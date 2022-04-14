Финансы
Покойный Макс

ФНС перестала читать письма, отправленные не с доменов .ru и .su Статьи редакции

Такие письма в службу не дойдут.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России рекомендовала пользователям проверять адрес электронной почты перед отправкой обращений. Письма, отправленные с доменов из США и Евросоюза, будут заблокированы.

Это сделано в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России для защиты сервиса электронной почты ФНС от внешнего негативного влияния (компьютерные атаки, вредоносные программы и так далее).

ФНС

Письма с зарубежных доменов также не будут приходить в другие госорганы, отметили в ФНС. Служба рекомендовала отправлять письма с доменов .ru и .su или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения.

#новость #налоговая

16 954 просмотров
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245 комментариев
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Брегман Илья

Каждый раз кажется, что смешнее уже некуда, но они всё равно умудряются нас удивить

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Vladislav S

Пусть ФНС откажется читать письма на экранах мониторов из недружественных стран. А также свои айфоны, ноуты, машины, костюмы, духи поменяют на дружественных производителей.

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10 комментариев
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evilnw

А чему удивляться? путин дал строгие указания, что время на раскачку нет и требуется прорыв. Вот наши чиновники и прорывают всё новое и новое дно.

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1 комментарий
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Mishka

след шаг - принимать будут только письма с кириллических доменов.

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1 комментарий
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Alexey Romanov

Клавиатура для российской налоговой

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4 комментария
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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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8 комментариев
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Я Ухожу

Только вот как-то быстро всё нарастает, прям слишком быстро, уже по-хорошему не остановить.

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Andrey Vorozhev

Ахаха. И это же правительство ещё думает, почему уезжают айтишники и как их удержать

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Denis Novikov

Да, уезжают потому что письма в ФНС надо с ру почты слать. Точно

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8 комментариев
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Andrei M

Только на бересте.

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sergjjj

И шрифт Arial мы тоже не принимаем....

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3 комментария
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Джон Картошкин

прочитал это, и так тепло стало на душе

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1 комментарий
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Слегка Придурковатый

Символично, что с .su можно. Back in the USSR.

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Андрей Мельник

Интересно, если создать домен .sru, то с него принимать будет?

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5 комментариев
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Существенный Паша

Странно оставлять домен .SU, так как это может многими трактоваться как сокращение экстремистского лозунга «Slava Ukraine». Можно было бы ограничиться доменом .RU.

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9 комментариев
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Пися Камушкин

Можно пояснительную бригаду?

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5 комментариев
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Пришелец

Так Россия туда и движется полным ходом. Не только в плане экономики и изоляции от внешнего мира, но и в плане возврата территорий СССР.

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6 комментариев
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Михаил Анюков

Кому-то Back, а кому-то Come

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Andrey Kulakov

То есть теперь можно уведомить ФНС России об открытии счета в иностранном банке через Gmail?)

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Дима Анонимный

Через лк налогоплательщика же

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8 комментариев
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Sergey Makhalov

Может, пусть уже заведут доменную зону .z и вообще заживём?

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Игорь Гольмаков

Можно у Зимвабве позаимствовать, у них доменная зона .zw

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3 комментария
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Герман Фёдоров

И в ней разрешим писать шрифтом Arial

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Иван Волков

Платишь им кучу налогов, еще и написать не можешь.

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Zamir Saidov

Как раз хотел написать. Охренели там совсем. Почти каждый день испражняются очередной идеей, как гражданам жизнь усложнить, и это за деньги этих самых граждан.

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1 комментарий
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Андрей Мельник

А если у меня почта на vk.com, то тоже не пройдет?

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Пися Камушкин

Хороший вопрос кстати

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4 комментария
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Дмитрий Филиппов

Проходил недавно главное здание ФНС в Москве вечером, сплошная вереница недружественных членовозов из Майбахов и Мерседесов, ждут, когда патриоты закончат свой рабочий день.

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L A

обратите внимание кстати на серию госномеров)

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2 комментария
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Amin Ettayeb

Ну, в общем-то логика есть. Россия слишком зависима от иностранных технологий. Необходимы свои решения, чтобы в случае конфликтов не оказаться в уязаимом положении. Можно было и помягче, конечно. Но ведь времени на раскачку нету)

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Pavel Osadchuk

можно начать с отказа от email, ведь это технология сша и сообщения там пересылаются в таком виде всякими англискими словами

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8 комментариев
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S S

Я предлагаю, друзья из налоговой, а может вообще вам просто перестать что-либо делать, ну чтобы точно отгородиться от любой опасности, предлагаю вообще перестать принимать любую корреспонденции, выполнять любую работу, а то есть такая поговорка – от работы дохнут кони, но вы любимой налоговая будете вечным пони

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Revenant

А могли бы сразу перейти на высокотехнологичную голубиную почту.

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Dmitry Kiselev

Судя по всему уже работает. Уже отправили даже ноту Байдену.

