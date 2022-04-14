ФНС перестала читать письма, отправленные не с доменов .ru и .su Статьи редакции
Такие письма в службу не дойдут.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России рекомендовала пользователям проверять адрес электронной почты перед отправкой обращений. Письма, отправленные с доменов из США и Евросоюза, будут заблокированы.
Письма с зарубежных доменов также не будут приходить в другие госорганы, отметили в ФНС. Служба рекомендовала отправлять письма с доменов .ru и .su или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения.
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Каждый раз кажется, что смешнее уже некуда, но они всё равно умудряются нас удивить
Пусть ФНС откажется читать письма на экранах мониторов из недружественных стран. А также свои айфоны, ноуты, машины, костюмы, духи поменяют на дружественных производителей.
А чему удивляться? путин дал строгие указания, что время на раскачку нет и требуется прорыв. Вот наши чиновники и прорывают всё новое и новое дно.
след шаг - принимать будут только письма с кириллических доменов.
Клавиатура для российской налоговой
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Только вот как-то быстро всё нарастает, прям слишком быстро, уже по-хорошему не остановить.
Ахаха. И это же правительство ещё думает, почему уезжают айтишники и как их удержать
Да, уезжают потому что письма в ФНС надо с ру почты слать. Точно
Только на бересте.
И шрифт Arial мы тоже не принимаем....
прочитал это, и так тепло стало на душе
Символично, что с .su можно. Back in the USSR.
Интересно, если создать домен .sru, то с него принимать будет?
Странно оставлять домен .SU, так как это может многими трактоваться как сокращение экстремистского лозунга «Slava Ukraine». Можно было бы ограничиться доменом .RU.
Можно пояснительную бригаду?
Так Россия туда и движется полным ходом. Не только в плане экономики и изоляции от внешнего мира, но и в плане возврата территорий СССР.
Кому-то Back, а кому-то Come
То есть теперь можно уведомить ФНС России об открытии счета в иностранном банке через Gmail?)
Через лк налогоплательщика же
Может, пусть уже заведут доменную зону .z и вообще заживём?
Можно у Зимвабве позаимствовать, у них доменная зона .zw
И в ней разрешим писать шрифтом Arial
Платишь им кучу налогов, еще и написать не можешь.
Как раз хотел написать. Охренели там совсем. Почти каждый день испражняются очередной идеей, как гражданам жизнь усложнить, и это за деньги этих самых граждан.
А если у меня почта на vk.com, то тоже не пройдет?
Хороший вопрос кстати
Проходил недавно главное здание ФНС в Москве вечером, сплошная вереница недружественных членовозов из Майбахов и Мерседесов, ждут, когда патриоты закончат свой рабочий день.
обратите внимание кстати на серию госномеров)
Ну, в общем-то логика есть. Россия слишком зависима от иностранных технологий. Необходимы свои решения, чтобы в случае конфликтов не оказаться в уязаимом положении. Можно было и помягче, конечно. Но ведь времени на раскачку нету)
можно начать с отказа от email, ведь это технология сша и сообщения там пересылаются в таком виде всякими англискими словами
Я предлагаю, друзья из налоговой, а может вообще вам просто перестать что-либо делать, ну чтобы точно отгородиться от любой опасности, предлагаю вообще перестать принимать любую корреспонденции, выполнять любую работу, а то есть такая поговорка – от работы дохнут кони, но вы любимой налоговая будете вечным пони
А могли бы сразу перейти на высокотехнологичную голубиную почту.
Судя по всему уже работает. Уже отправили даже ноту Байдену.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/IP_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9
Зачем жить в стране такого маразма? Думаете будет лучше, и они такие на всех уровнях: "ой, что это на нас нашло, зачем нам война со всем миром, самоизоляция, репрессии и конфликты, все отменяем, давайте как в Дании сделаем!"
Сейчас плохо, но будет-то хуже. И через год мы отказы читать мэйлы с доменов .com будем с усмешкой вспоминать на фоне арестов за хостинг доменов в зоне .ua
У нас хотя бы есть уверенность в завтрашнем дне, я точно уверен что завтра будет хуже чем вчера.
