Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 51: банк SEB прекратит переводы платежей, Fazer ищет покупателя Статьи редакции
Собираем новости и события пятьдесят первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс доллара на 15 апреля в 81,28 рублей, евро — в 88 рублей.
«СПБ Биржа» изменит свой режим торгов 15 апреля из-за нерабочих дней на иностранных торговых площадках. В этот день торги начнутся в 10:00 мск и будут проводиться только ценными бумагами TCS Group, Fix Price и самой биржи.
Торги на Мосбирже на неделе с 11 апреля будут проводиться по регламенту предыдущей недели. Также на рынке облигаций будут доступны сделки РПС/РПС с ЦК в иностранной валюте. На рынке акций 11 апреля будут проводиться торги паями 52 паевых инвестфондов.
Транспорт
Turkish Airlines отменила все рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 16 апреля по 15 мая. По данным TourDom.ru, авиакомпания также не начала запланированные рейсы из Уфы. По данным «Ъ», это связано с ограничениями со стороны Росавиации. Ведомство может пересмотреть допуски на полеты в Россию турецких авиакомпаний, если Турция не даст гарантий, что самолёты из России не будут арестованы в ее аэропортах.
Санкции
Страны-члены ЕС обсуждают поэтапное введение эмбарго на российскую нефть, однако конкретные предложения будут вынесены только после завершения президентских выборов во Франции, узнала NYT.
Сервисы
Apple удалила приложение подсанкционного «Альфа-банка» из App Store.
Сервис развития карьеры «Эйч» открыл доступ к «Карьерной библиотеке» — материалам о работе от специалистов из Google, «Сбера», «Яндекса» и других компаний. Библиотека состоит из статей и видеороликов с разборами тем от экспертов и содержит более 30 материалов. Доступ к ним бесплатный и не ограничен по времени, объявила компания.
Реакция бизнеса и правительства
Производители плодов и посадочного материала попросили правительство России обнулить НДС. Сейчас он составляет 10%, как и для производителей продуктов питания.
Ozon планирует договорится с собственниками бизнес-центров о снижении арендной платы или сокращении занимаемых офисных площадей, рассказали источники «Коммерсанта».
ЦБ разрешил страховщиам не учитывать ухудшение ситуации при расчёте капитала.
Внесенный 12 апреля в Госдуму законопроект о внешнем управлении компаниями с иностранным участием, которые объявили об уходе с российского рынка, может быть рассмотрен в первом чтении не раньше мая. Об этом рассказали источники «Ведомостей».
Финский холдинг Fazer ищет покупателей на российские активы и сделал предложения о покупке нескольким игрокам, говорят источники «Ъ». Согласно презентации компании, Fazer вложил в российский бизнес €300 млн.
45% компаний в России снижают или останавливают набор сотрудников до конца 2022 года, следует из опроса HeadHunter.
Moody's предрек России дефолт при невыплате долларов инвесторам к 4 мая.
«Опора России» попросила распространить меры поддержки, в том числе отсрочку от призыва, на всех сотрудников ИТ-компаний. Под утвержденные сейчас льготы для таких специалистов и компаний этого сектора пока подходит не весь малый и средний бизнес.
Шведский банк SEB сообщил о прекращении переводов платежей в Россию. Платёжные услуги будут оказываться до 31 мая включительно, после этого все поступающие платежи будут возвращаться отправителю.
Сбербанк заморозил наем новых сотрудников на позиции, не связанные с IT и обеспечением работы сервисов, выяснил Forbes. В самом банке подчеркивают, что продолжают нанимать сотрудников в подразделения, которые обеспечивают бесперебойную работу сервисов.
Минпромторг заявил об отказе от сотрудничества некоторых международных перевозчиков. Как пояснили в министерстве, сложности возникли из-за запрета ЕС на въезд грузовиков с российскими номерами, а также отзыва европейскими страховщиками страхового покрытия для перевозчиков из Европы, находящихся в России.
События предыдущего дня, 14 апреля — здесь.
В Google Play приложение пока доступно.
Последнюю неделю отовсюду слышу о STEPN, которая позиционирует себя как приложение, позволяющее зарабатывать буквально на ходьбе и беге. Чувствуете знакомый аромат? Не правда ли, отдаёт немного финансовой пирамидой?
Вызвать машину можно через приложение.
Под уже утвержденные меры поддержки пока подходит не весь малый и средний бизнес.
Исторически закупать цветы на голландской бирже было проще и дешевле, чем напрямую у производителей. Руководители лавок и цветобаз рассказывают, какой теперь может быть логистика и как это повлияет на наличие и качество товаров в магазинах.
Сам банк сообщил, что продолжает нанимать сотрудников в подразделения, обеспечивающие бесперебойную работу сервисов.
Команда МТС Знаем лично поговорила с предпринимателями о настоящем и будущем проектов. Сейчас особенно важно услышать идеи, поддержать начинания, вселить оптимизм и найти аргументы против тревог. Смотрите, что получилось в нашем ролике.
