«Тинькофф Инвестиции» запустили в приложении турниры для частных инвесторов Статьи редакции
В конкурсе могут участвовать клиенты сервиса, зарегистрированные в соцсети «Пульс» и с суммой на счёте не менее 10 тысяч рублей.
Турниры будут еженедельными или ежемесячными — можно участвовать одновременно в обоих соревнованиях, сообщили в банке. Победят инвесторы с наиболее высокой доходностью портфеля.
Участники могут купить любые инструменты, доступные в «Тинькофф Инвестициях» — на фондовом, срочном и валютном рынках.
Сначала всех членов соревнования разделят на группы по 30 человек — они будут бороться в «Железной лиге». Лучше три из каждой группы перейдут в «Стальную», а дальше — в «Бронзовую», «Серебряную», «Золотую» и «Платиновую».
Вдобавок, при переходе на следующий уровень участники получат акции в подарок — стоимостью до 100 рублей в «Железной лиге» и до 4000 рублей в «Платиновой».
- Оставить заявку на участие в конкурсе можно в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиций» в разделе «Ещё» — «Турниры». Участвовать можно сколько угодно раз.
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Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.
Цукерберг рассчитывает, что пользователи смогут общаться с голограммами собеседников и управлять устройствами без рук. Сотрудники сомневаются, что это произойдёт так скоро.
Соревнования по катанию на хаях.
Лучше и не скажешь))
скорее на Лосях
Победителю бан счета карты по 115 ФЗ, он такой один!
Победитель
Есть ещё победители?) Покидайте профили.
Да вот кстати есть и противоположные примеры, все-таки инвестировать умеют некоторые)
Если алгоритмы не поправили до сих пор, то все эти плюсы и минусы ничего не стоят, так как отображают движение денег на счету, а не успешность торгов. Иными словами, закинув на счёт лям, и через месяц ещё лям, рисуется успешный успех в +100%, хотя, по факту, сделок могло и не быть вообще. Хз как сейчас, 2 года назад именно так было
как я слышал - пофиксили
Кстати, в таком случае тинькофф инвестиции могут повторять сделки за люди у которых успешный успех.
Раз у человека получается торговать, можно коммуниздить его инвест идеи.
Вам, очевидно, нельзя на биржу.
Можно ссылку на ваш портфель?
У меня до того, что сейчас происходит, были плюсы. Спокойные плюсы. Я покупал только индексные ETF от FinEX. Только США и глобальный рынок. Никакой России и Китая. Никаких российских акций, не дай бог.
А говорю о вас я так по одной простой ты причине. Это истина, и ее нужно узнавать до того, как идёшь на биржу.
Никогда доход в прошлом не может давать никаких гарантий будущего дохода.
Поэтому повторять за тем, у кого было хорошо в прошлом, бессмысленно. Нет никакой гарантии, что он повторит свой успех.
А у меня +12% за этот год, даже с учётом текущей ситуации. Мой вам совет, не торгуйте на бирже, если не умеете.
А я и не торгую! Я инвестирую. LOL
Инвестированием такого не добьешься. Это просто везение.
видать в пульсе не только диванные эксперты, но и ванги!
1300% годовых на портфеле 3млн р? Похоже на ошибку.
Даже интересно, что за комбинация то такая?
И такое бывает что люди в профите, вон 1 место ща
Когда то видел -600% портфель в пульсе
У меня всегда недоумение: при всех таких цифрах у таких людей еще и сотни подписчиков...
Много подписчиков ≠ интеллект
Это понятно, но зачееем подписываться на человека, который сидит в огромнейших минусах?! Я бы понял, если бы там фейлы свои описывал человек высокохудожественно или юморно, так нет же..
1) смотришь рекомендацию
2) делаешь наоборот
Вот я лузер, минус 10%, в хвосте тащусь успешных...
Что вообще значит -211%, как может быть меньше -100%?
Плечи.
Так там же марджин кол должен быть на отсечке количества заведённых денег.
Завести еще больше денег
не удивительно, 140 сделок за месяц
Даже не знаю какое название лучше "Про*би последнее", "Сделай Олежу богаче", "115-ФЗ в хату, инвесторы!".
"Тинькофф Инвестиции. Зависай с нами!"
Клоуны, которые только и могут мимикрировать в казино-механики.
Идеи для экспансии:
1) ставки на спорт (я лично хочу лошадок)
2) рулетка
3) король горы на деньги
После ухода Париматч нужно занять нишу Азарттеха, даже цвет уже подходящий.
Париматч просто навзвание поменял, парибет теперь
Сразу в русскую рулетку сыграть предложили бы)
Она уже и так есть.
Достаточно купить акции российских компаний, а потом пытаться их продать в плюс через полгода.
Вы что! Это же риск!)
Хороший тамада и конкурсы интересные. Я в свое время накупил ETF от Тинька TUSD, TEUR и прочие фонды "Вечного портфеля". Теперь их не продать, от слова совсем. Не работает связка НРД-Евроклир. И вряд ли я их когда-то продам. Спасибо, пока не до турниров.
они будут бороться в «Железной лиге». Лучше три из каждой группы перейдут в «Стальную», а дальше — в «Бронзовую», «Серебряную», «Золотую» и «Платиновую».
Инвестиции в РФ - лига цинка
Вы пока здесь успешный успех обсуждаете, там сбер отключили от сберпэй.
Народ ушел с биржи. Надо как-то назад завлекать. )
Ща побегут мамкины инвесторы бабло лопатами собирать
Больше похоже на сюжетную канву 3го сезона Игры в кальмара)
Тинькофф, когда 4000₽ за акцию? Хотя бы, для начала.