Финансы
Ледяной Орзэмэс

«Яндекс» запустил сервис «Счёт» для оплаты своих сервисов с дополнительным кэшбеком Статьи редакции

Кэшбек за оплату со «Счёта» будет суммироваться с бонусами от подписки «Плюс».

  • «Счёт» можно завести в приложении «Яндекс Go», объявила компания. Пока пополнить его можно с банковской карты, а в ближайшее время — через Систему быстрых платежей (СБП).
  • Обслуживание счёта бесплатное. «Яндекс» не берёт комиссию за его пополнение, но комиссию может взять банк, выпустивший карту. При пополнении через СБП комиссии не будет, уточнили в компании.
  • Сейчас оплатить со «Счёта» можно поездки на такси, позже услуга появится в «Афише», «Услугах», «Маркете», «Еде» и других сервисах. На балансе можно держать до 15 тысяч рублей и тратить до 40 тысяч рублей в месяц.
  • Владельцы «Счёта» получают кэшбек баллами — до 12 июля 2022 года он составит 5%. Дальнейшие планы в компании не раскрывают, но отмечают, что команда «продолжает проверять сценарии использования и добавлять новые возможности».
  • Сервис уже доступен для части подписчиков «Плюса». В будущем его смогут открыть все пользователи «Яндекса».
Как подключить «Счёт» в «Яндекс Go»

#новость #яндекс

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46 комментариев
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Алексей Ольяной

На мой взгляд все эти подколы и умники, почти не пользуются Яндексом.

Я лично с удовольствием кайфую в их экосистеме. И давно жду банк.

Для кого то хрень, а кто то найдёт свой сценарий и сделает жизнь ещё проще.

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Влад

Некоторые сервисы Яндекса просто отвратительные.. ,а некоторые одни из лучших на рынке. Вот я не понимаю как может быть такое, когда у тебя по сути одна компания

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Vladislav

Бренд один, но команды все же над сервисами работают разные

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Сергей Я

Некоторые сервисы Яндекса просто отвратительные
 Возможно, но просто их очень много. В смысле, что основные продукты то норм. Хотя над UX/UX Почты и Диска им бы поработать. Выбирал выбирал между облаками, в итоге OneDrive оформил, Яндекс не очень всё-таки, особенно приложение, хотя значительно дешевле.

Почта тоже после Gmail не очень удобная.

Но браузер, такси, еда, и некоторые другие сервисы - норм. А ну и конечно же Музыка и Алиса.

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Щитпостер на зарплате

Почему не гугл? 🤔

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Сергей Я

Дорого шо пстц. Ну и в свете последних событий, походу придется Яндекс покупать всё-таки. Хранить в облаке, которое в любой момент могут заблочить - такая себе перспектива.

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Щитпостер на зарплате

139р вроде не так дорого. 🤔

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Сергей Я

Это овердокуя. Тем более 100 Гб, мне надо было 1 Тб. У Гугла кстати нет сейчас 1, только 2 Тб, и у Яндекса оказывается.

2Тб на 2 года у Яндекса сейчас 999₽ в год(!) по акции https://mail360.yandex.ru/premium-plans

А 100 Гб по 49₽ в месяц.

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Щитпостер на зарплате

Музыка, клавиатура, браузер - топ ящитаю.

В браузере мегасекс фича это перевод и озвучивание видосиков с Ютуба.

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Константин Пронин

плюсую. Пользуюсь кучей сервисов Я, и не понимаю почему у некоторых ТАК полыхает. Очень горевал когда ЯД перехали под крыло Сбера.

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Alexey Arhipov

А как у меня подгорело от переезда ЯДа к сберу. В итоге я потерял все свои кошельки... Но сервисы Яндекса сейчас - это стало таким себе.
Пользовался музыкой. Ну норм было. Перешёл на спотифай - оказалось ещё лучше.
Яндекс плюс - это всегда минус. Пример. в РБ при заказе с плюсом до 20 рублей в булочной - стоимость доставки 7 рублей. При более 20 - бесплатно.
Без плюса - при заказе до 20 рублей стоимость доставки 3 рубля, более 20 рублей - 2 рубля.
Только в булочной у меня заказ как правило рублей на 10.
Стоимость такси с плюсом - почему-то дороже, чем без. Проверяли в одно время с подругой, когда у меня был плюс, а у неё нет.
Про Яндекс маркет с его плюсом я молчу. е-каталогу жду замену.
Драйв. Плюс на фиксе. Только фикс в 90% случаев дороже чем если ехать без него.