Медведев в качестве главы IT комитета это какой-то сюр. идиоты
Доллар по 28
Первый айфон
Виндовс XP
Nokia
Тектоник
Блейзер на лестничной клетке
Подружки эмо
Аська
Линейдж 2
Интернет по карточкам
"Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах
Под теплым дождем...
Ты снова лучше всех, а дачу, маму, билеты
Мы переживем..."
Это был лучший президент 😍
Рогозина на космос поставили же, можно и Димона в айти
потом поменяются
Ну он айфоны любит и вообще все это вот айти - мерцающие лампочки, красивые лозунги, не пугается слова диджитализация. Кроме него и некому
Да нормально, в книге "Древний" IT комитетом вообще руководили Ваарси
Система не примет нормального и адекватного управленца который захочет что-то изменить и не будет мешками кэш таскать
Хотел бы жить в вашем мире радужных единорогов.
Система построена не на способностях, а на уровне лояльности.
А кого надо ставить?
Яндексоидов - "мы не цензурируем новости" ?
- Будет еще хуже! — говорит пессимист.
- Хуже уже не будет, — отвечает оптимист.
Тут логика такая - работаем с теми кадрами, которые имеем.
Молодой, перспективный и айфон есть. Не понимаю, чем вы недовольны.
Айфончик любит гаджеты, почему бы и нет.
Вот всё хоеново, спору нет, но в поане работы вообще, её поиска, чую, будет просто катастрофа. Огромное количество людей потеряет не просто в деньгах, но и будет вынуждено менять профессию, город работы/продивания и т.д.
Кто-то скажет: кризис - новые возможности. Да, но не то что не для всех, но даже не для большинства.
Никакой катастрофы не будет. Будет просто отрицательный рост занятости и позитивный отток нетрудоспособных айтишников за границу.
Сегодня 51й день Спецоперации...И мы счастливы!
Шутку не поймут несчастные не смотревшие «Дом 2».
45% компаний в России снижают или останавливают набор сотрудников
Вот это уже серьезно
Медведев в качестве главы IT комитета
А вот это уже контрольный выстрел в IT сферу
Boom! Headshot!
это еще те кто отвечает на вопрос или снимает вакансии
реально 85% останавливают набор
просто вакансии висят, на которые никто отвечать не будет
такое было в кризис и в пандемию
В реальности всё даже хуже. Точно могу сказать про IT: многие держат открытыми вакансии, но набор не ведут. Собирают резюме до лучших времен. Речь не про все вакансии, а без которых компания сможет прожить ближайшие годы.
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Хуже уже не будет и тут: бац, бац бац
Не так интересно, как месяц назад.
Moody's предрек России дефолт
——-
это хреново не только для нас, а еще для европы, которые сильно вкладывалась в наш рынок, тоже будет сыпаться. все начнут переливать капитал в сша, в общем, слава демократии, все как обычно.
Не понимаю, зачем говорит о том, что в других странах тоже будет плохо, нужно ведь на себя смотреть?!?
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Нельзя быть таким злорадным! Утонул - но не сдался. А может, и вообще не утонул, а просто уменьшилась плавучесть. Все идет по плану!
Аккурат после введения жёлтого режима стали летать.
Что это за конструкция на стоке?
турникет
Ладно, я сам зауткил
это противолазательная система чтобы до камер не достали
Комплекс ГО ЧС для оперативного швабрирования.
что бы не залезли по ней
вешалка
Что же нас ждет ?
— море хранит молчанье
Жажда жить сушит сердца до дна
Только жизнь здесь ничего не стоит
Жизнь других, но не твоя
В книге Владимира Сорокина: "День опричника" уже все описано, что ждёт.
На дворе 2022 год, все подключены к интернету, люди объединяются против глобального потепления, развивают торговлю, исследуют луну, марс... и есть те, кто продолжает убивать людей и уничтожать их, угрожать другим своими ядерными ракетами. Это плохо кончается для всех. Это ставит под сомнение умственные способности мужчин. надеюсь меня не выгонят за эти слова
С умственными способностями там не так плачевно, как с моралью и совестью
такова человеческая натура. Это было есть и будет
Только дед к инету не подключен. Ему его в папочке каждый день распечатывают
А что случилось с Москвой?)
Она утонула (с)
Вопрос, когда это все закончится?
Не при нашей жизни.
То ли еще будет, друзья.
У нас и раньше то было не очень...
А теперь ещё и открыли клетки.
Ozon планирует договорится с собственниками бизнес-центров о снижении арендной платы или сокращении занимаемых офисных площадей, рассказали источники «Коммерсанта».
Ахахпхаххпхпхп
Бедные Ozon, кризис застал :(
(ага, зато людей наепывать это нормально, у них не кризис)
"Ozon планирует договорится с собственниками"
Тся/ться.
Такое ощущение что новости с укро сми читаешь. Как обычно 0 позитивных новостей
зайди в соседний отдел, где высерают новости "как в рф всё хорошо, а сша скоро развалится", и попроси запостить свеженький бред