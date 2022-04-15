«Яндекс» запустил сервис «Счёт» для оплаты своих сервисов с дополнительным кэшбеком Статьи редакции
Кэшбек за оплату со «Счёта» будет суммироваться с бонусами от подписки «Плюс».
- «Счёт» можно завести в приложении «Яндекс Go», объявила компания. Пока пополнить его можно с банковской карты, а в ближайшее время — через Систему быстрых платежей (СБП).
- Обслуживание счёта бесплатное. «Яндекс» не берёт комиссию за его пополнение, но комиссию может взять банк, выпустивший карту. При пополнении через СБП комиссии не будет, уточнили в компании.
- Сейчас оплатить со «Счёта» можно поездки на такси, позже услуга появится в «Афише», «Услугах», «Маркете», «Еде» и других сервисах. На балансе можно держать до 15 тысяч рублей и тратить до 40 тысяч рублей в месяц.
- Владельцы «Счёта» получают кэшбек баллами — до 12 июля 2022 года он составит 5%. Дальнейшие планы в компании не раскрывают, но отмечают, что команда «продолжает проверять сценарии использования и добавлять новые возможности».
- Сервис уже доступен для части подписчиков «Плюса». В будущем его смогут открыть все пользователи «Яндекса».
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На мой взгляд все эти подколы и умники, почти не пользуются Яндексом.
Я лично с удовольствием кайфую в их экосистеме. И давно жду банк.
Для кого то хрень, а кто то найдёт свой сценарий и сделает жизнь ещё проще.
Некоторые сервисы Яндекса просто отвратительные.. ,а некоторые одни из лучших на рынке. Вот я не понимаю как может быть такое, когда у тебя по сути одна компания
Бренд один, но команды все же над сервисами работают разные
Некоторые сервисы Яндекса просто отвратительные
Возможно, но просто их очень много. В смысле, что основные продукты то норм. Хотя над UX/UX Почты и Диска им бы поработать. Выбирал выбирал между облаками, в итоге OneDrive оформил, Яндекс не очень всё-таки, особенно приложение, хотя значительно дешевле.
Почта тоже после Gmail не очень удобная.
Но браузер, такси, еда, и некоторые другие сервисы - норм. А ну и конечно же Музыка и Алиса.
Почему не гугл? 🤔
Дорого шо пстц. Ну и в свете последних событий, походу придется Яндекс покупать всё-таки. Хранить в облаке, которое в любой момент могут заблочить - такая себе перспектива.
139р вроде не так дорого. 🤔
Это овердокуя. Тем более 100 Гб, мне надо было 1 Тб. У Гугла кстати нет сейчас 1, только 2 Тб, и у Яндекса оказывается.
2Тб на 2 года у Яндекса сейчас 999₽ в год(!) по акции https://mail360.yandex.ru/premium-plans
А 100 Гб по 49₽ в месяц.
Музыка, клавиатура, браузер - топ ящитаю.
В браузере мегасекс фича это перевод и озвучивание видосиков с Ютуба.
плюсую. Пользуюсь кучей сервисов Я, и не понимаю почему у некоторых ТАК полыхает. Очень горевал когда ЯД перехали под крыло Сбера.
А как у меня подгорело от переезда ЯДа к сберу. В итоге я потерял все свои кошельки... Но сервисы Яндекса сейчас - это стало таким себе.
Пользовался музыкой. Ну норм было. Перешёл на спотифай - оказалось ещё лучше.
Яндекс плюс - это всегда минус. Пример. в РБ при заказе с плюсом до 20 рублей в булочной - стоимость доставки 7 рублей. При более 20 - бесплатно.
Без плюса - при заказе до 20 рублей стоимость доставки 3 рубля, более 20 рублей - 2 рубля.
Только в булочной у меня заказ как правило рублей на 10.
Стоимость такси с плюсом - почему-то дороже, чем без. Проверяли в одно время с подругой, когда у меня был плюс, а у неё нет.
