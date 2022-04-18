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Банки возобновили продажу наличной валюты россиянам, но не всем и не везде Статьи редакции

Некоторые продают доллары и евро только определённым категориям клиентов, другие — пока не начали продажи.

С 18 апреля 2022 года российские банки снова могут продавать наличную валюту, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля. Однако возобновили продажу не все и и не всем, пишет The Bell, который попробовал купить валюту в отделениях.

  • «Сбер» продаёт валюту только своим клиентам с премиальными пакетами — «Сбербанк Премьер» и «СберПервый», пишет издание. В одном из офисов банка в Москве изданию сообщили, что курс продажи наличного доллара — 87,4 рубля за доллар, евро — 91,15 рубля.
  • В отделении ВТБ сообщили, что начнут продавать валюту с 20 апреля. Это касается всех отделений банка.
  • В офисе «Альфа-банка» сообщили, что продают наличную валюту только клиентам и только тем, у кого есть валюта на счёте или вкладе, открытом до 9 марта, рассазали в отделении.
  • «Тинькофф» валюту не меняет, потому что ЦБ разрешил только валютообменные операции — то есть обмен одной наличной валюты на другую. Касс у банка нет, а через банкоматы такой обмен запрещён.
  • В обменнике «Газпромбанка» доллар продавали по 90,34 рубля, евро — по 96,02 рубля.

В ВТБ и «Альфа-банке» не ответили на запросы. В «Сбере» сообщили vc.ru, что наличные доллары и евро могут купить все клиенты в крупных отделениях банка, при условии наличии валюты в кассе.

Пользователь vc.ru также попытался купить валюту в «Альфа-банке» и «Сбере», но не смог. В одном из отделений «Сбера» ему сказали, что купить наличные пока можно только в отделении «Премьер».

  • ЦБ запретил продажу наличной валюты гражданам в начале марта 2022 года, чтобы остановить падение рубля. Тогда же регулятор ввёл другие валютные ограничения: клиенты могли снять в кассе банков до $10 тысяч наличными только с ранее открытых счетов и депозитов и только в долларах США вне зависимости от валюты счёта. С 11 апреля снимать можно и евро.

#новость

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27 комментариев
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Иван Чепурнов

Банки возобновили, но не точно, продажу наличной валюты гражданам, но не всем, не везде, не продажу, не всегда валюты, и не обязательно гражданам

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Александр Соколов

похоже на загадку из сказки

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Иван Чепурнов

Пойди туда, не знаю куда, сними то, не знаю что, и обменяй то, чего у тебя нет, на то, чего у тебя не будет

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Edievsky

Ну что, поехали? Не падение, а отрицальный рост)

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Опытный Филипп

«Тинькофф» валюту не меняет,
 Касс у банка нет, а через банкоматы такой обмен запрещён.

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Крупный магнит

Заголовок — огонь!

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xv svs

Снимать то разрешили, окей. А валюта в кассе есть для физических лиц типа рандомного Васи? Чот есть сомнения, что она там будет. Это как в совеццком гастрономе, колбасы нет, но для кого-нужно - есть. Вспоминайте СССР, все эти мегатехнологии регулирования рынка оттуда.

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Andrei Apanasik

В офисе «Альфа-банка» сообщили, что продают наличную валюту только клиентам и только тем, у кого есть валюта на счёте.
 А? Продают валюту тем, у кого она уже есть?

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Alex Suv

Мы вам тут сцедили немного валюты, но не для всех, а для особенных. Унижения граждан России продолжаются 24/7.

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Алеоп

Не унижайтесь так

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Пришелец

Проще говоря, хер вам, а не валюта.

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Analyst

https://vc.ru/finance/405280-dollary-prodaete-net-tolko-pokazyvaem-pokupka-nala

Доллары продаете? Нет, только показываем…
Итак, как многие в курсе с 18 апреля банкам с рядом оговорок разрешили продавать наличную валюту…
vc.ru
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ATM-Tech

Ситуация, вообщем-то, ожидаемая...

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Yury R

По правде говоря, не скрывая ничего: Альфа и ГПБ те ещё жиды и вруны!
ТБ - банкрот.
О Сбере и ВТБ пусть кто-нибудь ещё подскажет также тезисно т.к. ими не пользуюсь и не намерен.

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Кирилл Макеев

а жиды - это плохо или хорошо?

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Самозанятый Енот Полоскун

Автор, похоже, не совсем понимает значение этого слова(ибо если бы понимал, то понял что в данном контексте оно вообще неуместно). Не судите его строго.

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Синичкин Игнат

ВТБ - шляпа 👒

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Самозанятый Енот Полоскун

Альфа - гавно

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Роберт Депримов

В сбере сегодня сказали,что хер,а не валюта в принципе.Техподдержка сказала,что должны продавать.
В альфе видел,что продают от 1к валюты.

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Tema Mac

А название то огонь🔥
Ключевое здесь именно "но"

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Алеоп

Каждый банк отличился по своему. Докопаться до какого-то конкретно сложно

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Vlad Dumin

Друг два часа назад купил 1к евро в сбере по 90р

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Analyst

круто наверно иметь Грефа в друзьях. Завидую.

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Isla Bonita

Продают только тем, у кого премьер-обслуживание. То есть избранным.

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Евгений Кузнецов

Опять для избранных 😀

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Gutal1n

Все до слова НО - лошадиное дерьмо (с)

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Bloody Kalash

Непонятно: а в банкомате Тинькофф можно теперь снять валюту со счета или нет?

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