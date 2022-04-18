Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 54: Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак Статьи редакции
Собираем новости и события пятьдесят четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта
Курс ЦБ на 18 апреля: доллар — 75,55 рубля, евро — 90,46 рубля.
С 18 апреля банки могут продавать россиянам наличную валюту, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года. А граждане — снимать со счетов не только доллары, но и евро.
Реакция бизнеса и правительства
Бывший первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис перебрался в США, выяснили «Ведомости». Сейчас он не считается штатным сотрудником банка или какой-либо из его структур. Также «Сбер» не планирует продолжать сотрудничество с Хасисом.
«Самокат» приостановил работу в 15 городах России с середины марта. Источник среди акционеров сервиса предположил, что это может говорить о возможной готовности «Сбера» закрыть проект. Два источника в «Сбере» и VK возражают — о закрытии речи пока не идёт.
С 18 апреля вступает в силу требование ЦБ по максимальному размеру комиссии, которую банки берут с магазинов за прием карт. Из-за этого «Росбанк» и «Русский стандарт» сократили размер кешбэка, пересмотреть условия планирует и «Сбер».
«Мегафон» начинает продавать подержанные и восстановленные смартфоны. На первом этапе услуга появится в Москве и Московской области.
«М.видео-Эльдорадо» планирует освободить порядка 100 тысяч м² складских площадей, которые находятся у нее в аренде или используются по договорам ответственного хранения в разных регионах страны. Из-за нарушения логистических цепочек возник существенный дефицит товаров, а часть складов простаивает.
Производители продуктов питания опасаются, что власти России в ответ на санкции ЕС запретят въезд в страну европейских фур, и просят не принимать такое решение. Оно будет означать, что отрасль окончательно останется без импортных ингредиентов, которые не попали под запрет.
Транспортировка грузов, в том числе нефтяных, по железной дороге через европейские страны столкнулась с трудностями: около тысячи вагонов, следовавшие в Калининград, задержаны в Литве, цистерны застряли в Финляндии.
Крупные ритейлеры, включая X5 Group, «Вкусвилл» и «Азбуку вкуса», приостанавливают открытие новых точек и реорганизуют команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса. Они вынуждены снизить капитальные расходы из-за роста цен на товары и разрыва логистических цепочек.
Производители упаковочного картона в России решили сократить производство на четверть из-за упавшего спроса. В Минпромторге утверждают, что ни одно предприятие не остановило работу, хотя некоторые заводы замедлили темпы производства.
Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование, которое использует для исполнения закона о суверенном интернете, и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак из-за границы, выяснил Forbes.
«Сбербанк» сообщил, что остановил массовые списания денег с карт россиян со стороны украинского разработчика приложений.
Бизнес хочет обсудить с правительством и ЦБ альтернативные пути выплат по еврооблигациям. Например, РСПП предложил вариант, при котором владельцы облигаций примут решение о смене иностранного платежного агента и регистратора на Национальный расчетный депозитарий. Другой способ — организация выплат нерезидентам на спецсчета в российских банках.
События предыдущего дня, 17 апреля — здесь.
Реальная доходность фондового рынка США впервые за 60 лет наблюдений стала отрицательной. И впервые за период наблюдений активы фондового рынка приносят меньшую ожидаемую доходность в сравнении с инфляцией. Фондовый рынок считается инструментом защиты от инфляции, но так было раньше — в текущем цикле эта модель не работает.
Также они меньше обращают внимания на гендер и национальность.
В последнее время многие ищут идеальную страну для переезда. Многие в первую очередь обращают внимание на стоимость аренды, уровень з\п, уровень безработицы и т.д. Но часто забывают про "культурную часть". Очень важно, чтобы вы смогли интегрироваться в культуру будущего дома и были счастливы.
Мало того, что РКН - ведомство само по себе вредное как явление, так там ещё рукожопы работают те ещё.
И когда встречаю фразы, начинающиеся со слов "Роскомнадзор планирует...", я понимаю, что в итоге будет если не пиздец, то... нет, всё равно будет пиздец .
А вы бы хотели чтобы там спецы экстра-класса работали?))) Чтобы всякие телеграмы на раз отлетали и никакими vpn не обходились?)
Да всё идёт по плану, спецоперация спецоперацией, а распил останавливать нельзя.
Точно!
Есть подозрение (снова сарказм), что у них на всех есть одна книжка из серии "Интернет для чайников", они оттуда читают глоссарий, пытаются сопоставить кое-как с задачами ведомства, ну а дальше как получится, как кривая вывезет. Хотя, более вероятно другое: всеми силами пытаются оправдать своё существование.
Пиздец это национальное достояние.
Тогда бы была госкорпорация, которая его пилила. Что-то не сходится.
Кого все это зае**ло, держитесь, скоро все это закончится. А весь окружающий нас пиз*ец назовут "старыми добрыми временами".
Роскомпозор хочет модернизировать оборудование? Как-то они невовремя этим занялись
А в целом, все хорошо, прекрасная маркиза.
Мы строим стену с одной стороны, а нам помогают строить ее с другой! 🤦♂️
Не увидел в новости, дополню: россиянам (да-да, им самым, всем!) разрешили покупать наличные баксы (не больше $10000) и евро (эквивалентно $10000) с 18 апреля. Правда, купить можно тольку ту валюту, которая поступила в банки с 9 апреля. Есть подозрение, что нисколько баксов с 9 апреля налом в банки не поступило.
Не могу не порадоваться за РКН - вот молодцы, стараются, измысливают всякое. Целую страну от ддосов хотят защитить! Прямо мегапрожектёры.
Это уже сарказм.
мы писали об этом, когда цб объявил об отмене ограничений. но вы правы, можно добавить, что это действует с сегодняшнего дня
Я просто напомнил, что оное событие имеет место сегодня, не более того.
И хочу поблагодарить за оперативные публикации!
Идиократия продолжается.
Пока загнивающий запад создает саморегулирующийся рынок, который в ответ на спрос, сам создает продукты (DDOS - clooudflare и аналоги), у нас тратят деньги налогоплательщиков, на продукты которые должны быть частными и которые уже есть в РФ, например DDOS-Guard. Чтобы что, чтобы повесить из разработку и поддержку на деньги налогоплательщиков. Уходили с 90-х в рыночную экономике, в 2022 делаем возврат в монополию, чтоб потом олигархи опять все приватизировали за копейки.
Надо китайцам позвонить
Походу слишком толсто