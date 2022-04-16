Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 52: «Альфа-банк» пропал из Google Play, L'Occitane уйдет из РФ Статьи редакции
Собираем новости и события пятьдесят второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс валют на выходные: доллар — 80,04 рубля, евро — 87,07 рубля.
Владимир Путин подписал закон об уходе российских акций с зарубежных бирж. До 26 апреля торгующиеся за границей компании и банки должны будут пройти делистинг и конвертировать расписки в акции. Это требование не касается компаний, зарегистрированных за рубежом.
Санкции
С 17 апреля Румыния запретит российским судам заходить в свои порты, пишет «РИА Новости». Это касается в том числе судов, которые сменили российский флаг или регистрацию после 24 февраля 2022 года. Но запрет не затронет кораблей, которые везут в ЕС газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель и некоторые другие товары.
Италия с 17 апреля закроет свои порты для российских судов, пишет издание Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления. Корабли, которые уже находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их после «завершения своей коммерческой деятельности».
Сервисы
Google удалила приложение «Альфа-банка» из Google Play. Банк подготовил инструкцию для владельцев Android о том, как установить или обновить сервис.
Из Google Play пропал также сервис денежных переводов «ЮMoney», принадлежащий «Сберу», пишет «Коммерсант». Уже установленное приложение работает «как обычно», уточнили в компании.
Приложение «Сбермегамаркета» недоступно в Google Play, сообщили в компании. Если приложение уже было установлено, то оно будет работать и дальше. Скачать его заново пользователи Android-устройств могут на сайте сервиса.
Реакция бизнеса и правительства
Основатель Telegram Павел Дуров попросил американскую редакцию Forbes не называть его российским бизнесменом, пишет журнал. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — сказал изданию представитель Дурова. С той же просьбой к Forbes обратились сооснователь Playrix Игорь Бухман, основатель Revolut Николай Сторонский, инвестор Юрий Мильнер и другие бизнесмены.
До 90% пекарен в России используют европейское оборудование, которое запретили привозить в страну из-за санкций, пишет «Коммерсант». Крупные производители рассказали изданию, что запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у них хватит на несколько месяцев, а затем могут начаться перебои на производстве. По словам экспертов, комплектующие всё же попадут в страну за счет параллельного импорта, но себестоимость готовой продукции вырастет.
Французский бренд косметики L'Occitane закроет все магазины и онлайн-продажи в России, «чтобы защитить сотрудников по всему миру от потенциальной агрессии общественности», сообщила компания.
На границах ЕС застряли тысячи грузовиков из России и Белоруссии перед началом действия нового пакета санкций, пишет Financial Times. Например, очередь на выезд на востоке Польши к 15 апреля превысила 40 км, говорит источник газеты в логистической отрасли. Очереди образовались в том числе на пограничных переходах в Литве и Латвии.
События предыдущего дня, 15 апреля — здесь.
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Дуров молодец. Раз страна отказалась от него, почему он должен ассоциироваться с ней?
Ему заплатили дохерища денег за долю ВК и он просто поехал жить в другое место. Он никогда не был полноправным владельцем вк и никто никуда его не выгонял :) Невозможность ведения бизнеса в РФ - красивая история для детей :)
К тому же скорей всего ТГ живет на Российские деньги и является инструментом внешней и внутренней разведки.
Попросил бы ещё Дуров не называть специальной операцией настоящую войну, было вообще здорово
По сути ведь так и есть, его ещё и гонениям в какой-то степени придают)
Я хотел бы тоже всех здесь попросить не называть меня русским миллиардером
ОК, слово "миллиардером" вычеркиваем :)
- Я мечтаю стать миллионером, как мой отец!
- Твой отец миллионер???
- Нет, но он тоже мечтал.
Называйте просто миллиардером . Как в анекдоте - просто лось .
Я/мы русский миллиардер
Про основателя револют в Википедии написано, что Отец — Николай Миронович Сторонский, топ-менеджер «Газпрома», с декабря 2019 года занимает должность гендиректора АО «Газпром промгаз». Т.е семейка подняла бабла на рос газе, а теперь просит не называть российским бизнесменом)))) вся суть российской элиты) по крайней мере одной из основных частей...
А вы, на секундочку, в курсе, что Сторонский - выпускник Физтеха, причем самого тяжелого по уровню учебной нагрузки факультета - ФОПФ (чуть ли не каждый год какой-нибудь студент выходит в окно общаги или бросается на одногруппников)? Что он будучи студентом своим умом получил стажировку в инвестиционном банке в Британии (было 2 места), и своим же трудом заработал на гражданство этой самой Британии? Без всяких "золотых виз". И потом на свои же деньги основал Револют.