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doffys

ахахахахахах...нах*я

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Горбань Александр

Яндекс деньги возвращаются

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Gri

яндекс банк начинается

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Максим Ростокин

Некрополь)

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Максим Морозов

Лучше бы они нормальный гитахб сделали ... расходов 5 человек за пол года написали ГитФлик, яндекс из технологической компании превратился в какую то армянскую забегаловку на трассе с шауромой на вынос.

https://gitflic.ru/ - на ГитФлик в России

Облачный сервис хранения репозиториев исходного…
GitFlic - первый российский сервис для хранения исходного кода и работы с ним. Основан на системе…
gitflic.ru
Gitea
Gitea
gitea.io
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DS

как это нах*я? чтобы заставить больше тратить, кидаешь деньги на счет, оплачиваешь что-нибудь, получаешь баллы и думаешь: "О, баллы, чего это они лежат просто так, надо потратить". Соответственно кидаешь еще денег и круг повторяется, судя по всему на ком-то это работает)

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Gri

Ну так если ты катаешься на такси, условно, 5 раз на дню, то это неплохо работает)

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Aram Mirzoyants

так думают те, кто не умеет читать все, что написано в оферте и у кого туго с математикой

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Никита

Зачем они Яндекс. Деньги в свое время переименовали в убогий ЮМАНИ? Кто мог такой убогий нейминг придумать?

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StargazerXIII

Сбер

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умный человек

к прочтению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AEMoney

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Rex

Сбербанк

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Кристина Нестерова

сбер

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sergjjj

Яндекс Заправки неплохо бы с 5% кэшем.

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Serge Tikhonenko

Пришёл в бар и заправился несколькими B-52

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Anton Novoseltsev

главное, не заглохни потом по пути домой)

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Длительный диод

А на заправки не распространяется разве?

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Ware Wow

с дополнительным кэшбеком
На сколько дороже будет, чем для обычных юзеров?

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Дмитрий Немов

Когда уже полноценный «Яндекс Банк»?

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vitaly po

Как его подключить то?

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Роман Дегтярев

У меня тоже пока не появилось, но у них и написано, что доступно пока не всем пользователям

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Hln_ Sokol

Сколько у вас приложений от Яндекса установлено уже ?)

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Длительный диод

Пока ещё меньше чем приложений от Google 😁

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Константин Пронин

я пользуюсь такси, доставкой, диск/почта/метрика, постоянно смотрю кинопоиск хд, дома алиса, в дороге всегда музыка/подкасты (Закат Империи огонь ваще). Маркетом тоже пользуюсь регулярно. ЯД пользовался пока не продали Сберу (выпущенная карта до сих пор действует).

Мне ваще всё по кайфу что делают Я, кроме Дзена... удивительно как можно было такое выкакать.

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Максим Ростокин

Музыка и Умный дом

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Андрей Забродин

Денюжка у компании видимо кончается, для оборотки надо :)

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Serge Tikhonenko

А для банков это будет повод взять процент, как за перевод на квази-деньги

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Павел Скиннер

На самом деле, конечно, красиво. Всегда лучше держать деньги, которые пользователь платит тебе за сервисы, на своей же стороне. Транзакции дешевле, деньги можно сразу отправлять в работу (рассрочки/квази-кредиты/прочее). Вместо % по депозиту шлешь юзеру кэшбэк.
И по сути, это работает как такая предпродажа своих услуг оптом: предполагаю, что обычный пользователь охотнее положит деньги на такой счет, чем оплатит подписку Плюса на два года :) А результат для Яндекса тот же.
Озон-то ведь такое же выкатил со своим Озон-счетом. Хорошо иметь собственный банк ;)

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Егор Сергеевич

Нафига?

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Константин Суворов

Судя по всему для дополнительного кэшбека в 5% до 12 июля, если он действительно суммируется плюс к "Плюсу". Извиняюсь за тафтологию, но такой уж Яндекс. Чего поделать.

После 12 июля - уже не нужен)

Но вообще мне кажется это такой своеобразный возврат 5% кэшбека, который пропал по картам Альфа-Банка. Только теперь кэшбек внутренний, а не рублёвый. Что конечно создаёт очередной удобный способ для манипулирования ценами. Классика, к сожалению.

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Алексей Дымов

Бессмысленный лишний этап в пользовании услугами

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Denis

Хрень какая-то бессмысленная

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lakoros

судя по инструкции чтобы открыть счет. нужно заказать такси?

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Renat Kocmo

Яндекс Параша

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Дмитрий Филиппов

Сделайте много телодвижений, чтобы получить говенные Сбер. спасибо. Нет спасибо.

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