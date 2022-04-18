Новости и тексты на фоне 54 дня «спецоперации»: санкции коснулись финансов, позже — затронут всю экономику, говорят в ЦБ Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курс ЦБ на 18 апреля: доллар — 75,55 рубля, евро — 90,46 рубля.
Курс доллара на Мосбирже на 13:00 мск — 79,15 рубля, евро — 83,46 рубля.
С 18 апреля банки могут продавать россиянам наличную валюту, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года. А граждане — снимать со счетов не только доллары, но и евро.
ВТБ завершил перевод активов клиентов с иностранными ценными бумагами к другим брокерам. При этом банк не смог перевести бумаги около 500 клиентов, они остались заблокированными в иностранных депозитариях.
Санкции
Производители продуктов питания опасаются, что власти России в ответ на санкции ЕС запретят въезд в страну европейских фур, и просят не принимать такое решение. Оно будет означать, что отрасль окончательно останется без импортных ингредиентов, которые не попали под запрет.
Что происходит
Роскомнадзор заблокировал зеркало петербургского издания «Бумага».
Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России 20 апреля — включая Nickelodeon и MTV.
Росавиация продлила до 25 апреля ограничения на полёты в 11 российских городов: Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Бывший первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис вместе с началом «спецоперации» уехал в США, выяснили «Ведомости». Он не считается штатным сотрудником банка или любой другой его структуры, а «Сбер» не планирует продолжать сотрудничество с Хасисом.
Отъезд Хасиса осложнил работу «Самоката» — сервис с середины марта приостановил работу в 15 городах. Источник среди акционеров «Самоката» предположил, что это может говорить о возможном закрытии сервиса. В VK и «Сбере» слухи о закрытии опровергли.
«Мегафон» начнёт продавать подержанные смартфоны. Также он планирует выкупать подержанную технику у клиентов — сначала в Москве и Московской области.
Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование для «суверенного рунета», чтобы создать национальную систему для защиты российских сайтов от DDoS-атак из-за границы, выяснил Forbes. Она может появиться осенью 2022 года.
«М.Видео-Эльдорадо» освободит около 100 тысяч м² складских площадей, которые находятся у нее в аренде или используются по договорам ответственного хранения в разных регионах страны. Из-за нарушения логистических цепочек возник существенный дефицит товаров, и часть складов простаивает.
Транспортировка грузов, в том числе нефтяных, по железной дороге через европейские страны столкнулась с трудностями: около тысячи вагонов, следовавшие в Калининград, задержаны в Литве, цистерны застряли в Финляндии.
Крупные ритейлеры, включая X5 Group, «Вкусвилл» и «Азбуку вкуса», приостанавливают открытие новых точек и реорганизуют команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса. Они вынуждены снизить капитальные расходы из-за роста цен на товары и разрыва логистических цепочек.
Производители упаковочного картона в России решили сократить производство на четверть из-за упавшего спроса. В Минпромторге утверждают, что ни одно предприятие не остановило работу, хотя некоторые заводы замедлили темпы производства.
ЦБ установил максимальную комиссию за эквайринг на уровне 1% с 18 апреля по 31 августа 2022 года. Из-за этого «Росбанк» и «Русский стандарт» сократили размер кэшбека, пересмотреть условия планирует и «Сбер».
«Сбербанк» сообщил, что остановил массовые списания денег с карт россиян со стороны украинского разработчика приложений.
Бизнес хочет обсудить с правительством и ЦБ альтернативные пути выплат по еврооблигациям. Например, РСПП предложил вариант, при котором владельцы облигаций примут решение о смене иностранного платежного агента и регистратора на Национальный расчетный депозитарий. Другой способ — организация выплат нерезидентам на спецсчета в российских банках.
Сергей Собянин оценил число москвичей, рискующих потерять работу из-за ухода иностранных компаний, в 200 тысяч человек. Помощь в трудоустройстве получат 58 тысяч: из них 12,5 тысяч пройдут переобучение, 39 тысяч ждут временные и общественные работы.
