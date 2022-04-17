Норм альтернатива Тбилиси и Ереванам

Я тут подумал, куда бы поехал сам, если бы находился, как и многие из вас, в России без зарубежных ВНЖ. И в итоге ответ не самый популярный: в моем личном топе стран на первом месте с большим отрывом — 🇦🇷 Аргентина. Вот аргументы.