Собираем новости и события пятьдесят второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":403978,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":403978,"gtm":null} 14 321 просмотров Слушать

Валюта и рынок

ЦБ установил курс валют на выходные: доллар — 80,04 рубля, евро — 87,07 рубля.

Владимир Путин подписал закон об уходе российских акций с зарубежных бирж. До 26 апреля торгующиеся за границей компании и банки должны будут пройти делистинг и конвертировать расписки в акции. Это требование не касается компаний, зарегистрированных за рубежом.

Санкции

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

С 17 апреля Румыния запретит российским судам заходить в свои порты, пишет «РИА Новости». Это касается в том числе судов, которые сменили российский флаг или регистрацию после 24 февраля 2022 года. Но запрет не затронет кораблей, которые везут в ЕС газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель и некоторые другие товары.

Италия с 17 апреля закроет свои порты для российских судов, пишет издание Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления. Корабли, которые уже находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их после «завершения своей коммерческой деятельности».

Сервисы

Google удалила приложение «Альфа-банка» из Google Play. Банк подготовил инструкцию для владельцев Android о том, как установить или обновить сервис.

Из Google Play пропал также сервис денежных переводов «ЮMoney», принадлежащий «Сберу», пишет «Коммерсант». Уже установленное приложение работает «как обычно», уточнили в компании.

Приложение «Сбермегамаркета» недоступно в Google Play, сообщили в компании. Если приложение уже было установлено, то оно будет работать и дальше. Скачать его заново пользователи Android-устройств могут на сайте сервиса.

Реакция бизнеса и правительства

Основатель Telegram Павел Дуров попросил американскую редакцию Forbes не называть его российским бизнесменом, пишет журнал. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — сказал изданию представитель Дурова. С той же просьбой к Forbes обратились сооснователь Playrix Игорь Бухман, основатель Revolut Николай Сторонский, инвестор Юрий Мильнер и другие бизнесмены.

До 90% пекарен в России используют европейское оборудование, которое запретили привозить в страну из-за санкций, пишет «Коммерсант». Крупные производители рассказали изданию, что запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у них хватит на несколько месяцев, а затем могут начаться перебои на производстве. По словам экспертов, комплектующие всё же попадут в страну за счет параллельного импорта, но себестоимость готовой продукции вырастет.

Французский бренд косметики L'Occitane закроет все магазины и онлайн-продажи в России, «чтобы защитить сотрудников по всему миру от потенциальной агрессии общественности», сообщила компания.

На границах ЕС застряли тысячи грузовиков из России и Белоруссии перед началом действия нового пакета санкций, пишет Financial Times. Например, очередь на выезд на востоке Польши к 15 апреля превысила 40 км, говорит источник газеты в логистической отрасли. Очереди образовались в том числе на пограничных переходах в Литве и Латвии.

События предыдущего дня, 15 апреля — здесь.