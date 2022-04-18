Собираем новости и события пятьдесят четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Петр Кассин / Коммерсантъ

Валюта

Курс ЦБ на 18 апреля: доллар — 75,55 рубля, евро — 90,46 рубля.

С 18 апреля банки могут продавать россиянам наличную валюту, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года. А граждане — снимать со счетов не только доллары, но и евро.

Сервисы

Роскомнадзор заблокировал зеркало петербургского издания «Бумага».

Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России 20 апреля — включая Nickelodeon и MTV.

Транспорт

Росавиация продлила до 25 апреля ограничения на полёты в 11 российских городов: Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

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Глава ЦБ — о последствиях санкций для экономики России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на заседании в Госдуме. Она заявила, что санкции уже сказались на финансовом рынке, а сейчас их влияние почувствует вся экономика страны. Временно она сможет жить на запасах, но во втором — начале третьего квартала войдёт в период структурных изменений.

Также Набиуллина сообщила, что ЦБ рассматривает возможность более гибкой продажи валютной выручки экспортерами. В условиях санкций регулятор может распоряжаться примерно половиной резервов — но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Они не позволяют контролировать ситуацию с валютой на российском рынке.

Кроме того, ЦБ не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптироваться бизнесу, но по-прежнему ждет возврата к уровню в 4% в 2024 году.

Реакция бизнеса и правительства

Бывший первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис перебрался в США, выяснили «Ведомости». Сейчас он не считается штатным сотрудником банка или какой-либо из его структур. Также «Сбер» не планирует продолжать сотрудничество с Хасисом.

«Самокат» приостановил работу в 15 городах России с середины марта. Источник среди акционеров сервиса предположил, что это может говорить о возможной готовности «Сбера» закрыть проект. Два источника в «Сбере» и VK возражают — о закрытии речи пока не идёт.

С 18 апреля вступает в силу требование ЦБ по максимальному размеру комиссии, которую банки берут с магазинов за прием карт. Из-за этого «Росбанк» и «Русский стандарт» сократили размер кешбэка, пересмотреть условия планирует и «Сбер».

«Мегафон» начинает продавать подержанные и восстановленные смартфоны. На первом этапе услуга появится в Москве и Московской области.

«М.видео-Эльдорадо» планирует освободить порядка 100 тысяч м² складских площадей, которые находятся у нее в аренде или используются по договорам ответственного хранения в разных регионах страны. Из-за нарушения логистических цепочек возник существенный дефицит товаров, а часть складов простаивает.

Производители продуктов питания опасаются, что власти России в ответ на санкции ЕС запретят въезд в страну европейских фур, и просят не принимать такое решение. Оно будет означать, что отрасль окончательно останется без импортных ингредиентов, которые не попали под запрет.

Транспортировка грузов, в том числе нефтяных, по железной дороге через европейские страны столкнулась с трудностями: около тысячи вагонов, следовавшие в Калининград, задержаны в Литве, цистерны застряли в Финляндии.

Крупные ритейлеры, включая X5 Group, «Вкусвилл» и «Азбуку вкуса», приостанавливают открытие новых точек и реорганизуют команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса. Они вынуждены снизить капитальные расходы из-за роста цен на товары и разрыва логистических цепочек.

Производители упаковочного картона в России решили сократить производство на четверть из-за упавшего спроса. В Минпромторге утверждают, что ни одно предприятие не остановило работу, хотя некоторые заводы замедлили темпы производства.

Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование, которое использует для исполнения закона о суверенном интернете, и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак из-за границы, выяснил Forbes.

«Сбербанк» сообщил, что остановил массовые списания денег с карт россиян со стороны украинского разработчика приложений.

Бизнес хочет обсудить с правительством и ЦБ альтернативные пути выплат по еврооблигациям. Например, РСПП предложил вариант, при котором владельцы облигаций примут решение о смене иностранного платежного агента и регистратора на Национальный расчетный депозитарий. Другой способ — организация выплат нерезидентам на спецсчета в российских банках.

Сергей Собянин оценил число москвичей, рискующих потерять работу из-за ухода иностранных компаний, в 200 тысяч человек. Помощь в трудоустройстве получат 58 тысяч, из них 12,5 тысяч пройдут переобучение, 39 тысяч ждут временные и общественные работы.

Клиенты «Тинькофф», заработавшие на обмене валют, подали на банк в суд за списание денег со счетов. В конце февраля и начале марта они меняли валюту по выгодному курсу: сначала рубли в доллары в фунты стерлингов, затем в евро или доллары. Банк заблокировал их счета за «неосновательное обогащение».

События предыдущего дня, 17 апреля — здесь.