А с домена в зоне .moscow тоже нельзя, получается?
Только с .Москва
Только с домена .россиясвященнаянашадержава
Комментарий недоступен
Каким местом она хорошая?
Иногда кажется, что среди структур проходит конкурс "сделай самую абсурдную ZAлупу".
Другого объяснения, почему .com домен США, пожалуй нет))
Это тоже самое - как меры и губернаторы российских городов - общаются с гражданами в инстаграмме, а теперь в телеграме...
Они в курсе, что .com это не географический домен США?🤦♂️
$ dig ns com.
com. 85686 IN NS f.gtld-servers.net.
$ dig a f.gtld-servers.net.
f.gtld-servers.net. 51270 IN A 192.35.51.30
$ whois 192.35.51.30
...
OrgName: VeriSign Global Registry Services
OrgId: VGRS
Address: 12061 Bluemont Way
City: Reston
StateProv: VA
PostalCode: 20190
Country: US
Доступно, наглядно?
А кто из за бугра будет писать в налоговую письма ?)
Африканские принцы которые только что нашли своё миллиардное состояние и им нужен кто-то кто мог бы получить это наследство в рф
Vk.com, gmail.com, mail.com, email.com и т.д. пользуются в России, а не забугром)
Почему из-за бугра? Достаточно иметь почту на gmail.COM
Бояться что хацкеры фишингом базу сольют)
Если почтовые домены и имена содержат латиницу, это тоже должно вызывать подозрение. Только так: Евгений@почта.рф.
А как же та буква, которая сейчас везде?
Когда-то под один проект регистрировал домен obos.ru но так и не запустил. Актуально, наверное. Дарю идею)
Продолжайте сударь, obos.su ))
Тупость какая-то. Они только про географические зоны знают?
Ну что вы, гражданин. Написано же, только .ру. Видимо вк придётся перестроиться на вк.су 😀
В ЕС та же хуйня, получил письмо с таким текстом;
С 11.04.2022 г., на основании решения NEPLP , пользователи российской и белорусской почтовых платформ (.ru и .by) больше не будут получать электронные CSDD-сообщения по электронной почте. Чтобы восстановить его, измените данные своего профиля на другой адрес электронной почты.
С уважением,
CSDD
Запад запрещает шрифты для россиян, ФНС запрещает нескрепные домены. Как давно был объявлен этот конкурс абсурда? Каков главный приз?
Шрифты вроде как платные были?
Главный приз: уплата налога
Стэнд ап всё чаще и чаще в структурах
Может сразу голубями отправлять
Да сразу бумажные только оставить, причем на той херовой желтой бумаге, что мы способны делать.
перед отправкой письма в налоговую, желтую бумагу необходимо пожамкать, привести в нужное состояние
Почему домены .рф нельзя?
а может и можно. как всегда официальный текст на сайте ФНС написан так, что трактовать можно по-разному. по-другому они писать не умеют.
А если Яндекс Почта с доменом .com?
Так там ведь автоматом и в .ru регистрация идёт.
Да, такая же фигня и у меня)
И бумажные письма нельзя принимать, вдруг там внутри биологическое оружие
что только не придумают, лишь бы не работать)
Опять потянул смеховую мышцу :(
Ох уж это негативное влияние и компьютерные атаки через DNS отправителя
А ты точно сверхдержава?
Всё это называется "принять меры". Эффективность не важна, главное - доложить.
ИБД.
Они что, СЕРЬЕЗНО думают, что вредоносные программы только с "забугорных" доменов могут рассылаться?!
Нет, они считают, что если кто-то отправил что-то и представился доменом .ru - они найдут отправителя по регистрации домена.
spoofing - не, не слышали.
Им не доложили, что может быть почтовый сервер на территории России с .com или почтовый сервер на территории США с .ru?
Буду на "весёлые" новости, "весёлый" арт постить, всем бобра
сам-то я кстати уже пару недель как озадачился переводом части аккаунтов на ru, а от удобного gmail web интерфейса отказываюсь в пользую thunderbird и k-9. Gmail конечно жалко, качество продукта очень высокое, но смотрю на процесс с интересом.
