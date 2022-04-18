Банки возобновили продажу наличной валюты россиянам, но не всем и не везде Статьи редакции
Некоторые продают доллары и евро только определённым категориям клиентов, другие — пока не начали продажи.
С 18 апреля 2022 года российские банки снова могут продавать наличную валюту, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля. Однако возобновили продажу не все и и не всем, пишет The Bell, который попробовал купить валюту в отделениях.
- «Сбер» продаёт валюту только своим клиентам с премиальными пакетами — «Сбербанк Премьер» и «СберПервый», пишет издание. В одном из офисов банка в Москве изданию сообщили, что курс продажи наличного доллара — 87,4 рубля за доллар, евро — 91,15 рубля.
- В отделении ВТБ сообщили, что начнут продавать валюту с 20 апреля. Это касается всех отделений банка.
- В офисе «Альфа-банка» сообщили, что продают наличную валюту только клиентам и только тем, у кого есть валюта на счёте или вкладе, открытом до 9 марта, рассазали в отделении.
- «Тинькофф» валюту не меняет, потому что ЦБ разрешил только валютообменные операции — то есть обмен одной наличной валюты на другую. Касс у банка нет, а через банкоматы такой обмен запрещён.
- В обменнике «Газпромбанка» доллар продавали по 90,34 рубля, евро — по 96,02 рубля.
В ВТБ и «Альфа-банке» не ответили на запросы. В «Сбере» сообщили vc.ru, что наличные доллары и евро могут купить все клиенты в крупных отделениях банка, при условии наличии валюты в кассе.
Пользователь vc.ru также попытался купить валюту в «Альфа-банке» и «Сбере», но не смог. В одном из отделений «Сбера» ему сказали, что купить наличные пока можно только в отделении «Премьер».
- ЦБ запретил продажу наличной валюты гражданам в начале марта 2022 года, чтобы остановить падение рубля. Тогда же регулятор ввёл другие валютные ограничения: клиенты могли снять в кассе банков до $10 тысяч наличными только с ранее открытых счетов и депозитов и только в долларах США вне зависимости от валюты счёта. С 11 апреля снимать можно и евро.
В начале марта разработчик прекратил обслуживать клиентов в России.
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Банки возобновили, но не точно, продажу наличной валюты гражданам, но не всем, не везде, не продажу, не всегда валюты, и не обязательно гражданам
похоже на загадку из сказки
Пойди туда, не знаю куда, сними то, не знаю что, и обменяй то, чего у тебя нет, на то, чего у тебя не будет
Ну что, поехали? Не падение, а отрицальный рост)
«Тинькофф» валюту не меняет,
Касс у банка нет, а через банкоматы такой обмен запрещён.
Заголовок — огонь!
Снимать то разрешили, окей. А валюта в кассе есть для физических лиц типа рандомного Васи? Чот есть сомнения, что она там будет. Это как в совеццком гастрономе, колбасы нет, но для кого-нужно - есть. Вспоминайте СССР, все эти мегатехнологии регулирования рынка оттуда.
В офисе «Альфа-банка» сообщили, что продают наличную валюту только клиентам и только тем, у кого есть валюта на счёте.
А? Продают валюту тем, у кого она уже есть?
Мы вам тут сцедили немного валюты, но не для всех, а для особенных. Унижения граждан России продолжаются 24/7.
Не унижайтесь так
Проще говоря, хер вам, а не валюта.
https://vc.ru/finance/405280-dollary-prodaete-net-tolko-pokazyvaem-pokupka-nala
Ситуация, вообщем-то, ожидаемая...
По правде говоря, не скрывая ничего: Альфа и ГПБ те ещё жиды и вруны!
ТБ - банкрот.
О Сбере и ВТБ пусть кто-нибудь ещё подскажет также тезисно т.к. ими не пользуюсь и не намерен.
а жиды - это плохо или хорошо?
Автор, похоже, не совсем понимает значение этого слова(ибо если бы понимал, то понял что в данном контексте оно вообще неуместно). Не судите его строго.
ВТБ - шляпа 👒
Альфа - гавно
В сбере сегодня сказали,что хер,а не валюта в принципе.Техподдержка сказала,что должны продавать.
В альфе видел,что продают от 1к валюты.
А название то огонь🔥
Ключевое здесь именно "но"
Каждый банк отличился по своему. Докопаться до какого-то конкретно сложно
Друг два часа назад купил 1к евро в сбере по 90р
круто наверно иметь Грефа в друзьях. Завидую.
Продают только тем, у кого премьер-обслуживание. То есть избранным.
Опять для избранных 😀
Все до слова НО - лошадиное дерьмо (с)
Непонятно: а в банкомате Тинькофф можно теперь снять валюту со счета или нет?