Собираем новости и события пятьдесят первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 15 апреля в 81,28 рублей, евро — в 88 рублей.

«СПБ Биржа» изменит свой режим торгов 15 апреля из-за нерабочих дней на иностранных торговых площадках. В этот день торги начнутся в 10:00 мск и будут проводиться только ценными бумагами TCS Group, Fix Price и самой биржи.

Торги на Мосбирже на неделе с 11 апреля будут проводиться по регламенту предыдущей недели. Также на рынке облигаций будут доступны сделки РПС/РПС с ЦК в иностранной валюте. На рынке акций 11 апреля будут проводиться торги паями 52 паевых инвестфондов.

Транспорт

Turkish Airlines отменила все рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 16 апреля по 15 мая. По данным TourDom.ru, авиакомпания также не начала запланированные рейсы из Уфы. По данным «Ъ», это связано с ограничениями со стороны Росавиации. Ведомство может пересмотреть допуски на полеты в Россию турецких авиакомпаний, если Турция не даст гарантий, что самолёты из России не будут арестованы в ее аэропортах.

Санкции

Страны-члены ЕС обсуждают поэтапное введение эмбарго на российскую нефть, однако конкретные предложения будут вынесены только после завершения президентских выборов во Франции, узнала NYT.

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Сервисы

Apple удалила приложение подсанкционного «Альфа-банка» из App Store.

Сервис развития карьеры «Эйч» открыл доступ к «Карьерной библиотеке» — материалам о работе от специалистов из Google, «Сбера», «Яндекса» и других компаний. Библиотека состоит из статей и видеороликов с разборами тем от экспертов и содержит более 30 материалов. Доступ к ним бесплатный и не ограничен по времени, объявила компания.

Реакция бизнеса и правительства

Производители плодов и посадочного материала попросили правительство России обнулить НДС. Сейчас он составляет 10%, как и для производителей продуктов питания.

Ozon планирует договорится с собственниками бизнес-центров о снижении арендной платы или сокращении занимаемых офисных площадей, рассказали источники «Коммерсанта».

ЦБ разрешил страховщиам не учитывать ухудшение ситуации при расчёте капитала.

Внесенный 12 апреля в Госдуму законопроект о внешнем управлении компаниями с иностранным участием, которые объявили об уходе с российского рынка, может быть рассмотрен в первом чтении не раньше мая. Об этом рассказали источники «Ведомостей».

Финский холдинг Fazer ищет покупателей на российские активы и сделал предложения о покупке нескольким игрокам, говорят источники «Ъ». Согласно презентации компании, Fazer вложил в российский бизнес €300 млн.

45% компаний в России снижают или останавливают набор сотрудников до конца 2022 года, следует из опроса HeadHunter.

Moody's предрек России дефолт при невыплате долларов инвесторам к 4 мая.

«Опора России» попросила распространить меры поддержки, в том числе отсрочку от призыва, на всех сотрудников ИТ-компаний. Под утвержденные сейчас льготы для таких специалистов и компаний этого сектора пока подходит не весь малый и средний бизнес.

Шведский банк SEB сообщил о прекращении переводов платежей в Россию. Платёжные услуги будут оказываться до 31 мая включительно, после этого все поступающие платежи будут возвращаться отправителю.

Сбербанк заморозил наем новых сотрудников на позиции, не связанные с IT и обеспечением работы сервисов, выяснил Forbes. В самом банке подчеркивают, что продолжают нанимать сотрудников в подразделения, которые обеспечивают бесперебойную работу сервисов.

Минпромторг заявил об отказе от сотрудничества некоторых международных перевозчиков. Как пояснили в министерстве, сложности возникли из-за запрета ЕС на въезд грузовиков с российскими номерами, а также отзыва европейскими страховщиками страхового покрытия для перевозчиков из Европы, находящихся в России.

События предыдущего дня, 14 апреля — здесь.