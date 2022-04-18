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Из-за трудностей с трансграничными переводами россияне стали использовать аналог иранской хавалы Статьи редакции

Основные тезисы из материала Frank Media.

  • Ограничения ЦБ на валютные операции почти не затронули входящие в Россию денежные переводы. Но проблемы всё же есть: неизвестны сроки, нет гарантий, что деньги не потеряются. Поэтому те, кому нужно отправить деньги из «недружественных» стран стали использовать адаптированный аналог хавалы — способа расчётов с иностранцами, распространённого в Иране.
  • В Telegram-каналах и на форумах пользователи делятся опытом отправки денег в обход банков и предлагают услуги посредников. Работает это так: за рубежом отправитель переводит деньги посреднику в валюте через банковский перевод, платёжную систему или финтех-сервис, а посредник отправляет аналогичную сумму адресату в России — например, со счёта на счёт или с карты на карту. В итоге получается два p2p-перевода.
  • Сумму переводов, валюту, выбранный курс, банки и комиссии публично в чатах обычно не обсуждают, пишет издание. Те, кто открыто публикуют предложения по переводам, просят за свои услуги от 1% до 10% от суммы транзакции.
  • Опрошенные изданием юристы говорят, что «с первого взгляда, хавала законна»: если речь о разовом переводе, привлечь физлиц за такие операции будет сложно. Но если они регулярные, то такая помощь подпадает под признаки некоторых банковских операций по закону о банковской деятельности. Организаторов такого бизнеса в этом случае могут привлечь к ответственности — как минимум выписать штраф.
  • До сих пор физлица отправляли деньги в Россию в основном через SWIFT-переводы через банки и переводы через платёжные системы. Сейчас SWIFT-переводы проходят, но не все. Например, от SWIFT отключены семь российских банков, в том числе ВТБ, «Открытие» и «Промсвязьбанк».
  • По данным Frank Media, который опросил российские банки, не попавшие под блокирующие санкции, SWIFT-переводы сейчас принимают «Росбанк», «Уралсиб», УБРиР, «Русский стандарт», «Зенит», «Тинькофф». Но как долго будут идти такие переводы в Россию, неизвестно.
  • Операторы колл-центров «Золотой короны», «Юнистрима» и Contact предлагают самостоятельно проверять у партнёров в «недружественной» стране, готовы ли они отправить деньги в Россию, и уточнять сроки доставки.
  • По словам источника на платёжном рынке, системам переводов сейчас невыгодно делиться актуальным списком западных партнёров. Ими могут заинтересоваться регуляторы, а у россиян в итоге останется меньше возможностей для получения денег.

#новость #денежныепереводы

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33 комментария
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Крупный магнит

Сначала подумал «а причём тут халва?».

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ВК

Иранская халва

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Пришелец

Удобно рассчитываться с иностранцами

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FD U

А зачем, если есть Binance p2p?

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Артём Парушкевич

Дорого

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FD U

Явно не 10%, как заявлено в статье.

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Борис Вишневский

Правда? 12% за пополнение фиатного баланса по р2р

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Edievsky

Никого не встречал за 10%, обычно это 1-2%

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Alexander Benkendorf

Расскажите о способах пополнения баланса на Binance из РФ за 1-2%?

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Edievsky

Я про переводы, например перевод в Турцию или Китай обычно делают за 1-2%, а не за 10%.

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FD U

Там вообще курс обычно лучше, чем банковский на USDT в переводе на USD.

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Ware Wow

12-15%, да и не все способы доступны
+ сам курс завышен, если рубли менять

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Gutal1n

Может потому что от 1 до 10 % это сильно меньше, чем от 15% потери на Binance p2p?

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FD U

Ваш комментарий говорит о том, что вы никогда не пользовались бинансом. ;)

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Gutal1n

Ну давай расскажи тут всем нам не знающим, а то курс пополнения который выдает приложение 93,68 за BUSD и пруф тебе скинули выше

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Alexander Benkendorf

Подскажите какой сейчас оптимальный способ зачисления на Binance из РФ/иззабугра.

Спасибо.

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Царь Преисподни

которые в любой момент присвоит твои деньги узнав что ты Россиянин?

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FD U

Прямо как государство?

А если серьезно, то нет, официальная позициях.

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Царь Преисподни

У них сегодня одна официальная позиция, а завтра другая. Лично у меня нет доверия ко всем биржам, исключительно холодный кошелек пополняемый с обменников

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Denis

А биржи и не для хранения

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Super 72

Раьотает это так.
Моя подруга Катя живет в США, но у нее есть счёт в тинькоф

Ты кидаешь в США Кате 500$, на ее банки в США, она скидывает с Тинькофф в России тебе допустим 38 000

Или ты сдаёшь тут хорошую квартиру, живешь там, и берёшь с квартирантов 85к, кидаешь Кате на сбер, она кидает тебе на твой счёт в США 1000$.

Главное, чтобы у Кати поток денег туда балансировался потоком обратно.

Вместо Кати могут быть два человека, например Катя и ее друг или Мама, которые иногда проводят взаиморасчёт или возят кеш раз какое-то время

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DxdV

Вроде бы в статье написано ровно то же самое. Вот тут:

Работает это так: за рубежом отправитель переводит деньги посреднику в валюте через банковский перевод, платёжную систему или финтех-сервис, а посредник отправляет аналогичную сумму адресату в России — например, со счёта на счёт или с карты на карту. В итоге получается два p2p-перевода.

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Alex Maltsev

До поры до времени, и то, если не очень часто, раз в месяц - максимум, если чаще и большие суммы, будут вопросы со стороны банков, в том числе американских. Да и если "катя" живет в штатах, то скорее всего, и платит налоги там, регулярные поступления на счет могут стать поводом для аудита со стороны IRS, и не только IRS, PATRIOT Act никто не отменял.

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Ware Wow

Главное, чтобы Катя из США не оказалась Арчилом из Тбилисси.

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Алина

А, то есть сервис birchy.co, которым я пользуюсь, чтобы работать с компанией из ЕС, называется хавальным?)

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Вчерашний клуб

Лол
С регистрацией ))

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Ermolay Nikolaev

И с рефералочкой)

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Ware Wow

это сам VC автоматом добавляется вроде

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S.Capusta

Нужное дело, полезное в нынешнее время.
Я так понимаю, что эти услуги сейчас дикие.. И нужно время, чтобы это сформировалось как бизнес.
Будет очень востребовано, так как более-менее удобных вариантов на сегодня нет. Все эти USDT и т.п так же требуют обмена через каких-то левых посредников.

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Anton Frolow

Мне одно непонятно в этих схемах: допустим, я перевел клиенту сумму N через границу. Где гарантия, что он тоже переведет тут же мне эту сумму M в обратную сторону, а не сбежит с деньгами? Изобретены какие-то методы безопасного перевода?

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Михаил Октябрьский

нет, такие схемы делаются частниками, которые ничего не гарантируют. На свой страх и риск

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Эмилия Теплова

У многих странах свой локальный аналог SWIFT, для внутренних платежей, но интересно почему не сделают общий для ряда стран.

Например Индия, Китай, Россия.

Уже многие банки подключились бы к такому.

Чего мумят.

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Татьяна Астахова

Есть СПФС

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