Финансы
Ануш Алексанян

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 52: Дуров попросил не называть его российским миллиардером Статьи редакции

Собираем новости и события пятьдесят второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ установил курс валют на выходные: доллар — 80,04 рубля, евро — 87,07 рубля.

Реакция бизнеса и правительства

Основатель Telegram Павел Дуров попросил американскую редакцию Forbes не называть его российским бизнесменом, пишет журнал. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — сказал изданию представитель Дурова. С той же просьбой к Forbes обратились сооснователь Playrix Игорь Бухман, основатель Revolut Николай Сторонский, инвестор Юрий Мильнер и другие бизнесмены.

До 90% пекарен в России используют европейское оборудование, которое запретили привозить в страну из-за санкций, пишет «Коммерсант». Крупные производители рассказали изданию, что запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у них хватит на несколько месяцев, а затем могут начаться перебои на производстве. По словам экспертов, комплектующие всё же попадут в страну за счет параллельного импорта, но себестоимость готовой продукции вырастет.

События предыдущего дня, 15 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

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19 комментариев
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Revenant

Дуров молодец. Раз страна отказалась от него, почему он должен ассоциироваться с ней?

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Александр

Ему заплатили дохерища денег за долю ВК и он просто поехал жить в другое место. Он никогда не был полноправным владельцем вк и никто никуда его не выгонял :) Невозможность ведения бизнеса в РФ - красивая история для детей :)
К тому же скорей всего ТГ живет на Российские деньги и является инструментом внешней и внутренней разведки.

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Revenant

Чичваркину это тоже расскажите, ага.

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Сергей Я

О, как по заказу, про "бедного" Чичваркина вспомнили)) Выше прочитай мой коммент про него.

Чтоб меня так "кинули", как его😄

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El Rey Católico

Ммм, расскажи еще, очень интересно, расскажи

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Сергей Я

Плюсую, надоели все эти высеры про "выгнанных и изгнанных", что про Дурова, что про Чичваркина и других. Ещё много лет назад, получается, начался тренд, что когда тебя "выгоняют" из России, то твоя жизнь после становится только лучше. Что тогда, что сейчас со всякими реперами, комиками, блогерами и прочими.

Дуров после "изгнания" создал топовый мессенджер в мире, живёт кайфует в ус не дует, спит один, фотается с голым торсом. Чичваркин после того, как у него "отжали" бизнес открыл сначала топовый виномаркет (по-простому если), потом ресторан, какие-то ещё доходы есть наверняка, ну и в целом тоже живёт кайфует с семьёй в Лондоне, в свое удовольствие обсирает Путина и российскую власть. Смог бы он всего этого достичь, если бы продолжал с Евросетью? Нет конечно.

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Александр

Так выглядит отжатие бизнеса :) Богатая жизнь за границей, владение крупными проектами))

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tims

ты прав все так и есть, но тебя не услышат школотроны

плюсанул бы но сам в минусе)

к коменту ниже : чичваркин сколотил свою компанию на нелегальном ввозе мобасов без таможни и взятках

все беженцы от путинизма тут либо воровали либо делали чтото мало законное но когда это всплыло слезки слезки

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Александр

Увы :-(

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Wera Ferat

Он не то что поехал жить в другое место, а купил гражданство, это два разных понятия.

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Евгений Старцев

😁дохирища денег за долю ВК. Так это его детище.... Типа радуйся, что хоть что-то???

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Roman Off

Про Дурова действительно главное экономическое

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Сергей Скопинцев

Просто больше ничего существенного не произошло, видимо)

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Atara Inc

Отвлечься от грустных новостей, приятней с котиком

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Александр Мишулин
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Андрей Кожевников

Можно помнить где родился, а вот помнить, где заработал, необязательно

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Demyan Belyakov

Обязательно помнить, где у тебя отжимали один бизнес, где пытались запретить таое другое детище. Помнить и мстить.

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Александр

Невозможно иметь крупную соц.сеть и не выполнять требования силовых структур. Это невозможно нигде и не при каких условиях. Дурову очень много денег отвесили перед его уходом. Отжатие, это не то слово которое здесь применимо.

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Александр Еремин

Ага какой неблагодарный. Ему дали возможность заработать и дали возможность все отдать. Депжмокоатия епт

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