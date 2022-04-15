Как найти удаленку в долларах или переехать?

Сделать правильное резюме. Мы уже достаточно писали про релокацию, например, как переехать на Кипр или в Турцию в текущих условиях. Пока это сделать можно — обходными путями, с трудностями, но можно. Но здесь возникает другой вопрос — а на что там жить? Логично, что необходимо устроиться на работу. Но этот процесс, так скажем, несколько…