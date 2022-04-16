Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 52: Дуров попросил не называть его российским миллиардером Статьи редакции
Собираем новости и события пятьдесят второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс валют на выходные: доллар — 80,04 рубля, евро — 87,07 рубля.
Реакция бизнеса и правительства
Основатель Telegram Павел Дуров попросил американскую редакцию Forbes не называть его российским бизнесменом, пишет журнал. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — сказал изданию представитель Дурова. С той же просьбой к Forbes обратились сооснователь Playrix Игорь Бухман, основатель Revolut Николай Сторонский, инвестор Юрий Мильнер и другие бизнесмены.
До 90% пекарен в России используют европейское оборудование, которое запретили привозить в страну из-за санкций, пишет «Коммерсант». Крупные производители рассказали изданию, что запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у них хватит на несколько месяцев, а затем могут начаться перебои на производстве. По словам экспертов, комплектующие всё же попадут в страну за счет параллельного импорта, но себестоимость готовой продукции вырастет.
События предыдущего дня, 15 апреля — здесь.
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Дуров молодец. Раз страна отказалась от него, почему он должен ассоциироваться с ней?
Ему заплатили дохерища денег за долю ВК и он просто поехал жить в другое место. Он никогда не был полноправным владельцем вк и никто никуда его не выгонял :) Невозможность ведения бизнеса в РФ - красивая история для детей :)
К тому же скорей всего ТГ живет на Российские деньги и является инструментом внешней и внутренней разведки.
Чичваркину это тоже расскажите, ага.
О, как по заказу, про "бедного" Чичваркина вспомнили)) Выше прочитай мой коммент про него.
Чтоб меня так "кинули", как его😄
Ммм, расскажи еще, очень интересно, расскажи
Плюсую, надоели все эти высеры про "выгнанных и изгнанных", что про Дурова, что про Чичваркина и других. Ещё много лет назад, получается, начался тренд, что когда тебя "выгоняют" из России, то твоя жизнь после становится только лучше. Что тогда, что сейчас со всякими реперами, комиками, блогерами и прочими.
Дуров после "изгнания" создал топовый мессенджер в мире, живёт кайфует в ус не дует, спит один, фотается с голым торсом. Чичваркин после того, как у него "отжали" бизнес открыл сначала топовый виномаркет (по-простому если), потом ресторан, какие-то ещё доходы есть наверняка, ну и в целом тоже живёт кайфует с семьёй в Лондоне, в свое удовольствие обсирает Путина и российскую власть. Смог бы он всего этого достичь, если бы продолжал с Евросетью? Нет конечно.
Так выглядит отжатие бизнеса :) Богатая жизнь за границей, владение крупными проектами))
ты прав все так и есть, но тебя не услышат школотроны
плюсанул бы но сам в минусе)
к коменту ниже : чичваркин сколотил свою компанию на нелегальном ввозе мобасов без таможни и взятках
все беженцы от путинизма тут либо воровали либо делали чтото мало законное но когда это всплыло слезки слезки
Увы :-(
Он не то что поехал жить в другое место, а купил гражданство, это два разных понятия.
😁дохирища денег за долю ВК. Так это его детище.... Типа радуйся, что хоть что-то???
Про Дурова действительно главное экономическое
Просто больше ничего существенного не произошло, видимо)
Отвлечься от грустных новостей, приятней с котиком
Можно помнить где родился, а вот помнить, где заработал, необязательно
Обязательно помнить, где у тебя отжимали один бизнес, где пытались запретить таое другое детище. Помнить и мстить.
Невозможно иметь крупную соц.сеть и не выполнять требования силовых структур. Это невозможно нигде и не при каких условиях. Дурову очень много денег отвесили перед его уходом. Отжатие, это не то слово которое здесь применимо.
Ага какой неблагодарный. Ему дали возможность заработать и дали возможность все отдать. Депжмокоатия епт