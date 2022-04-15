Финансы
Ледяной Орзэмэс

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 51: банк SEB прекратит переводы платежей, Fazer ищет покупателя Статьи редакции

Собираем новости и события пятьдесят первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Bloomberg

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 15 апреля в 81,28 рублей, евро — в 88 рублей.

«СПБ Биржа» изменит свой режим торгов 15 апреля из-за нерабочих дней на иностранных торговых площадках. В этот день торги начнутся в 10:00 мск и будут проводиться только ценными бумагами TCS Group, Fix Price и самой биржи.

Торги на Мосбирже на неделе с 11 апреля будут проводиться по регламенту предыдущей недели. Также на рынке облигаций будут доступны сделки РПС/РПС с ЦК в иностранной валюте. На рынке акций 11 апреля будут проводиться торги паями 52 паевых инвестфондов.

Транспорт

Turkish Airlines отменила все рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 16 апреля по 15 мая. По данным TourDom.ru, авиакомпания также не начала запланированные рейсы из Уфы. По данным «Ъ», это связано с ограничениями со стороны Росавиации. Ведомство может пересмотреть допуски на полеты в Россию турецких авиакомпаний, если Турция не даст гарантий, что самолёты из России не будут арестованы в ее аэропортах.

Санкции

Страны-члены ЕС обсуждают поэтапное введение эмбарго на российскую нефть, однако конкретные предложения будут вынесены только после завершения президентских выборов во Франции, узнала NYT.

Сервисы

Apple удалила приложение подсанкционного «Альфа-банка» из App Store.

Сервис развития карьеры «Эйч» открыл доступ к «Карьерной библиотеке» — материалам о работе от специалистов из Google, «Сбера», «Яндекса» и других компаний. Библиотека состоит из статей и видеороликов с разборами тем от экспертов и содержит более 30 материалов. Доступ к ним бесплатный и не ограничен по времени, объявила компания.

Реакция бизнеса и правительства

Производители плодов и посадочного материала попросили правительство России обнулить НДС. Сейчас он составляет 10%, как и для производителей продуктов питания.

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Ozon планирует договорится с собственниками бизнес-центров о снижении арендной платы или сокращении занимаемых офисных площадей, рассказали источники «Коммерсанта».

ЦБ разрешил страховщиам не учитывать ухудшение ситуации при расчёте капитала.

Внесенный 12 апреля в Госдуму законопроект о внешнем управлении компаниями с иностранным участием, которые объявили об уходе с российского рынка, может быть рассмотрен в первом чтении не раньше мая. Об этом рассказали источники «Ведомостей».

Финский холдинг Fazer ищет покупателей на российские активы и сделал предложения о покупке нескольким игрокам, говорят источники «Ъ». Согласно презентации компании, Fazer вложил в российский бизнес €300 млн.

45% компаний в России снижают или останавливают набор сотрудников до конца 2022 года, следует из опроса HeadHunter.

Moody's предрек России дефолт при невыплате долларов инвесторам к 4 мая.

«Опора России» попросила распространить меры поддержки, в том числе отсрочку от призыва, на всех сотрудников ИТ-компаний. Под утвержденные сейчас льготы для таких специалистов и компаний этого сектора пока подходит не весь малый и средний бизнес.

Шведский банк SEB сообщил о прекращении переводов платежей в Россию. Платёжные услуги будут оказываться до 31 мая включительно, после этого все поступающие платежи будут возвращаться отправителю.

Сбербанк заморозил наем новых сотрудников на позиции, не связанные с IT и обеспечением работы сервисов, выяснил Forbes. В самом банке подчеркивают, что продолжают нанимать сотрудников в подразделения, которые обеспечивают бесперебойную работу сервисов.

Минпромторг заявил об отказе от сотрудничества некоторых международных перевозчиков. Как пояснили в министерстве, сложности возникли из-за запрета ЕС на въезд грузовиков с российскими номерами, а также отзыва европейскими страховщиками страхового покрытия для перевозчиков из Европы, находящихся в России.

События предыдущего дня, 14 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

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135 комментариев
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добрая букашка

Медведев в качестве главы IT комитета это какой-то сюр. идиоты

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Щитпостер на зарплате

Доллар по 28
Первый айфон
Виндовс XP
Nokia
Тектоник
Блейзер на лестничной клетке
Подружки эмо
Аська
Линейдж 2
Интернет по карточкам
"Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах
Под теплым дождем...
Ты снова лучше всех, а дачу, маму, билеты
Мы переживем..."

Это был лучший президент 😍

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10 комментариев
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Двойной франт

Рогозина на космос поставили же, можно и Димона в айти
потом поменяются

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7 комментариев
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Влад Шушкевич

Ну он айфоны любит и вообще все это вот айти - мерцающие лампочки, красивые лозунги, не пугается слова диджитализация. Кроме него и некому

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7 комментариев
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Vladislav S

Да нормально, в книге "Древний" IT комитетом вообще руководили Ваарси

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1 комментарий
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Андрей Шапран - B2B продажи
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1 комментарий
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ROME

Система не примет нормального и адекватного управленца который захочет что-то изменить и не будет мешками кэш таскать

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Василий Степанофф

Хотел бы жить в вашем мире радужных единорогов.
Система построена не на способностях, а на уровне лояльности.

