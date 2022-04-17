Финансы
Ануш Алексанян

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 53: ЕС готовит новые санкции, в том числе против банков Статьи редакции

Собираем новости и события пятьдесят третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Санкции

Еврокомиссия готовится ввести шестой пакет санкций против России, который затронет в том числе банковский сектор, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Особенно мы изучаем Сбербанк, на долю которого приходится 37% этого сектора», — приводит её слова издание Zeit Online.

Реакция бизнеса

В Турции создали авиакомпанию Southwind, которая будет перевозить россиян на курорты страны. Её создали, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны», пишет Airport Haber. Она начнёт работать в конце мая и задействуют для перевозки туристов пять самолётов.

События предыдущего дня, 16 апреля — здесь.

#новости #днрилнр

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28 комментариев
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S.Capusta

Новостей на сегодня мало, и это уже само по себе хорошая новость

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Кирилл Струк

Сегодня как-то слабенько. Вот раньше были деньки)
Неужели мы прошли самое худшее?

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Вадим Д.

Самое худшее мы даже не начали осознавать - инертность экономических и промышленных процессо не даёт сделать это так быстро, плюс запасы. А вот ближе к концу лета (моё мнение) и дальше - там да, будет понимание, что мы отхватываем.

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S.Capusta

Экономика крепнет, но шансы выжить у народа все еще есть.

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Revenant

Ключевое слово "выжить".

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Сидор

Интенсивность санкций, как правило, обратно пропорциональна степени их разрушения.

Сейчас, не торопясь, будут бить «сильно, но точно» ©️

Так что «все лучшее, конечно, впереди» ©️

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Александр

Уже некоторые поставщики европейских товаров - не могут ни чего завести в России.
Вчера общался с поставщиками из Ю. Кореи - тоже ни чего не известно по срокам поставок из-за санкций...
Торгуем отделочными материалами.

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Nikolay Talanov

Череда санкций было чем-то вроде землетрясения, а сейчас на страну надвигается цунами, которое заметно где-то там вдалеке, и то не всем. Думаю что веселье будет в августе и зимой.

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Evgeniy Zorin

Санкций, еще не наложенных, сколько, скажи кукушка.. (с)

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Сидор

Нормально так банки жмут.
Скоро, видимо, придётся полностью отказаться от банков как способ расчётов.

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SerjioNuihulio

Как они могут внутри страны банкам навредить? Тем более до степени невозможности работы? Можете пояснить или просто писсимиздите?

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Сидор

Вы на мой комментарий отвечаете?
В моем нет ничего про невозможностью работы.
А лишь про бесполезностью банка для меня при таких и будущих ограничениях.

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Круглый холод

"We are looking further at the banking sector, especially Sberbank, which accounts for 37% of the Russian banking sector. And, of course, there are energy issues," she said.

В шестом пакете будут и ограничения против российского энергетического сектора.

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Andrey Zykov

Скорее всего, и это будут главные ограничения этого пакета.

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Круглый холод

Вот непонятно.
Видно, что есть большое желание отказаться от покупки нефти и газа, тем самым резко снизив доходы РФ от экспорта, но так же видно, что сходу на других поставщиков такие объемы не переключить, даже если не учитывать вопрос стоимости.

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роман долгополов

Да там уже Шелл новый сорт "латвийской нефти" придумала,49-российской и 51 не российской и вуаля.

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Круглый холод

Ну, это ожидаемо. Сейчас начнут появляться всякие мутные схемы с перепродажей через посредников, чтобы было сложнее отследить происхождение, какие-нибудь "сборные сорта" и всякое такое.
Интересно, будут ли на деле пытаться перекрывать такие схемы или подойдут к вопросу формально.
Для РФ в любом случае плохо тем, что усложняет и удорожает логистику. А цены, скорее всего, будут падать, т.к., типа, риск и меньшее количество потенциальных покупателей

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Mikhail Leonov

Все мы изучаем Сбербанк

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Илья Плотников

Турки устраивают натуральную зраду

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Александр А.

Мне интересно, среди тонн говна, вываленного вчера в комментах VC на Дудя, сколько процентов проплачено, а сколько искренних долбоебов?

Моя ни на чём не основанная оценка 70/30.

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Andrey Zykov

Мне интересно, у них нет дел поважнее? Им там заняться нечем?

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Andrey Zykov

Ребятки, ставящие минусы, а поясните, чем я вас расстроил? Или вы и есть чиновники из ЕС и обиделись?

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Вадим Д.

Неплохо, конечно, что нет совсем хреновых новостей хотя бы денёк, только это не потому что придумать "вводителям санкций" больше нечего. Просто того, что уже сделано, нам с лихвой хватит весьма надолго, просто пока (в силу того, что именно такого опыта ни у кого ещё нет) не очень понятно, насколько именно будет глубоким падение и не ясны детали.

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роман долгополов

Кстати первые санкции ввел еще Ливонский орден запретив проезд всех европейских мастеров и ремеслеников в Московское царство и прищемив всю торговлю на балтике

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Павел

Просто того, что уже сделано, нам с лихвой хватит весьма надолго
 Спорно, тк в противном случае зачем 6ой пакет с болючей для ес энергетикой?

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Вадим Д.

Дополнения и уточнения. Основные векторы определены, дальше частности и подробности.

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Артём Головченко

Когда они уже осознают, что санкции и на них очень сильно отражаются

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S.Capusta

Они это осознают, и принимают как данное. И понимают, что за все придётся заплатить

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