до приостановки работы Visa и Mastercard объём эмиссии таких карт в стране оценивался в 50 тысяч штук, сейчас речь идёт о 500 тысяч штук. При этом большое количество из них виртуальные — для оплаты товаров и услуг в интернете, пишет «Коммерсантъ».
- Но пользователи в соцсетях и на профильных форумах жалуются, что свои задачи карта не всегда выполняет: оплатить товары в интернете ей часто не удаётся. Банки наличие проблемы не афишируют, но в колл-центрах, которые обзвонил «Ъ», не стали скрывать, что невозможность оплаты — распространенное явление. На официальные запросы российские банки, выпускающие UnionPay, не ответили.
- По словам банкиров, с которыми поговорил «Ъ», проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые решили просто не обслуживать россиян. Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от платёжной системы, пояснил один из источников.
- Вместо того, чтобы разбираться, под санкциями выпустивший карту банк или нет, магазины просто предпочитают заблокировать всю страну, считают опрошенные «Ъ» эксперты. Но по правилам платёжных систем банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.
- Повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay, полагают эксперты. В китайской компании не ответили на запрос.
Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.
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Лол, карты за 16к оказались бесполезным куском пластика.
Почему бесполезным? Китайские и российские банки денежку заработали, очень даже полезные.
с самого начала так-то было известно, что CUP int мало для чего годен. весьма странно что некоторые решили что оно то же самое просто буквы другие.
У меня бесплатная цифровая от ГПБ.
Всё идёт по плану
Друзья на века. Как же прав был Александр 3, когда сказал, что у России только два союзника: табакерка и залп Авроры
Мне кажется лучше подойдут слова Конфуция:
Горожанина спасает земля,
Путника спасет карта...Если конечно это не карта UnionPay
Он такого не говорил
Он сказал, что у России только два союзника: Царь Леонид и мандалорцы. И это был Александр 4.
У России два врага — чернослив и курага
Некоторые наши китайские партнеры такие «партнеры».
Двоечник, при Александре 3 "Аврора" даже не была заложена на верфи... Учи историю, прежде чем ляпы свои опубликовывать
Согласен
табуретка и грузины
Он не так говорил. Два главных союзника: цитата Бодрова и вопрос про 8 лет
Дело в магазинах же
"Пусть блокирывают, это агония запада. Они еще не знают что эпоха доррала подходит к концу!!11 Передел мира! 11 Новые правила игры и многоходовка! 11 Осталось немного потерпеть!! 11"
Писал коммент с таким лицом?
А может и да, мир всегда менялся... только потерпеть надо лет 100, в этом загвоздка.
Я до сих пор ржу с ваших всех комментариев тут и самой статьей)
UnionPay это устраивает, молчат в тряпочку?)
Зачем им сориться со всем миром, ради кучки неплатежеспособных отщепенцев-дикарей с ядерными боеголовками?
Китай все устраивает, ему главное, чтобы США и Россия не помирились.
Китайский дракон хранит молчание
На каждую новую карту Union Pay, выпущенных в российских банках, найдется своя санкция, быстро перекрывающая кислород.
Вот так вот, закажешь в Газпромбанке такую карту, за 15 тысяч между прочим, получишь её, захочешь оплатить товар в зарубежном интернет магазине, ведь у тебя китайская ЮнионПэй, а она легально работает, и банк твой не под санкциями.
И тут вдруг ты понимаешь, что зря потратил 15 тысяч на карту, у которой теперь как выясняется, функционала не больше, чем у бесплатной карты Мир от Сбера.
Обычные риски жизни в России.
На самом деле карты union pay и до этого не оч то работали сами по себе без каких либо санкций. Просто перед тем как бежать и заряжать в неё 15шку достаточно просто погуглить.
+++, три года назад знакомая выпустила в российском банке такую карту для поездки в Китай, ни одну транзакцию провести не смогла, отказы были либо со стороны эквайера, либо ПС, но до процессинга нашего эмитента ни одна авторизация так и не долетела.
Просто не смог найти места где бы заработала российская unionpay
Ехать с такой заграницу - как ставить все деньги на номер рулетки
Всё ещё хуже. Я не смог найти места где расплатиться китайской unionpay выпущенной в Гонконге. Все магазины в Риге обошел и такого места не нашёл.
Купил с помощью виртуальной UnionPay Почта-банка prepaid worldwide eSIM из Гонконга:
https://www.three.com.hk/prepaid/DIY/en/offer/travel
Для Китая, Россия в плане экономике это меньше 1 процента, Они не будут терять под 50 процентов ради 1. Уже почти все Американские санкции работают и из Китая. Через 3-4 месяца если не будет ядерной войны от России (прежней) очень мало что останется
А почему Китай потеряет эти 50%, если будет сотрудничать ещё и с 1%?
Штаты могут просто взять и отказаться от производственных мощностей и импорта из Китая?
Эксперты, экономисты и политологи не знают, что будет через месяц, а Евгений даёт прогнозы на 3-4 месяца вперёд.
И где Китай купит нефть? Американскими Айфонами топиться будет ?
Финкэбаутит
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"...Но по правилам платёжных систем банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска." Сомнительное высказывание.
Давно, ещё до всех событий, многие иностранные продавцы, делали это. И сейчас будут делать.
Цель санкций отрезать россиян от мира. Любые лазейки будут прикрываться постепенно. Единственное решение это смена резиденства.
