Финансы
Маша Цепелева

«Тинькофф» получил лицензию ЦБ на проведение операций с драгоценными металлами Статьи редакции

Теперь банк может открывать счета в драгметаллах и проводить переводы по ним.

  • «Тинькофф Банк» получил право проводить операции с драгоценными металлами с 11 апреля по выданной Банком России универсальной лицензии.
  • Теперь банк может привлекать драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады (за исключением монет), вести банковские счета в драгметаллах и проводить переводы по ним.
  • 28 марта ЦБ возобновил покупку золота у банков — сначала по фиксированной цене в 5000 рублей за грамм, с 8 апреля — по договорной цене. На 13 апреля, установленная Банком России цена одного грамма золота составляет 4995,12 рубля.
  • В марте вступил в силу закон, отменяющий НДС в 20% на покупку золотых слитков для физлиц. После этого спрос на покупку слитков в банках вырос в десятки раз.
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Только на длительный срок и под «консервативную подушку», говорят аналитики. И не факт, что вложения окажутся прибыльными.

#новость #цб #тинькофф

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71 комментарий
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Александр Мишулин

Ждём в приемной записи о том, что Тинькофф кинул людей ещё и на золото. Развиваются)

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sergirin

шо вы несети, где пруфы

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10 комментариев
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Василий Степанофф

Купил золотой слиток, а там

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3 комментария
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Revenant

Банк все больше скатывается к подобию МММ.

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1 комментарий
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Fedor Dubov

Уточню - не на золото, а на его пробу. У них специальная будет )

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Peter Pavlenko

да что за вопли? пока золотые фонды закрыты, драгметалы на бирже выглядят неплохим вариантом. купить и продать в разгар очередного кризиса

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Analyst

а какая гарантия что с ним не будет как с акциями на бирже и в подсанкционных банках/брокерах?

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1 комментарий
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Медицинский коктейль

Теперь клиентам самое главное не попасться в ловушку и не начать использовать вклады в драг металлах, иначе свои деньги назад они получат по очень специальному курсу, выгодному исключительно Тинькову.

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Коллективный корабль

главное не попасться в ловушку и не начать
Клиенты: — подержи моё пиво

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2 комментария
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Василий Петров

Будет как в приложении Тинькофф Бизнес. Курс продажи с отклонением от биржи от 0.5%. Ключевое слово ОТ. Как в последствии выяснялось, этот ОТ может быть любое число.

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sergirin

что за специальный курс? поясните. очень интересно

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1 комментарий
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Наглый Кот

Они на московской бирже торгуются. 🤦🏻‍♂️

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1 комментарий
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Евгений Онянов

Такое ощущение, что вышевысказавшиеся ораторы Тинькофф банком никогда и не пользовались.

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Leonid Netrebskii

Есть Тинькофф для обычных людей и есть для ИП и ООО, вот последних они очень жестко кидали в последнее время продавая валюту по сверхнизкому тарифу

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sergirin

или пользовались неразумно. кто хочет обмануться найдёт где на это наткнуться.

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Dimon Vikchrov

посмотрел доходность золота на Мамбе - за последние 8 лет почти х 4. Я бы рассмотрел такой вариант приземления части средств

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Альберт Булавин

во-во, а вы в курсе, что золото и серебро идут не только на шеи и в ушки дамочкам? а еще в электрокары, ЧИПЫ и тд.

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1 комментарий
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Константин Смирнов

а за 12 лет - х1

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Максим Игумнов

За 10-12 лет, как уже сказано, не изменилась почти цена. А за 35 лет среднегодовой прирост меньше 3%

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Марк Ветров

один вопрос - чего раньше не запустили? или мы жжем нового кризиса и опять подскакивание золота?

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Dmitry Ovchinnikov

Деньги людям верните из валютных фондов тинькофф.

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Тинькофф Инвестиции

Добрый день.
Решение о приостановке и возобновлении торгов тем или иным инструментом, в данном случае фондами Вечный портфель в валюте USD и EUR, принимает биржа совместно с регулятором. Всю важную информацию по теме собрали на нашем сайте: https://www.tinkoff.ru/help/invest/tools/faq-crisis/what-happens/?card=q18

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2 комментария
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Василий Петров

Тоже застрял там. Справедливости ради, это не ошибка Тинькова

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Борис Макаров

А как они слитки выдавать будут? Поставят золотоматы?

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Алексей Карпов

так же как карты - курьеры будут развозить - что то вроде этого:

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sergirin

слитки и сбер не выдавал насколько помню. поправьте

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1 комментарий
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Джона уик

Драг металлы никто не выдает, так как запрещено, насколько я знаю, только циферки на счету.

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6 комментариев
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Artur Kuramshin

Через полгода здесь будут статьи типа "Тинькофф отжал у меня золото"

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f1re_z

Может сначала они спизженные бабки клиентам вернут, а потом уже будут золотом торговать?)

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Иван Вялков

А что не так?

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Тинькофф Инвестиции

Мы действуем строго в рамках законодательства. Чем-то незаконным никогда не промышляли и не будем. Если вы столкнулись с какими-то сложностями — подскажите нам в лс ваши ФИО, дату рождения и подробности. Будем рады предметно во всем разобраться и посодействовать в решении.

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vvv zzz

А золото они будут продавать как валютный контроль у юриков. ХЗ когда и по какому курсу.

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switch138

Лучше эфир купить или другую крипту по желанию, чем вкладываться в золото в этой поехавшей стране.

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Балкон.Ру

@Тинькофф будет выдавать кэшбэк чеканной монетой

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Воблы ЯдЪ

Скоро в Пульсе: как вложиться в золото и поднять 350% годовых

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Константин Рогов

а забрать физическое золото в банке можно по курсу цб? ))))

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Aleksey Bobkov

нет отделений)

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Инокентий Смирнов

Почему так много пишут плохого про Тинькофф Банк? А ведь Я думал стать их клиентом, раньше про этот банк так не писали.

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Evgeny

Банк не хуже и не лучше других, просто это модно и молодёжно, короче он очень популярен у специфической аудитории данного ресурса, соответственно и пишут про него чаще.

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MLNW

За покупку золота тоже по 115 фз потом Тинькофф будет блочить?

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БК Idem

Интересно когда лицензию на обман и убийство ввидут, АО Тинькофф первый на очереде.

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Analyst

так и представил себе: оплачиваешь унцевый слиток и тебе его приносит курьер Тинькофф домой в конвертике...
Подменил ли курьер слиток, не обнесут ли тебя завтра - на эти вопросы ответов конечно не будет.

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