Про Яндекс маркет с его плюсом я молчу. е-каталогу жду замену.
Драйв. Плюс на фиксе. Только фикс в 90% случаев дороже чем если ехать без него.
ахахахахахах...нах*я
Яндекс деньги возвращаются
яндекс банк начинается
Некрополь)
Лучше бы они нормальный гитахб сделали ... расходов 5 человек за пол года написали ГитФлик, яндекс из технологической компании превратился в какую то армянскую забегаловку на трассе с шауромой на вынос.
https://gitflic.ru/ - на ГитФлик в России
как это нах*я? чтобы заставить больше тратить, кидаешь деньги на счет, оплачиваешь что-нибудь, получаешь баллы и думаешь: "О, баллы, чего это они лежат просто так, надо потратить". Соответственно кидаешь еще денег и круг повторяется, судя по всему на ком-то это работает)
Ну так если ты катаешься на такси, условно, 5 раз на дню, то это неплохо работает)
так думают те, кто не умеет читать все, что написано в оферте и у кого туго с математикой
Зачем они Яндекс. Деньги в свое время переименовали в убогий ЮМАНИ? Кто мог такой убогий нейминг придумать?
Сбер
к прочтению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AEMoney
Сбербанк
сбер
Яндекс Заправки неплохо бы с 5% кэшем.
Пришёл в бар и заправился несколькими B-52
главное, не заглохни потом по пути домой)
А на заправки не распространяется разве?
с дополнительным кэшбеком
На сколько дороже будет, чем для обычных юзеров?
Когда уже полноценный «Яндекс Банк»?
Как его подключить то?
У меня тоже пока не появилось, но у них и написано, что доступно пока не всем пользователям
Сколько у вас приложений от Яндекса установлено уже ?)
Пока ещё меньше чем приложений от Google 😁
я пользуюсь такси, доставкой, диск/почта/метрика, постоянно смотрю кинопоиск хд, дома алиса, в дороге всегда музыка/подкасты (Закат Империи огонь ваще). Маркетом тоже пользуюсь регулярно. ЯД пользовался пока не продали Сберу (выпущенная карта до сих пор действует).
Мне ваще всё по кайфу что делают Я, кроме Дзена... удивительно как можно было такое выкакать.
Музыка и Умный дом
Денюжка у компании видимо кончается, для оборотки надо :)
А для банков это будет повод взять процент, как за перевод на квази-деньги
На самом деле, конечно, красиво. Всегда лучше держать деньги, которые пользователь платит тебе за сервисы, на своей же стороне. Транзакции дешевле, деньги можно сразу отправлять в работу (рассрочки/квази-кредиты/прочее). Вместо % по депозиту шлешь юзеру кэшбэк.
И по сути, это работает как такая предпродажа своих услуг оптом: предполагаю, что обычный пользователь охотнее положит деньги на такой счет, чем оплатит подписку Плюса на два года :) А результат для Яндекса тот же.
Озон-то ведь такое же выкатил со своим Озон-счетом. Хорошо иметь собственный банк ;)
Нафига?
Судя по всему для дополнительного кэшбека в 5% до 12 июля, если он действительно суммируется плюс к "Плюсу". Извиняюсь за тафтологию, но такой уж Яндекс. Чего поделать.
После 12 июля - уже не нужен)
Но вообще мне кажется это такой своеобразный возврат 5% кэшбека, который пропал по картам Альфа-Банка. Только теперь кэшбек внутренний, а не рублёвый. Что конечно создаёт очередной удобный способ для манипулирования ценами. Классика, к сожалению.
Бессмысленный лишний этап в пользовании услугами
Хрень какая-то бессмысленная
судя по инструкции чтобы открыть счет. нужно заказать такси?
Яндекс Параша
Сделайте много телодвижений, чтобы получить говенные Сбер. спасибо. Нет спасибо.