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Jenik Fed

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/IP_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9

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Ян Полянский

Зачем жить в стране такого маразма? Думаете будет лучше, и они такие на всех уровнях: "ой, что это на нас нашло, зачем нам война со всем миром, самоизоляция, репрессии и конфликты, все отменяем, давайте как в Дании сделаем!"
Сейчас плохо, но будет-то хуже. И через год мы отказы читать мэйлы с доменов .com будем с усмешкой вспоминать на фоне арестов за хостинг доменов в зоне .ua

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Сергей Новиков

У нас хотя бы есть уверенность в завтрашнем дне, я точно уверен что завтра будет хуже чем вчера.

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Viktor Kuzhelnyi

А с домена в зоне .moscow тоже нельзя, получается?

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Bakyt Naurzalinov

Только с .Москва

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2 комментария
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расслабленный пост-хипстер

Только с домена .россиясвященнаянашадержава

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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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Виктор Ефимов

Каким местом она хорошая?

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24 комментария
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Александра Романова

Иногда кажется, что среди структур проходит конкурс "сделай самую абсурдную ZAлупу".
Другого объяснения, почему .com домен США, пожалуй нет))

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Александр

Это тоже самое - как меры и губернаторы российских городов - общаются с гражданами в инстаграмме, а теперь в телеграме...

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Сергей Я

Они в курсе, что .com это не географический домен США?🤦‍♂️

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Maksim Kachur

$ dig ns com.
com. 85686 IN NS f.gtld-servers.net.
$ dig a f.gtld-servers.net.
f.gtld-servers.net. 51270 IN A 192.35.51.30
$ whois 192.35.51.30
...
OrgName: VeriSign Global Registry Services
OrgId: VGRS
Address: 12061 Bluemont Way
City: Reston
StateProv: VA
PostalCode: 20190
Country: US

Доступно, наглядно?

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3 комментария
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Den Red

А кто из за бугра будет писать в налоговую письма ?)

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Maxim Stroganoff

Африканские принцы которые только что нашли своё миллиардное состояние и им нужен кто-то кто мог бы получить это наследство в рф

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Александра Романова

Vk.com, gmail.com, mail.com, email.com и т.д. пользуются в России, а не забугром)

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2 комментария
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MedievalRain

Почему из-за бугра? Достаточно иметь почту на gmail.COM

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3 комментария
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Dmitriy Lobanov

Бояться что хацкеры фишингом базу сольют)

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Сафин Айдар

Если почтовые домены и имена содержат латиницу, это тоже должно вызывать подозрение. Только так: Евгений@почта.рф.

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Dmitriy Lobanov

А как же та буква, которая сейчас везде?

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13 комментариев
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Анатолий Б.

Когда-то под один проект регистрировал домен obos.ru но так и не запустил. Актуально, наверное. Дарю идею)

http://obos.ru/{{ogurl}}
http://obos.ru/{{ogurl}}
obos.ru
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Сафин Айдар

Продолжайте сударь, obos.su ))

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Make Luv

Тупость какая-то. Они только про географические зоны знают?

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Динара Шукеева

Ну что вы, гражданин. Написано же, только .ру. Видимо вк придётся перестроиться на вк.су 😀

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Янис

В ЕС та же хуйня, получил письмо с таким текстом;
С 11.04.2022 г., на основании решения NEPLP , пользователи российской и белорусской почтовых платформ (.ru и .by) больше не будут получать электронные CSDD-сообщения по электронной почте. Чтобы восстановить его, измените данные своего профиля на другой адрес электронной почты.

С уважением,

CSDD

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Hnorr

Запад запрещает шрифты для россиян, ФНС запрещает нескрепные домены. Как давно был объявлен этот конкурс абсурда? Каков главный приз?

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Николай Замотаев

Шрифты вроде как платные были?

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2 комментария
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Михаил Анюков

Главный приз: уплата налога

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Игорь Крафт

Стэнд ап всё чаще и чаще в структурах

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Елизавета Жукова

Может сразу голубями отправлять

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Дмитрий

Да сразу бумажные только оставить, причем на той херовой желтой бумаге, что мы способны делать.

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Frolov Konstantin

перед отправкой письма в налоговую, желтую бумагу необходимо пожамкать, привести в нужное состояние

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Денис R

Почему домены .рф нельзя?

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Виктор Ефимов

а может и можно. как всегда официальный текст на сайте ФНС написан так, что трактовать можно по-разному. по-другому они писать не умеют.

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Прохожий динозавр

А если Яндекс Почта с доменом .com?

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Андрей Мельник

Так там ведь автоматом и в .ru регистрация идёт.

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3 комментария
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Иван Евменов

Да, такая же фигня и у меня)

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Динара

И бумажные письма нельзя принимать, вдруг там внутри биологическое оружие

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TLGM x Event

что только не придумают, лишь бы не работать)

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Я никто и звать меня никак

Опять потянул смеховую мышцу :(

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Gollut

Ох уж это негативное влияние и компьютерные атаки через DNS отправителя

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Petr Petrov

А ты точно сверхдержава?

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Кот Учёный
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sles

Всё это называется "принять меры". Эффективность не важна, главное - доложить.

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MrMike3112 .

ИБД.

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ilia

Они что, СЕРЬЕЗНО думают, что вредоносные программы только с "забугорных" доменов могут рассылаться?!