Клиенты «Тинькофф», заработавшие на обмене валют, подали на банк в суд за списание денег со счетов. В конце февраля и начале марта они меняли валюту по выгодному курсу: сначала рубли в фунты стерлингов, затем в евро или доллары. Банк заблокировал их счета за «неосновательное обогащение».
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме заявила, что санкции уже сказались на финансовом рынке, а сейчас их влияние почувствует вся экономика страны. Временно она сможет жить на запасах, но во втором — начале третьего квартала войдёт в период структурных изменений.
Набиуллина сообщила, что ЦБ рассматривает возможность более гибкой продажи валютной выручки экспортерами. В условиях санкций регулятор может распоряжаться примерно половиной резервов — но они не позволяют контролировать ситуацию с валютой на российском рынке. Кроме того, ЦБ не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптироваться бизнесу, но по-прежнему ждет возврата к уровню в 4% в 2024 году.
События предыдущего дня, 17 апреля — здесь.
В кризис привычные методы работы не всегда остаются эффективными. Гибкие методологии могут стать возможной заменой более консервативным подходам к управлению. Подробнее о применимости Agile поговорили с экспертом по цифровой трансформации и управлению проектами Павлом Алферовым и генеральным директором ScrumTrek, Agile-коучем Иваном Дубровиным.
Одна из главных проблем сервиса — отъезд в США бывшего зампред правления «Сбера» Льва Хасиса.
В одном из предыдущих гайдов мы рассказывали о компаниях, которые продолжают работать с инновациями несмотря на текущую экономическую ситуацию. В нашем последнем гайде мы сделали обзор мероприятий, грантов и программ, которые могут поддержать МСП, для удобства собрали все в открытой базе.
Условия уже поменяли «Росбанк» и «Русский стандарт», собирается «Сбербанк».
Раньше платформа была больше ориентирована на промышленность, а теперь стала практически универсальной, говорят в компании.
Хасис покинул банк в середине февраля, вместе с началом «спецоперации», и примерно тогда же уехал из России, утверждают источники.
Они конвертировали рубли в доллары и евро через британский фунт, но их счета заблокировали за «неосновательное обогащение».
По оценкам экспертов, к 2024 году потребность в специалистах по ТИМ в строительстве превысит 500 тыс. человек. Как в Цифровой академии ДОМ.РФ готовят кадры с необходимыми digital-компетенциями — в лонгриде!
Мало того, что РКН - ведомство само по себе вредное как явление, так там ещё рукожопы работают те ещё.
И когда встречаю фразы, начинающиеся со слов "Роскомнадзор планирует...", я понимаю, что в итоге будет если не пиздец, то... нет, всё равно будет пиздец .
Кого все это зае**ло, держитесь, скоро все это закончится. А весь окружающий нас пиз*ец назовут "старыми добрыми временами".
Да всё идёт по плану, спецоперация спецоперацией, а распил останавливать нельзя.
Пиздец это национальное достояние.
А вы бы хотели чтобы там спецы экстра-класса работали?))) Чтобы всякие телеграмы на раз отлетали и никакими vpn не обходились?)
Как же прикалывает этот образ, что Вася с улицы вроде вас всегда знает и понимает лучше, чем правительственный орган.
Точно!
Есть подозрение (снова сарказм), что у них на всех есть одна книжка из серии "Интернет для чайников", они оттуда читают глоссарий, пытаются сопоставить кое-как с задачами ведомства, ну а дальше как получится, как кривая вывезет. Хотя, более вероятно другое: всеми силами пытаются оправдать своё существование.
У меня такое же чувство, когда читаю про что-то федеральное или продукты с приставкой ру* или рос*. Одно дерьмо выходит, когда привносят частичку российского государства.
