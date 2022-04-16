Основатель Telegram Павел Дуров попросил американскую редакцию Forbes не называть его российским бизнесменом, пишет журнал. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — сказал изданию представитель Дурова. С той же просьбой к Forbes обратились сооснователь Playrix Игорь Бухман, основатель Revolut Николай Сторонский, инвестор Юрий Мильнер и другие бизнесмены.

До 90% пекарен в России используют европейское оборудование, которое запретили привозить в страну из-за санкций, пишет «Коммерсант». Крупные производители рассказали изданию, что запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у них хватит на несколько месяцев, а затем могут начаться перебои на производстве. По словам экспертов, комплектующие всё же попадут в страну за счет параллельного импорта, но себестоимость готовой продукции вырастет.