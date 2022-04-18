Банки начали сокращать размер кэшбека из-за требований ЦБ снизить комиссию за эквайринг Статьи редакции
Условия уже поменяли «Росбанк» и «Русский стандарт», собирается «Сбербанк».
- Регулятор установил максимальную комиссию за эквайринг на уровне 1% с 18 апреля по 31 августа 2022 года для компаний, продающих социально значимые товары и услуги. Из-за требований ЦБ банки снизили размер кэшбека и поменяли программы лояльности, пишет РБК.
- Речь идёт о розничных продавцах продуктов питания и лекарств, а также компаниях, оказывающих услуги ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров.
- Размер интерчейнджа — основы эквайринговой комиссии, за счёт которого банк платит кэшбек — установлен на уровне 0,7%. До этого тарифы за эквайринг находились на уровне 1,2-2,2%.
- «Росбанк» с 18 апреля меняет условия по программе лояльности «Можно все»: по социально значимым товарам он будет начислять 0,5% кэшбека вместо 1%. Банк также отменил 3% кэшбека на часть категорий из списка: «товары для дома» и «аптеки». Для категорий «АЗС» и «парковки» он ещё действет.
«Русский стандарт» снизил кэшбек с 1-1,5% до 0,5% на категории из списка ЦБ. Тарифы поменяются в программах RS Cashback, Travel, Membership Rewards, RSB Imperia Rewards, RSB World Mastercard Cash Back.
- В «Сбербанке» заявили РБК, что сообщат об изменениях в программе лояльности в ближайшее время — в банке надеются, что они будут временными. Как именно сократится размер бонусов за безналичные покупки, неизвестно. «Тинькофф», «Открытие» и МКБ пока не меняли условия программы лояльности, последний отметил, что не планирует это делать. Другие крупные банки не ответили на запрос издания.
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Сбербанк: отменяет то, чего не было
Будут просто говорить: "Спасибо"
Так он не только кэшбэк не давал, так еще и ставку эквайринга повысил с 1.8 до 2.2. Пришлось отказываться от их терминала.
У сбера и так самый маленький кэшбек был. Видимо, просто отменят? До кучи к отмене бесплатных доставок по их подписке.
Его там и не было ведь. Фантиками только.
Эй, Сбер! Какой у тебя маленький
Был Спасибо, станет Спаси.
Меня бесят кешбеки. Я бы предпочёл платить минимальную известную комиссию за платёж вместо большей комиссии и возврата ее части. Я за прозрачность
А ещё знать себестоимость и все наценки, формирующие итоговую розничную стоимость товара!
Давно пора было. А то надоело изучать условия кешбэков в каждом банке, потом изучать "категории месяца", заводить 100500 лишних карт.
Бонусы спасибо очень даже неплохая тема. Если там разобраться и правильно настроить, то можно спокойно в месяц по 800-1000 лутать, считай три бесплатных обеда в теремке или два раза в БК поесть.
Одна поездка на метро - 15.4 бонуса. 5 дней поездок туда-обратно - 308 бонусов.
P.S воу, воу, вы такие грозные, конечно же ваш 1% тинькова выгоднее. А ещё бонусы можно обменять на рубли по официальному курсу в бонус=0.5р или по неофициальному в телегочатах бонус=0.8-0.9р, только это по секрету, тссс.
P.P.S. под настройкой я подразумевал раз в месяц закинуть на вклад рубль (рубль, не тысячу) и оплатить любую услугу. Для виси бояр это слишком муторно, я понимаю, но глаза боятся - руки делают
Непомерная "помощь" бизнесу со стороны ЦБ. Эльвира по фамилии Невероятная. Чет никто не предлагает уменьшить НДС до старых 18%. Видимо налоги - это другое.
снять наличные
Зачем?
Актуальность кэша стремительно растет.
1. 115 фз
2. Возможные ограничения со стороны государства
3. У банка проблемы, деньги подморозят
4. Безопаснее конвертировать в крипту (см. 115 фз)
5. Ошибочные блокировки счетов от ФНС
6. Уже далеко не везде принимают карты, просят кэш
и так далее. кэш это совершенно другой инструмент, другая форма. кэш это в каком-то смысле сейчас физическая-крипта, в плане выхода из под надзора.
Неверное, чтобы были деньги, если внезапно банк умрёт вместе со средствами вкладчиков
Как я указывал ранее, очень скоро банки будут интересны только для того, чтобы
- снять наличные
- оплатить ЖКХ, интернет и мобильный.
Все.
И никакого контроля государства за твоими тратами.
P.S. Суперприложения легким шелестом санкций превращаются в ... просто банковские приложения.
- оплатить ЖКХ, интернет и мобильный.
Для этого не нужен банк. Я плачу коммуналку на сайте "регионального оператора услуг ЖКХ, который занимается сбором", за интернет — плачу на сайте провайдера, за телефон — пополняю баланс через приложение. Для этого не нужен банк.
Банк должен оставаться банком (т.е. выдавать кредиты и проводить другие денежные операции), а все не банковские услуги выводить в отдельный бизнес.
Ну как бы всякие пятерочки и так далее , со своими приложениями "карт" .... Все равно в ФНС дают данные .
Чтобы прям точно хлеб не отследили , надо наличкой без "карта магазина есть?"
А потом придет QR оплата через СБП и вообще забудем что такое кешбек, проходят времена, когда 1,5% можно было срубить просто по бесплатной карте вроде Альфы или Райфа
О чем я и говорил ранее.
Раньше компенсировать комиссию банка могли умные владельцы 2-3 карт, теперь - никто.
Ах да, цена на конечный продукт естественно не снизится ;)
Вот те, кто оставят все на месте, будут маст хэв, от мира финансов
абсолютно насрать теперь на кэшбэк.
другие времена, другие требования к банкам.
что-то мне подсказывает, что цены от этого не снизятся
но в будущем росте отразится наверняка, в хорошем смысле, компенсируется.
Неправильное название! Надо так:
"Банки начали УВЕЛИЧИВАТЬ кэшбэк и УЛУЧШАТЬ программы лояльности несмотря на незначительное снижение на этой неделе"
Скоро во всех банках внедрим решения BenefittY, это будет гораздо выгоднее существующих банковских кешбэков