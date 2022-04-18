Финансы
Агрессивный браслет

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 54: Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак Статьи редакции

Собираем новости и события пятьдесят четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Петр Кассин / Коммерсантъ

Валюта

Курс ЦБ на 18 апреля: доллар — 75,55 рубля, евро — 90,46 рубля.

С 18 апреля банки могут продавать россиянам наличную валюту, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года. А граждане — снимать со счетов не только доллары, но и евро.

Реакция бизнеса и правительства

Бывший первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис перебрался в США, выяснили «Ведомости». Сейчас он не считается штатным сотрудником банка или какой-либо из его структур. Также «Сбер» не планирует продолжать сотрудничество с Хасисом.

«Самокат» приостановил работу в 15 городах России с середины марта. Источник среди акционеров сервиса предположил, что это может говорить о возможной готовности «Сбера» закрыть проект. Два источника в «Сбере» и VK возражают — о закрытии речи пока не идёт.

С 18 апреля вступает в силу требование ЦБ по максимальному размеру комиссии, которую банки берут с магазинов за прием карт. Из-за этого «Росбанк» и «Русский стандарт» сократили размер кешбэка, пересмотреть условия планирует и «Сбер».

«Мегафон» начинает продавать подержанные и восстановленные смартфоны. На первом этапе услуга появится в Москве и Московской области.

«М.видео-Эльдорадо» планирует освободить порядка 100 тысяч м² складских площадей, которые находятся у нее в аренде или используются по договорам ответственного хранения в разных регионах страны. Из-за нарушения логистических цепочек возник существенный дефицит товаров, а часть складов простаивает.

Производители продуктов питания опасаются, что власти России в ответ на санкции ЕС запретят въезд в страну европейских фур, и просят не принимать такое решение. Оно будет означать, что отрасль окончательно останется без импортных ингредиентов, которые не попали под запрет.

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Транспортировка грузов, в том числе нефтяных, по железной дороге через европейские страны столкнулась с трудностями: около тысячи вагонов, следовавшие в Калининград, задержаны в Литве, цистерны застряли в Финляндии.

Крупные ритейлеры, включая X5 Group, «Вкусвилл» и «Азбуку вкуса», приостанавливают открытие новых точек и реорганизуют команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса. Они вынуждены снизить капитальные расходы из-за роста цен на товары и разрыва логистических цепочек.

Производители упаковочного картона в России решили сократить производство на четверть из-за упавшего спроса. В Минпромторге утверждают, что ни одно предприятие не остановило работу, хотя некоторые заводы замедлили темпы производства.

Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование, которое использует для исполнения закона о суверенном интернете, и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак из-за границы, выяснил Forbes.

«Сбербанк» сообщил, что остановил массовые списания денег с карт россиян со стороны украинского разработчика приложений.

Бизнес хочет обсудить с правительством и ЦБ альтернативные пути выплат по еврооблигациям. Например, РСПП предложил вариант, при котором владельцы облигаций примут решение о смене иностранного платежного агента и регистратора на Национальный расчетный депозитарий. Другой способ — организация выплат нерезидентам на спецсчета в российских банках.

События предыдущего дня, 17 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

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16 комментариев
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Слегка Придурковатый

Мало того, что РКН - ведомство само по себе вредное как явление, так там ещё рукожопы работают те ещё.

И когда встречаю фразы, начинающиеся со слов "Роскомнадзор планирует...", я понимаю, что в итоге будет если не пиздец, то... нет, всё равно будет пиздец .

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Александр Привалов

А вы бы хотели чтобы там спецы экстра-класса работали?))) Чтобы всякие телеграмы на раз отлетали и никакими vpn не обходились?)

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Ярослав

Да всё идёт по плану, спецоперация спецоперацией, а распил останавливать нельзя.

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Вадим Д.

Точно!
Есть подозрение (снова сарказм), что у них на всех есть одна книжка из серии "Интернет для чайников", они оттуда читают глоссарий, пытаются сопоставить кое-как с задачами ведомства, ну а дальше как получится, как кривая вывезет. Хотя, более вероятно другое: всеми силами пытаются оправдать своё существование.

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Very Sexy & Beautiful

Пиздец это национальное достояние.

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Александр Привалов

Тогда бы была госкорпорация, которая его пилила. Что-то не сходится.

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S.Capusta

Кого все это зае**ло, держитесь, скоро все это закончится. А весь окружающий нас пиз*ец назовут "старыми добрыми временами".

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Никита Кашонков

Роскомпозор хочет модернизировать оборудование? Как-то они невовремя этим занялись

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Igor Kowalski

А в целом, все хорошо, прекрасная маркиза.

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Evgeny Kartashov

Мы строим стену с одной стороны, а нам помогают строить ее с другой! 🤦‍♂️

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Вадим Д.

Не увидел в новости, дополню: россиянам (да-да, им самым, всем!) разрешили покупать наличные баксы (не больше $10000) и евро (эквивалентно $10000) с 18 апреля. Правда, купить можно тольку ту валюту, которая поступила в банки с 9 апреля. Есть подозрение, что нисколько баксов с 9 апреля налом в банки не поступило.
Не могу не порадоваться за РКН - вот молодцы, стараются, измысливают всякое. Целую страну от ддосов хотят защитить! Прямо мегапрожектёры.
Это уже сарказм.

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Агрессивный браслет

мы писали об этом, когда цб объявил об отмене ограничений. но вы правы, можно добавить, что это действует с сегодняшнего дня

ЦБ разрешил россиянам снимать со счетов евро и…
Ограничения на получение наличной валюты действовали с 9 марта.
vc.ru
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Вадим Д.

Я просто напомнил, что оное событие имеет место сегодня, не более того.
И хочу поблагодарить за оперативные публикации!

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Дмитрий Филиппов

Идиократия продолжается.
Пока загнивающий запад создает саморегулирующийся рынок, который в ответ на спрос, сам создает продукты (DDOS - clooudflare и аналоги), у нас тратят деньги налогоплательщиков, на продукты которые должны быть частными и которые уже есть в РФ, например DDOS-Guard. Чтобы что, чтобы повесить из разработку и поддержку на деньги налогоплательщиков. Уходили с 90-х в рыночную экономике, в 2022 делаем возврат в монополию, чтоб потом олигархи опять все приватизировали за копейки.

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Sergey Bunevich

Надо китайцам позвонить

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Sergey Bunevich

Походу слишком толсто

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