Финансы
Покойный Макс

Иностранные онлайн-магазины стали блокировать платежи по выпущенным в России UnionPay Статьи редакции

Китайская платёжная система должна была заменить Visa и Mastercard — их карты, выпущенные в России, перестали работать за границей.

  • Спрос на карты UnionPay в России остаётся ажиотажным: до приостановки работы Visa и Mastercard объём эмиссии таких карт в стране оценивался в 50 тысяч штук, сейчас речь идёт о 500 тысяч штук. При этом большое количество из них виртуальные — для оплаты товаров и услуг в интернете, пишет «Коммерсантъ».
  • Но пользователи в соцсетях и на профильных форумах жалуются, что свои задачи карта не всегда выполняет: оплатить товары в интернете ей часто не удаётся. Банки наличие проблемы не афишируют, но в колл-центрах, которые обзвонил «Ъ», не стали скрывать, что невозможность оплаты — распространенное явление. На официальные запросы российские банки, выпускающие UnionPay, не ответили.
  • По словам банкиров, с которыми поговорил «Ъ», проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые решили просто не обслуживать россиян. Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от платёжной системы, пояснил один из источников.
  • Вместо того, чтобы разбираться, под санкциями выпустивший карту банк или нет, магазины просто предпочитают заблокировать всю страну, считают опрошенные «Ъ» эксперты. Но по правилам платёжных систем банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.
  • Повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay, полагают эксперты. В китайской компании не ответили на запрос.

#новость #unionpay

19 379 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
187 комментариев
Написать комментарий...
Щитпостер на зарплате

Лол, карты за 16к оказались бесполезным куском пластика.

Ответить
Развернуть ветку
SPS Fun

Почему бесполезным? Китайские и российские банки денежку заработали, очень даже полезные.

Ответить
Развернуть ветку
sles

с самого начала так-то было известно, что CUP int мало для чего годен. весьма странно что некоторые решили что оно то же самое просто буквы другие.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Знатный Тролль

У меня бесплатная цифровая от ГПБ.

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Andrei Loukianov

Всё идёт по плану

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Vladislav S

Друзья на века. Как же прав был Александр 3, когда сказал, что у России только два союзника: табакерка и залп Авроры

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Кашин

Мне кажется лучше подойдут слова Конфуция:

Горожанина спасает земля,
Путника спасет карта...Если конечно это не карта UnionPay

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Artem K

Он такого не говорил

Ответить
18 комментариев
Развернуть ветку
Пришелец

Он сказал, что у России только два союзника: Царь Леонид и мандалорцы. И это был Александр 4.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Вадим Омелин

У России два врага — чернослив и курага

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Дроздов

Некоторые наши китайские партнеры такие «партнеры».

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Ильдар Мязитов

Двоечник, при Александре 3 "Аврора" даже не была заложена на верфи... Учи историю, прежде чем ляпы свои опубликовывать

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Евгений Столетов

Согласен

Ответить
Развернуть ветку
badResistor

табуретка и грузины

Ответить
Развернуть ветку
саша кавабанга

Он не так говорил. Два главных союзника: цитата Бодрова и вопрос про 8 лет

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Дело в магазинах же

Ответить
Развернуть ветку
xv svs

"Пусть блокирывают, это агония запада. Они еще не знают что эпоха доррала подходит к концу!!11 Передел мира! 11 Новые правила игры и многоходовка! 11 Осталось немного потерпеть!! 11"

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Петров

Писал коммент с таким лицом?

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Ware Wow

А может и да, мир всегда менялся... только потерпеть надо лет 100, в этом загвоздка.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ефимов

Я до сих пор ржу с ваших всех комментариев тут и самой статьей)

Ответить
Развернуть ветку
Nk

UnionPay это устраивает, молчат в тряпочку?)

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

Зачем им сориться со всем миром, ради кучки неплатежеспособных отщепенцев-дикарей с ядерными боеголовками?

Ответить
11 комментариев
Развернуть ветку
Денис Демидов

Китай все устраивает, ему главное, чтобы США и Россия не помирились.