А картинка с разного рода сарказмом.
Когда заставляли переходить на карты МИР для получения бюджетных денег я лично тоже возмущался. Теперь понимаю, что это было правильное решение.
Вот забанит через год Гугл доступ к сервисам из РФ - будет крайне больно.
Вот забанит через год Гугл доступ к сервисам из РФ - будет крайне больно.
Вы не правильно пишете. Порядок немножко другой:
Вот забанит РФ через год доступ к сервисам Гугл - будет крайне больно.
Тогда делать надо не так.
Надо банить именно прием почты с серверов с не-российскими IP.
Потому что иметь домен superpuperduper.ru и при этом почту для него на G Suite (платная(в некоторых особых случаях - бесплатная даже сейчас) корпоративная версия G Mail(и не только)) - вполне себе можно. Разумеется почту будет идти с серверов гугла.
Какие шансы в суде, если в реальности произойдёт случай игнора писем с не ru?
А как в суде доказать факт игнора? Как доказать хотя бы факт отправки письма?
Почту штоль под них заводить?
у меня домен .com Бойся меня ФНС
Ахах, какой бред...
Креативно! А главное, действенно.
Комедия, как будто они раньше читали)))
для защиты сервиса электронной почты ФНС от внешнего негативного влияния (компьютерные атаки, вредоносные программы и так далее)
Тоже самое может придти и с доменов .ru и .su 🤔
Главное, что ФСБ не перестала
Интересный момент, что когда я работал несколько лет назад в крупной российской консалтинговой фирме, то с рабочего компа была недоступна почта mail.ru (сайт был заблокирован), я тогда завёл почту на Gmail и пользуюсь ей успешно всё это время. А теперь опять в mail.ru или Яндекс переходить 😱
.
Есть где то внятный список с каких доменов не НЕ будут читать?
Или наоборот с каких кроме .ru/.su - будут?
Потому что есть .by и данная страна точно в Евросоюз не входит точно.
Есть например .today и .space - которые вообще ни рек какой стране относятся
Есть например .moscow и .москва - владелец - контора с юридическим адресом таки в Москве.
Есть например .рус - который заявлен как русскоязычный но при этом НЕ ограничен территорий РФ
Есть например .дети - реестр поддерживает та же контора что для .ru
Есть в конце концов .int - которые по его статусу назвать зарубежным нельзя (локальным тоже)(правда маловероятно что кто-то будет писать с адреса в нем в госструктуру любой страны, хотя там регистрация вообще бесплатная)
Может вообще имелось "с IP-адресов которые по мнению нашей GeoIP-базы не из России?". В таком контексте это решение хоть как то логично.
И нет, статья на сайте ФНС ситуацию не проясняет от слова совсем.
По статистике, зона RU — самая крупная в стране, поэтому не удивительно, что её так выделяют. Предполагаем, что это примерный проект ограничений.
Если учитывать опыт наших клиентов, то в зоне RU остаётся все меньше "красивых" доменов и приходится искать альтернативы.
Уверены, что скоро появится конкретика и там как минимум, появится зона РФ, куда же без неё, как аккредитованный регистратор, можем сказать, что это не менее "русская" зона.
Если интересно, за новостями можно следить в нашем ТГ канале - https://t.me/timewebru
Впервые об этом узнала. И ведь не рассказывают об этом нигде
Отправлено с iPhone - в спам
Пральна, нехой писать со своих uasyadevil1983@gmail.com. Дали вам чудесную православную госпочту через госуслуги, вот ей и пользуйтесь! ат ат та!
$ dig ns com.
com. 85686 IN NS f.gtld-servers.net.
$ dig a f.gtld-servers.net.
f.gtld-servers.net. 51270 IN A 192.35.51.30
$ whois 192.35.51.30
...
OrgName: VeriSign Global Registry Services
OrgId: VGRS
Address: 12061 Bluemont Way
City: Reston
StateProv: VA
PostalCode: 20190
Country: US
Доступно, наглядно?