Финансы
Агрессивный браслет

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 54: глава ЦБ рассказала о последствиях санкций для экономики Статьи редакции

Собираем новости и события пятьдесят четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Петр Кассин / Коммерсантъ

Валюта

Курс ЦБ на 18 апреля: доллар — 75,55 рубля, евро — 90,46 рубля.

С 18 апреля банки могут продавать россиянам наличную валюту, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года. А граждане — снимать со счетов не только доллары, но и евро.

Сервисы

Роскомнадзор заблокировал зеркало петербургского издания «Бумага».

Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России 20 апреля — включая Nickelodeon и MTV.

Транспорт

Росавиация продлила до 25 апреля ограничения на полёты в 11 российских городов: Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Глава ЦБ — о последствиях санкций для экономики России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на заседании в Госдуме. Она заявила, что санкции уже сказались на финансовом рынке, а сейчас их влияние почувствует вся экономика страны. Временно она сможет жить на запасах, но во втором — начале третьего квартала войдёт в период структурных изменений.

Также Набиуллина сообщила, что ЦБ рассматривает возможность более гибкой продажи валютной выручки экспортерами. В условиях санкций регулятор может распоряжаться примерно половиной резервов — но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Они не позволяют контролировать ситуацию с валютой на российском рынке.

Кроме того, ЦБ не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптироваться бизнесу, но по-прежнему ждет возврата к уровню в 4% в 2024 году.

Реакция бизнеса и правительства

Бывший первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис перебрался в США, выяснили «Ведомости». Сейчас он не считается штатным сотрудником банка или какой-либо из его структур. Также «Сбер» не планирует продолжать сотрудничество с Хасисом.

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«Самокат» приостановил работу в 15 городах России с середины марта. Источник среди акционеров сервиса предположил, что это может говорить о возможной готовности «Сбера» закрыть проект. Два источника в «Сбере» и VK возражают — о закрытии речи пока не идёт.

С 18 апреля вступает в силу требование ЦБ по максимальному размеру комиссии, которую банки берут с магазинов за прием карт. Из-за этого «Росбанк» и «Русский стандарт» сократили размер кешбэка, пересмотреть условия планирует и «Сбер».

«Мегафон» начинает продавать подержанные и восстановленные смартфоны. На первом этапе услуга появится в Москве и Московской области.

«М.видео-Эльдорадо» планирует освободить порядка 100 тысяч м² складских площадей, которые находятся у нее в аренде или используются по договорам ответственного хранения в разных регионах страны. Из-за нарушения логистических цепочек возник существенный дефицит товаров, а часть складов простаивает.

Производители продуктов питания опасаются, что власти России в ответ на санкции ЕС запретят въезд в страну европейских фур, и просят не принимать такое решение. Оно будет означать, что отрасль окончательно останется без импортных ингредиентов, которые не попали под запрет.

Транспортировка грузов, в том числе нефтяных, по железной дороге через европейские страны столкнулась с трудностями: около тысячи вагонов, следовавшие в Калининград, задержаны в Литве, цистерны застряли в Финляндии.

Крупные ритейлеры, включая X5 Group, «Вкусвилл» и «Азбуку вкуса», приостанавливают открытие новых точек и реорганизуют команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса. Они вынуждены снизить капитальные расходы из-за роста цен на товары и разрыва логистических цепочек.

Производители упаковочного картона в России решили сократить производство на четверть из-за упавшего спроса. В Минпромторге утверждают, что ни одно предприятие не остановило работу, хотя некоторые заводы замедлили темпы производства.

Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование, которое использует для исполнения закона о суверенном интернете, и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак из-за границы, выяснил Forbes.

«Сбербанк» сообщил, что остановил массовые списания денег с карт россиян со стороны украинского разработчика приложений.

Бизнес хочет обсудить с правительством и ЦБ альтернативные пути выплат по еврооблигациям. Например, РСПП предложил вариант, при котором владельцы облигаций примут решение о смене иностранного платежного агента и регистратора на Национальный расчетный депозитарий. Другой способ — организация выплат нерезидентам на спецсчета в российских банках.

Сергей Собянин оценил число москвичей, рискующих потерять работу из-за ухода иностранных компаний, в 200 тысяч человек. Помощь в трудоустройстве получат 58 тысяч, из них 12,5 тысяч пройдут переобучение, 39 тысяч ждут временные и общественные работы.

Клиенты «Тинькофф», заработавшие на обмене валют, подали на банк в суд за списание денег со счетов. В конце февраля и начале марта они меняли валюту по выгодному курсу: сначала рубли в доллары в фунты стерлингов, затем в евро или доллары. Банк заблокировал их счета за «неосновательное обогащение».