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Kirill Volkov

Китайский дракон хранит молчание

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Сидор

На каждую новую карту Union Pay, выпущенных в российских банках, найдется своя санкция, быстро перекрывающая кислород.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Мюллер

Вот так вот, закажешь в Газпромбанке такую карту, за 15 тысяч между прочим, получишь её, захочешь оплатить товар в зарубежном интернет магазине, ведь у тебя китайская ЮнионПэй, а она легально работает, и банк твой не под санкциями.

И тут вдруг ты понимаешь, что зря потратил 15 тысяч на карту, у которой теперь как выясняется, функционала не больше, чем у бесплатной карты Мир от Сбера.

Ответить
Развернуть ветку
Petr Petrov

Обычные риски жизни в России.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Sergey Mironov

На самом деле карты union pay и до этого не оч то работали сами по себе без каких либо санкций. Просто перед тем как бежать и заряжать в неё 15шку достаточно просто погуглить.

Ответить
Развернуть ветку
F. K.

+++, три года назад знакомая выпустила в российском банке такую карту для поездки в Китай, ни одну транзакцию провести не смогла, отказы были либо со стороны эквайера, либо ПС, но до процессинга нашего эмитента ни одна авторизация так и не долетела.

Ответить
Развернуть ветку
Семен Смирнов

Просто не смог найти места где бы заработала российская unionpay

Ехать с такой заграницу - как ставить все деньги на номер рулетки

Ответить
Развернуть ветку
Янис

Всё ещё хуже. Я не смог найти места где расплатиться китайской unionpay выпущенной в Гонконге. Все магазины в Риге обошел и такого места не нашёл.

Ответить
8 комментариев
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Купил с помощью виртуальной UnionPay Почта-банка prepaid worldwide eSIM из Гонконга:

https://www.three.com.hk/prepaid/DIY/en/offer/travel

Three.com.hk | DIY Prepaid
Three.com.hk | DIY Prepaid
www.three.com.hk
Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кубата

Для Китая, Россия в плане экономике это меньше 1 процента, Они не будут терять под 50 процентов ради 1. Уже почти все Американские санкции работают и из Китая. Через 3-4 месяца если не будет ядерной войны от России (прежней) очень мало что останется

Ответить
Развернуть ветку
Николай Кузнецов
Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Whoami

А почему Китай потеряет эти 50%, если будет сотрудничать ещё и с 1%?
Штаты могут просто взять и отказаться от производственных мощностей и импорта из Китая?

Эксперты, экономисты и политологи не знают, что будет через месяц, а Евгений даёт прогнозы на 3-4 месяца вперёд.

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
okman

И где Китай купит нефть? Американскими Айфонами топиться будет ?
Финкэбаутит

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Ипполит Волжский
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Сергей

"...Но по правилам платёжных систем банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска." Сомнительное высказывание.
Давно, ещё до всех событий, многие иностранные продавцы, делали это. И сейчас будут делать.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Beloborodov

Цель санкций отрезать россиян от мира. Любые лазейки будут прикрываться постепенно. Единственное решение это смена резиденства.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Маланин

ага расскажи это тем гражданам с внж в Германии, Австрии и других странах ЕС где им заблокировали карты и счета только за то что они русские. :))

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Сафин Айдар

Нет хуже врагов, чем друзья... Может кто так уже сказал, звучит как цитата.

Ответить
Развернуть ветку
Сафин Айдар

Нашел источник смысла: "Нет хуже врагов, чем бывшие друзья". Р.Желязны "Хроники Амбера".

Но, это про бывших друзей, на данный момент КНР не бывший, он как бы друг (всё ещё).

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
саша кавабанга

Нет хуже врагов, чем Бодров и ВВП

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Я просто грустно посмеюсь в этом комменте.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

А нафига тратить 15К на пластик для онлайн покупок, если есть виртуалки за бесплатно?

Ответить
Развернуть ветку
Пыльный кубок

Заказывал бесплатную виртуальную карту от Почта Банка.

Сначало обплевался от открытия, т.к чтобы ее выпустить нужно быть клиентом банка и открыть счет по которому есть овердрафт, поэтому договор кредитный и влияет на кредитную историю.
Карта не появлялась несколько дней в приложении, пока не накатал отзыв на banki.ru, т.к. по телефону сказали, что у меня неактуальная версия приложения (последняя) и рассматривать обращение будут неделю.
Лимит на снятие у нее 50к рублей/месяц, плюс зависания денег и скрытые комиссии.
Потом когда понял, что карта нигде не работает, обплевался еще и от закрытия и отзыва персональных данных.