Не стоит болтать о том, о чем вы совершенно не в курсе.
У многих есть богатые родители.
Но не все смогли правильно распорядится этим преимуществом.
Он смог, и использовал свой шанс.
Вы правы, только это аргумент в пользу чего? Без сменяемости власти и судов, ничего не будет, на этих территориях никогда хорошо не жили, а человеческая жизнь всегда ничего не стоила
Отвлечься от грустных новостей, приятней с котиком
20 лет не хватило?
Супер! Спасибо!
Объективно, все это PR, потому что боятся репутационных рисков.
Но, куда скатился мир, если человек вынужден публично отказываться от места своего происхождения, просто потому что опасается за репутацию?
Тошнотворные двойные стандарты: когда компании из США или Европы нанимают продактов и инженеров из России их мало волнует откуда он, но в публичном поле эта же компания гнёт совершенно другую линию.
Да, это позорище, когда твоя страна так себя ведет, что стыдно с ней ассоциироваться, и это реально происходит в 2022 году ((( Но это не мир скатился.
Представляете, в остальном мире ещё работает институт общественной репутации. А люди имеют право, выражать своё мнение, что они не купят товары у этой конторы, которая работает за счёт детей в Азии(русских инженеров, африканских аборигенов). Никто не заставлял Дурова отказываться, не отказывайся, но получай справедливое отношение общества.
Я хотел бы отметить, что скатился не мир, а только т.н. золотой миллиард. Шестая или седьмая часть от "всего мира"...
Можно помнить где родился, а вот помнить, где заработал, необязательно
Обязательно помнить, где у тебя отжимали один бизнес, где пытались запретить таое другое детище. Помнить и мстить.
Какая разница, где он заработал ?
Он создал крупнейшую социальную сеть в этой стране, обеспечил работой тысячу человек, а благодаря, его продукту тысячи других людей... каких-то сммщиков, арбитражников тоже зарабатывали деньги.
Не считаю, что он что-то этой стране должен. Налоги свои он выплатил. Он никому ничего не должен вне этого.
А что вы сделали для своей страны ?
Ага какой неблагодарный. Ему дали возможность заработать и дали возможность все отдать. Депжмокоатия епт
Вчера была еще одна интересная и фундаментальная новость, которая обошла VC стороной...
Правительство снацпроектировало электронику. Власти конкретизировали планы спасения отрасли.
Правительство подготовило предварительную концепцию нового нацпроекта в области электроники. Его реализация до 2030 года может стоить 3,19 трлн руб. В числе ответственных — Минпромторг, Минцифры, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов. Основной упор власти делают на резкий рост числа дизайн-центров, а также стимулирование спроса за счет субсидий. Это позволит, надеются авторы документа, к 2030 году перевести до 30% домохозяйств на российскую электронику и наладить в стране серийный выпуск процессоров, сопоставимых по типу с теми, на которых работал iPhone 5S. Участники рынка оценивают такие цели как амбициозные и почти нереализуемые.
2030 год
Они все еще думают, что достаточно спустить пару триллионов даже не долларов и все сразу наладится и заработает само собой. Если бы это было так легко, Китаю не нужны были бы западные патенты.
Там есть забавное упоминание, что они собираются заняться реинжинирингом зарубежных решений. Тот самый цап-царап. 20 лет воровали у своих, следующие 10 будут воровать у чужих. Вата, налетай! Чем же не повод для гордости?!
Можно пояснить, в чем интерес и фундаментальность новости?
Про Дурова действительно главное экономическое
Просто больше ничего существенного не произошло, видимо)
Этим миллиардерам, имеющим связи с Россией, нужно чтобы вы знали: они не русские.
Вот и попали в ловушки все россияне, блогадаря слову Russians, а были бы rossian from Rossia или типо того, и заграницей бы возник дискурс.
Что за желтые заголовки?
"Дуров попросил не называть его российским миллиардером", а в тексте "попросил американскую редакцию Forbes не называть его российским бизнесменом".
А на самом деле, он попросил не называть себя русским. Точка.
Никаких бизнесменов/миллиардеров, просто русским.