События предыдущего дня, 17 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

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94 комментария
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Слегка Придурковатый

Мало того, что РКН - ведомство само по себе вредное как явление, так там ещё рукожопы работают те ещё.

И когда встречаю фразы, начинающиеся со слов "Роскомнадзор планирует...", я понимаю, что в итоге будет если не пиздец, то... нет, всё равно будет пиздец .

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S.Capusta

Кого все это зае**ло, держитесь, скоро все это закончится. А весь окружающий нас пиз*ец назовут "старыми добрыми временами".

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11 комментариев
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Ярослав

Да всё идёт по плану, спецоперация спецоперацией, а распил останавливать нельзя.

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Very Sexy & Beautiful

Пиздец это национальное достояние.

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4 комментария
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Александр Привалов

А вы бы хотели чтобы там спецы экстра-класса работали?))) Чтобы всякие телеграмы на раз отлетали и никакими vpn не обходились?)

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Дмитрий Перепродажный

Как же прикалывает этот образ, что Вася с улицы вроде вас всегда знает и понимает лучше, чем правительственный орган.

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8 комментариев
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Вадим Д.

Точно!
Есть подозрение (снова сарказм), что у них на всех есть одна книжка из серии "Интернет для чайников", они оттуда читают глоссарий, пытаются сопоставить кое-как с задачами ведомства, ну а дальше как получится, как кривая вывезет. Хотя, более вероятно другое: всеми силами пытаются оправдать своё существование.

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Zamir Saidov

У меня такое же чувство, когда читаю про что-то федеральное или продукты с приставкой ру* или рос*. Одно дерьмо выходит, когда привносят частичку российского государства.

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Atara Inc

Расслабиться от новостей и гневных комментариев поможет котик

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S.Capusta

* и мой

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3 комментария
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Никита Кашонков

Роскомпозор хочет модернизировать оборудование? Как-то они невовремя этим занялись

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Nikolay Ivashev

почему ? как раз вовремя - ноунейм можно закупать и обходить тендеры
типа какое то спец постановление временно отменяющее процедуры
люди на опыте - люди знают когда надо делать )

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Evgeny Kartashov

Мы строим стену с одной стороны, а нам помогают строить ее с другой! 🤦‍♂️

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Виктор Абрамов

Хоть что-то мы можем делать вместе с зарубежными партнёрами)

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1 комментарий
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Igor Kowalski

А в целом, все хорошо, прекрасная маркиза.

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Дмитрий Филиппов

Идиократия продолжается.
Пока загнивающий запад создает саморегулирующийся рынок, который в ответ на спрос, сам создает продукты (DDOS - clooudflare и аналоги), у нас тратят деньги налогоплательщиков, на продукты которые должны быть частными и которые уже есть в РФ, например DDOS-Guard. Чтобы что, чтобы повесить из разработку и поддержку на деньги налогоплательщиков. Уходили с 90-х в рыночную экономике, в 2022 делаем возврат в монополию, чтоб потом олигархи опять все приватизировали за копейки.

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Whoami

Так у нас тоже есть частные анти-ddos/антибот решения - Qrator, Variti, ещё думаю найдётся несколько небольших.
Тут, как я понимаю, преследуют цель - защиты только госинфры со стороны провайдера от атака, вроде недавних, с соблюдением всех правил «импортозамещения».
Текущая ситуация наглядно показала, что частные компании в подобных условиях могут быть крайне ненадежными.

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Дмитрий Алтунин

РосДеДос

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Слегка Придурковатый

При НИИ им. Дедоса.

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2 комментария
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semen matrasov

Дудос в узких кругах)))

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Petr Alekseev

Новость от производителей картона, показывает насколько реально и как просела экономика России, несмотря на все бравурные заявление представителей власти.

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Денис Ваганов

Каждый день думаю вот оно дно, а нет ещё глубже оказалось )

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Roman Galchenko

Ну так пакуйте чемодан и в путь! В этой стране ж каждый день дно пробивается на -1 уровень. Прямо вот правительство Вам изо всех сил посылает сигналы об этом.

А на той стороне, КРАСОТА!: демократия, права всех защищены, право собственности - в абсолюте. И главное - нет ни одного диктатора у власти.

#поравалить!

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10 комментариев
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Whoami

Так вы не думайте о дне, просто живите.