Расслабиться от новостей и гневных комментариев поможет котик
* и мой
Ну наконец-то! Спасибо!
Роскомпозор хочет модернизировать оборудование? Как-то они невовремя этим занялись
почему ? как раз вовремя - ноунейм можно закупать и обходить тендеры
типа какое то спец постановление временно отменяющее процедуры
люди на опыте - люди знают когда надо делать )
Мы строим стену с одной стороны, а нам помогают строить ее с другой! 🤦♂️
Хоть что-то мы можем делать вместе с зарубежными партнёрами)
Новость от производителей картона, показывает насколько реально и как просела экономика России, несмотря на все бравурные заявление представителей власти.
Идиократия продолжается.
Пока загнивающий запад создает саморегулирующийся рынок, который в ответ на спрос, сам создает продукты (DDOS - clooudflare и аналоги), у нас тратят деньги налогоплательщиков, на продукты которые должны быть частными и которые уже есть в РФ, например DDOS-Guard. Чтобы что, чтобы повесить из разработку и поддержку на деньги налогоплательщиков. Уходили с 90-х в рыночную экономике, в 2022 делаем возврат в монополию, чтоб потом олигархи опять все приватизировали за копейки.
Так у нас тоже есть частные анти-ddos/антибот решения - Qrator, Variti, ещё думаю найдётся несколько небольших.
Тут, как я понимаю, преследуют цель - защиты только госинфры со стороны провайдера от атака, вроде недавних, с соблюдением всех правил «импортозамещения».
Текущая ситуация наглядно показала, что частные компании в подобных условиях могут быть крайне ненадежными.
Каждый день думаю вот оно дно, а нет ещё глубже оказалось )
Комментарий удален модератором
Так вы не думайте о дне, просто живите.
А в целом, все хорошо, прекрасная маркиза.
РосДеДос
При НИИ им. Дедоса.
Дудос в узких кругах)))
Если так хотят наказать РФ, пусть объединятся и сделают заявление...." Всем гражданам РФ которые хотят жить, а не выживать. Предоставляем гражданство"))
ну вот, если бы. Не, не нужны мы никому (ну точнее нужны, но определенные люди, программисты, например)
Конечно, если здраво рассуждать, то та же Германия, вместо мультикультурализма за счет мигрантов Сирии-Ливии, могла бы объявить какие-то программы миграции для Россиян
но нет. Немцы звали к себе немцев, Евреи зовут только тех, у кого найдется родственник. Поляки - аналогично
Видимо русские - слишком мощные (культурно и интеллектуально) и сама мысль пусть миллион-другой не беженцев, а культурных и интеллектуальных светловолосых ребят - просто пугает местные власти
Нравится мне министерства.
- увольнять нельзя. Штрафы, уголовное преследование.
- а что делать? Нам столько сотрудников не нужно. Нет столько работы.
- не знаю. Но что бы увольнений не было. Безработица расти не должна. Думайте.
- А если перевести на 1 рабочий день в неделю. И увольнять не будем.
- молодцы. Хорошее решение
пхахаха, не было бы так смешно, если бы не было так грустно *рукалицо*
Сергей Собянин оценил число москвичей, рискующих потерять работу из-за ухода иностранных компаний, в 200 тысяч человек.
... 39 тысяч ждут временные и общественные работы.
Мне почему-то кажется если депутатов, сенаторов и прочих представителей власти отправить на общественные работы (мести улицы), а бывших сотрудников иностранных компаний - посадить на их место, то конечный результат будет гораздо лучше.... Хотя... вероятно что улицы от этого чище не станут.
Когда нибудь эти ежедневные сводки vc будут использованы как "Хроники угасания экономики территории известной как РФ"
Не увидел в новости, дополню: россиянам (да-да, им самым, всем!) разрешили покупать наличные баксы (не больше $10000) и евро (эквивалентно $10000) с 18 апреля. Правда, купить можно тольку ту валюту, которая поступила в банки с 9 апреля. Есть подозрение, что нисколько баксов с 9 апреля налом в банки не поступило.
