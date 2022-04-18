Финансы
Рая Хачатрян

Банки начали сокращать размер кэшбека из-за требований ЦБ снизить комиссию за эквайринг Статьи редакции

Условия уже поменяли «Росбанк» и «Русский стандарт», собирается «Сбербанк».

  • Регулятор установил максимальную комиссию за эквайринг на уровне 1% с 18 апреля по 31 августа 2022 года для компаний, продающих социально значимые товары и услуги. Из-за требований ЦБ банки снизили размер кэшбека и поменяли программы лояльности, пишет РБК.
  • Речь идёт о розничных продавцах продуктов питания и лекарств, а также компаниях, оказывающих услуги ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров.
  • Размер интерчейнджа — основы эквайринговой комиссии, за счёт которого банк платит кэшбек — установлен на уровне 0,7%. До этого тарифы за эквайринг находились на уровне 1,2-2,2%.
  • «Росбанк» с 18 апреля меняет условия по программе лояльности «Можно все»: по социально значимым товарам он будет начислять 0,5% кэшбека вместо 1%. Банк также отменил 3% кэшбека на часть категорий из списка: «товары для дома» и «аптеки». Для категорий «АЗС» и «парковки» он ещё действет.

  • «Русский стандарт» снизил кэшбек с 1-1,5% до 0,5% на категории из списка ЦБ. Тарифы поменяются в программах RS Cashback, Travel, Membership Rewards, RSB Imperia Rewards, RSB World Mastercard Cash Back.

  • В «Сбербанке» заявили РБК, что сообщат об изменениях в программе лояльности в ближайшее время — в банке надеются, что они будут временными. Как именно сократится размер бонусов за безналичные покупки, неизвестно. «Тинькофф», «Открытие» и МКБ пока не меняли условия программы лояльности, последний отметил, что не планирует это делать. Другие крупные банки не ответили на запрос издания.

#новость #кэшбек

3791 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
52 комментария
Написать комментарий...
Airat Kafman

Сбербанк: отменяет то, чего не было

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Stepanov

Будут просто говорить: "Спасибо"

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Kirill Sidorov

Так он не только кэшбэк не давал, так еще и ставку эквайринга повысил с 1.8 до 2.2. Пришлось отказываться от их терминала.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

У сбера и так самый маленький кэшбек был. Видимо, просто отменят? До кучи к отмене бесплатных доставок по их подписке.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Его там и не было ведь. Фантиками только.

Ответить
Развернуть ветку
Billy Jean

Эй, Сбер! Какой у тебя маленький

Ответить
Развернуть ветку
Mishka

Был Спасибо, станет Спаси.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Волочков
Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Арсений Петрович

Меня бесят кешбеки. Я бы предпочёл платить минимальную известную комиссию за платёж вместо большей комиссии и возврата ее части. Я за прозрачность

Ответить
Развернуть ветку
Илья Тюменцев

А ещё знать себестоимость и все наценки, формирующие итоговую розничную стоимость товара!

Ответить
Развернуть ветку
Илья Волочков

Давно пора было. А то надоело изучать условия кешбэков в каждом банке, потом изучать "категории месяца", заводить 100500 лишних карт.

Ответить
Развернуть ветку
Eternal Hate

Бонусы спасибо очень даже неплохая тема. Если там разобраться и правильно настроить, то можно спокойно в месяц по 800-1000 лутать, считай три бесплатных обеда в теремке или два раза в БК поесть.
Одна поездка на метро - 15.4 бонуса. 5 дней поездок туда-обратно - 308 бонусов.

P.S воу, воу, вы такие грозные, конечно же ваш 1% тинькова выгоднее. А ещё бонусы можно обменять на рубли по официальному курсу в бонус=0.5р или по неофициальному в телегочатах бонус=0.8-0.9р, только это по секрету, тссс.
P.P.S. под настройкой я подразумевал раз в месяц закинуть на вклад рубль (рубль, не тысячу) и оплатить любую услугу. Для виси бояр это слишком муторно, я понимаю, но глаза боятся - руки делают

Ответить
9 комментариев
Развернуть ветку
Рекламный завод

Непомерная "помощь" бизнесу со стороны ЦБ. Эльвира по фамилии Невероятная. Чет никто не предлагает уменьшить НДС до старых 18%. Видимо налоги - это другое.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

снять наличные
 Зачем?

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Актуальность кэша стремительно растет.
1. 115 фз
2. Возможные ограничения со стороны государства
3. У банка проблемы, деньги подморозят
4. Безопаснее конвертировать в крипту (см. 115 фз)
5. Ошибочные блокировки счетов от ФНС
6. Уже далеко не везде принимают карты, просят кэш

и так далее. кэш это совершенно другой инструмент, другая форма. кэш это в каком-то смысле сейчас физическая-крипта, в плане выхода из под надзора.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Billy Jean

Неверное, чтобы были деньги, если внезапно банк умрёт вместе со средствами вкладчиков

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Сидор

Как я указывал ранее, очень скоро банки будут интересны только для того, чтобы
- снять наличные
- оплатить ЖКХ, интернет и мобильный.
Все.
И никакого контроля государства за твоими тратами.