ага расскажи это тем гражданам с внж в Германии, Австрии и других странах ЕС где им заблокировали карты и счета только за то что они русские. :))
Нет хуже врагов, чем друзья... Может кто так уже сказал, звучит как цитата.
Нашел источник смысла: "Нет хуже врагов, чем бывшие друзья". Р.Желязны "Хроники Амбера".
Но, это про бывших друзей, на данный момент КНР не бывший, он как бы друг (всё ещё).
Нет хуже врагов, чем Бодров и ВВП
Я просто грустно посмеюсь в этом комменте.
А нафига тратить 15К на пластик для онлайн покупок, если есть виртуалки за бесплатно?
Заказывал бесплатную виртуальную карту от Почта Банка.
Сначало обплевался от открытия, т.к чтобы ее выпустить нужно быть клиентом банка и открыть счет по которому есть овердрафт, поэтому договор кредитный и влияет на кредитную историю.
Карта не появлялась несколько дней в приложении, пока не накатал отзыв на banki.ru, т.к. по телефону сказали, что у меня неактуальная версия приложения (последняя) и рассматривать обращение будут неделю.
Лимит на снятие у нее 50к рублей/месяц, плюс зависания денег и скрытые комиссии.
Потом когда понял, что карта нигде не работает, обплевался еще и от закрытия и отзыва персональных данных.
Их чат это просто персональный сорт г..на, где никто ничего не знает, воздействовать удавалось только через отзывы на banki.ru, поэтому об оперативном решении проблем можно забыть.
Вообщем экспириенс конечно был тот еще.
Это было известно ещё месяц назад. В чем новость?
Зажрались...
Им деньги пихают, а они носом вертят... ))
При чем тут unioun pay и Китай? Многие западные компании на хайп истерии просто забанили любые операции с РФ не важно какими банками. У нас к примеру бизнес revolut и мы не может выбрать Россию как цель перевода денежных средств.
Оформляйте карту в Сербии и всё работает.
Да что Сербия. Если я правильно понимаю, карты белорусских банков не под санкциями спокойно работают как раньше. Если кто-то из Беларусов сможет подтвердить и написать могут ли россияне оформить там карты, было бы круто
В принципе вся Россия могла бы в Сербию переехать. Вроде как там россиян любят
Union pay только на снятие денег в Европе итд причём в определённых сетях банкоматов. На оплату расчитывать не советую.
А если карта рублевая, РСХБ ещё и курс потом пересчитывает, дня через 3, снимаешь по одному курсу, а потом тебя загоняют в минус, причём это даже в операциях не видно.
У меня виртуалка UP никогда и нигде не работала за пределами РФ. Полная бесполезности хрень
На самом деле, это штатный режим работы юнионпей, все знакомые что жили в Китае, всегда имели русские визы мастеркарды, потому что ссаным юнионом оплаты проходили через раз
Ещё раз ахаха, китаедрочеры))
Это просто праздник какой-то
Пока выпуск иностранной карты еще остается вариантом. Иниересно есть ли лазейки потоп и их блокирнуть
if citizenship = rus:
block
else:
go ahead
Я сделал карту в одной из стран бывшего СССР, но она изначально калеченная - не работает за пределами этой страны. В интернете платежи не проходят. Банк говорит что такое распопяжение - без подробностей кто распорядился и в отношении кого. Видимо, банк перестраховывается.
Пощадите псину, ее просто без остановки бьют.
""магазины просто предпочитают заблокировать всю страну
Нет желания разбираться и блокируют на всякий новый случай санкций.
онлайн-магазины стали блокировать платежи
в смысле стали?
тут все время писали, что карты UP от наших банков в интернете не работают
С самого начала было очевидно, что именно этим всё и закончится. Лучше бы потратили немного больше времени и открыли банковский счёт в Казахстане, вместо того чтобы вестись на очередной лоховской развод от наших банков.
У @Тинькофф есть кобейджинговая карта Мир с ПС Union Pay?
Мы работаем над этим. Как только все будет готово, мы сразу расскажем об этом)
Уроды
Во дают..
Да уже понятно, что все публичные и массовые способы обхода платежей и использование санкционных сервисов через различные лайфхаки будут существовать не долго.
Так сколько иностранных магазинов заблокировали карты? И что это за магазины?
Не грузит!
Господа, давайте включим свет и определимся))) а как собственно конверт рубль в доллар по карте работает, если конверта нет?) Типа кеш доллары кладешь на счет и платишь (как видим - не платишь)))? неврубэ часнговоря))
Эх.. Я так и не дошёл до Почта банка, там она вроде бесплатная. Теперь уже наверное и смысла нет 😉
нет смысла. я сходил, благо отделение ПР и ПБ в соседнем доме. На cgtrader внизу написано uniopay. При вводе карты номер определяется как мастеркарта, при попытке оплаты ошибка.
Жаль…
Unionpay принимают на китайском Таобао? )
Вроде нет...по моему тут где-то писал народ что ни на Али ни на Тао не работает.
А я немного не понял, допустим банк под санкциями, но выпустил карту UnionPay. Ну и как я ей расплачусь если магазин имеет физический счёт в банке/стране которая поддерживает санкции. Ведь сам перевод денег потом, после блокировки, будет невозможен, те физически транзакция не выйдет, даже если бы магазин захотел.
Или я не прав?
Нам не страшен серый волк, серый волк....