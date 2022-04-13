Финансы
Рая Хачатрян

«Тинькофф Инвестиции» запустили в приложении турниры для частных инвесторов Статьи редакции

В конкурсе могут участвовать клиенты сервиса, зарегистрированные в соцсети «Пульс» и с суммой на счёте не менее 10 тысяч рублей.

  • Турниры будут еженедельными или ежемесячными — можно участвовать одновременно в обоих соревнованиях, сообщили в банке. Победят инвесторы с наиболее высокой доходностью портфеля.

  • Участники могут купить любые инструменты, доступные в «Тинькофф Инвестициях» — на фондовом, срочном и валютном рынках.

  • Сначала всех членов соревнования разделят на группы по 30 человек — они будут бороться в «Железной лиге». Лучше три из каждой группы перейдут в «Стальную», а дальше — в «Бронзовую», «Серебряную», «Золотую» и «Платиновую».

  • Вдобавок, при переходе на следующий уровень участники получат акции в подарок — стоимостью до 100 рублей в «Железной лиге» и до 4000 рублей в «Платиновой».

  • Оставить заявку на участие в конкурсе можно в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиций» в разделе «Ещё» — «Турниры». Участвовать можно сколько угодно раз.

#новость #тинькоффинвестиции

3873 просмотров
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47 комментариев
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Хозяин

Соревнования по катанию на хаях.

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Нелинейная структура данных

Лучше и не скажешь))

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TLGM x Event

скорее на Лосях

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Саша Панина

Победителю бан счета карты по 115 ФЗ, он такой один!

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Иван Поварёшкин

Победитель

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Тимур Петров

Есть ещё победители?) Покидайте профили.

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Ruslan Yunusov

Да вот кстати есть и противоположные примеры, все-таки инвестировать умеют некоторые)

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Cold Rimspace

Если алгоритмы не поправили до сих пор, то все эти плюсы и минусы ничего не стоят, так как отображают движение денег на счету, а не успешность торгов. Иными словами, закинув на счёт лям, и через месяц ещё лям, рисуется успешный успех в +100%, хотя, по факту, сделок могло и не быть вообще. Хз как сейчас, 2 года назад именно так было

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Егор Зюганов

как я слышал - пофиксили

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Тимур Петров

Кстати, в таком случае тинькофф инвестиции могут повторять сделки за люди у которых успешный успех.

Раз у человека получается торговать, можно коммуниздить его инвест идеи.

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Ваша совесть

Вам, очевидно, нельзя на биржу.

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Тимур Петров

Можно ссылку на ваш портфель?

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Ваша совесть

У меня до того, что сейчас происходит, были плюсы. Спокойные плюсы. Я покупал только индексные ETF от FinEX. Только США и глобальный рынок. Никакой России и Китая. Никаких российских акций, не дай бог.
А говорю о вас я так по одной простой ты причине. Это истина, и ее нужно узнавать до того, как идёшь на биржу.
Никогда доход в прошлом не может давать никаких гарантий будущего дохода.
Поэтому повторять за тем, у кого было хорошо в прошлом, бессмысленно. Нет никакой гарантии, что он повторит свой успех.

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Тимур Петров

А у меня +12% за этот год, даже с учётом текущей ситуации. Мой вам совет, не торгуйте на бирже, если не умеете.

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Ваша совесть

А я и не торгую! Я инвестирую. LOL

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Ваша совесть

Инвестированием такого не добьешься. Это просто везение.

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Cергей Павлихин

видать в пульсе не только диванные эксперты, но и ванги!

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AstraN

1300% годовых на портфеле 3млн р? Похоже на ошибку.
Даже интересно, что за комбинация то такая?

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Виктор Симонов

И такое бывает что люди в профите, вон 1 место ща

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Max Siomin

Когда то видел -600% портфель в пульсе

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Алексей Кудасов
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ilia

У меня всегда недоумение: при всех таких цифрах у таких людей еще и сотни подписчиков...

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Тимур Петров

Много подписчиков ≠ интеллект

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ilia

Это понятно, но зачееем подписываться на человека, который сидит в огромнейших минусах?! Я бы понял, если бы там фейлы свои описывал человек высокохудожественно или юморно, так нет же..

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Херня Всё

1) смотришь рекомендацию
2) делаешь наоборот

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AstraN

Вот я лузер, минус 10%, в хвосте тащусь успешных...

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Goose Stealth
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Кирилл Федянин

Что вообще значит -211%, как может быть меньше -100%?

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Ваша совесть

Плечи.

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Кирилл Федянин

Так там же марджин кол должен быть на отсечке количества заведённых денег.

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Егор Зюганов

Завести еще больше денег

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Сергей Артёменко

не удивительно, 140 сделок за месяц

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D. Trump

Даже не знаю какое название лучше "Про*би последнее", "Сделай Олежу богаче", "115-ФЗ в хату, инвесторы!".

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Cold Rimspace

"Тинькофф Инвестиции. Зависай с нами!"

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Mishka

Клоуны, которые только и могут мимикрировать в казино-механики.

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Екатерина Продавцова

Идеи для экспансии:
1) ставки на спорт (я лично хочу лошадок)
2) рулетка
3) король горы на деньги

После ухода Париматч нужно занять нишу Азарттеха, даже цвет уже подходящий.

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Егор Зюганов

Париматч просто навзвание поменял, парибет теперь

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Karen Buzhala

Сразу в русскую рулетку сыграть предложили бы)

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Пыльный кубок

Она уже и так есть.
Достаточно купить акции российских компаний, а потом пытаться их продать в плюс через полгода.

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Claudia Mitchell

Вы что! Это же риск!)

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Василий Петров

Хороший тамада и конкурсы интересные. Я в свое время накупил ETF от Тинька TUSD, TEUR и прочие фонды "Вечного портфеля". Теперь их не продать, от слова совсем. Не работает связка НРД-Евроклир. И вряд ли я их когда-то продам. Спасибо, пока не до турниров.

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madkliq

они будут бороться в «Железной лиге». Лучше три из каждой группы перейдут в «Стальную», а дальше — в «Бронзовую», «Серебряную», «Золотую» и «Платиновую».
Инвестиции в РФ - лига цинка

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а б

Вы пока здесь успешный успех обсуждаете, там сбер отключили от сберпэй.

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Ваша совесть

Народ ушел с биржи. Надо как-то назад завлекать. )

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Никого Нету

Ща побегут мамкины инвесторы бабло лопатами собирать

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Аркадий Туманов

Больше похоже на сюжетную канву 3го сезона Игры в кальмара)

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Сергей Я

Тинькофф, когда 4000₽ за акцию? Хотя бы, для начала.

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