P.S. Суперприложения легким шелестом санкций превращаются в ... просто банковские приложения.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Волочков

- оплатить ЖКХ, интернет и мобильный.
Для этого не нужен банк. Я плачу коммуналку на сайте "регионального оператора услуг ЖКХ, который занимается сбором", за интернет — плачу на сайте провайдера, за телефон — пополняю баланс через приложение. Для этого не нужен банк.

Банк должен оставаться банком (т.е. выдавать кредиты и проводить другие денежные операции), а все не банковские услуги выводить в отдельный бизнес.

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
YCbluKOBPbl

Ну как бы всякие пятерочки и так далее , со своими приложениями "карт" .... Все равно в ФНС дают данные .
Чтобы прям точно хлеб не отследили , надо наличкой без "карта магазина есть?"

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Илья Самойлов

А потом придет QR оплата через СБП и вообще забудем что такое кешбек, проходят времена, когда 1,5% можно было срубить просто по бесплатной карте вроде Альфы или Райфа

Ответить
Развернуть ветку
color

О чем я и говорил ранее.

Раньше компенсировать комиссию банка могли умные владельцы 2-3 карт, теперь - никто.

Ах да, цена на конечный продукт естественно не снизится ;)

Ответить
Развернуть ветку
Mike Prokopenko

Вот те, кто оставят все на месте, будут маст хэв, от мира финансов

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

абсолютно насрать теперь на кэшбэк.
другие времена, другие требования к банкам.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
DS

что-то мне подсказывает, что цены от этого не снизятся

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

но в будущем росте отразится наверняка, в хорошем смысле, компенсируется.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
xv svs

Неправильное название! Надо так:
"Банки начали УВЕЛИЧИВАТЬ кэшбэк и УЛУЧШАТЬ программы лояльности несмотря на незначительное снижение на этой неделе"

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Titarenko

Скоро во всех банках внедрим решения BenefittY, это будет гораздо выгоднее существующих банковских кешбэков

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 52 комментария
Устойчивые города: Москва
Законодательные поправки, которые снизят нагрузку на бизнес и НКО Москвы

Это произойдет за счет изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые вступили в силу в апреле 2022 года.

Финансы
Агрессивный браслет
Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 54: глава ЦБ рассказала о последствиях санкций для экономики Статьи редакции

Собираем новости и события пятьдесят четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Петр Кассин / Коммерсантъ
Статья дополняется
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Будущее
Щитпостер на зарплате

В Москве спалили робота-доставщика, который забил болт на свою работу и слушал уличного музыканта.

Торговля
Агрессивный браслет
«Самокат» с середины марта приостановил работу в 15 городах Статьи редакции

Одна из главных проблем сервиса — отъезд в США бывшего зампред правления «Сбера» Льва Хасиса.

GenerationS
ТОП-7 антикризисных шагов для инновационного менеджера

В одном из предыдущих гайдов мы рассказывали о компаниях, которые продолжают работать с инновациями несмотря на текущую экономическую ситуацию. В нашем последнем гайде мы сделали обзор мероприятий, грантов и программ, которые могут поддержать МСП, для удобства собрали все в открытой базе.

Техника
Агрессивный браслет
«Мегафон» начнёт продавать подержанные смартфоны Статьи редакции

Также он планирует выкупать подержанную технику у клиентов — сначала в Москве и Московской области.

O2 Consulting
Новости от Росавиации
ДОМ.РФ
ТИМ в каждый Дом: как Институт развития в жилищной сфере готовит цифровые кадры для стройотрасли

По оценкам экспертов, к 2024 году потребность в специалистах по ТИМ в строительстве превысит 500 тыс. человек. Как в Цифровой академии ДОМ.РФ готовят кадры с необходимыми digital-компетенциями — в лонгриде!

Карьера
Агрессивный браслет
Бывший топ-менеджер «Сбера» Лев Хасис уехал в США — «Ведомости» Статьи редакции

Хасис покинул банк в середине февраля, вместе с началом «спецоперации», и примерно тогда же уехал из России, утверждают источники.

Автор фото: Андрей Любимов / «Росконгресс»
Финансы
Рая Хачатрян
Клиенты «Тинькофф», заработавшие на обмене валют, подали на банк в суд за списание денег со счетов Статьи редакции

Они конвертировали рубли в доллары и евро через британский фунт, но их счета заблокировали за «неосновательное обогащение».

Больше статей
null