Не все поймут, но вот вам рецепт штруделя. Покупаете слоеное тесто, эконом яблоки, изюм из Афганистана, грецкий орех. Яблоко нарезаете тонкими слоями, крошите орех, добавляете в эту смесь изюм. Далее тонко раскатываете слоеное тесто, кладёте на него начинку, заворачиваете это все дело и на противень. Готовить в духовке 40 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!
Вызываю пояснительную бригаду)
Ну можно было бы рискнуть вообще без яблок.Хотя вот тут точно скорее всего не все поймут.
Дуров свое бабло поднял в РФ, хоть и да, наверное его "попросили" продать бизнес. Но не отжали же и деньги он получил, а теперь такое. Отказываться от своей идентичности это алес. Видимо там реально истерия насчет русских.
Ну, если к вам на улице подойдут и очень настоятельно попросят продать ваш автомобиль - да, почти по рыночной цене, только с небольшим дисконтом - вы будете в дальнейшем считать подошедших к вам друзьями?
День 52: нам больше не о чем писать больше...
Рад?
ещё бы дни эти считать уже перестали с плашкой на пол экрана и хештеги днрилнр пихать в тему хоть про дурова хоть про дудя
Это было ещё раньше: шрифт Arial заблокировали, завод производства дихлофоса в Шотландии было решено продать за 50.000₽ и тд. 😁
https://yurimilner.com/fact-sheet
Почитайте, интересно написано. Биография наверно самого успешного венчурного капиталиста из РФ. Дата правок: вечер 24 февраля.
С 17 апреля Румыния запретит российским судам заходить в свои порты
Но запрет не затронет кораблей, которые везут в ЕС газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель и некоторые другие товары.
Европа продолжает лицемерить. И да, не "кораблей", а "корабли".
а росия бомбит украинские города и мирных жителей. Сделай милость в знак протеста откажись от всего европейского и западного в целом, раз тебя так беспокоит лицемерие Европы
Мы запрещаем российским судам заходить в свои порты.
Но запрет не затронет российские корабли.
Так было бы понятнее😁
А не потому ли, что США и Европа, занимаются любимым делом - грабежом? Присваивая себе для них "святую" частную собственность?
Тогда Павел, просто сохраняет свои активы и собственность в акте безумной агонии запада.
Говорите это главная экономическая новость? Дно )
Ждем аналогичного обращения от Сергея Брина
тут он заработал бабки значит, с абрамовича и усманова собрал бабок на ton и сейчас он не русский
Ну так то Дуров реально уже давно в РФ не появляется, и не налоговый резидент, производств в РФ у него нет. Называть его российским бизнесменом тупо, ладно если бы писали российского происхождения.
Блаватника же никто украинским/советским бизнесменом не зовет.
Как же тут многих бомбит про Дурова🤣 уже все пересчитали сколько он заработал и на чем заработал.🤣 Значит все правильно сделал.
Ору конечно, как на донных ру-ресурсах заголовки вообще в стиле "российские ОЛИГАРХИ попросили не называть их российскими" )) подмена понятий во все поля
Чего он беспокоится? Отнимут всё, тогда он автоматически станет ничьим нищим.
Это все как раз после заявлений США о том, что они не собираются возвращать никому, похищенные ими, средства. Ну, жопу прикрывать это тоже талант.
Бизнес без зарубежных пекарен, го!)
Параллельный импорт :)
Интересно вот что. Если спецоперация затянется на годы, редакция также будет каждый день освещать эту тему?
12700KF за 34к на ямаркете до операции был, щас 61к , не вижу снижения
Обратите внимание на Байкалы, Эльбрусы и прочее старьё ;-) Хотя Эльбрус тоже закончился.
Недавно по смежной теме с человеком спорил, указывая на то, что большая любовь к родине у Дурова — сильно маловероятна, учитывая ситуацию с ВК. Мой же собеседник с пеной у рта утверждал, что Дуров — русский, и: "Что вообще тупые хохлы забыли в РУССКОМ ТЕЛЕГРАММЕ? А НУ ПОШЛИ ОТСЮДА!"
Жаль, что я не сохранил контакт того человека :(
Дело о том что Дуров сбил полицейского на авто, вновь откроют?
Я же, попрошу называть меня русским миллиардером! Хоть я и не являюсь ни тем ни другим 😌💚
Сейчас барыги устроят DDoS на сайте L'Occitane
"... чтобы защитить сотрудников по всему миру от потенциальной агрессии общественности"
Может не филиал в РФ надо закрывать, а агрессивных долбоящеров?
Попросил бы ещё Дуров не называть специальной операцией настоящую войну, было вообще здорово