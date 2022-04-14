Российский сервис Halsa с наборами витаминов по подписке привлёк 42 млн рублей от сооснователя DocDoc и других Статьи редакции
За год сервисом стали пользоваться 250 тысяч человек.
- В Halsa вложились президент фармкомпании «Нанолек» Владимир Христенко, сооснователь сервиса DocDoc Дмитрий Петрухин и основатель «Европейского нутрициологического центра» Наталья Гончарова, объявила компания. Стороны не раскрывают оценку стартапа.
- Компания планирует потратить деньги на расширение ассортимента витаминов, увеличение производственных мощностей и развитие алгоритма для подбора.
- Halsa выбирает витамины для пользователей по результатам опроса на сайте — о здоровье, образе жизни, привычках питания и других темах. Результаты оценивает алгоритм на основе искусственного интеллекта.
- Каждый месяц витамины меняются в зависимости от прогресса и правил периодичности приёма. Стоимость набора рассчитывается индивидуально, примерная цена 30 упаковок витаминов на 30 дней — 2,5-3 тысячи рублей.
- По собственным данным, оборот Halsa за год вырос в 10 раз, компания не раскрывает финансовые показатели. Количество пользователей в 2021 году — 250 тысяч человек, в 2022 году компания планирует увеличить количество клиентов до 1 млн. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Халса» в 2021 году составила 22,3 млн рублей, чистый убыток — 30 млн рублей.
- Стартап основан в 2019 году Егише Варданяном, Артемом Галихайдаровым и основателем ilovesupersport.com Максимом Журило. В марте Halsa привлёк $200 тысяч от группы инвесторов.
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Прием поливитаминов не имеет абсолютно никакого смысла для человека с нормальным рационом питания. Да и купить эти же витамины можно в виде компливита в 40 раз дешевле. Очередной способ развода богатых лохов на деньги, таких контор и прочих биохацкеров и прочих инфоцыган развелось, к сожалению, очень много
Закончил мед и изучаю эту тему более 10 лет, нормальный рацион в России трудно получить даже имея много денег.
Русским не знаю какого живется, но я армянин родившийся в Москве и у меня дикий недостаток многих витаминов. Уверен в стране много иностранцев кому это будет полезно.
В аптеке витамины стоят дорого. К примеру биодоступность всеми известного магния цитрата от Sanofi 20%, тогда как Хелатные формы усваиваются более чем на 80%, в аптеках дозировки смешные, молекулярные формулы старые, эффекта почти нет. Тот же витамин Д, по идее жирорастворимый витамин и лучше смешивать в жировом растворе, но для удешевления все же используют воду (АкваДетрим), тогда как Вигантол (Португалия) пропал с прилавков.
Медицина в рф отстает на 30-40 лет и разрыв только увеличивается. По этому вся надежда на предпринимателей которые способны подсмотреть у более развитых стран что и как делать, пусть даже исполнение будет на порядок ниже. И я уже написал производителям письмо с предложением о сотрудничестве, потому что это хороший вектор развития.
Но несомненно лучше правильно питаться, чем пить синтетические добавки.
Что значит нормальный рацион питания? Я слышал одна депутатка говорила, что есть одни макарошки — нормально
просто один пример: чтобы получать нормально омегу-3 надо в день кушать сколько то там грамм красной рыбы. готовы каждый день ее жрать?
про д3 вообще молчу. его даже в солнечных странах не всегда хватает.
и никогда наше аптечное говно не берите. бывает продают натурес баунти или солгар, но они там стоят в 2 раза дороже айхерба.
Чтобы получать необходимое количество витаминов с пищей, ее нужно есть килограммами, причем сырую. Для России это не реал. И это сильно дороже, чем покупать готовые бады.
Готовить разнообразные рационы у меня нет ни времени ни желания, а особенно - ДЕНЕГ. Питаюсь первичными продуктами с варкой на раз + бады.
С готовкой большая часть витаминов разрушается. Экология, стрессы дополнительно повышают дневную норму витаминов.
Вот здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 написано что у долгожителей высокие уровни А, Е, и Д витаминов.
Возьми любого и замерь Д3 в крови - будет критически низкий уровень.
Компливит? а кто проверит, что каждая вторая таблетка там не пустышка?
Серьезно, в стране, где всё развалено и покупаются даже суды, а подделывают даже рафаэлки, глупо думать, что лекарства-то уж в России настоящие!
Я покупаю только зарубежные бренды, и вам советую.
Не то, что нет смысла, а опасно.
Ладно бы просто йод и витамин D зимой в северных широтах. Очевидно их большинству не хватает. Но все подряд принимать без анализов? Жесть какая-то 🤦
Написано же что расчёт будет индивидуальный и меняться со временем.
Выдавать просто так витамин Д ничем не лучше. Ситуация с витаминами напоминает историю с антибиотиками... Аукнется это все потом )))
Мама, ама Халса!
Хороший продукт делают!)
Отличная статья!
Пора запускать собственный стартап с подпиской на витамины!
Тема ЗОЖ рулит!
А некоторые 49-летние жители дождливого Петербурга оказались неправы...
https://www.youtube.com/watch?v=DgdP5U28jHc
Если вкратце - это бизнес на уровне NL, Herbalife и суперфудов в виде укропа.
Сама идея выдавать витамины по опросу - это мода, хайп, бизнес, работа на спросе, НО никакой связи со здоровьем и ответственным отношением к своему организму .
никакой связи со здоровьем и ответственным отношением к своему организму
Ну почему же, связь есть, только противоположная.
Причем удивительно видеть здесь на эту тему споры.
Уже не 90е годы. Отношение кардинально изменилось. Кажется все должны быть в теме, тем более на VC.
Были тысячи исследований, даже документалок на эту тему, но тема с витаминами укоренилась в сознании и почему-то не ограничивается на уровне правительств.
А при чем тут спецоперация?)) Я шучу)
Опасно сейчас так шутить. Заминусят
Странно, в ассортименте нет таксифолина.
Дико извиняюсь, но по итогу тебе присылают пачку халса, в которой пакетики с витаминами халса. Собственно, а что это вообще за витамины? Откуда, кто, что... Сама компания делает? Да нет, это просто сервис по "сборке". От всей ответственности, естественно, отказ.
Не понимаю
Деньги.
Кратко сервис позволяет подобрать поливитамины, исходя из данных опроса. После чего, заказать эти поливитамины, и получить их курьером. В плане маркетинга, интересный проект. В плане пользы для потребителя, очень сомнительно. Где гарантия того, что не преследуется цель впихнуть подороже и побольше.
Ну в Европе уже давно неплохо развивается https://cuure.com/ .По сути это будет аналог в России, тем более тест онбординга похож.
Вроде все хорошо должно быть у ребят.
Если они запартнерятся с какой-то сетью лабораторий, будет скидка на комплекс анализов, и они сразу попадут в эту Halsa, автоматически проанализируются и нужная дозировка нужных витаминов будет отправлена - будет смысл в сервисе (еще с поправкой на более детализированный опросник по образу жизни и болезням - пока выглядит как игрушка пальцем в небо, никакая нейросеть по существующим вопросам ничего толкового не родит, просто всем омегу будет назначать). Пока пустышка, качество этих витаминов тоже сомнительное