Их чат это просто персональный сорт г..на, где никто ничего не знает, воздействовать удавалось только через отзывы на banki.ru, поэтому об оперативном решении проблем можно забыть.
Вообщем экспириенс конечно был тот еще.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Nick Night

Это было известно ещё месяц назад. В чем новость?

Ответить
Развернуть ветку
Василий Колодин

Зажрались...
Им деньги пихают, а они носом вертят... ))

Ответить
Развернуть ветку
Andrei

При чем тут unioun pay и Китай? Многие западные компании на хайп истерии просто забанили любые операции с РФ не важно какими банками. У нас к примеру бизнес revolut и мы не может выбрать Россию как цель перевода денежных средств.

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Петрович

Оформляйте карту в Сербии и всё работает.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Vyatkin

Да что Сербия. Если я правильно понимаю, карты белорусских банков не под санкциями спокойно работают как раньше. Если кто-то из Беларусов сможет подтвердить и написать могут ли россияне оформить там карты, было бы круто

Ответить
8 комментариев
Развернуть ветку
саша кавабанга

В принципе вся Россия могла бы в Сербию переехать. Вроде как там россиян любят

Ответить
Развернуть ветку
arona tur

Union pay только на снятие денег в Европе итд причём в определённых сетях банкоматов. На оплату расчитывать не советую.

А если карта рублевая, РСХБ ещё и курс потом пересчитывает, дня через 3, снимаешь по одному курсу, а потом тебя загоняют в минус, причём это даже в операциях не видно.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Анонимный

У меня виртуалка UP никогда и нигде не работала за пределами РФ. Полная бесполезности хрень

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Птахин

На самом деле, это штатный режим работы юнионпей, все знакомые что жили в Китае, всегда имели русские визы мастеркарды, потому что ссаным юнионом оплаты проходили через раз

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Ещё раз ахаха, китаедрочеры))

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Коровин

Это просто праздник какой-то

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Кашин

Пока выпуск иностранной карты еще остается вариантом. Иниересно есть ли лазейки потоп и их блокирнуть

Ответить
Развернуть ветку
Super 72

if citizenship = rus:
block
else:
go ahead

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Dmitry Kuzmitsky

Я сделал карту в одной из стран бывшего СССР, но она изначально калеченная - не работает за пределами этой страны. В интернете платежи не проходят. Банк говорит что такое распопяжение - без подробностей кто распорядился и в отношении кого. Видимо, банк перестраховывается.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Random Dude

Пощадите псину, ее просто без остановки бьют.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Нарольский

""магазины просто предпочитают заблокировать всю страну
Нет желания разбираться и блокируют на всякий новый случай санкций.

Ответить
Развернуть ветку
Michael Smith

онлайн-магазины стали блокировать платежи
 в смысле стали?

тут все время писали, что карты UP от наших банков в интернете не работают

Ответить
Развернуть ветку
Марта Сапожонкова

С самого начала было очевидно, что именно этим всё и закончится. Лучше бы потратили немного больше времени и открыли банковский счёт в Казахстане, вместо того чтобы вестись на очередной лоховской развод от наших банков.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

У @Тинькофф есть кобейджинговая карта Мир с ПС Union Pay?

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф

Мы работаем над этим. Как только все будет готово, мы сразу расскажем об этом)

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Игорь Маренков

Уроды

Ответить
Развернуть ветку
A.A. Rayskiy

Во дают..

Ответить
Развернуть ветку
Vilent

Да уже понятно, что все публичные и массовые способы обхода платежей и использование санкционных сервисов через различные лайфхаки будут существовать не долго.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Tihonov

Так сколько иностранных магазинов заблокировали карты? И что это за магазины?

Ответить
Развернуть ветку
Спецтехника Березники

Не грузит!