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1 комментарий
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Андрей

Если так хотят наказать РФ, пусть объединятся и сделают заявление...." Всем гражданам РФ которые хотят жить, а не выживать. Предоставляем гражданство"))

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Valeratal Val

ну вот, если бы. Не, не нужны мы никому (ну точнее нужны, но определенные люди, программисты, например)
Конечно, если здраво рассуждать, то та же Германия, вместо мультикультурализма за счет мигрантов Сирии-Ливии, могла бы объявить какие-то программы миграции для Россиян
но нет. Немцы звали к себе немцев, Евреи зовут только тех, у кого найдется родственник. Поляки - аналогично
Видимо русские - слишком мощные (культурно и интеллектуально) и сама мысль пусть миллион-другой не беженцев, а культурных и интеллектуальных светловолосых ребят - просто пугает местные власти

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2 комментария
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Я никто и звать меня никак

Там что-то РКПозор планирует, значит пора сохранить терабайт 5-7 интернета на всякий случай

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Вадим Д.

Не увидел в новости, дополню: россиянам (да-да, им самым, всем!) разрешили покупать наличные баксы (не больше $10000) и евро (эквивалентно $10000) с 18 апреля. Правда, купить можно тольку ту валюту, которая поступила в банки с 9 апреля. Есть подозрение, что нисколько баксов с 9 апреля налом в банки не поступило.
Не могу не порадоваться за РКН - вот молодцы, стараются, измысливают всякое. Целую страну от ддосов хотят защитить! Прямо мегапрожектёры.
Это уже сарказм.

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Агрессивный браслет

мы писали об этом, когда цб объявил об отмене ограничений. но вы правы, можно добавить, что это действует с сегодняшнего дня

ЦБ разрешил россиянам снимать со счетов евро и…
Ограничения на получение наличной валюты действовали с 9 марта.
vc.ru
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2 комментария
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Petr Alekseev

Роскомнадзор, преступная организация , действующая вопреки положениям Конституции Российской федерации, закона о СМИ и просто здравого смысла.

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Oleg Solovev

«Сбербанк» сообщил, что остановил массовые списания денег с карт россиян со стороны украинского разработчика приложений.
—-
главное название компании не нашел, то есть на нее можно сейчас подписаться и не знать что они агенты укрорейха.

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Юрий

Главное на Сбер не подписывайтесь и все будет хорошо

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Alfa Sierra

пожалуй напишу таки коммент, без которого не обходится ни одна тема.

"а шо це таке случилось?"

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Макс Бруквин

Когда нибудь эти ежедневные сводки vc будут использованы как "Хроники угасания экономики территории известной как РФ"

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Андрей Новиков
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Sergey Bunevich

Надо китайцам позвонить

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Sergey Bunevich

Походу слишком толсто

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2 комментария
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morgan

Какое решение от DDOS атак может предложить РКН? Они будут тупо блокировать все запросы. Гениально же.

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Игорь Протасов

Нравится мне министерства.
- увольнять нельзя. Штрафы, уголовное преследование.
- а что делать? Нам столько сотрудников не нужно. Нет столько работы.
- не знаю. Но что бы увольнений не было. Безработица расти не должна. Думайте.
- А если перевести на 1 рабочий день в неделю. И увольнять не будем.
- молодцы. Хорошее решение

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Hnorr

РКН создаст защиту от DDoS...
Опыт блокировки телеграма показывает, что РКН может разве что собственные карманы защитить от отсутствия денег при реализации этой инициативы

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Вадим Д.

Вот любопытно, что имеется в виду под "структурными изменениями экономики"?
Типа: так как полноценная экономика кончилась, то, что от неё осталось и будем называть экономикой, а процесс коллапса назовём структурными изменениями? Реорганизация Галактической Республики а Первую Галактическую Империю, как в ЗВ?

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Павел Воронов

Можно заказать, чтобы сразу все труху и на дно. Это медленное сползание...

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unknown

РКН🤦🤦🤦👎

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Зайка

20 лет к этому шли💪

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Max Payne

при чем здесь украина?

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Алекс Работяга

Федеральная система по отлову вирусов, федеральная система по деанону, федеральная система по скаму, федеральная система по сканированию IP и так далее.

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eugene gusev

Сергей Собянин оценил число москвичей, рискующих потерять работу из-за ухода иностранных компаний, в 200 тысяч человек.
... 39 тысяч ждут временные и общественные работы.

Мне почему-то кажется если депутатов, сенаторов и прочих представителей власти отправить на общественные работы (мести улицы), а бывших сотрудников иностранных компаний - посадить на их место, то конечный результат будет гораздо лучше.... Хотя... вероятно что улицы от этого чище не станут.

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Петр Грей

Мне иногда кажется, что сейчас платят тем, кто больше ноет и больше жует тему, как нам будет плохо, ой нет хуже, ой совсем будем бересту есть. Есть же у людей время))

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