Из-за трудностей с трансграничными переводами россияне стали использовать аналог иранской хавалы Статьи редакции
Основные тезисы из материала Frank Media.
- Ограничения ЦБ на валютные операции почти не затронули входящие в Россию денежные переводы. Но проблемы всё же есть: неизвестны сроки, нет гарантий, что деньги не потеряются. Поэтому те, кому нужно отправить деньги из «недружественных» стран стали использовать адаптированный аналог хавалы — способа расчётов с иностранцами, распространённого в Иране.
- В Telegram-каналах и на форумах пользователи делятся опытом отправки денег в обход банков и предлагают услуги посредников. Работает это так: за рубежом отправитель переводит деньги посреднику в валюте через банковский перевод, платёжную систему или финтех-сервис, а посредник отправляет аналогичную сумму адресату в России — например, со счёта на счёт или с карты на карту. В итоге получается два p2p-перевода.
- Сумму переводов, валюту, выбранный курс, банки и комиссии публично в чатах обычно не обсуждают, пишет издание. Те, кто открыто публикуют предложения по переводам, просят за свои услуги от 1% до 10% от суммы транзакции.
- Опрошенные изданием юристы говорят, что «с первого взгляда, хавала законна»: если речь о разовом переводе, привлечь физлиц за такие операции будет сложно. Но если они регулярные, то такая помощь подпадает под признаки некоторых банковских операций по закону о банковской деятельности. Организаторов такого бизнеса в этом случае могут привлечь к ответственности — как минимум выписать штраф.
- До сих пор физлица отправляли деньги в Россию в основном через SWIFT-переводы через банки и переводы через платёжные системы. Сейчас SWIFT-переводы проходят, но не все. Например, от SWIFT отключены семь российских банков, в том числе ВТБ, «Открытие» и «Промсвязьбанк».
- По данным Frank Media, который опросил российские банки, не попавшие под блокирующие санкции, SWIFT-переводы сейчас принимают «Росбанк», «Уралсиб», УБРиР, «Русский стандарт», «Зенит», «Тинькофф». Но как долго будут идти такие переводы в Россию, неизвестно.
- Операторы колл-центров «Золотой короны», «Юнистрима» и Contact предлагают самостоятельно проверять у партнёров в «недружественной» стране, готовы ли они отправить деньги в Россию, и уточнять сроки доставки.
- По словам источника на платёжном рынке, системам переводов сейчас невыгодно делиться актуальным списком западных партнёров. Ими могут заинтересоваться регуляторы, а у россиян в итоге останется меньше возможностей для получения денег.
Условия уже поменяли «Росбанк» и «Русский стандарт», собирается «Сбербанк».
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Сначала подумал «а причём тут халва?».
Иранская халва
Удобно рассчитываться с иностранцами
А зачем, если есть Binance p2p?
Дорого
Явно не 10%, как заявлено в статье.
Правда? 12% за пополнение фиатного баланса по р2р
Никого не встречал за 10%, обычно это 1-2%
Расскажите о способах пополнения баланса на Binance из РФ за 1-2%?
Я про переводы, например перевод в Турцию или Китай обычно делают за 1-2%, а не за 10%.
Там вообще курс обычно лучше, чем банковский на USDT в переводе на USD.
12-15%, да и не все способы доступны
+ сам курс завышен, если рубли менять
Может потому что от 1 до 10 % это сильно меньше, чем от 15% потери на Binance p2p?
Ваш комментарий говорит о том, что вы никогда не пользовались бинансом. ;)
Ну давай расскажи тут всем нам не знающим, а то курс пополнения который выдает приложение 93,68 за BUSD и пруф тебе скинули выше
Подскажите какой сейчас оптимальный способ зачисления на Binance из РФ/иззабугра.
Спасибо.
которые в любой момент присвоит твои деньги узнав что ты Россиянин?
Прямо как государство?
А если серьезно, то нет, официальная позициях.
У них сегодня одна официальная позиция, а завтра другая. Лично у меня нет доверия ко всем биржам, исключительно холодный кошелек пополняемый с обменников
А биржи и не для хранения
Раьотает это так.
Моя подруга Катя живет в США, но у нее есть счёт в тинькоф
Ты кидаешь в США Кате 500$, на ее банки в США, она скидывает с Тинькофф в России тебе допустим 38 000
Или ты сдаёшь тут хорошую квартиру, живешь там, и берёшь с квартирантов 85к, кидаешь Кате на сбер, она кидает тебе на твой счёт в США 1000$.
Главное, чтобы у Кати поток денег туда балансировался потоком обратно.
Вместо Кати могут быть два человека, например Катя и ее друг или Мама, которые иногда проводят взаиморасчёт или возят кеш раз какое-то время
Вроде бы в статье написано ровно то же самое. Вот тут:
Работает это так: за рубежом отправитель переводит деньги посреднику в валюте через банковский перевод, платёжную систему или финтех-сервис, а посредник отправляет аналогичную сумму адресату в России — например, со счёта на счёт или с карты на карту. В итоге получается два p2p-перевода.
До поры до времени, и то, если не очень часто, раз в месяц - максимум, если чаще и большие суммы, будут вопросы со стороны банков, в том числе американских. Да и если "катя" живет в штатах, то скорее всего, и платит налоги там, регулярные поступления на счет могут стать поводом для аудита со стороны IRS, и не только IRS, PATRIOT Act никто не отменял.
Главное, чтобы Катя из США не оказалась Арчилом из Тбилисси.
А, то есть сервис birchy.co, которым я пользуюсь, чтобы работать с компанией из ЕС, называется хавальным?)
Лол
С регистрацией ))
И с рефералочкой)
это сам VC автоматом добавляется вроде
Нужное дело, полезное в нынешнее время.
Я так понимаю, что эти услуги сейчас дикие.. И нужно время, чтобы это сформировалось как бизнес.
Будет очень востребовано, так как более-менее удобных вариантов на сегодня нет. Все эти USDT и т.п так же требуют обмена через каких-то левых посредников.
Мне одно непонятно в этих схемах: допустим, я перевел клиенту сумму N через границу. Где гарантия, что он тоже переведет тут же мне эту сумму M в обратную сторону, а не сбежит с деньгами? Изобретены какие-то методы безопасного перевода?
нет, такие схемы делаются частниками, которые ничего не гарантируют. На свой страх и риск
У многих странах свой локальный аналог SWIFT, для внутренних платежей, но интересно почему не сделают общий для ряда стран.
Например Индия, Китай, Россия.
Уже многие банки подключились бы к такому.
Чего мумят.
Есть СПФС