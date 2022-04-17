Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 53: ЕС готовит новые санкции, в том числе против банков Статьи редакции
Собираем новости и события пятьдесят третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Санкции
Еврокомиссия готовится ввести шестой пакет санкций против России, который затронет в том числе банковский сектор, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Особенно мы изучаем Сбербанк, на долю которого приходится 37% этого сектора», — приводит её слова издание Zeit Online.
Реакция бизнеса
В Турции создали авиакомпанию Southwind, которая будет перевозить россиян на курорты страны. Её создали, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны», пишет Airport Haber. Она начнёт работать в конце мая и задействуют для перевозки туристов пять самолётов.
События предыдущего дня, 16 апреля — здесь.
В магазине также не отображается приложение для продавцов «Сбермегамаркет PRO».
И загружать собственные звуки уведомлений.
После очередного «а зачем мне прототип» и «нарисуйте мне иллюстрации» я была вынуждена написать эту статью, чтобы раз и навсегда подробно ответить на этот злободневный вопрос и вы, дорогие читатели, перестали терять деньги.
Новостей на сегодня мало, и это уже само по себе хорошая новость
Сегодня как-то слабенько. Вот раньше были деньки)
Неужели мы прошли самое худшее?
Самое худшее мы даже не начали осознавать - инертность экономических и промышленных процессо не даёт сделать это так быстро, плюс запасы. А вот ближе к концу лета (моё мнение) и дальше - там да, будет понимание, что мы отхватываем.
Экономика крепнет, но шансы выжить у народа все еще есть.
Ключевое слово "выжить".
Интенсивность санкций, как правило, обратно пропорциональна степени их разрушения.
Сейчас, не торопясь, будут бить «сильно, но точно» ©️
Так что «все лучшее, конечно, впереди» ©️
Уже некоторые поставщики европейских товаров - не могут ни чего завести в России.
Вчера общался с поставщиками из Ю. Кореи - тоже ни чего не известно по срокам поставок из-за санкций...
Торгуем отделочными материалами.
Череда санкций было чем-то вроде землетрясения, а сейчас на страну надвигается цунами, которое заметно где-то там вдалеке, и то не всем. Думаю что веселье будет в августе и зимой.
Санкций, еще не наложенных, сколько, скажи кукушка.. (с)
Нормально так банки жмут.
Скоро, видимо, придётся полностью отказаться от банков как способ расчётов.
Как они могут внутри страны банкам навредить? Тем более до степени невозможности работы? Можете пояснить или просто писсимиздите?
Вы на мой комментарий отвечаете?
В моем нет ничего про невозможностью работы.
А лишь про бесполезностью банка для меня при таких и будущих ограничениях.
"We are looking further at the banking sector, especially Sberbank, which accounts for 37% of the Russian banking sector. And, of course, there are energy issues," she said.
В шестом пакете будут и ограничения против российского энергетического сектора.
Скорее всего, и это будут главные ограничения этого пакета.
Вот непонятно.
Видно, что есть большое желание отказаться от покупки нефти и газа, тем самым резко снизив доходы РФ от экспорта, но так же видно, что сходу на других поставщиков такие объемы не переключить, даже если не учитывать вопрос стоимости.
Да там уже Шелл новый сорт "латвийской нефти" придумала,49-российской и 51 не российской и вуаля.
Ну, это ожидаемо. Сейчас начнут появляться всякие мутные схемы с перепродажей через посредников, чтобы было сложнее отследить происхождение, какие-нибудь "сборные сорта" и всякое такое.
Интересно, будут ли на деле пытаться перекрывать такие схемы или подойдут к вопросу формально.
Для РФ в любом случае плохо тем, что усложняет и удорожает логистику. А цены, скорее всего, будут падать, т.к., типа, риск и меньшее количество потенциальных покупателей
Все мы изучаем Сбербанк
Турки устраивают натуральную зраду
Мне интересно, среди тонн говна, вываленного вчера в комментах VC на Дудя, сколько процентов проплачено, а сколько искренних долбоебов?
Моя ни на чём не основанная оценка 70/30.
Мне интересно, у них нет дел поважнее? Им там заняться нечем?
Ребятки, ставящие минусы, а поясните, чем я вас расстроил? Или вы и есть чиновники из ЕС и обиделись?
Неплохо, конечно, что нет совсем хреновых новостей хотя бы денёк, только это не потому что придумать "вводителям санкций" больше нечего. Просто того, что уже сделано, нам с лихвой хватит весьма надолго, просто пока (в силу того, что именно такого опыта ни у кого ещё нет) не очень понятно, насколько именно будет глубоким падение и не ясны детали.
Кстати первые санкции ввел еще Ливонский орден запретив проезд всех европейских мастеров и ремеслеников в Московское царство и прищемив всю торговлю на балтике
Просто того, что уже сделано, нам с лихвой хватит весьма надолго
Спорно, тк в противном случае зачем 6ой пакет с болючей для ес энергетикой?
Дополнения и уточнения. Основные векторы определены, дальше частности и подробности.
Когда они уже осознают, что санкции и на них очень сильно отражаются
Они это осознают, и принимают как данное. И понимают, что за все придётся заплатить