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2 комментария
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Nikolay Vavilov

А кого надо ставить?
Яндексоидов - "мы не цензурируем новости" ?

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4 комментария
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S.Capusta

- Будет еще хуже! — говорит пессимист.
- Хуже уже не будет, — отвечает оптимист.

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Нелинейная структура данных

Тут логика такая - работаем с теми кадрами, которые имеем.

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5 комментариев
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Макс Бруквин

Молодой, перспективный и айфон есть. Не понимаю, чем вы недовольны.

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2 комментария
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Слегка Придурковатый

Айфончик любит гаджеты, почему бы и нет.

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1 комментарий
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Вадим Д.

Вот всё хоеново, спору нет, но в поане работы вообще, её поиска, чую, будет просто катастрофа. Огромное количество людей потеряет не просто в деньгах, но и будет вынуждено менять профессию, город работы/продивания и т.д.
Кто-то скажет: кризис - новые возможности. Да, но не то что не для всех, но даже не для большинства.

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Vladislav S

Никакой катастрофы не будет. Будет просто отрицательный рост занятости и позитивный отток нетрудоспособных айтишников за границу.

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3 комментария
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Пришелец

Сегодня 51й день Спецоперации...И мы счастливы!

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Evil Pechenka

Шутку не поймут несчастные не смотревшие «Дом 2».

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7 комментариев
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Igor.Drobin

45% компаний в России снижают или останавливают набор сотрудников
 Вот это уже серьезно

Медведев в качестве главы IT комитета
 А вот это уже контрольный выстрел в IT сферу

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Щитпостер на зарплате

Boom! Headshot!

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Nikolay Ivashev

это еще те кто отвечает на вопрос или снимает вакансии
реально 85% останавливают набор
просто вакансии висят, на которые никто отвечать не будет
такое было в кризис и в пандемию

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Memento Vivere

В реальности всё даже хуже. Точно могу сказать про IT: многие держат открытыми вакансии, но набор не ведут. Собирают резюме до лучших времен. Речь не про все вакансии, а без которых компания сможет прожить ближайшие годы.

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Александр А.

Хуже уже не будет и тут: бац, бац бац

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Щитпостер на зарплате

Не так интересно, как месяц назад.

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Oleg Solovev

Moody's предрек России дефолт
——-
это хреново не только для нас, а еще для европы, которые сильно вкладывалась в наш рынок, тоже будет сыпаться. все начнут переливать капитал в сша, в общем, слава демократии, все как обычно.

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Андрей Чернопятов

Не понимаю, зачем говорит о том, что в других странах тоже будет плохо, нужно ведь на себя смотреть?!?

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6 комментариев
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Vitaly Karasik

Нельзя быть таким злорадным! Утонул - но не сдался. А может, и вообще не утонул, а просто уменьшилась плавучесть. Все идет по плану!

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3 комментария
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Влад Шушкевич

Аккурат после введения жёлтого режима стали летать.

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Двойной франт

Что это за конструкция на стоке?

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Roman Romaniyk

турникет

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2 комментария
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Двойной франт

Ладно, я сам зауткил

это противолазательная система чтобы до камер не достали

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Владимир Штро

Комплекс ГО ЧС для оперативного швабрирования.

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Андрей Рядькин

что бы не залезли по ней

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Artem Chernov

вешалка

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Seller of Happiness

Что же нас ждет ?

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Johnny Vorony

— море хранит молчанье
Жажда жить сушит сердца до дна
Только жизнь здесь ничего не стоит
Жизнь других, но не твоя

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Nefco Kazan

В книге Владимира Сорокина: "День опричника" уже все описано, что ждёт.

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Paulo

На дворе 2022 год, все подключены к интернету, люди объединяются против глобального потепления, развивают торговлю, исследуют луну, марс... и есть те, кто продолжает убивать людей и уничтожать их, угрожать другим своими ядерными ракетами. Это плохо кончается для всех. Это ставит под сомнение умственные способности мужчин. надеюсь меня не выгонят за эти слова

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Виктория Никанорова

С умственными способностями там не так плачевно, как с моралью и совестью

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2 комментария
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AntropFedorov

такова человеческая натура. Это было есть и будет

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11 комментариев
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Игорь Протасов

Только дед к инету не подключен. Ему его в папочке каждый день распечатывают

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Неизвестный Неизвестный

А что случилось с Москвой?)

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Виктория Никанорова

Она утонула (с)

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TLGM x Event

Вопрос, когда это все закончится?

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Влад Шушкевич

Не при нашей жизни.

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Мазепа Александр

То ли еще будет, друзья.

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S.Capusta

У нас и раньше то было не очень...
А теперь ещё и открыли клетки.

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Щитпостер на зарплате

Ozon планирует договорится с собственниками бизнес-центров о снижении арендной платы или сокращении занимаемых офисных площадей, рассказали источники «Коммерсанта».
Ахахпхаххпхпхп

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Ким Чен Ын

Бедные Ozon, кризис застал :(
(ага, зато людей наепывать это нормально, у них не кризис)

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Слегка Придурковатый

"Ozon планирует договорится с собственниками"

Тся/ться.

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Ayka Mustafayev

Такое ощущение что новости с укро сми читаешь. Как обычно 0 позитивных новостей

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fffggg gggfff

зайди в соседний отдел, где высерают новости "как в рф всё хорошо, а сша скоро развалится", и попроси запостить свеженький бред

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