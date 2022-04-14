Федеральная налоговая служба (ФНС) России рекомендовала пользователям проверять адрес электронной почты перед отправкой обращений. Письма, отправленные с доменов из США и Евросоюза, будут заблокированы.

Это сделано в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России для защиты сервиса электронной почты ФНС от внешнего негативного влияния (компьютерные атаки, вредоносные программы и так далее).

Письма с зарубежных доменов также не будут приходить в другие госорганы, отметили в ФНС. Служба рекомендовала отправлять письма с доменов .ru и .su или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения.