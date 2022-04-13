«Тинькофф» получил лицензию ЦБ на проведение операций с драгоценными металлами Статьи редакции
Теперь банк может открывать счета в драгметаллах и проводить переводы по ним.
- «Тинькофф Банк» получил право проводить операции с драгоценными металлами с 11 апреля по выданной Банком России универсальной лицензии.
- Теперь банк может привлекать драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады (за исключением монет), вести банковские счета в драгметаллах и проводить переводы по ним.
- 28 марта ЦБ возобновил покупку золота у банков — сначала по фиксированной цене в 5000 рублей за грамм, с 8 апреля — по договорной цене. На 13 апреля, установленная Банком России цена одного грамма золота составляет 4995,12 рубля.
- В марте вступил в силу закон, отменяющий НДС в 20% на покупку золотых слитков для физлиц. После этого спрос на покупку слитков в банках вырос в десятки раз.
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Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.
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Ждём в приемной записи о том, что Тинькофф кинул людей ещё и на золото. Развиваются)
шо вы несети, где пруфы
Купил золотой слиток, а там
Банк все больше скатывается к подобию МММ.
Уточню - не на золото, а на его пробу. У них специальная будет )
да что за вопли? пока золотые фонды закрыты, драгметалы на бирже выглядят неплохим вариантом. купить и продать в разгар очередного кризиса
а какая гарантия что с ним не будет как с акциями на бирже и в подсанкционных банках/брокерах?
Теперь клиентам самое главное не попасться в ловушку и не начать использовать вклады в драг металлах, иначе свои деньги назад они получат по очень специальному курсу, выгодному исключительно Тинькову.
главное не попасться в ловушку и не начать
Клиенты: — подержи моё пиво
Будет как в приложении Тинькофф Бизнес. Курс продажи с отклонением от биржи от 0.5%. Ключевое слово ОТ. Как в последствии выяснялось, этот ОТ может быть любое число.
что за специальный курс? поясните. очень интересно
Они на московской бирже торгуются. 🤦🏻♂️
Такое ощущение, что вышевысказавшиеся ораторы Тинькофф банком никогда и не пользовались.
Есть Тинькофф для обычных людей и есть для ИП и ООО, вот последних они очень жестко кидали в последнее время продавая валюту по сверхнизкому тарифу
или пользовались неразумно. кто хочет обмануться найдёт где на это наткнуться.
посмотрел доходность золота на Мамбе - за последние 8 лет почти х 4. Я бы рассмотрел такой вариант приземления части средств
во-во, а вы в курсе, что золото и серебро идут не только на шеи и в ушки дамочкам? а еще в электрокары, ЧИПЫ и тд.
а за 12 лет - х1
За 10-12 лет, как уже сказано, не изменилась почти цена. А за 35 лет среднегодовой прирост меньше 3%
один вопрос - чего раньше не запустили? или мы жжем нового кризиса и опять подскакивание золота?
Деньги людям верните из валютных фондов тинькофф.
Добрый день.
Решение о приостановке и возобновлении торгов тем или иным инструментом, в данном случае фондами Вечный портфель в валюте USD и EUR, принимает биржа совместно с регулятором. Всю важную информацию по теме собрали на нашем сайте: https://www.tinkoff.ru/help/invest/tools/faq-crisis/what-happens/?card=q18
Тоже застрял там. Справедливости ради, это не ошибка Тинькова
А как они слитки выдавать будут? Поставят золотоматы?
так же как карты - курьеры будут развозить - что то вроде этого:
слитки и сбер не выдавал насколько помню. поправьте
Драг металлы никто не выдает, так как запрещено, насколько я знаю, только циферки на счету.
Через полгода здесь будут статьи типа "Тинькофф отжал у меня золото"
Может сначала они спизженные бабки клиентам вернут, а потом уже будут золотом торговать?)
А что не так?
Мы действуем строго в рамках законодательства. Чем-то незаконным никогда не промышляли и не будем. Если вы столкнулись с какими-то сложностями — подскажите нам в лс ваши ФИО, дату рождения и подробности. Будем рады предметно во всем разобраться и посодействовать в решении.
А золото они будут продавать как валютный контроль у юриков. ХЗ когда и по какому курсу.
Лучше эфир купить или другую крипту по желанию, чем вкладываться в золото в этой поехавшей стране.
@Тинькофф будет выдавать кэшбэк чеканной монетой
Скоро в Пульсе: как вложиться в золото и поднять 350% годовых
а забрать физическое золото в банке можно по курсу цб? ))))
нет отделений)
Почему так много пишут плохого про Тинькофф Банк? А ведь Я думал стать их клиентом, раньше про этот банк так не писали.
Банк не хуже и не лучше других, просто это модно и молодёжно, короче он очень популярен у специфической аудитории данного ресурса, соответственно и пишут про него чаще.
За покупку золота тоже по 115 фз потом Тинькофф будет блочить?
Интересно когда лицензию на обман и убийство ввидут, АО Тинькофф первый на очереде.
так и представил себе: оплачиваешь унцевый слиток и тебе его приносит курьер Тинькофф домой в конвертике...
Подменил ли курьер слиток, не обнесут ли тебя завтра - на эти вопросы ответов конечно не будет.