Ответить
Развернуть ветку
Fedor J

Господа, давайте включим свет и определимся))) а как собственно конверт рубль в доллар по карте работает, если конверта нет?) Типа кеш доллары кладешь на счет и платишь (как видим - не платишь)))? неврубэ часнговоря))

Ответить
Развернуть ветку
cepera

Эх.. Я так и не дошёл до Почта банка, там она вроде бесплатная. Теперь уже наверное и смысла нет 😉

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Житников

нет смысла. я сходил, благо отделение ПР и ПБ в соседнем доме. На cgtrader внизу написано uniopay. При вводе карты номер определяется как мастеркарта, при попытке оплаты ошибка.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Johnny Vorony

Жаль…

Ответить
Развернуть ветку
Dmi T

Unionpay принимают на китайском Таобао? )

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

Вроде нет...по моему тут где-то писал народ что ни на Али ни на Тао не работает.

Ответить
Развернуть ветку
Rax034
Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Talalaev

А я немного не понял, допустим банк под санкциями, но выпустил карту UnionPay. Ну и как я ей расплачусь если магазин имеет физический счёт в банке/стране которая поддерживает санкции. Ведь сам перевод денег потом, после блокировки, будет невозможен, те физически транзакция не выйдет, даже если бы магазин захотел.
Или я не прав?

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Pimonov

Нам не страшен серый волк, серый волк....

Ответить
Развернуть ветку
Body Rise
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 187 комментариев
Приёмная
Ольга Азарова
Курьер Lamoda отказался продать мне товар и наклеветал о том, что ему пришлось вызвать МВД, чтобы забрать заказ

Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.

Звук
Звук предоставил артистам возможность загружать свои произведения напрямую в аудиосервис

Звук запустил функционал прямой доставки музыкальных релизов, чтобы сохранить артистам возможность эффективно монетизировать свое творчество. Инструмент создан в рамках проекта Студио и не имеет аналогов на российском рынке.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Goose Gaming
Как гейминг помогает брендам пережить кризис
Торговля
TJ
Британский владелец Durex, Contex и «Нурофена» передаст права на свой бизнес в России Статьи редакции

Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.

СберКорус
СберКорус перевел на российское ПО 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков

Среди компаний, поставщики которых уже переведены на систему СФЕРА EDI, крупнейшие ритейлеры России и торговые сети: АШАН, Красное и Белое, ОКей, Дикси, Лента, Магнит, Утконос, Монетка и многие другие.

Приёмная
Roman Lischenko
Озон продает мой товар дешевле, чем нужно!

Спойлер на пальцах! Представьте, что Ваш товар стоит 2790р, а со всеми скидками и акциями 1743р, однако площадка самовольно отпускает его за 1189р (это на 554р еще ниже). Я что, выиграл в лотерею на распродажу моих товаров с доп скидкой 20%?

Медиа
Маша Цепелева
Выручка «Кинопоиска» в 2021 году выросла в 2,4 раза, до 7,16 млрд рублей, чистый убыток — 4,85 млрд рублей Статьи редакции

Онлайн-кинотеатр на втором месте по выручке среди конкурентов — после ivi.

Будущее
DTF
Meta* введёт комиссию в 47,5% от продаж в Horizon Worlds — в сети пожелали Цукербергу удачи в «пустой метавселенной» Статьи редакции

А также вспомнили, как компания недавно осуждала 30-процентный «налог на App Store» от Apple.

МТТ
Курьерам Dostavista помогают цифровые помощники МТТ

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для одного из крупнейших сервисов курьерской доставки Dostavista. Голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox, автоматизировал инструктаж курьеров, подключенных к услуге доставки товаров с наложенным платежом в 15 городах России.

Техника
Маша Цепелева
Meta* запланировала выпустить свои первые AR-очки в 2024 году — The Verge Статьи редакции

Цукерберг рассчитывает, что пользователи смогут общаться с голограммами собеседников и управлять устройствами без рук. Сотрудники сомневаются, что это произойдёт так скоро.

Демонстрация возможностей AR-очков Meta*  во время презентации в октябре 2021 года
Медиа
DTF
Россияне подали коллективный иск к Netflix из-за приостановки работы в стране — они требуют 60 млн рублей Статьи редакции

Истцы также просят суд обязать онлайн-кинотеатр возобновить полноценную работу в России.

КРОК
Как стать Linux-инженером и развиваться в DevOps? Рассказываем опыт коллег из КРОК

В статье рассказываем, как мы помогли кандидатам подготовиться к работе в КРОК Linux-инженером на программе обучения.

Больше статей
null