Не могу не порадоваться за РКН - вот молодцы, стараются, измысливают всякое. Целую страну от ддосов хотят защитить! Прямо мегапрожектёры.
Это уже сарказм.
мы писали об этом, когда цб объявил об отмене ограничений. но вы правы, можно добавить, что это действует с сегодняшнего дня
А правда! Друзья кто-нибудь сегодня уже пытался купить деньги и снять наличку с банкомата? Напишите очень интересно!
Роскомнадзор, преступная организация , действующая вопреки положениям Конституции Российской федерации, закона о СМИ и просто здравого смысла.
Там что-то РКПозор планирует, значит пора сохранить терабайт 5-7 интернета на всякий случай
«Сбербанк» сообщил, что остановил массовые списания денег с карт россиян со стороны украинского разработчика приложений.
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главное название компании не нашел, то есть на нее можно сейчас подписаться и не знать что они агенты укрорейха.
Главное на Сбер не подписывайтесь и все будет хорошо
Вот любопытно, что имеется в виду под "структурными изменениями экономики"?
Типа: так как полноценная экономика кончилась, то, что от неё осталось и будем называть экономикой, а процесс коллапса назовём структурными изменениями? Реорганизация Галактической Республики а Первую Галактическую Империю, как в ЗВ?
Какое решение от DDOS атак может предложить РКН? Они будут тупо блокировать все запросы. Гениально же.
Нет они просто попилят выделенные деньги и ничего не сделают! Это ещё гениальнее!
РКН создаст защиту от DDoS...
Опыт блокировки телеграма показывает, что РКН может разве что собственные карманы защитить от отсутствия денег при реализации этой инициативы
собственные карманы защитить
вот тут ошибка, это он наши карманы защитит. Своих у него нет
Надо китайцам позвонить
Походу слишком толсто
А как же "санкции сделают нас сильнее" или " мы их в пакет с пакетами"?
Видимо, все ещё нас ждёт прорыв или скачок, непонятно что из двух.
Люто поржал с цели в 4% по инфляции
пожалуй напишу таки коммент, без которого не обходится ни одна тема.
"а шо це таке случилось?"
РКН🤦🤦🤦👎
20 лет к этому шли💪
Федеральная система по отлову вирусов, федеральная система по деанону, федеральная система по скаму, федеральная система по сканированию IP и так далее.
В статье указан курс доллара за 18 апреля 2021, на данный момент актуальный курс 80.04р.
Как будто тень Владимира Вольфовича
"Кроме того, ЦБ не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптироваться бизнесу, но по-прежнему ждет возврата к уровню в 4% в 2024 году."
А что с курсом доллора происходит ?
Рубль крепчает, почему.
Объясните, я уже не понимаю этот мир.
Если очень упрощённо: экспортёров заставляют продавать 80% выручки, а покупателей почти нет, потому что не на что с текущими ограничениями валюту тратить. Искусственно завышенное предложение + искуственно заниженный спрос = падение курса.
Тонкость в том, что в таких условиях рубль уже не свободно конвертируемая валюта. В пределе это придёт к ситуации СССР и 60 копеек за доллар.
искусственно сдерживают разными ограничениями
Можно заказать, чтобы сразу все труху и на дно. Это медленное сползание...
при чем здесь украина?
Авторка, вы курс на 18.04.2021 слямзили.
Будьте аккуратнее
С 18 апреля банки могут продавать россиянам наличную валюту, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года.
Сомневаюсь, что кто-то ломанётся по 75 кэш сливать
Мне иногда кажется, что сейчас платят тем, кто больше ноет и больше жует тему, как нам будет плохо, ой нет хуже, ой совсем будем бересту есть. Есть же у людей время))
А в чём проблема? Нойте как у нас всё хорошо а будет.....................................................................................................................................ещё лучше!