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Николай Замотаев

Нет, они считают, что если кто-то отправил что-то и представился доменом .ru - они найдут отправителя по регистрации домена.

spoofing - не, не слышали.

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Ivan Susanin

Им не доложили, что может быть почтовый сервер на территории России с .com или почтовый сервер на территории США с .ru?

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Konstantin

Буду на "весёлые" новости, "весёлый" арт постить, всем бобра

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Konstantin

сам-то я кстати уже пару недель как озадачился переводом части аккаунтов на ru, а от удобного gmail web интерфейса отказываюсь в пользую thunderbird и k-9. Gmail конечно жалко, качество продукта очень высокое, но смотрю на процесс с интересом.

А картинка с разного рода сарказмом.

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2 комментария
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Геннадий

Когда заставляли переходить на карты МИР для получения бюджетных денег я лично тоже возмущался. Теперь понимаю, что это было правильное решение.
Вот забанит через год Гугл доступ к сервисам из РФ - будет крайне больно.

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Николай Замотаев

Вот забанит через год Гугл доступ к сервисам из РФ - будет крайне больно.
 Вы не правильно пишете. Порядок немножко другой:
Вот забанит РФ через год доступ к сервисам Гугл - будет крайне больно.

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Неудачный глобус

Тогда делать надо не так.
Надо банить именно прием почты с серверов с не-российскими IP.
Потому что иметь домен superpuperduper.ru и при этом почту для него на G Suite (платная(в некоторых особых случаях - бесплатная даже сейчас) корпоративная версия G Mail(и не только)) - вполне себе можно. Разумеется почту будет идти с серверов гугла.

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Zamir Saidov

Какие шансы в суде, если в реальности произойдёт случай игнора писем с не ru?

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leo krich

А как в суде доказать факт игнора? Как доказать хотя бы факт отправки письма?

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1 комментарий
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Граф Монтекристо

Почту штоль под них заводить?

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ROME

у меня домен .com Бойся меня ФНС

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Артём Федоров

Ахах, какой бред...

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Кирилл Аваков

Креативно! А главное, действенно.

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Mike Glukhov

Комедия, как будто они раньше читали)))

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енот

для защиты сервиса электронной почты ФНС от внешнего негативного влияния (компьютерные атаки, вредоносные программы и так далее)
 Тоже самое может придти и с доменов .ru и .su 🤔

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Denis Zotov

Главное, что ФСБ не перестала

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J J

Интересный момент, что когда я работал несколько лет назад в крупной российской консалтинговой фирме, то с рабочего компа была недоступна почта mail.ru (сайт был заблокирован), я тогда завёл почту на Gmail и пользуюсь ей успешно всё это время. А теперь опять в mail.ru или Яндекс переходить 😱

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J J

.

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Неудачный глобус

Есть где то внятный список с каких доменов не НЕ будут читать?
Или наоборот с каких кроме .ru/.su - будут?
Потому что есть .by и данная страна точно в Евросоюз не входит точно.

Есть например .today и .space - которые вообще ни рек какой стране относятся
Есть например .moscow и .москва - владелец - контора с юридическим адресом таки в Москве.
Есть например .рус - который заявлен как русскоязычный но при этом НЕ ограничен территорий РФ
Есть например .дети - реестр поддерживает та же контора что для .ru
Есть в конце концов .int - которые по его статусу назвать зарубежным нельзя (локальным тоже)(правда маловероятно что кто-то будет писать с адреса в нем в госструктуру любой страны, хотя там регистрация вообще бесплатная)

Может вообще имелось "с IP-адресов которые по мнению нашей GeoIP-базы не из России?". В таком контексте это решение хоть как то логично.

И нет, статья на сайте ФНС ситуацию не проясняет от слова совсем.

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Timeweb Cloud

По статистике, зона RU — самая крупная в стране, поэтому не удивительно, что её так выделяют. Предполагаем, что это примерный проект ограничений.

Если учитывать опыт наших клиентов, то в зоне RU остаётся все меньше "красивых" доменов и приходится искать альтернативы.

Уверены, что скоро появится конкретика и там как минимум, появится зона РФ, куда же без неё, как аккредитованный регистратор, можем сказать, что это не менее "русская" зона.

Если интересно, за новостями можно следить в нашем ТГ канале - https://t.me/timewebru

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Анастасия Яковенко

Впервые об этом узнала. И ведь не рассказывают об этом нигде

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Артём Михайлов

Отправлено с iPhone - в спам

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Vyacheslav Teplyakov

Пральна, нехой писать со своих uasyadevil1983@gmail.com. Дали вам чудесную православную госпочту через госуслуги, вот ей и пользуйтесь! ат ат та!

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Maksim Kachur

$ dig ns com.
com. 85686 IN NS f.gtld-servers.net.
$ dig a f.gtld-servers.net.
f.gtld-servers.net. 51270 IN A 192.35.51.30
$ whois 192.35.51.30
...
OrgName: VeriSign Global Registry Services
OrgId: VGRS
Address: 12061 Bluemont Way
City: Reston
StateProv: VA
PostalCode: 20190
Country: US
Доступно, наглядно?

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